Как раз и навсегда разобраться в потолке зарплат НХЛ? Полный расклад

НХЛ не отличается от других американских спортивных лиг в плане одной из главных особенностей – там есть потолок зарплат. Это верхний предел суммарных выплат по контрактам всех игроков каждой команды.

Есть и пол – нижний порог, через который все должны перешагнуть. Наличие двух этих ограничений превращает работу генменеджеров в невероятную головоломку.

Давайте обстоятельно разберемся, как устроен потолок зарплат, какие факторы на него влияют и какие есть инструменты и хитрости, чтобы в него вписаться.

Зачем вообще нужен потолок зарплат? И какой он сейчас в НХЛ?

Вопреки распространенному мнению, появился он вовсе не от желания обеспечить равенство команд и сменяемость топов – с этим как раз проблем не было. Зато они были с зарплатами.

В 90-е они серьезно выросли – у звезд в 10 раз, в среднем по лиге – в 5. Бизнес терял рентабельность, практически все доходы уходили на зарплаты, и для более равномерного распределения прибыли после долгих обсуждений был введен потолок, установленный на тот момент на уровне $39 млн. Каждый сезон он пересматривается в зависимости от роста доходов лиги и при возможности повышается.

В сезоне 2023/24 он установлен на отметке $83,5 млн, пол – $61,7 млн. Все команды лиги обязаны уложиться в эти пределы. Потолок жесткий – нет никаких налогов на роскошь, как в НБА, и если команда на момент начала сезона не укладывается в пределы, ее состав не зарегистрируют.

Потолок зарплат действует только в регулярном чемпионате. В плей-офф можно держать сколько угодно игроков. В регулярке же состав ограничен – в основе может быть от 20 до 23 хоккеистов, которых и нужно вписать в установленные рамки.

Обходить его посредством серых схем вроде зарплаты в конверте или расторжения контракта с последующим переподписанием на меньшую зарплату запрещено – фокус СКА здесь не пройдет. Лига всегда расследует возможные зарплатные манипуляции (Cap Circumvention), и в случае подтверждения таких фактов наказывает команды – в основном штрафами и лишением драфт-пиков.

Например, НХЛ оштрафовала «Ванкувер» и «Флориду» из-за Роберто Луонго. Он завершил карьеру в 2019 году в возрасте 40 лет, хотя у него оставалось еще три сезона по контракту. Когда генеральный менеджер «Ванкувера» Майк Гиллис подписывал с Роберто контракт на 12 лет, он как будто заранее планировал выкуп в 2019 году – и потому загрузил деньгами начало контракта, а в последние три сезона при кэпхите $16 млн Луонго получил бы лишь $3,618 млн. В связи с этим лига оштрафовала подписавший контракт «Ванкувер» на $3,035 млн и выкупившую его «Флориду» на $1,092 млн.

Поскольку теперь нельзя бездумно заваливать игроков купюрами, генеральным менеджерам приходится считать каждый доллар, чтобы собрать максимально сильный состав. На первый план выходит мастерство ведения переговоров.

Основные термины, без которых тему потолка зарплат не понять

Если вы не поняли, что такого натворили генменеджеры в истории с Луонго, на расстраивайтесь. Чтобы в это вникнуть и вообще разобраться с потолком, нужно выделить несколько главных определений:

● кэпхит (Cap Hit) – сумма, которая идет под потолок по контракту каждого отдельного игрока в конкретном сезоне, без учета бонусов за достижения. Самое важное понятие, которое чаще всего будет встречаться в тексте.

● совокупный кэпхит – сумма зарплат всех игроков клуба, в обиходе многие называют его «кепкой». Важно: это не просто сумма на старте сезона, ведь игроки приходят, уходят, получают травмы, и каждое такое событие меняет кэпхит. Поэтому при его подсчете учитывается каждый проведенный в составе день.

● средняя годовая зарплата (AAV, Average Annual Value) – общая сумма контракта игрока, разделенная на количество лет по контракту. Бонусы при расчете этой величины учитываются.

● годовая зарплата (Total Salary) – реальная зарплата игрока за год. Разница с предыдущим определением в том, что игрок может получать в разные сезоны разные суммы.

● сумма под потолком, или свободные деньги, или деньги под кепкой (Cap Space) – деньги, которые остаются под потолком после вычета совокупного кэпхита.

● прогнозируемая сумма зарплат (Projected Total Cap Hit) – сумма, которая образуется по итогам сезона из кэпхитов всех игроков и всех корректировок (выкупов, сгоревших сумм и прочего). Рассчитывается на основании состава за каждый предыдущий день и с принятием условия, что состав на текущий день будет оставаться неизменным до конца сезона.

● прогнозируемая итоговая сумма под потолком (Projected End of Season Cap Space) – разница между потолком зарплат и проектируемой суммой зарплат.

● текущая сумма под потолком (Cap Space Today) – приблизительная величина кэпхита, который команда может добавить в данный день.

● список долгосрочно травмированных (LTIR, Long-Term Injured Reserve) – список, в который можно поместить игроков, из-за травмы выбывших не менее чем на 24 дня или 10 матчей команды. Это главный инструмент генменеджеров и самая сложная и запутанная область в работе с зарплатными ведомостями, поэтому о нем подробно расскажем ниже, а пока – о более базовых принципах.

Какие бывают контракты?

Есть четыре основных типа.

Односторонний контракт (One-Way Contract) – соглашение, по которому игрок получает одинаковую зарплату в НХЛ и низших лигах. Такие контракты у большинства игроков основных составов. Тут и звезды, как Мэттьюс, Маккиннон, Макдэвид. И менее сильные игроки, вроде Маршессо, Братта или Фиалы. И просто добротные ребята из боттома, как Клаттербак, Костин или Барабанов. И даже хоккеисты, которые не всегда проходят в основу – например, Дорофеев.

Двусторонний контракт (Two-Way Contract) предусматривает разную зарплату в НХЛ и в низших лигах. Такие обычно подписывают с новичками (о контракте новичков – ниже), либо с игроками, которые находятся на грани между НХЛ и АХЛ, либо играют в АХЛ и лишь в случае травм поднимаются в основу – как, скажем, Сгарбосса, Мегна или Колин Уайт.

Просмотровый контракт (Professional Tryout Contract) – временное соглашение, которое можно подписать с игроком для использования его в тренировочном лагере или в предсезонных матчах. В это межсезонье на таких соглашениях находились, например, Ганье, Ритчи и Хейнен.

Отдельно стоит проговорить про контракт новичка (Entry-Level Contract). Это первый контракт, который игрок в возрасте до 24 лет включительно (до 27 в случае с европейцами) подписывает, попадая в лигу.

Он всегда двусторонний и заключается на следующий срок:

● при подписании в возрасте 18-21 года – 3 года;

● в возрасте 22-23 года – 2 года;

● в возрасте 24 лет (до 27, если игрок из Европы) – 1 год.

С такими контрактами играют будущие звезды Бедард, Фантилли, Кули; менее перспективные парни, как Парссинен, Лакомб или Хейнола; и просто проспекты, которые, возможно, и не доберутся до НХЛ – например, Чибриков, Коваленко или многострадальный Иван Федотов.

Если игрок подписал контракт новичка в возрасте 18 или 19 лет и не принял участие в 10 и более матчах НХЛ (плей-офф считается), то срок действия контракта можно сдвинуть на сезон. Допускается сдвинуть контракт два раза подряд, но как только контракт активирован – сдвигов больше нет.

Сдвиг дает командам возможность контролировать своих проспектов, дольше, не ломая голову над дорогим контрактом. Например, Коннор Бедард 5 ноября провел 10-й матч в лиге и активировал контракт – поэтому не позже чем летом 2026 года «Чикаго» его переподпишет, и это явно будут большие деньги.

В то же время Куинтон Байфилд и Артур Калиев из «Лос-Анджелеса» в дебютном для себя сезоне-2020/21 по 10 матчей не набрали – и «Кингс» сдвинули действие их контрактов на год. Выполни они условия – и этим летом обоих пришлось бы переподписывать с прибавкой, но в нынешней реальности «Лос-Анджелес» на них экономит.

Контракты не всегда учитываются в платежной ведомости полностью. Целиком под кепку идут односторонние контракты и двусторонние, если их обладатели провели 50 и более матчей НХЛ в сезоне.

На контрактах у команды в общей сложности может быть до 50 хоккеистов, но в это число не входят игроки, соответствующие трем условиям:

● возраст 18-19 лет;

● играют в молодежных или европейских лигах;

● провели меньше 11 матчей в текущем сезоне НХЛ.

Что в контрактах важнее всего для потолка зарплат?

Для потолка зарплат важна структура контракта, в которой главные цифры – общая сумма и срок. Если соглашение подписано до начала сезона, то с ними все просто: кэпхит – это сумма, поделенная на срок. Полученная цифра пойдет в ведомость команды под потолок. Зачастую именно эти деньги игрок получит за сезон – то есть, зарплата одинаковая на всем протяжении контракта (например, Самуэль Жирар все семь лет получает по $5 млн).

Бывает и иначе – например, когда начало контракта перегружено, а в конце зарплата уже ниже. Обычно так делают с хоккеистами, которым на момент окончания соглашения будет под 40 лет, но встречаются примеры и молодых. Здесь можно вспомнить Джека Хьюза, у которого на всем протяжении контракта зарплата либо остается равной прошлогодней, либо уменьшается.

А бывают и гораздо более запутанные случаи. Например, Хампус Линдхольм подписал предыдущий контракт 27 октября 2016 года на шесть лет и $31,5 млн. Случись это до начала сезона, кэпхит на все шесть лет составил бы $5,25 млн. Но для контрактов, подписанных уже после старта регулярки, расчеты куда запутаннее.

1. Вычисляется кэпхит всех сезонов, начиная со второго. Есть формула:

Кэпхит после первого сезона = (зарплата за первый сезон * количество оставшихся дней до конца сезона / общее количество дней сезона + оставшаяся сумма по контракту) / количество лет по контракту

2. Считается кэпхит первого сезона по формуле:

Кэпхит первого сезона = кэпхит после первого сезона * общее количество дней сезона / количество оставшихся дней до конца сезона

В случае с Линдхольмом получилась такая структура:

2016/17: $3 млн

2017/18: $6 млн

2018/19: $6,75 млн

2019/20: $5,25 млн

2020/21: $3,75 млн

2021/22: $6,75 млн

Кэпхит (2017/18-2021/22) = ($3 млн * 164 / 180 + $28,5 млн) / 6 = $5 205 556

Кэпхит (2016/17) = $5 205 556 * 180 / 164 = $5 713 415

Но уж с контрактами на год все должно быть просто?

Не всегда. Бывают и здесь интересные ситуации – когда такой подписывают после начала сезона. К примеру, Броган Рафферти подписал контракт новичка с «Ванкувером» 2 апреля 2019 года, за 4 дня до конца 186-дневного сезона, на один год, $832,5 тысячи базовой зарплаты и $92,5 тысячи подписного бонуса. В таких случаях формула следующая:

Кэпхит = подписной бонус * общее количество дней сезона / количество оставшихся дней до конца сезона + базовая зарплата

Применительно к Рафферти получилось так:

Кэпхит = $92,5 тысячи * 186 / 4 + $832,5 тысячи = $5.133.750

Нечасто увидишь новичка с кэпхитом выше $5 млн, правда? Вышло так из-за наличия подписного бонуса. К бонусам и перейдем.

Что такое бонусы, какие они бывают и как учитываются под потолком?

Бонусы за выступления – это дополнительная выплата к зарплате, для получения которой игрок должен достичь показателей, прописанных в контракте. Они доступны лишь трем категориям хоккеистов:

1. На контракте новичка. Например, у Бедарда, главного кандидата на «Колдер Трофи» в этом сезоне, они набираются аж на $3,5 млн.

2. В возрасте от 35 лет, подписавшим однолетний контракт. Джо Павелски из «Далласа», к примеру, при достижении определенных показателей может получить дополнительные $2 млн.

3. Подписавшим однолетний контракт, вернувшись в строй после тяжелой травмы. Такой игрок должен выступить не менее чем в 400 матчах НХЛ и провести не менее 100 дней в списке травмированных в последнем сезоне своего последнего истекшего контракта. Сейчас на таком контракте играет Макс Пачиоретти, который после прошлого сезона с пятью матчами за «Каролину» подписался на год с «Вашингтоном»: у него $2 млн базовой зарплаты и $2 млн в бонусах за выступления.

Бонусы за выступления не учитываются под потолком в ходе сезона – только в случае их достижения.

Существуют также и подписные бонусы , уже упомянутые выше. Их отличие в том, что они выплачиваются игроку независимо от его выступлений – одним платежом в начале сезона.

Как убрать из-под потолка игрока, которым команда недовольна?

Существует такое понятие, как сгоревшие деньги (Dead Cap) – сумма, которую клуб тратит на игроков, уже не находящихся в составе.

Сгоревшие деньги могут остаться в платежке команды в трех случаях:

1. Выкуп контракта. Тогда команда получает под потолок сумму меньше кэпхита игрока, но на вдвое больший срок, чем оставалось по контракту. Это помогает сэкономить в ближайшие год-два, но после того, как контракт игрока истек бы, команда платит за выкуп штраф, в то время как игрок уже не оказывал бы влияния на платежку.

Самый известный пример – контракты Райана Сутера и Зака Паризе, подписанные перед сезоном-2012/13 на 13 лет и $98 млн каждый.

«Миннесота» выкупила оба контракта летом 2021 года. Команде нужно было продлевать Кирилла Капризова и Кевина Фиалу. Выкупы помогли «Уайлд» тем летом сэкономить $10,3 млн и заключить важные сделки, но сейчас «Миннесота» фактически платит Сутеру, чтобы он играл против нее – за «Даллас», соперника по дивизиону. Да и Паризе, хоть сейчас и сидит без контракта, все же успел сыграть против «Уайлд» за их же деньги.

В целом контракты не имеет смысла выкупать, если в них прописана небольшая зарплата (даже при наличии подписного бонуса), а также если игрок находится в списке долгосрочно травмированных – там он все равно не оказывает влияния на кепку. Потому в ведомостях порой и висят игроки вроде Робина Ленера, который вряд ли когда-либо вернется на лед, или Михаила Грабовского, которого «Вегас» вполне осознанно выбрал на драфте расширения, заведомо зная, что белорус никогда больше не сыграет в хоккей на профессиональном уровне.

2. Обмен с удержанием зарплаты. Например, «Сан-Хосе» оставил у себя в ведомости $1,5 млн зарплаты Эрика Карлссона.

3. Если игрока выставили на драфт отказов, а его оттуда никто не забирает. В таком случае он отправляется в АХЛ, а его влияние на ведомость уменьшается: из-под потолка уходит сумма минимальной зарплаты в лиге на данный сезон, а также еще $375 тысяч – то есть, в сезоне 2023/24 это $1,15 млн. Оставшийся кэпхит останется висеть в платежке.

Проще говоря, если через драфт отказов проходит игрок с кэпхитом не более $1,15 млн, то его зарплата полностью уходит из расчета, если кэпхит выше – под потолком остается разница.

Например, «Тампа» перед сезоном-2020/21 отправляла на драфт отказов Тайлера Джонсона с кэпхитом $5 млн. Ссылка в «Сиракьюз» помогла «Лайтнинг» сэкономить на Джонсоне, так как чуть больше $1 млн его зарплаты ушло из-под потолка.

Списки травмированных – важнейший инструмент в работе с потолком зарплат. И самый сложный

Наконец мы добрались до основного способа манипуляций с потолком зарплат, до самого сложного и интересного – списков травмированных.

Их существует три вида.

Если игрок получает повреждение, команда может поместить его в список травмированных (IR, Injured Reserve), чтобы вызвать другого на замену. Контракт поврежденного игрока по-прежнему учитывается под потолком, но место в ростере временно освобождается.

Если игрок подписан на двусторонний контракт и в предыдущем сезоне провел менее 50 матчей, то при получении травмы перед началом нового сезона его могут поместить в список травмированных на момент начала сезона (SOIR, Season Opening Injured Reserve), и тогда его кэпхит высчитывается по следующей формуле:

Количество дней в ростере в прошедшем сезоне / общее количество игровых дней в прошедшем сезоне * кэпхит в новом сезоне

Если игрок получил травму не в НХЛ и попадает под указанные критерии, его кэпхит под потолком не учитывается.

Список долгосрочно травмированных (LTIR, Long-Term Injured Reserve) – инструмент, который можно использовать, если игрок получает травму и будет вынужден пропустить из-за нее как минимум 24 игровых дня или как минимум 10 матчей.

А кроме того – это инструмент, вызывающий наибольшее количество споров и народной ненависти. Это самые темные воды НХЛ, и большая часть аспектов использования LTIR даже не разъясняется Коллективным соглашением.

Как работает список долгосрочно травмированных?

Вопреки распространенному заблуждению, когда игрок помещается в LTIR, его кэпхит не убирается из-под потолка. LTIR также не позволяет клубу превышать потолок на сумму размещенного в списке контракта. Все немного сложнее.

Когда команда начинает использовать LTIR, ей высчитывают накопленный предел зарплат (ACSL, Accruable Cap Space Limit). По сути, это новый потолок зарплат. И если без учета игрока в списке клуб его пробивает, он может использовать льготы. Происходит это по двум сценариям.

1. Базовый расчет

Используется в течение регулярного сезона и во время межсезонья. Рассмотрим гипотетический пример.

Команда с совокупным кэпхитом $82,5 млн отправляет в LTIR игрока с кэпхитом 5 млн. Тогда накопленный предел рассчитывается по формуле:

Накопленный предел зарплат = потолок зарплат – место под потолком зарплат команды

По сути, он будет равен совокупному кэпхиту команды в день помещения игрока в список. И если команда выходит за эту сумму, она начинает использовать льготу, которая равна кэпхиту игрока, который занял место травмированного в основе.

Поэтому команды заинтересованы в том, чтобы платежка была максимально полной – тогда потолок можно будет больше превысить. И для повышения накопленного предела практикуются однодневные вызовы игроков в основу.

Так, «Вегас» за два дня до начала этого сезона подписал контракт с Якубом Демеком на странную зарплату $851 683. Его взяли в основу «Вегаса» и выписали именно столько денег как раз для повышения ACSL до значения $83,5 млн – то есть ровно до потолка зарплат.

На второй день сезона, 11 октября, Демек уехал в АХЛ – свою миссию для команды он выполнил, за что получил приятный бонус в размере зарплаты НХЛ за один день нахождения в ростере, что в его случае составило $4 482.

«Вегас» в сезоне-2023/24 – одна из всего двух команд, которым удалось сравнять накопленный предел зарплат с потолком зарплат лиги. До него настолько точно поиграть с ACSL смог только «Ванкувер» в сезоне-2022/23.

2. Расчет для тренировочного лагеря

Проводится в последний день тренировочного лагеря для подготовки к первому дню нового сезона по формуле:

Накопленный предел = совокупная зарплата команды – кэпхит игрока, отправленного в LTIR

Соответственно, в нашей гипотетической ситуации (совокупный кэпхит 82,5 млн, кэпхит игрока – 5 млн) накопленный предел составит всего 77,5 млн.

Какие детали нужно учитывать?

● Командам нет смысла использовать все льготы сразу – ведь когда игрок физически может играть, его обязаны активировать. Соответственно, его нагрузка на платежку вернется. Поэтому к льготным деньгам нужно относиться бережно – а если состав позволяет достигать поставленных целей, лучше не тратить вообще. И если игрок поправится к дедлайну, то будет и он, и, возможно, даже свободные средства на подписание новых.

● Если у команды не остается игроков в LTIR, то ее накопленный предел сбрасывается – и она снова должна только вписываться в общий потолок зарплат НХЛ.

● Если команда сбрасывает в LTIR еще одного игрока, ACSL не пересчитывается – только льготы увеличиваются на размер кэпхита и бонусов этого хоккеиста.

● LTIR можно использовать и в межсезонье. Для этого команда должна получить врачебное подтверждение, что игрок будет травмирован на протяжении как минимум 10 матчей НХЛ и 24 дней с момента начала сезона.

● Льготы бывают двух типов: по зарплатам и по бонусам за выступления.

Они определяются в день размещения игрока в LTIR. Льгота по зарплатам – это средняя зарплата игрока без учета бонусов за выступления (то есть, кэпхит). Льгота по бонусам за выступления – сумма бонусов игроку за выступления в сезоне вне зависимости от того, достижимы они или нет.

● Чтобы вызвать игрока на замену долгосрочно травмированному, у команды должно быть место в запасах соответствующих льгот. Поэтому тоже есть два сценария:

1. Для игроков без бонусов за выступления запас льгот команды по зарплатам должен быть равным или больше, чем кэпхит игрока (средняя годовая зарплата без учета бонусов).

2. Для игроков с бонусами за выступления запас льгот команды по зарплатам должен быть равным или больше, чем кэпхит игрока. А сумма льгот по бонусам должна быть равной или больше, чем максимально возможная достижимая сумма бонусов игрока в текущем сезоне.

Как все это работает на практике?

27 октября 2023 года «Оттава» поместила Тома Шабо с кэпхитом $8 млн (реальная зарплата $8 млн, бонусов нет) в список долгосрочно травмированных и вызвала из фарм-клуба Тайлера Клевена и Николаса Матинпало.

Главные величины, которые нас интересуют – накопленный предел и место до потолка зарплат на дедлайне.

Откуда взялись эти цифры? С начала сезона «Оттава» сэкономила 12 836 – после вызова игроков из фарма она больше не копит деньги, поэтому сумма временно зафиксировалась на этой отметке.

Кэпхит команды, как мы помним, накопительный, и поскольку сезон уже идет, нельзя просто прибавить зарплаты вызванных игроков. На расчет влияют:

● количество дней, проведенных в составе каждым игроком от начала сезона до начала использования льгот LTIR;

● количество дней, проведенных каждым игроком после начала его использования;

● состав команды до конца текущего сезона.

Расчеты здесь долгие и не слишком важные, поэтому просто принимаем как данность, что кэпхит «Оттавы» в текущем составе – 85 090 193. Контракт Шабо здесь тоже учитывается.

Льготы, которые клуб получил благодаря LTIR, считаем на основе двух предыдущих цифр и потолка зарплат лиги:

Льготы = 85 090 193 + 12 836 – 83 500 000 = 1 603 029

И вычислим накопленный предел:

Накопленный предел = 83 500 000 – (83 500 000 – 83 457 432) = 83 457 432. Эту сумму не должна превышать совокупная зарплата всех игроков в активном ростере (то есть, мертвые деньги (удержания, выкупы), здоровые игроки, игроки в списке травмированных – но не долгосрочно ).

Дальше Шабо отправили в список долгосрочно травмированных. Получилась такая картина.

А из АХЛ вызвали Тайлера Клевена и Николаса Матинпало.

В итоге на данный момент, если Шабо останется в списке долгосрочно травмированных до конца сезона, «Оттава» сможет добавить в состав любое количество игроков с совокупным кэпхитом до 5,99 млн. Например, усилить оборону, в которой три места из шести заняты новичками, Шоном Дурзи («Аризона», 1,7 млн) и Джастином Шульцем («Сиэтл», 3 млн). Или, например, одним Никитой Зайцевым («Чикаго», 4,5 млн). Или, в конце концов, подписать без лишних нервов контракт с Шейном Пинто, который не сыграет еще по меньшей мере два месяца из-за дисквалификации – он до сих пор находится в статусе ограниченно свободного агента.

Можно ли обмануть при помощи LTIR?

Главная претензия к LTIR – непрозрачность его использования. История знает несколько примеров, когда команда теряла сильного игрока на дорогом контракте на длительный срок, что позволяло докупать на свободные деньги других игроков, а затем, когда начинался плей-офф, игрок восстанавливался. Поскольку потолка зарплат в плей-офф нет, состав может стоить сколь угодно много. Без LTIR клуб не сумел бы собрать такой ростер – денег бы не хватило. Без своего лучшего игрока команда наверняка была бы слабее – но он очень вовремя поправился.

Первый такой случай произошел в 2015 году, когда Патрик Кэйн травмировал ключицу, вылетел до конца регулярки, но восстановился аккурат к началу плей-офф и помог «Чикаго» взять кубок Стэнли. На деньги, что освободились из-за его травмы, клуб выменял Киммо Тимонена, Антуана Верметта и Эндрю Дежардена.

Следующим «жуликом» считают «Тампу» в сезоне-2020/21. Никита Кучеров получил травму перед началом сезона, что помогло Жюльену Брисбуа сохранить игроков боттома, а по ходу сезона подписать Блэйка Коулмэна и Барклая Гудроу. Никита вернулся в первом же матче плей-офф – и «Лайтнинг» стали чемпионами. Причем он тренировался с полным контактом еще за два месяца до плей-офф.

В следующем сезоне случилось дежавю: Кучеров снова получил травму и надолго выбыл из строя. На этот раз он вернулся еще в регулярке и даже провел больше половины матчей, но места под потолком это сэкономило немало – хватило на Дэвида Савара. Итог тот же – снова кубок.

Наконец, самый свежий пример. Действующий чемпион НХЛ «Вегас» вообще-то страдает от травм все время существования, но в сезоне-2022/23 «Голден Найтс» лишились капитана Марка Стоуна на полсезона. В этом мало удивительного: Стоун игрок травматичный, а перед началом того сезона перенес операцию на спине.

Вот и в этот раз Марк лег под нож – рецидив и вторая операция на спине за восемь месяцев. Он форсировал восстановление, потому что рвался в бой как можно скорее – и был готов к началу плей-офф. Даже не до конца поправившийся Стоун в итоге стал третьим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли, забросил последнюю шайбу в прошедшем сезоне и через несколько минут поднял над головой заветный трофей, чем еще больше разозлил людей, уверенных в том, что и он, и «Вегас» – обманщики, надувшие лигу.

А взять чашку «Голден Найтс» помогли Иван Барбашев, выменянный из «Сент-Луиса», Джонатан Куик из «Лос-Анджелеса» транзитом через «Коламбус» и Теодорс Блюгерс из «Питтсбурга».

Тем не менее, использование LTIR абсолютно легально и доступно всем командам в равной степени. Подавляющее большинство людей считает, что правило использования накопленного предела зарплат должно быть изменено, что в плей-офф также должен действовать потолок зарплат, но на данный момент все остается как есть – и это делает работу клубного офиса более сложной, но очень полезной.

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24, Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency, Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com, Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /PATRICK MCDERMOTT/Getty AFP, AP/Associated Press/, FR170489 AP; Gettyimages.ru /Abelimages; Washington Capitals /Taryn Bray; hockeyslovakia /Jazva