Панарин! Выбил 1+3 и оставил «Рейнджерс» на вершине НХЛ

Самая яркая игра хоккейного вечера.

«Аризона» и «Рейнджерс» устроили отличный концерт – 13 шайб на двоих. Победителями вышли гости из Нью-Йорка – 8:5. В их составе особенно отличились Артемий Панарин (1+3) и Алексис Лафреньер (3+2).

У Панарина 4 очка, но они вряд ли запомнятся

Артемий поучаствовал в каждой нечетной голевой комбинации «Рейнджерс». В первом периоде он выгрыз шайбу у борта у двоих соперников, а подхвативший ее Лафреньер убежал к воротам и классно бросил:

Во втором отрезке у Панарина – еще один ассист на Лафреньера. Правда, теперь это была вторая передача – транзитом через Винсента Трочека. Румяный канадец красиво разобрался на небольшом пространстве и оформил дубль:

В третьем Артемий из своей зоны вновь вывел Лафреньера пасом 2 в 1, но на этот раз Алексис не бросил, а отдал Заку Джонсу.

В конце игры, когда «Аризона» сократила отставание с трех шайб до одной, Панарин отметился уже сам – попал в пустые.

Для Панарина эта игра стала третьей с 4 или более очками в сезоне и 21-й – в карьере. Впечатляет полезность Хлебушка – +5: он находился на льду еще и во время второго гола, но ему не хватило места в протоколе – передача была третьей. Лишь однажды в карьере Панарин выбивал +5 за матч – в новогоднюю ночь 2019 года, еще в свитере «Коламбуса».

За пять последних матчей Артемий набрал 13 (6+7) очков. Всего же в регулярке-2023/24 у Панарина 107 результативных баллов – он укрепился на четвертой строчке в таблице бомбардиров НХЛ. Личные рекорды по очкам и голам Артемий давно побил с запасом, но есть еще шансы достать и до лучшего показателя по передачам: сейчас их у него 63 при 8 матчах до конца сезона, а два года назад было 74.

Лафреньер провел лучший матч в карьере

Главным героем встречи стал партнер Панарина по звену – Алексис Лафреньер. Все, что ему удалось в этот вечер, было для него впервые в карьере: хет-трик (раньше было всего 5 дублей), 5 очков за матч (до этого лишь дважды набирал по 3 очка), полезность (+4).

Во втором периоде первый номер драфта-2020 выдал передачу сквозь всю зону на Адама Фокса, а тот не менее красиво нашел Райана Линдгрена:

А хет-трик Лафреньер оформил броском в пустые ворота сквозь половину защиты «Аризоны» – так он, кстати, тоже никогда прежде не забивал.

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После игры Алексис не скрывал радость: «Здорово сделать хет-трик впервые. Я просто с уверенностью играю в свою игру».

В звене с Панариным Лафреньер по-настоящему расцвел. У Алексиса уже 52 (25+27) балла в сезоне – личный рекорд по очкам он побил больше двух недель назад. По отдельности столько голов и передач у Лафреньера также ни разу не набиралось – прежними лучшими показателями были 21 шайба и 23 ассиста.

Джонатан Куик – новый рекордсмен по победам среди вратарей из США

Не менее памятным вечер стал и для Куика, несмотря на 5 пропущенных шайб. 27 сэйвов принесли Джонатану 392-ю победу в карьере – так трехкратный обладатель Кубка Стэнли опередил Райана Миллера и стал лучшим в истории американским вратарем по этому показателю.

«Ты просто делаешь все, что можешь, чтобы не думать о рекорде, но это невозможно», – поделился голкипер. – Отличное чувство – справиться с давлением, сделать это и сфокусироваться на том, что важно – победить в дивизионе и в конференции».

Линдгрен после игры выразил общую мысль игроков «Рейнджерс»: «Играть с Куиком и стать частью такой ночи – большая честь».

Победа, ставшая пятой подряд, сохранила «Рейнджерс» на первой строчке в сводной таблице НХЛ – «Даллас» отстает на одно очко при лишней игре. «Аризона» уже лишилась даже гипотетических шансов на плей-офф – «Койотис» идут пятыми с конца в лиге.

Фото: AP /Erin Hooley