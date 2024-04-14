«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?

Страдания заканчиваются.

«Койоты» все-таки сменят прописку. 4 апреля появились новости, что владелец команды Алекс Меруэло хочет получить за «Койотис» миллиард и уже провел переговоры с потенциальными покупателями. Через неделю несколько источников сообщили, что НХЛ разрабатывает два варианта календаря: с «Аризоной» и с командой в Солт-Лейк-Сити. Что известно о возможном переезде?

«Аризону» выкупают за 1,3 миллиарда – это дорого или нет?

Согласно рейтингу Forbes, опубликованному в декабре, стоимость «Аризоны» оценивается в $500 млн – это самый дешевый клуб НХЛ. Предпоследний в списке, «Баффало», стоит $750 млн.

Сейчас спортивные команды Северной Америки нечасто меняют разом и прописку, и владельцев. Последний на данный момент переезд в НБА датирован 2008 годом – тогда «Сиэтл» перебрался в Оклахома-Сити. В МЛБ вот-вот переедет в Лас-Вегас легендарный «Окленд Атлетикс» – именно о нем снят фильм «Человек, который изменил все». В НФЛ самый новый город на карте также Вегас: именно туда из того же Окленда в 2020 году переехали «Рэйдерс». Но все эти релокации не были связаны с продажей.

Последний переезд франшизы в НХЛ случился в 2011 году – тогда Атланта второй раз лишилась хоккейной команды: местные «Трэшерс» отправились в Виннипег и сменили название на «Джетс». Сделка обошлась новым владельцам, компании True North Sports and Entertainment, в $170 млн.

А последняя на данный момент продажа случилась с «Оттавой»: дочери покойного Юджина Мелника, Анна и Оливия, унаследовавшие «Сенаторс», передали контрольный пакет акций (90%) бизнесмену Майклу Эндлауэру за $950 млн. Главным конкурентом Эндлауэра был актер Райан Рейнолдс, владеющий футбольным клубом «Рексхэм» из Лиги 2 (четвертая ступень в иерархии английского футбола).

В футболе сделки по купле-продаже клубов происходят регулярно. Билл Фоули, владелец действующего обладателя Кубка Стэнли, «Вегаса», в октябре 2022 года приобрел у россиянина Максима Демина команду АПЛ «Борнмут», на что потратил 120 млн фунтов, а чуть позже докупил 33% акций «Лорьяна» из французской Лиги 1 за неназванную сумму.

И это не самые крупные сделки. В декабре 2022 года в той же Франции продали «Лион» – он обошелся американцу Джону Текстору в €800 млн.

Изменился состав владельцев у «Манчестер Юнайтед». Джоэл и Авраам Глейзеры давно хотели продать принадлежавшие им 69% акций, но при этом отказали катарскому шейху, который предлагал $6,1 млрд за весь их пакет. В итоге братья получили £1,25 млрд за 25% акций от бизнесмена Джима Рэтклиффа. У самих Глейзеров остались 44% – уже не контрольный, но все еще самый большой пакет из всех владельцев команды.

А главная футбольная смена владельца последних лет – конечно, «Челси». Консорциум Тодда Боули в том же 2022 году выкупил команду у Романа Абрамовича за £4,25 млрд.

В НБА сделки покрупнее. В 2023 году сразу три клуба сменили хозяев: «Финикс» достался братьям Ишбия за $4 млрд – рекорд для НБА. В апреле Марк Ласри продал 25% акций «Милуоки» супругам Хаслам – общая стоимость команды оценивалась в $3,2 млрд. А в октябре Майкл Джордан получил $3 млрд за «Шарлотт» – так в НБА не осталось темнокожих владельцев.

Схожие ценники и в НФЛ. Например, миллиардер Терри Пегула, отец пятой ракетки мира Джессики Пегулы, в 2014 году отдал $1,4 млрд за «Баффало Биллс» (а тремя годами ранее он купил «Баффало Сэйбрс» за 165 млн). В 2022-м большая группа во главе с богатейшей семьей США, кланом Уолтонов, владеющим компанией Walmart, приобрела «Денвер Бронкос» за $4,65 млрд. Теперь среди владельцев акций команды – семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

Наконец, в 2023 году состоялась крупнейшая сделка в истории спорта – Джош Харрис получил «Вашингтон Коммандерс» за $6,05 млрд. Десятью годами ранее он выкупил «Нью-Джерси Девилс», отдав $320 млн.

Почему «Аризону» вообще выкупают?

На данный момент клубом владеет бизнесмен Алекс Меруэло – первый латиноамериканец (кубинец по происхождению) в управлении командой НХЛ. Меруэло купил 95% акций команды в 2019 году у Эндрю Барроуэя, а в марте-2023 стал единственным владельцем – лига на неопределенный срок запретила Барроуэю любую деятельность в организации за домашнее насилие и попытку убийства жены.

Меруэло пытался попасть в большой спорт и раньше – в 2011 году он предпринимал попытку приобрести баскетбольную «Атланту», но совет управляющих не получил от него достаточных финансовых гарантий. Как оказалось, это было дальновидным решением – руководство НХЛ позже явно ошиблось.

В эпоху Меруэло «Аризона» отчаянно страдала. Алекс, как анонимно сообщил один из бывших сотрудников «Койотис», ведет себя неадекватно – срывается на подчиненных в присутствии посторонних, выходит из себя по мелочам. А команда менеджеров «Аризоны» экономила даже на салфетках и костюмах для игроков, в которых они прибывают на стадион (в НХЛ существует дресс-код). Кроме того, новые руководители команды отказывались исполнять обязательства прежних владельцев и предлагали контрагентам обращаться в суд. А с началом пандемии Меруэло уволил ровно половину офисных сотрудников.

Разумеется, такое управление сказывалось на хоккее. В «Аризоне» действует негласный потолок зарплат. Самый высокооплачиваемый игрок «Койотис», нападающий Клэйтон Келлер – $7,15 млн в год (впрочем, на момент подписания это был вполне рыночный контракт). За ним Ник Шмалц – $5,85 млн. А вся линия обороны укладывается в фантастические $7,375 млн – один Ноа Хэнифин, на днях продливший контракт с «Вегасом», с нового сезона будет зарабатывать примерно столько же.

Cлучаются и нелепые репутационные провалы. В 2020 году «Аризона» потратила пик четвертого раунда на Митчелла Миллера, который за несколько лет до этого издевался над темнокожим одноклассником-инвалидом. Вся лига знала об этом заранее, и «Койотис» не исключение. Сначала фронт-офис объяснял выбор поддержанием «политики инклюзивности», хотя руководство еще до драфта считало, что Миллер не заслуживает шанса. Затем, когда волна отмены набрала силу, «Аризона» дала заднюю и отказалась от выбора.

А генеральный менеджер команды Билл Армстронг, только пришедший тогда в клуб, заставил всех сотрудников подписать соглашение о неразглашении любой клубной информации – боялся сливов от людей, оставшихся от предшественника, Джона Чайки. Позже неназванный генменеджер команды НХЛ сообщил, что для лиги это нонсенс.

Также «Койотис» лишились двух драфт-пиков – второго раунда-2020 и первого-2021 за нарушение процедуры драфт-комбайна в 2019 году.

Ну и ключевая проблема «Аризоны», которая и привела к продаже клуба – отсутствие арены. С сезона-2022/23 «койоты» играют на студенческой «Маллетт-Арене» в городе Темпе, вмещающей жалкие 4600 человек – исключительно этим и объясняется стопроцентная посещаемость. Меруэло пытался достичь соглашения с муниципалитетом Глендейла о строительстве арены, но на референдуме граждане проголосовали против.

Меруэло предпринял еще одну попытку, и 27 июня пройдет аукцион на предмет продажи земли в Скоттсдейле (пригороде Финикса), которую бизнесмен планирует использовать под стадион. Но мэр города выступил жестко: «Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно».

Вероятно, это и стало последней каплей для комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, который много лет изо всех сил защищал «Аризону».

Главный кандидат на приобретение франшизы – владелец баскетбольной «Юты Джаз» и совладелец футбольного «Реал Солт-Лейк» Райан Смит. Его инвестиционная компания Smith Entertainment Group готова заплатить за команду порядка $1,3 млрд.

Ледовой арены, что символично, в Солт-Лейк-Сити пока тоже нет. В случае переезда команда будет играть в баскетбольном центре «Дельта», пока для нее строится новый дом.

Будущий владелец клуба Райан Смит – кто он?

В 2020-м Смит уже пытался зайти в бизнес большого спорта – хотел купить «Миннесоту Тимбервулвз». Отговорила жена: «Она сказала мне примерно следующее: «Ты же знаешь, что мы болельщики «Джаз». Мы переживаем за этот клуб. Я буду стоять на своем». Эшли не так часто запрещает мне что-либо. Но ее слова напомнили мне, что я немного увлекся этим миром бизнеса».

Позже Смит купил-таки команду, за которую болел – отдал $1,6 млрд за 80% акций «Юты». Теперь он близок к тому, чтобы привезти в штат вторую команду из главных спортивных лиг Северной Америки.

Райан Смит – основатель Qualtrics, компании по управлению опытом. Райан создал ее в начале 2000-х в подвале родного дома. Немалая заслуга принадлежит ему отцу Скотту: идея стартапа исходила именно от него. Позже у Смита-старшего выявили рак горла, и Райан бросил учебу в Школе бизнеса Марриоттов при Университете Бригама Янга, чтобы поддерживать отца и заниматься проектом.

Стартап выстрелил: в 2019-м Смит продал его компании SAP за $8 млрд. Четыре года спустя уже в составе группы инвесторов Райан выкупил свое детище обратно – цена Qualtrics к тому моменту достигла $12,5 млрд.

Сложная история «Аризоны»: несколько раз меняли города и лиги

«Аризона» – вероятно, самая многострадальная франшиза НХЛ. Созданная еще в 1960-х в Виннипеге (да, это те «Джетс» были первыми в Манитобе) команда играла сначала в Западно-Канадской юниорской хоккейной лиге, затем – в ВХА, а с 1979 года – в НХЛ.

Там начинал карьеру Дэйл Хаверчак – самый молодой игрок в истории НХЛ, набравший 100 очков в дебютном сезоне (в 2006 году его рекорд побил Сидни Кросби). Там играли Кит Ткачак, Фил Хаусли, Теему Селянне, Алексей Жамнов. Но в 1996 году команда переехала в Финикс и сменила название на «Койотис».

С тем же Ткачаком, а также Олегом Твердовским, Николаем Хабибулиным, Джереми Реником «Финикс» регулярно выходил в плей-офф. В 2000 году одним из владельцев команды стал Уэйн Гретцки, который в 2005 году занял еще и пост главного тренера. На мостике он проработал четыре сезона. При Гретцки в матчах на вылет команда уже не играла.

После ухода Великого «Койотис» внезапно трижды подряд вышли в плей-офф, а в последний из этих заходов даже добрались до финала Западной конференции – там их остановил «Лос-Анджелес».

В 2009 году клуб обанкротился и перешел в собственность и управление НХЛ. Пошли слухи о переезде. Лига самостоятельно решала вопрос о дальнейшей принадлежности «Койотис», и через четыре года городской совет Глендейла согласился приютить команду.

В августе 2013 года НХЛ продала «Койотис» группе компаний IceArizona Acquisition Co LLC. Новые владельцы подтвердили сохранение прописки в Глендейле и подредактировали название – «Финикс» стал «Аризоной».

Однако после этого с ареной начались проблемы. Сначала Глендейл попытался расторгнуть договор аренды досрочно, еще в 2015 году, но тогда контракт продлили. А вот в 2021 году власти сообщили, что сезон-2021/22 станет последним для команды на «Хила Ривер». После этого «Аризона» переехала в Темпе.

«Аризона» была банкротом, а теперь продается за 1+ млрд. Это как?

Все просто. НХЛ выправила дела команды за те четыре года, что владела им, а получив гарантии от Барроуэя, продала ее. Инфляция и постепенное оздоровление клуба сделали остальное. Но факт того, что Меруэло надеется получить за «Аризону» миллиард, сам по себе не означает, что она столько и стоит. Гипотетически он мог установить и более высокий ценник, просто потенциальных покупателей было бы меньше.

Сумма предстоящей сделки и вовсе превысит миллиард, потому что Райан Смит купит франшизу не у Меруэло, а у НХЛ – а та, в свою очередь, перед этим приобретет ее у нынешнего владельца.

Такое уже случалось ранее – причем с той же «Аризоной», но вообще это редкость. В первую очередь потому, что это предполагает закрытый формат турнира, а он присущ главным образом большим лигам Северной Америки.

Последний такой случай был в МЛС – лига выкупила «Чивас США». Клуб тонул из-за пристрастия владельца команды Хорхе Вергары к землякам: завладев в 2012 году клубом полностью, он избавился от всех, кто не имел мексиканских корней или не говорил по-испански. Через два года МЛС заплатила Вергаре $70 млн за «Чивас» и объявила, что сезон-2014 станет для него последним. Так и случилось: 27 октября того года клуб расформировали.

За выкуп «Аризоны» НХЛ заплатит Меруэло что-то около $1 млрд, а 300 млн, которые Смит выложит сверху, будут распределены между владельцами остальных команд лиги.

По сообщению инсайдера Эллиотта Фридмана, «Койотис» могут объявить о переезде в Юту 18 апреля, в день последнего матча регулярки. Возможно, попадание Коннора Макдэвида в элитный список игроков со 100 передачами за сезон станет последним событием в хоккейной истории штата Аризона.

Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Al Bello; IMAGO/Ian Stephen, Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/W.A. Harewood, AP Photo/Ross D. Franklin, AP Photo/Ric Francis, AP Photo/Matt York, AP Photo/Elise Amendola