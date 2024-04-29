Камбэк года в НХЛ! «Нэшвилл» вел 3:1 в концовке, попал в штангу пустых ворот и проиграл овертайм

«Ванкувер», что ты творишь?

«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» (4:3 ОТ) в матче с самой драматичной концовкой в этом плей-офф.

«Предаторс» вели 3:1 на домашнем стадионе за три минуты до финальной сирены у соперника, который снял вратаря. Что могло пойти не так?

● 2:49 до конца: Брок Босер, забытый всеми в правом круге, расстрелял ворота Юусе Сароса и сократил отставание до минимума;

● 1:51 до сирены: Колтон Сиссонс попал в штангу пустых ворот «Ванкувера»;

● 8 секунд до конца: Босер подсуетился перед воротами, оформил хет-трик и перевел игру в овертайм!

Вся концовка основного времени в одном видео:

К этому моменту матч еще не был проигран – победить можно было в дополнительное время, верно? Нет! Уже спустя минуту после начала четвертого периода защитники «Нэшвилла» расступились перед Элиасом Линдхольмом!

3:4 – «Предаторс» потерпели обескураживающее поражение. А «Кэнакс» – в одном шаге от выхода в следующий раунд.

Перед стартом казалось, что противостояние «Ванкувера» и «Нэшвилла» было лишено интриги: «Кэнакс», одна из лучших команд регулярки с кандидатом на «Везину», против частично распроданных «Предаторс», со скрипом зашедших в плей-офф.

Сюжет возник внезапно: после первого матча у «Кэнакс» сломался основной вратарь Тэтчер Демко, после третьего – его сменщик Кейси ДеСмит. Так что на четвертый в старте вышел Артур Шилов, игравший весь сезон в АХЛ. Латвиец провел хорошую игру – отразил 27 из 30 бросков.

«Нэшвилл» второй раз в серии слил преимущество в счете в третьем периоде. В первой игре «Предс» вели 2:1, но пропустили две шайбы за 12 секунд.

Пока ключевой фактор в противостоянии – способность выигрывать в важных моментах. Все победы «Ванкувера» были на тоненького: в овертайме, с разницей в одну шайбу и с разницей в две за счет гола в пустые.

Кроме того, у «Ванкувера» всегда находится герой – иногда неожиданный. В первом матче дважды в важнейшие моменты забил Дакота Джошуа (первые голы в плей-офф и второй дубль в карьере). В третьем ДеСмит пропустил лишь один раз с 30 бросков, в четвертом – хет-трик у Босера.

У «Нэшвилла» таких открытий пока нет, поэтому теперь «Предаторс» некуда отступать. Но как найти силы на подвиг после этого поражения?

Фото: East News /AP Photo/George Walker IV