Кадр дня: родители Малкина рыдают на трибунах после его дубля

«Питтсбург» попал в зону плей-офф.

«Питтсбург» дома не без приключений победил «Тампу» – 5:4. Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал ассист. С трибун на его снайперские подвиги смотрели мама, Наталья Михайловна, и папа, Владимир Анатольевич.

Присутствие родителей хорошо влияет на Малкина – у него третий дубль за шесть матчей

Родители Евгения приехали в Америку чуть больше недели назад. Появились на игре против «Коламбуса» 29 марта (3:2). Тогда Малкин забросил дважды и стал первой звездой матча. Потом он шутил:

– Смотрите – родители только приехали, и я в первом же матче делаю дубль. Не знаю, как это работает. Но это работает!

– Может, им на пару раундов плей‑офф также задержаться?

– Ну если плей‑офф, то уже до победного – пусть до финала Кубка Стэнли остаются.

Матч с «Тампой» стал шестым для Евгения с родителями на трибунах. За это время он оформил уже третий дубль! Против «Тампы» все происходило так. Сначала Малкин классно выбежал из-за ворот и подправил шайбу после броска Эрика Карлссона:

А затем открылся под передачу Майкла Бантинга и со второй попытки пробил Андрея Василевского:

Теперь у Евгения 25 шайб в сезоне и 496 – в карьере. Есть шанс добраться до 500 голов уже в этой регулярке.

После второго гола Малкина операторы показали его родителей – те рыдали от счастья.

Был шанс даже на хет-трик, но из убойной позиции Малкин попал в штангу. Сразу после этого «Тампа» сравняла счет, но промах Евгения все же не стал решающим. Позже он выдал Бантингу на пустые ворота и стал соавтором победной шайбы.

Три очка за вечер заслуженно сделали Малкина первой звездой матча.

Голы Малкина и Кросби в одном матче – практически гарантия победы

Первую шайбу в игре забросил Сидни Кросби – ему помог Брайан Раст. Это 40-й гол Кросби в регулярке. Он лишь в третий раз добрался до этой отметки и впервые с сезона-2016/17 добился такого показателя.

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Сидни присоединился к компании других великих игроков – Александра Овечкина, Брендана Шенахана, Теему Селянне, Горди Хоу, Фила Эспозито и Джонни Бьюсика. Каждый из них выбивал 40 шайб в возрасте 36 лет и старше.

В 122-й раз Сид и Джино забили в одном матче. История показывает, что это почти приговор для соперников: в таких играх «Питтсбург» победил 107 раз при 15 поражениях (5 из них за пределами основного времени).

Голом отметился и Крис Летанг. После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил вклад легендарного трио: «Великолепные игроки, настоящие бойцы, они играют на пределе возможностей, когда ставки максимальны. Думаю, они наслаждаются такими моментами».

Кучеров летит к «Арт Россу» и 100 передачам за регулярку

«Тампа» практически спасла игру – вытащила с 1:4 за 10 минут. В двух из этих шайб (а еще в первом голе «Лайтнинг», который те забили во втором периоде) поучаствовал Никита Кучеров.

Первый и третий ассисты Кучерова вышли практически под копирку: большинство, Никита отдает в центр Виктору Хедману, а тот – налево, на свободного Стивена Стэмкоса.

Стэмкос оформил дубль и добрался до 36 шайб в регулярке. 16 из них он забил из левого круга вбрасывания – кажется, в этом сезоне «офис» поменял хозяина.

Между этими двумя голами вместилась шайба Энтони Дюклера – и его Кучеров вывел на бросок сам:

Ассистентский хет-трик довел счетчик передач Никиты до 93 – у россиянина осталось пять матчей, чтобы выбить трехзначное число передач и стать первым после Уэйна Гретцки образца сезона-1990/91, кому это удалось. Впрочем, у Коннора Макдэвида есть все шансы сделать это быстрее – ему осталось 3 ассиста, а впереди еще 7 матчей.

В гонке за «Арт Росс» у Никиты теперь неплохой отрыв: 5 очков от Нэтана Маккиннона (у него также есть еще 5 матчей) и 8 – от Макдэвида. Впрочем, даже столь мощный сезон вовсе не гарантирует Кучерову «Харт Трофи», приз самому ценному игроку. И у Маккиннона, и у Макдэвида есть партнеры, которые также выбили по сотне баллов (Рантанен и Драйзайтль соответственно).

Шестая победа в семи матчах подбросила «Питтсбург» в зону плей-офф, где команда не была аж с 14 ноября. «Пингвинс» сравнялись с заклятыми друзьями из «Филадельфии» по очкам, но обходят их по победам в основное время.

«Тампа» же выход в плей-офф уже гарантировала. Битва за последние два места в розыгрыше Кубка Стэнли будет серьезной: на них претендуют пять команд, которые разделяет одно очко.

В это же время в больнице находится судья Стив Козари, получивший серьезную травму в третьем периоде в столкновении с Хэйдном Флери. Надеемся, с Козари все будет в порядке.

Фото: East News /AP Photo/Gene J. Puskar