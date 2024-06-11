«Эдмонтон» называли командой двух человек. А как они тогда дошли до финала?

Кто помогает Макдэвиду и Драйзайтлю.

Мы уже привыкли: лица «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Результаты «Ойлерс» практически всегда напрямую зависят от того, как проведет матч дуэт лидеров. В «Эдмонтон» зачастую не верят из-за глубины состава. В прошлом у команды практически полностью терялась мощь, когда на льду не было №97 и №29. Из-за этого Коннор и Леон нередко проводили по 25 минут, за которые как могли прокачивали партнеров. И вот «Эдмонтон» в долгожданном финале.

Что поменялось?

Спецбригады – летальное оружие «Эдмонтона». Особенно преобразилось меньшинство

Для начала о том, что осталось неизменным – большинство. До начала финала «Эдмонтон» был лучшей командой плей-офф – 36,8% реализации. После двух первых игр процент упал – сказались восемь неудачных попыток: Бобровский порой тащил то, что, казалось, невозможно вытащить. Теперь давно отдыхающий «Колорадо» выше на почти на четыре процента. Но упасть ниже второго места для «Ойлерс» нереально, даже если реализация упадет еще больше – а с Макдэвидом и Драйзайтлем сложно совсем не забить.

Большинство – все еще критически важный формат для «Эдмонтона», в котором очки штампуют почти все находящиеся на льду. Трое (помимо Коннора и Леона, еще Эван Бушар) уже выбрались за двузначные цифры, Нюджент-Хопкинс вот-вот к ним присоединится – у него 9. Но теперь большинство – это уже не все.

Кто бы поверил, особенно в начале сезона, когда «Эдмонтон» плелся на предпоследнем месте, а Макдэвид – во второй сотне бомбардиров, что меньшинство «Ойлерс» будет лучшим в лиге? Невероятно, но факт: мощнейшие 93% – до второго матча финала последним, кто забил «Эдмонтону» в большинстве, был Элиас Линдхольм из «Ванкувера» во втором раунде. С тех пор прошло 11 полных матчей, 755 минут – и ни одной шайбы. Гигантский шаг вперед относительно плей-офф-2023 – тогда было лишь 75,6%.

Большая заслуга в таком преображении принадлежит Маттиасу Экхольму. Он был в составе и год назад – пришел на дедлайне. Но тогдашний тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт выбирал не самые очевидные сочетания. Вместе с ним ушел весь штаб – и спецбригадами теперь заведует Глен Гулуцан. Он внес одно серьезное изменение: вместо Дарнелла Нерса в первой бригаде выходит Дерек Райан. Причина в первую очередь в слабых оборонительных навыках Нерса. У него невообразимые -15 в полезности в плей-офф-2024 – лишь за 19 матчей! Дарнелл – с гигантским отрывом худший игрок лиги по этому показателю в Кубке Стэнли: у «преследующего» его Уоррена Фогеле «лишь» -9. А ведь у него еще пять лет будет действовать контракт на $9,25 млн с ограничениями на перемещение: до 2027 года – полный, дальше – стоп-лист из 10 команд. Такой Нерс, как сейчас, служит скорее якорем для набирающего ход корабля. К счастью для «Эдмонтона», таких якорей немного.

Хайман и Бушар вышли на новый уровень. И не только они

Конечно, многое все еще завязано на Макдэвиде и Драйзайтле, но теперь их партнеры гораздо полезнее. Самые заметные шаги сделали Эван Бушар и Зак Хайман.

Эван – лучший бомбардир среди защитников: 28 очков – и тут его совершенно точно не догнать. Бушар забивает даже больше Макдэвида, а его результативность – одна из лучших в истории: лишь два защитника – Бобби Орр и Брайан Лич –выбили 50 очков в плей-офф быстрее. У Бушара на это ушло 45 матчей. Более того, у Эвана сейчас 22 результативных передачи – до рекорда осталось 3 (Коффи в сезоне-1984/85 выбил 25).

Хайман был прекрасен и в регулярке – 54 шайбы, третья строчка в списке лучших снайперов и убийственная эффективность на пятаке. В плей-офф Зак не снизил темп – он лучший снайпер плей-офф (14 шайб, дальше – Драйзайтль с 10). Он не просто набивает статистику в большинстве – у него 9+4 в равных составах.

Но расцвели и другие. Конечно, можно сказать, что Дилан Холлоуэй мог бы набирать и побольше, играя в звене с Драйзайтлем, но нужно помнить, что в большинстве 22-летний канадец не выходит, а на льду у него в среднем меньше 12 минут за матч. Для первого плей-офф в карьере (одну игру в розыгрыше-2022 в счет не берем) Дилан проявляет себя очень достойно.

Четвертое звено – Янмарк, Хенрик и Браун – можно рассмотреть в целом. Кубки берут, как принято считать, нижние звенья – и у всех троих в этом плей-офф по 4 очка. Не так чтобы много, но от боттома всегда ценен каждый балл. Браун, например, одну из трех передач отдал в меньшинстве – шайба Янмарка в ворота «Далласа» в четвертой игре стала победной, а после этого «Эдмонтон» забрал следующие две игры и оформил выход в финал.

Кроме того, они умеют забивать без помощи более классных партнеров – «Ванкуверу» в пятом матче, например, вторую шайбу забросил все тот же Янмарк при помощи Брауна и Бретта Кулака. А в первом раунде в боттоме играли Холлоуэй, Янмарк и Сэм Кэррик – и две шайбы во втором матче, включая ту, что перевела его в овертайм, они организовали самостоятельно (оба раза отличился Холлоуэй).

Качественно играет и вратарь Стюарт Скиннер, который безобразно начал этот сезон и даже на какое-то время потерял место в основе. Его показатели не позволяют ему забраться очень высоко в рейтинге, но по сравнению с прошлым годом, где его натурально уничтожила атака «Вегаса», это серьезный прогресс. Скиннер растет – сравните прошлый сезон и этот:

Скиннер больше не выглядит слабым звеном – и хотя он на бумаге не лучший вратарь этого финала, от него достаточно не подвига, а просто надежной игры. В полуфинале Стюарт пропускал меньше двух шайб за матч, в первой игре финала также не справился лишь с двумя бросками. Атака «Эдмонтона» при нормальной для себя реализации точно способна забивать больше двух за вечер.

У лидеров наконец-то другие эмоции – и это придает энергию всем

Помните этот момент из начала регулярки?

А теперь Коннор вот такой:

О важности эмоций капитана вам хорошо расскажет «Вегас». Прошлогодние чемпионы были очень зависимы от Марка Стоуна не только из-за его роскошной игры, но и из-за того электричества, которое он источал. «Вегас» со Стоуном и без – две совершенно разные команды, одна из которых берет кубок, а другая играет на уровне «Калгари» или «Баффало». Такие эмоциональные Макдэвид и Драйзайтль, как сейчас, дают команде больше, чем просто очки – возможно, именно этого и не хватало раньше, чтобы притягивать удачу в близких матчах.

«Эдмонтон» все еще не стал системным, как «Лос-Анджелес», но традиционно прошел его в первом раунде. «Эдмонтон» все еще не обладает номинантом на «Везину», как «Ванкувер», но победил его во втором раунде. «Эдмонтон» все еще не стал глубоким, как «Даллас» – но прошел его в полуфинале. «Эдмонтон» не переехал из Канады, которая 30 лет не видела кубок – но трофей сейчас невероятно близок, и, вопреки ожиданиям экспертов, «Ойлерс» могут его забрать.

По крайней мере, даже нынешний их результат – это успех скорее благодаря, а не вопреки.

Фото: eastnews.ru /DEREK CAIN; AP /Wilfredo Lee, JASON FRANSON, Tony Gutierrez