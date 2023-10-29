«Вегас», «Бостон» и «Колорадо» стартовали лучше всех в НХЛ. Как так вышло?

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С начала сезона НХЛ прошло чуть больше двух недель, но три команды долго оставались непобежденными. «Вегас», «Бостон» и «Колорадо» выдали резвый старт – разбираемся ниже, как так получилось.

«Вегас» стартовал лучше предыдущих чемпионов. За счет чего?

Ни один действующий чемпион НХЛ не начинал новый сезон больше чем с пяти побед. Ни один – до «Вегаса» в сезоне-2023/24. Считается, что сильная регулярка – плохо, поскольку на плей-офф сил уже не остается. Предыдущие рекордсмены внезапно доказывают обратное. «Оттава» в сезоне-1920/21 вновь добралась до Кубка, а «Эдмонтон»-1985/86 хоть и вылетел во втором раунде от своих лучших друзей из Калгари, в следующих двух сезонах опять брал трофей. Может, отсутствие чемпионского похмелья – это не так уж и плохо?

У «Голден Найтс» его как будто нет.

Главная причина, по которой «Вегас» хорош – сохранение чемпионского состава. Ушли Броссуа, Кессел, Блюгерс и Куик – потери разной степени важности, но ни одна из них не критична. Единственный по-настоящему важный игрок, который больше не играет за «Найтс» – Райлли Смит, с самого драфта расширения бывший частью невадской команды.

На место левого вингера в звене Вильяма Карлссона, ставшее после обмена Смита в «Питтсбург» вакантным, претендовали главным образом Пол Коттер и Павел Дорофеев – победил первый, и 23-летний американец оправдывает доверие: у него 2+3 в 8 матчах. В игре против «Филадельфии» Коттер роскошным голом сравнял счет:

Главный тренер Брюс Кэссиди решил не ломать то, что отлично работает, и сохранил неизменными все игровые сочетания. Топ-9 набирает очки равномерно (в своем штатном виде первое звено в совокупности набрало 15 очков, второе – 16, третье – 18). В верхних звеньях проседает разве что Иван Барбашев (2+0 в 7 матчах), но даже когда он уходит со льда без очков, он приносит огромную пользу форчеком.

«Вегас» все время страдал от травм, и этот сезон – не исключение. По счастью, у «рыцарей» хорошая глубина состава: к пятому матчу уже девять защитников выходили в основе! Наиболее ярко из запасных показал себя Кэйдан Корчак – с 4 очками в 4 матчах он уже в списках претендентов на лучшего новичка сезона.

Отлично проявляет себя и вратарский тандем. Хилл отражает 91,5% бросков – коэффициент надежности 2,16. У Томпсона – 93,3% и 2,00. Оба идут в топ-15 лиги по количеству предотвращенных голов сверх ожидаемого – каждый пропустил на три шайбы меньше, чем создал соперник. Надежная игра пары вратарей помогает «Вегасу» держаться на уровне 2,13 пропущенных шайбы за матч – третье место в лиге, сразу после «Бостона» и «Рейнджерс». Были, конечно, и эффектные сэйвы вроде этого:

Кроме того, спецбригады заиграли лучше обычного. «Вегас» привык находиться в середине таблицы по игре в обоих форматах неравных составов. Тем не менее, в новом сезоне «Найтс» пока реализуют 20,7% удалений соперников и нейтрализуют 85,7% меньшинства.

«Вегас» позже всех в лиге потерпел первое поражение. Нельзя не отметить: команда очень сильно начала сезон и по делу возглавляет сводную таблицу лиги.

«Бостон» лишился двух первых центров, но как будто этого и не заметил

У «Бостона» есть интересная особенность: когда примерно все уверены, что уж в этом-то году команда покатится вниз – она этого не делает. Год назад «Брюинс» довольно неожиданно выдали историческое количество побед в регулярках. Сейчас, потеряв завершивших карьеру основных центров Бержерона и Крейчи, «мишки» идут вторыми с одним поражением и даже не в основное время.

Одна из главных причин – классная игра прошлогодних обладателей «Дженнингс Трофи» Джереми Сваймена и Линуса Улльмарка. Американец идет четвертым в лиге и по проценту отраженных бросков (95,7%), и по коэффициенту надежности (1,34 пропущенных), швед – десятым по проценту отраженных (93,7%) и девятым – по коэффициенту надежности (1,74). По количеству же предотвращенных голов сверх ожидаемого Улльмарк шестой (+4,8), а Сваймен – вообще второй (+6,3, пропустил в 2,5 раза меньше, чем должен по матмоделям). Тандем «Бостона» пропустил 11 шайб, а создали соперники на 22.

Кроме того, «Бостон» лидирует в лиге по нейтрализации большинства – 96,7%, лишь одна пропущенная шайба – от «Кингс», да и та пришла при счете 4:1 за минуту до конца игры.

Главной проблемой «Бостона» летом была слабость центральной оси. И в самом деле – как заменить Бержерона и Крейчи без потери качества и в условиях отсутствия места под потолком? Помощь из глубины ждать не приходилось – пул проспектов «Брюинс» специалисты вроде Кори Пронмэна из The Athletic оценивали как один из самых слабых в лиге. Но именно свои молодые выручают команду, закрывая дыры в составе.

Джон Бичер прошлый сезон провел в АХЛ, где результативностью не отличался – 9+14 в 61 матче. Но качественная игра в боттоме убедила тренеров «Брюинс» дать ему шанс в основе – и он стал центром четвертого звена. Пока у него всего одна передача в 7 матчах, но он очень полезен при обороне, поэтому выходит на лед еще и в составе второй бригады меньшинства.

Мэттью Пойтрас, пик второго раунда 2022 года, предыдущий сезон провел в юниорской лиге, а летом здорово проявил себя в тренировочном лагере и в предсезонке, где у него было 3+2 в 4 матчах. Так 19-летний центрфорвард пробился в третье звено «Бостона». Вскоре Пойтрас стал играть уже во втором, с Дебраском и Гики. Сейчас у него уже 3+2 в 7 матчах – и кажется, что в обсуждении кандидатов на «Колдер» он должен стоять как минимум не ниже основных претендентов – Бедарда, Фантилли, Карлссона и Кули.

Ах да, последние два игрока, которые стали основными в «Бостоне» до 20-летия и без практики в АХЛ – Милан Лучич и Патрис Бержерон.

Примечательно, что Пойтрас – лучший в команде по эффективности бросков (23,1%). Следом идет Маршанд с 21,1%, а еще трое – ван Римсдайк, Пастрняк и Фредерик – имеют показатели выше 15%. Столь успешная реализация помогает «Брюинс» побеждать даже в тех матчах, в которых соперники создают больше. Например, согласно MoneyPuck, «Лос-Анджелес» переиграл «Бостон» по ожидаемым голам 4,59 – 1,84, однако «мишки» победили 4:2. В семи матчах соперники трижды наиграли на победу против «Брюинс» (помимо «Кингс», это «Нэшвилл» и «Анахайм» в их первом матче), однако все три раза побеждал «Бостон».

Лишь в последней игре «мишки» допустили обидную осечку – за две минуты до конца растеряли преимущество в две шайбы и позволили «Анахайму» взять реванш за поражение четырехдневной давности. Возможно, именно такой щелчок по носу запустит новое победное шествие.

Пересобранный «Колорадо» громит почти всех на пути. Начинается новый поход за кубком?

Победная серия «Колорадо» прервалась в один день с «Бостоном». Старт «Эвеланш» был, возможно, даже более впечатляющим, чем у «Бостона» и «Вегаса»: единственная победа на тоненького – над «Сан-Хосе», да и то скорее из-за того, что шайба никак в ворота не шла. Всех остальных соперников «Колорадо» обыгрывал с запасом.

Важнейшим фактором столь уверенных побед служит эффективная игра спецбригад: большинство – 23,1%, меньшинство – 93,1%. С меньшинством ситуация пока уникальная: на две пропущенных шайбы «лавины» ответили тремя, причем в последовательных матчах – пострадали «Сиэтл», «Чикаго» и «Каролина».

Все эти три шайбы забросил один и тот же игрок – Логан О’Коннор. Правый край четвертого звена никогда не отличался высокой результативностью: его максимум – 26 очков за сезон, и ему лишь предстоит пробить отметку в 10 шайб. Сейчас Логан делает большой шаг в этом направлении. Его тройка с Кольяно и Олофссоном генерирует 57,1% ожидаемых голов, а сам он набрал столько же очков, сколько все третье звено «Колорадо» целиком.

О’Коннор – не единственный, чей прогресс заслуживает внимания. Отлично стартовал и Арттури Лехконен, который до сухого поражения «Колорадо» от «Питтсбурга» шел по графику очко за игру. Он выходит в первой спецбригаде большинства, а его звено с Джохансеном и Ничушкиным идет третьим в лиге по соотношению ожидаемых голов среди троек с 25+ минутами вместе – 76,5% (то есть эта тройка создала в раза больше моментов, чем выходившие против нее соперники). С Нэтаном Маккинноном, штатным центром первого звена, где играет Лехконен, «Эвеланш» также доминируют на льду – 56%.

Ключевые опасения касательно перспектив «Колорадо» перед началом сезона были связаны с существенными изменениями в составе. Причины очевидны: капитан Габриэль Ландескуг все еще травмирован и в этом сезоне не сыграет, а половина игроков основы проводит первый сезон в составе «лавин». В частности, во втором звене только Рантанен играл за «Колорадо» ранее, а третье полностью состоит из новичков. Вуд, Колтон и Друэн пока лишь вырабатывают химию, но Татар и Джохансен как будто тут и были всегда.

Но главный фактор победного старта «Колорадо», вне всяких сомнений – Александр Георгиев. До проигранного «Питтсбургу» матча он был лидером лиги по победам и предотвращенным голам сверх ожидаемого – (+8,2). До середины третьего периода того матча он оставался единственным, кто ни разу не уступал рамку своему сменщику (Сарос также стартовал во всех матчах, но однажды был заменен).

Часто оставаясь в тени более ярких Василевского, Сорокина и Шестеркина, Георгиев и в прошлом сезоне был очень силен: четвертое место по количеству сэйвов (1749), десятое – по проценту отраженных бросков (91,9%), а по победам он и вовсе разделил первое место с Линусом Улльмарком – правда, кипер «Бостона» сыграл на 13 матчей меньше. Вдохновенная игра российского вратаря перешла и на новый сезон – он второй в лиге по сэйвам, и среди них есть, например, такой:

Летом «Колорадо» собрал фактически новое нападение. Тем не менее «Эвеланш» – одна из самых «упакованных» команд лиги, и они очевидно готовы оставаться в топе до конца сезона.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Paul Beaty, AP Photo/Charles Rex Arbogast, AP Photo/Jeff Chiu, AP Photo/Lindsey Wasson