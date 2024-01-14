Парадокс «Коламбуса»: Марченко вошел в историю клуба, у Проворова – дубль. Но даже этого не хватило для победы

«Коламбус» и «Сиэтл» сыграли самый результативный матч дня – 11 шайб на двоих (4:7). Вторая звезда игры – автор дубля, защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов. Хорош был и Кирилл Марченко – 1+1.

«Коламбус» трижды выходил вперед – каждый раз усилиями наших игроков. Первые две шайбы – на счету Проворова. Сначала он прямым броском прервал 19-матчевую безголевую серию:

А в следующем эпизоде шайба после броска Ивана шла мимо ворот, но удачно попала в соперника – Брайана Думулина. Помог и Марченко – у него голевая.

Позже форвард отличился и сам. «Коламбус» получил двойное большинство, и Марченко классно бросил, отметив личный юбилей – матч с «Сиэтлом» стал для него сотым в НХЛ.

С момента дебюта в лиге Марченко набрал 49 (35+14) очков. По количеству шайб в первых 100 матчах Кирилл повторил клубный рекорд: ранее точно такой же результат показал Рик Нэш, самый результативный игрок в истории «Коламбуса» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады. В текущем сезоне у Марченко 24 (14+10) балла.

Марченко отличился впервые за 10 матчей. 19 декабря в игре с «Баффало» он оформил хет-трик – и замолчал. За без малого месяц Кирилл набрал только одно очко – пас в игре с «Миннесотой» (3:4 ОТ).

Остальные россияне «Коламбуса» не поддержали Марченко и Проворова. Егор Чинахов, игравший в первом звене с Джонни Годро и Коулом Силлинджером, вновь ушел с нулем – у него пять матчей подряд без очков. Дмитрий Воронков тоже не проявил себя, но его сухая серия чуть короче – 4 игры. Больше остальных, вероятно, огорчен вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов. Он пропустил 6 шайб, в четвертый раз подряд выйдя в старте. Всего у Тарасова две победы в 8 матчах сезона, в среднем 87,5% отраженных бросков (80-е место в НХЛ) и совсем удручающие 4,09 пропущенных шайбы за матч (82-е место). Недоволен и другой голкипер «Коламбуса» – Элвис Мерзликин. В 2024 году латвиец еще не играл, поэтому в пятницу высказался: «Быть третьим вратарем, как сейчас – меня это удивило, шокировало. Я хочу, чтобы со мной обращались как с первым номером. Я верю, что я первый номер. Я был стартовым голкипером. Затем я резко упал до третьего номера. Естественно, мне это не понравилось. Не думаю, что кому-то бы понравилось. Я здоров, я в хорошем состоянии, я готов играть».

Готовы ли играть его партнеры? «Коламбус» потерпел третье поражение подряд и восьмое за десять матчей. В таблице Восточной конференции ниже идет лишь «Оттава», а по пропущенным шайбам хуже «Коламбуса» (3,74 в среднем за матч) во всей лиге только «Сан-Хосе» (4,07).

Дела «Сиэтла» после провального старта сезона выправились: девятая победа подряд (пал клубный рекорд, установленный в прошлом сезоне) а разница шайб на отрезке – 32:13. «Кракен» балансируют на грани плей-офф – по очкам идут вровень с «Эдмонтоном» и находятся в одной победе от «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла».

Фото: East News /AP Photo/Paul Vernon