«Даллас» остановил мощную атаку «Эдмонтона»! Вратари обеих команд – герои

Счет в серии сравнялся.

«Даллас» выиграл второй матч полуфинала против «Эдмонтона» – 3:1 (1-1 в серии). Авторы победы – играющий как в лучшие годы Джейми Бенн (1+1), Уайтт Джонстон (0+2) и вратарь Джейк Эттинджер.

Уступив в первом домашнем матче, «Даллас» поставил себя в некомфортное положение. Второе поражение обязало бы «звезд» забирать обе игры в Канаде. Против «Вегаса» смогли – но пока еще действующие чемпионы собственные победы одерживали скорее вопреки, чем благодаря.

Особенность «Далласа» Питера Дебура – в неумении открывать серии. «Старс» при нем проиграли все шесть первых матчей. Зато дальше они всегда преображаются: в следующих играх (сегодняшняя не в счет) баланс уже 18-9.

И сейчас «Даллас» был хорош. На первый гол ушло лишь три с половиной минуты – счет классным броском открыл Бенн:

Но преимущество держалось меньше минуты. Очень быстро его нивелировал Коннор Браун. Пожалуй, здесь Эттинджер допустил ошибку при первом броске:

А дальше он был безупречен. Например, вот так он помешал Эвандеру Кэйну:

Эттинджер вообще больше не пропускал. К концу матча у него набралось 96,6% отраженных бросков (Джейк не справился лишь с одним из 29) и аж 2,47 предотвращенных гола. Победа стала для Эттинджера 22-й в плей-офф за карьеру. Теперь 25-летний кипер «Далласа» единолично занимает вторую строчку в списке самых успешных вратарей в истории франшизы (с учетом эпохи «Миннесоты Норт Старс»). Впереди лишь Эд Белфур – до него остается ровно столько же.

Шикарно работал и Стюарт Скиннер. У него потрясающих спасений набралось даже больше:

Но если прямые броски Скиннер отражал, то с рикошетом не справился. Вторую шайбу «Даллас» забросил лишь так – Мэйсон Марчмент классно подправил бросок Райана Сутера:

Для победы этого преимущества хватило – эта шайба осталась победной. Третью «Даллас» отправил уже в пустые.

Любопытную статистику заметили журналисты: «Старс» не пропускают уже 201:45, когда на льду находится лидер защиты Миро Хейсканен. Последний раз при нем «Далласу» забил Майлз Вуд – в овертайме первого матча серии против «Колорадо». При этом сейчас был риск: у Хейсканена меньше 30% ожидаемых голов. Его серию фактически спас Эттинджер.

Зато оборвалась серия Леона Драйзайтля. У немца было 13 матчей подряд с очками со старта плей-офф. До рекорда Брайана Троттье не хватило пяти игр, а вот до относительно свежей серии Нэтана Маккиннона (14 матчей в 2020-м) – совсем чуть-чуть.

Без очков остался и Коннор Макдэвид. Его единственное достижение за матч – рекордная скорость: развил 23,81 мили в час (38,32 км/ч). После игры он выразил разочарование: «У нас сегодня была отличная возможность, и мы ей не воспользовались».

Оценка капитана «Ойлерс» точна: у «Эдмонтона» набралось больше времени в зоне атаки, больше контролируемых выходов из зоны и входов в чужую. По броскам в первом периоде (который закончился со счетом 1:1) аж 16:4 в пользу канадской команды.

Но важным фактором стала дисциплина. «Эдмонтон» давно славится мощным большинством. Если в регулярке команда проводила в среднем 4:26 за матч с лишним на льду, то в серии против «Далласа» у Макдэвида и компании лишь 2:21. Это отметил на пресс-конференции главный тренер команды Крис Кноблаух: «В плей-офф зарабатывать большинство труднее, чем в регулярке. Стандарт [для нас и для «Далласа»] один и тот же. Но нам бы хотелось, чтобы было так же, как в регулярке».

Впрочем, в меньшинстве «Эдмонтон» все еще безупречен: «Ойлерс» уничтожили все 20 последних попыток соперников.

Серия переезжает в Канаду. Пока что «Эдмонтон» выиграл дома 4 матча из 6 (по одному забрали «Лос-Анджелес» и «Ванкувер»). «Даллас» же проиграл в гостях лишь раз из шести – пока только «Вегасу» удалось обыграть «Старс» на своем льду. Третий матч серии – в ночь на вторник.

Фото: East News /AP Photo/Tony Gutierrez