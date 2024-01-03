🔥 Свечников в огне: дубль в ворота Шестеркина! «Каролина» догоняет лидеров

Вышел на проектную мощность.

Самый громкий результат первого большого игрового дня НХЛ в 2024-м – «Каролина» в гостях уничтожила «Рейнджерс» со счетом 6:1. И главной звездой матча стал Андрей Свечников: у него две шайбы, в том числе и победная.

Комфортное преимущество «Харрикейнс» обеспечили два успешных розыгрыша большинства. Второе из них завершилось голом нашего нападающего после роскошного паса от Себастьяна Ахо:

Андрей мог отличиться и раньше, но его натурально ограбил Игорь Шестеркин – а ведь мог бы выйти второй хет-трик за три матча:

В третьем периоде Свечников второй раз внес свою фамилию в протокол – здесь заслуга была уже полностью его: получив на борту шайбу от Брэди Шея, ушел от Райана Линдгрена и аккуратно отправил ее мимо Шестеркина.

Это уже пятая подряд игра Андрея с 2+ очками: за это время он выбил 6+5 (почти половина всех очков в сезоне) и уже вышел на показатель очко за игру (23 в 23). Для Свечникова такая серия стала второй в карьере – прошлая была в сезоне-2021/22. Он стал четвертым игроком в истории франшизы, который дважды набирал 2 и более очка в 5 матчах подряд – ранее это удавалось Кевину Динину, Рону Фрэнсису и Майку Роджерсу.

«Сегодня мы сыграли идеально. Ощущения отличные. Большинство было роскошным последние 5 или 10 матчей. Очевидно, когда забиваешь первым, это дает уверенность, и мы набрали ход после этого», – радовался Андрей после матча.

Игру Свечникова вместе с Ахо, которые набрали 24 очка на двоих в последних 5 матчах, нахваливали и партнеры. «Они были неудержимы. Не думаю, что может быть как-то иначе. Они были нашими лучшими игроками, они в огне последнюю неделю или две. Это круто видеть, и я просто стараюсь давать им шайбу», – сказал защитник Брэди Шей.

Шикарный матч провел и Петр Кочетков: отразил 28 бросков из 29 (96,6%) и одержал третью победу подряд – отличная заявка на роль стартового вратаря. Успешное выступление сегодня сделало Петра третьей звездой, а за последние 9 игр у него лишь 1 поражение в основное время (при 6 победах), 93,4% отраженных бросков и 1,86 пропущенных шайбы. В семи случаях из девяти он пропустил не более 2 голов.

«Коч был великолепен. Я чувствую, что с каждым матчем он обретает все больше уверенности и становится лучше и лучше, он уже элитный вратарь», – слова Свечникова о молодом кипере не дежурные комплименты, прогресс действительно налицо.

Но, конечно, главным хайлайтом Петра стали не сэйвы, а его хит за воротами на Гудроу.

А вот русские из «Рейнджерс» провели неудачный матч. Шестеркин после 5 побед подряд (94,6% отраженных бросков и 1,58 пропущенных шайбы на отрезке) пропустил 6 шайб, отразив 21 бросок из 27 (77,8%). Лучшим его действием в матче остался тот сэйв на Свечникове.

Артемий Панарин же отметился ассистом, но четырехматчевая голевая серия прервалась. Впрочем, продолжилась результативная – это пятая подряд игра Артемия с очками, но с третьей строчки в таблице бомбардиров его сбросил Коннор Макдэвид, набравший 1+4 против «Филадельфии». От лидирующего же Кучерова Панарин отстает уже на 12 очков – 51 против 63.

После неудачного начала сезона «Каролина» вернулась на привычные позиции. Обыграв «Рейнджерс», которые до сегодняшней игры возглавляли таблицу Востока, «Харрикейнс» приблизились к ньюйоркцам на расстояние 5 очков, а их 130 заброшенных шайб – второй показатель в конференции.

Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum