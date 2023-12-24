Кузьменко вернулся в основу – и сделал дубль за 5 минут! «Ванкувер» ушел на Рождество лидером НХЛ

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«Ванкувер» победил «Сан-Хосе» (7:4). Андрей Кузьменко оформил дубль – забил в равных составах на второй минуте и реализовал большинство на седьмой. Два предыдущих матча (победа над «Нэшвиллом» – 5:2 и поражение от «Далласа» – 3:4 ОТ) Кузьменко провел в запасе по решению главного тренера Рика Токкета.

Токкет, приверженец оборонительного стиля, возглавил «Кэнакс» в январе этого года. Команда не попала в плей-офф, а Кузьменко с 39 голами стал ее лучшим снайпером. Но в новой регулярке отношения форварда и тренера разладились. Токкет публично критиковал Кузьменко за игру без шайбы и оставил вне заявки не только в декабре, но и на два матча в ноябре. В остальных играх Кузьменко чаще всего выступал в четвертом звене – вместо Элиаса Петтерссона и Ильи Михеева его партнерами стали Фил Ди Джузеппе и Нильс Оман.

На матч с «Сан-Хосе» Токкет вернул Кузьменко в первую тройку – и Андрей моментально использовал редкий шанс. Сначала получил шайбу в центре, убрал Микаэля Гранлунда и бросил мимо Никиты Охотюка:

А через пять минут забил типичный для себя гол – подставил клюшку под бросок Джей Ти Миллера при розыгрыше большинства:

Любопытно: оба раза перед тем, как получить шайбу, Андрей показывал партнерам, что свободен.

Тем не менее матч вышел для Кузьменко неидеальным. В оставшиеся 53 минуты нападающий набирал не очки, а минусы в полезность: три из четырех шайб «Сан-Хосе» он увидел со льда. В первом случае вместе с Михеевым проиграл борьбу у борта в зоне атаки, во втором его вины точно нет, а вот при четвертом взятии ворот именно Андрей упустил на свободный лед Джейкоба Макдональда.

Несмотря на результативную ошибку и «-2» по итогам матча, именно Кузьменко стал первой звездой. А в качестве бонуса дал забавное интервью репортеру «Ванкувера» Кэт Стефанкевич. Андрей не разобрал некоторых вопросов журналистки, но не растерялся: «Мне сложно ответить, потому что я не понял ни одного слова. Да, я понимаю, у меня плохой английский, я знаю, мне нужно работать. В этом сезоне нам нужны победы, и я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, это очень важно для меня и для нашей команды».

«Ванкувер» набрал очки в девятом матче подряд. Этот рывок вывел «Кэнакс» на первое место в лиге, они пробудут на вершине как минимум четыре дня, пока НХЛ не вернется с рождественской паузы.

Фото: East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP