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Как «Флорида» из аутсайдера за несколько лет превратилась в машину

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Из 23-й команды лиги – в чемпионы.

Пять лет назад «Флорида» не проходила в плей-офф, а за последние три года взяла Президентский кубок, дважды подряд играла в финале Кубка Стэнли и со второй попытки наконец завоевала заветный трофей.

Как «Флорида» превратилась в такую быструю и надежную машину? 

Барков проводит еще один невероятный сезон. Не менее полезен, чем Макдэвид

Лицо «Флориды» – конечно, ее капитан. Александр Барков – один из лучших двусторонних форвардов лиги. За последние четыре года он трижды попал в финальную тройку в голосовании на «Селке Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ) и дважды выиграл – в 2021 и 2024 годах. Барков пока ни разу не выбивал 100 очков, но меньше балла за игру он набрал лишь раз за последние шесть лет – в сезоне-2019/20. 

Александра часто называют одним из самых недооцененных игроков лиги. Лишь в последние годы ему наконец отдали должное. Возможно, из-за контракта: сложно быть недооцененным, когда получаешь $10 млн в год. Вклад Баркова невозможно не замечать. Помимо высокой результативности, он еще и проводит самые тяжелые и ответственные минуты на льду, закрывая лидеров соперников. В плей-офф Александр уничтожил Никиту Кучерова, Давида Пастрняка, Мику Зибанежада с Артемием Панариным, а в первых трех матчах финальной серии – Коннора Макдэвида с Леоном Драйзайтлем. При этом по ходу финала Барков вошел в историю «Флориды»: у него 8 матчей с 2+ очками в плей-офф. Прежний рекорд (7 игр) принадлежал Мэттью Ткачаку всего год. 

Барков умеет на льду все. Например, в меньшинстве вытеснить из зоны Леона Драйзайтля вместе с шайбой и заставить «Эдмонтон» тратить 20-25 секунд на новый вход в зону:

И даже жонглировать шайбой:

Барков, наверное, не такая икона для «Флориды», как Макдэвид для «Эдмонтона». Но диапазон навыков Александра гораздо шире, и в каждом матче русский финн приносит огромную пользу. В среднем за матч Барков проводит 2:12 в меньшинстве и 3:38 в большинстве. При нейтрализации лишнего соперника Александр набрал 2 очка – гол и передача. Когда же в большинстве «Флорида», финн тоже хорош: у него 7 (1+6) очков. Больше только у четверых игроков из супербригады «Эдмонтона», а также Винсента Трочека и Кэйла Макара.

Бобровский переживает вторую молодость. Ему очень помогают защитники

Даже по ходу регулярки-2022/23 Боб был объектом для многочисленных нападок: тяжеленный контракт (до 2026 года на $10 млн в сезон) и совершенно не соответствующая ему игра.

Забавно: реальная зарплата Сергея сейчас упадет (в сезоне-2024/25 он получит всего $6,5 млн, из которых $1,5 млн – подписной бонус), полный запрет на обмен сменится стоп-листом из 16 команд. Можно было бы сбросить его в условные «Аризону» «Юту», «Детройт» или обратно в «Коламбус», где Бобровский брал две «Везины» (если, конечно, все эти команды не оказались бы в блоке у Сергея) – но теперь это делать незачем. С возвращения в основу в плей-офф-2023 Боб вновь супервратарь. В сезоне-2023/24 он уже не вызывает никаких нареканий – был великолепен вплоть до четвертого матча финальной серии, в которой «Флорида» вдруг сломалась на три игры:

Сейчас Бобровский – не слабость «Флориды», а ее X-фактор. Вместе с Барковым Сергей был одним из двух основных претендентов на «Конн Смайт» от «Пантерс» – получил в итоге, конечно, Коннор Макдэвид с историческим плей-офф. Бобровский мог получить награду еще в прошлом году, если бы у «Вегаса» в финальной серии не залетало все, что летит в сторону ворот. 

Отчасти и сам Сергей заиграл мощнее, но ему очень помогла и помогает защита. Пару лет назад «Флорида» славилась ленивой обороной, которая к тому же страдала от травм. Ковровая дорожка, которую защитники выстилали у своих ворот, никак не способствовала надежной игре киперов – впрочем, Бобровский и напарникам часто проигрывал конкуренцию, так что причины спада есть и в самом Сергее.

Но все же теперь полевые действительно прилагают больше усилий для защиты собственных ворот. По сравнению с сезоном-2020/21 «Флорида» блокирует в среднем на два броска за матч больше. По допущенным ожидаемым голам «Пантерс» закончили регулярку-2024 четвертыми – 2,78 гола за игру. Годом ранее было 3,42 гола (25-е место), до этого – 3,13 (также 25-е). По воротам Сергея реже бросают: 27,8 раза в регулярке-2023/24 против 31 – год назад, 30,5 – в 2022-м, 30,9 – в 2021-м и 32,2 – в 2020-м. 

Времена поменялись. В первой паре защиты расцвели подобранный на драфте отказов (!) Густав Форслинг. Во второй – выменянный из «Баффало» Брэндон Монтур. В третьей – Оливер Экман-Ларссон. Швед получает от «Флориды» меньше, чем от «Ванкувера» и «Аризоны» – они платят штраф за его выкуп ($2,25 млн против $2,416 млн). Рядом с ним выходит Дмитрий Куликов, который после долгих скитаний (за 8 лет он 8 раз менял команды, а дольше чем на год задержался лишь в «Виннипеге») вернулся туда же, где и начинал еще с драфта и первого полноценного сезона в НХЛ. 

Защита стала сильнее, а Бобровский почувствовал себя увереннее – «Флорида» наконец получила необходимый баланс.

Заиграли те, в кого не верили – Родригес, Форслинг, Верхэге, а Райнхарт расцвел с Барковым

Взглянем на состав «Флориды». 

• В первом звене – Куликов на минималках в вопросах смены клубов: Эван Родригес, помимо «Пантерс», за четыре календарных года сыграл за «Баффало», «Питтсбург» и «Колорадо». Он не был задрафтован, контракт новичка подписал в 22 года, а в детстве мог остаться не то что без хоккея, а вообще без ноги – из-за заболевания в 10 лет Эвану грозила ампутация. Теперь у него четыре гола в финальной серии.

• На другом краю в этом же звене – Сэм Райнхарт, с которым Родригес вместе играл в «Баффало». Кстати, в то же время там были и Куликов с Кайлом Окпосо, а Монтур всего на полтора года не успел пересечься со всеми сразу. Райнхарт не был плох или слаб в «Сэйбрс» – вполне неплохой уровень второго звена, но не такого ждут от второго номера драфта. Летом 2021-го Сэм отправился в Санрайз – и это изменило все. Дважды Райнхарт забросил 30+ шайб, впервые в карьере забрался выше очка за игру, а в регулярке-2023/24 выбил невероятные 57 шайб и 94 очка. Причина – шикарная химия с Барковым, а также поочередно играющими в первом звене Родригесом и Картером Верхэге. В «Баффало» у Сэма было меньше возможностей выходить с классными партнерами (хоть там и был Джек Айкел) – а во «Флориде» Райнхарт наконец раскрылся.

• Верхэге в чемпионской «Тампе»-2020 был опцией в боттоме, но в менее упакованной «Флориде» получил роль шире – второе звено. Справился отлично. Два сезона подряд Картер бил личный рекорд результативности, а затем пришел Мэттью Ткачак – и Верхэге оба раза набрал 70+ очков за регулярку и не менее 17 очков в каждом из двух плей-офф.

• Преобразил его в немалой степени Ткачак. Поначалу казалось, что «Флорида» меняет примерно равных игроков (главный актив, который тогда ушел «Калгари» – Джонатан Юбердо) и вдовесок отдает неплохого защитника Маккензи Уигара, но время показало, что генменеджер «Пантерс» провел шикарную сделку: один Ткачак набирает больше очков, чем Юбердо и Уигар вместе взятые, а «Флорида» с ним дважды подряд дошла до финала. Кроме того, второе звено стало неумолимой силой, а тройке Баркова больше нет нужды тащить на себе в соло еще и атаку – угроза теперь исходит от нескольких звеньев.

• В январе 2021-го «Каролина» отправила Густава Форслинга, который полтора года мучился в АХЛ, на драфт отказов, откуда его и забрала «Флорида». Кто бы тогда подумал, что с Форслингом в первой паре «Пантерс» дважды подряд дойдут до финала? Но Густав реально преобразился: его результативность в НХЛ теперь выше, чем была в АХЛ (лучшим результатом в АХЛ были 26 очков в 57 матчах, а в НХЛ Форслинг все три последних сезона выбивает больше – 37, 41 и 39 очков), он прибавил в надежности, во всех сезонах с «Флоридой» имеет положительный показатель полезности, а в регулярке-2023/24 выбил умопомрачительные +56.

• Брэндон Монтур никогда не выбивал больше 37 очков за сезон, но в регулярке-2022/23 вдруг выдал аж 73. В следующей ожидаемо просел – до 33, но в плей-офф второй раз подряд пробил 10. В прошлом плей-офф Монтур был одним из трех главных героев «Пантерс» наряду с Бобровским и Ткачаком. Сейчас его роль менее значима, но Брэндон остается важным козырем обороны «Флориды».

Классные тренеры: фундамент заложил еще Кенневилл

Финалы-2023 и 2024 случились под руководством Пола Мориса, но подъем «Флориды» начался еще при Джоэле Кенневилле. В апреле 2019-го он подобрал команду, которая три сезона подряд оставалась без плей-офф, и довел ее до плей-ин. Через год был уже первый раунд. Сезон-2021/22 начался с семи побед в семи матчах – после этого Кенневилла уволили из-за секс-скандала, который фактически закрыл карьеру великого тренера. 

«Флориду» возглавил Эндрю Брюнетт – и привел команду к первому Президентскому кубку, а затем впервые с 1996 года вывел «Пантерс» во второй раунд. Тем не менее Брюнетта неожиданно сменили на Пола Мориса – ему досталась мощная команда, которая усилилась Ткачаком. 

В плей-офф-2023 «Флорида» заскочила последней из всех участников и получила в соперники «Бостон» после рекордной регулярки. Затем – «Торонто», после – «Каролину». Все эти команды закончили регулярку в топ-5 сводной таблицы – отчасти это основная причина, почему во «Флориду» мало кто верил, но упрямая статистика говорила, что вообще-то «Пантерс» провели сезон на высоком уровне: при реальной разнице шайб +15 ожидаемая была аж вдвое выше. В регулярке-2023/24 ожидаемая разница также лучше реальной, но уже не настолько: вместо расчетных +74,2 вышло «лишь» +67. При такой разности недобранные семь шайб уже не столь важны – а сама «Флорида» долго боролась за второй Президентский кубок и в итоге с большим отрывом выиграла Атлантический дивизион.

Шаг вперед сделали спецбригады. Но если в большинстве рост невелик – добавили 0,7% относительно прошлого сезона (до четвертой игры финала было 21,8%, а затем показатель упал до 19%), то меньшинство подскочило аж на 12% (до внушительных 87,8%). Именно сила большинства и в особенности меньшинства помогли «Флориде» в финале – за первые три матча Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс, Хайман и Бушар ни разу не забили с лишним игроком на льду, что в нормальных условиях невозможно. 

«Флорида» больше не кажется золушкой – она выглядела одним из главных претендентов на Кубок Стэнли и по делу его завоевала. Летом предстоит тяжелая работа по продлению Райнхарта, Монтура и половины боттома, поэтому говорить про новую династию рискованно. Но игрой и команда, и отдельные хоккеисты доказали: они пришли всерьез и надолго. Главным их соперником теперь видятся не игроки на противоположной стороне льда, а финансы. 

Фото: East News/Wilfredo Lee, Lynne Sladky, Julia Nikhinson, Ross D. Franklin, Jeffrey T. Barnes, Michael Laughlin, BRUCE BENNETT/Getty AFP, ELSA/Getty AFP, Jason Franson/The Canadian Press via AP

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logoКубок Стэнли
logoФлорида
logoАлександр Барков
logoСергей Бобровский
logoБрэндон Монтур
logoСэм Райнхарт
logoГустав Форслинг
logoМэттью Ткачак
logoЭван Родригес
logoКартер Верхэге
logoПол Морис
logoДжоэл Кенневилл
logoЭндрю Брюнетт