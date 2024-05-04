«Вегас» спасает серию после трех поражений – и это снова вратарское чудо

Чемпионы собрались.

«Вегас», оказавшись одной ногой над пропастью после трех подряд поражений от «Далласа», собрался и победил – 2:0. В ночь на понедельник командам предстоит седьмая игра.

Матч вышел сухим, но совсем не скучным. Счет мог быть в несколько раз крупнее, если бы не вратари Эдин Хилл и Джейк Эттинджер. На двоих они отразили 51 бросок из 52. Команды создали моментов на 6 ожидаемых голов (3,39 у «Вегаса» против 2,84 у «Далласа») – реальных же было лишь два.

«Вегасу» помогли те, из-за кого команду считают мошенниками

Голы забили Ноа Хэнифин и Марк Стоун. Оба привлекают к себе внимание болельщиков всех клубов лиги.

Стоун «традиционно» получил травму в феврале (на этот раз – разрыв селезенки) и попал в список долгосрочно травмированных. Возвращение капитана ожидалось не раньше полуфинала, но все хоккейное сообщество было уверено: он поправится к первому же матчу плей-офф.

Так и вышло: Марк в очередной раз форсировал восстановление – и даже не провел ни одной тренировки на льду. Именно он стал автором первого гола в серии.

Хэнифин же оказался в «Вегасе» как раз благодаря отсутствию Стоуна: на свободные деньги генменеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон выменял защитника из «Калгари» через «Филадельфию» с двойным удержанием зарплаты. В итоге от почти $5 млн в ведомости «Вегаса» оказалось всего $1,237 млн.

Ноа вписался идеально. Он менял партнеров по паре, но очки набирает стабильно – 2+10 в 19 матчах регулярки. Теперь есть 2+3 в 6 играх плей-офф. «Он отлично выполняет работу во всех зонах», – отмечает его главный тренер Брюс Кэссиди. Больше Ноа в «Вегасе» набрал лишь Джек Айкел – 7 очков.

Сегодня Хэнифин стал единственным на обе команды, кто взломал вратаря. Ноа чуть было не попал в Кигана Колесара – тот еле успел подпрыгнуть:

В конце игры «Даллас» пошел на штурм, заменив Эттинджера на шестого полевого. Попытка вышла слабой: «Старс» не закрепились, и Стоун забросил в пустые из собственной зоны.

Хилл – герой, который тащил даже невозможное

Но главный герой, даже несмотря на статус лишь второй звезды – Хилл. Как и год назад, он начал плей-офф в запасе (первые четыре матча в основе провел Логан Томпсон), но по ходу действа занял место в воротах. Сам Хилл не удивлен хорошей игрой: «Я всегда уверен в себе. Был небольшой период, когда я играл слабо и пропускал то, что не должен, но на тренировках я был в порядке. [...] Я чувствую, что сегодня вышло лучше, но это заслуга команды».

Эдин скромничает: были моменты, в которых он лично спас «Вегас», казалось, от неминуемого. Например, дважды за три секунды ограбил Тайлера Сегина:

«Это была одна из таких игр, в которых вратари – две доминирующих силы» – сложно не согласиться с Кэссиди. Так было и в чемпионском сезоне.

«Вегас» впервые выиграл во встрече, в которой мог вылететь (без учета седьмых матчей). Теперь действующим чемпионам для продолжения борьбы предстоит сделать то, что прежде не удавалось никому – победить Питера Дебура в седьмой игре. Пока у главного тренера «Далласа» семь побед из семи, в том числе одна со «Старс» год назад и две – с самим «Вегасом» . А сильнейшего из этой пары уже ждет «Колорадо».

Фото: East News /AP Photo/John Locher