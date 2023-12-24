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Кузьменко вернулся в основу – и сделал дубль за 5 минут! «Ванкувер» ушел на Рождество лидером НХЛ

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Ванкувер Ванкувер
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Рик Токкет Рик Токкет
Илья Михеев Илья Михеев
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

«Ванкувер» победил «Сан-Хосе» (7:4). Андрей Кузьменко оформил дубль – забил в равных составах на второй минуте и реализовал большинство на седьмой. Два предыдущих матча (победа над «Нэшвиллом» – 5:2 и поражение от «Далласа» – 3:4 ОТ) Кузьменко провел в запасе по решению главного тренера Рика Токкета.

Токкет, приверженец оборонительного стиля, возглавил «Кэнакс» в январе этого года. Команда не попала в плей-офф, а Кузьменко с 39 голами стал ее лучшим снайпером. Но в новой регулярке отношения форварда и тренера разладились. Токкет публично критиковал Кузьменко за игру без шайбы и оставил вне заявки не только в декабре, но и на два матча в ноябре. В остальных играх Кузьменко чаще всего выступал в четвертом звене – вместо Элиаса Петтерссона и Ильи Михеева его партнерами стали Фил Ди Джузеппе и Нильс Оман.

На матч с «Сан-Хосе» Токкет вернул Кузьменко в первую тройку – и Андрей моментально использовал редкий шанс. Сначала получил шайбу в центре, убрал Микаэля Гранлунда и бросил мимо Никиты Охотюка:

А через пять минут забил типичный для себя гол – подставил клюшку под бросок Джей Ти Миллера при розыгрыше большинства: 

Любопытно: оба раза перед тем, как получить шайбу, Андрей показывал партнерам, что свободен.

Тем не менее матч вышел для Кузьменко неидеальным. В оставшиеся 53 минуты нападающий набирал не очки, а минусы в полезность: три из четырех шайб «Сан-Хосе» он увидел со льда. В первом случае вместе с Михеевым проиграл борьбу у борта в зоне атаки, во втором его вины точно нет, а вот при четвертом взятии ворот именно Андрей упустил на свободный лед Джейкоба Макдональда.

Несмотря на результативную ошибку и «-2» по итогам матча, именно Кузьменко стал первой звездой. А в качестве бонуса дал забавное интервью репортеру «Ванкувера» Кэт Стефанкевич. Андрей не разобрал некоторых вопросов журналистки, но не растерялся: «Мне сложно ответить,  потому что я не понял ни одного слова. Да, я понимаю, у меня плохой английский, я знаю, мне нужно работать. В этом сезоне нам нужны победы, и я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, это очень важно для меня и для нашей команды».

«Ванкувер» набрал очки в девятом матче подряд. Этот рывок вывел «Кэнакс» на первое место в лиге, они пробудут на вершине как минимум четыре дня, пока НХЛ не вернется с рождественской паузы.

Ванкувер – Сан-Хосе 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Дата проведения
24 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кузьменко (Петтерссон, Михеев)
2:0 – 6 Кузьменко (Петтерссон, Миллер)
2:1 – 13 Гранлунд (Ферраро, Дюклер)
2:2 – 16 Гертл (Ферраро, Задина)
3:2 – 26 Оман (Блюгерс)
4:2 – 28 Лафферти (Гарланд, Коул)
4:3 – 31 Зеттерлунд (Гранлунд, Ферраро)
5:3 – 39 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)
5:4 – 53 Макдональд (Рутта, Задина)
6:4 – 55 Сутер ( Миллер, К. Хьюз)
7:4 – 59 К. Хьюз ()
Вратари: Демко 21/25 – Блэквуд 19/25.

Фото: East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

5 комментариев
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Жаль, одной шайбы для натурального не хватило (
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Кузьменко молодец. Просто молодец. Несмотря ни на что. В обороне да, есть ещё косяки, ну ничего, главное, что желание есть, по игре это хорошо видно.
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"Три из четырех шайб «Сан-Хосе» он увидел со льда".
Как говаривал Жеглов (закадровый голос на английском Токкета):
- Будет сидеть! Я сказал.
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Эх, "трюка со шляпой" не хватило.
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