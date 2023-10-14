0+2 и роскошный слепой пас в большинстве: главный конкурент Бедарда начал в НХЛ максимально ярко

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Логан Кули – будущая звезда?

В ночь на субботу в НХЛ состоялась битва двух молодых команд, оказавшихся в прошлом сезоне на разных полюсах таблицы – «Нью-Джерси» и «Аризоны». Не самая громкая вывеска обернулась искрометными качелями, которые держали в напряжении до последней секунды.

А одним из главных событий матча стал дебют Логана Кули, который забил потрясающий гол на предсезонке в Австралии и считается одним из основных конкурентов Бедарда за приз лучшему новичку.

Его появления ждали, конечно, не так, как Бедарда, но для «Аризоны» это явно было событие. Клуб выпустил перед матчем в твиттере милый ролик с реакцией Кули на видео с поздравлениями и пожеланиями, которые записали его родные и близкие.

И дебют получился отличным.

Первая минута славы для Кули настала в начале второго периода: Зигенталер удалился, и Дурзи реализовал большинство, а вторым ассистентом выступил Логан.

Хотя в целом второй период был полностью за «Девилс». Гол Дурзи вышел несколько нелогичным, и после него «Нью-Джерси» методично переламывал «Аризону». До второго перерыва успел забить трижды – и два раза голы пришли после изумительных передач Джека Хьюза.

После перерыва «Нью-Джерси» продолжал давить, но дожать соперника никак не получалось. Возможно, ключевым моментом стал выход один на один Йеспера Братта – хет-трик швед сделать не сумел.

И чуть позже наверняка сильно об этом пожалел. «Аризона» играла в большинстве после удаления Смита, бросок Шмалца заблокировал Зигенталер, шайбу подобрал Кули – и сделал вот это:

Добро пожаловать в НХЛ, Логан! Нечасто увидишь пас вслепую от парня, проводящего первый матч в лиге. Конечно, именно это стало главным хайлайтом встречи – которая в итоге перешла в овертайм, а затем в буллиты, где на два промаха «Девилс» «койоты» ответили двумя голами.

Выступление новичка «Аризоны» уже вошло в историю клуба: в возрасте 19 лет 162 дня Кули стал вторым среди самых молодых дебютантов с двумя очками за игру – моложе был только Шейн Доун (18 лет 362 дня), легенда «Койотис», а произошло это аж 7 октября 1995 года.

Итоговые показатели Кули более чем хороши: 2 очка, 2 броска, 2 голевых момента, 2 заработанных на себе удаления – разве что симуляция в эпизоде с Джоном Марино была лишней и неумелой.

Любопытно, что трое предыдущих дебютантов НХЛ в составе «Аризоны» – Майкл Бантинг, Макс Доми и Энди Миле – впоследствии оказывались в «Торонто». Может быть, когда-то туда и Кули переберется?

Еще интересный факт: Логан сыграл свой первый матч в лиге в один день с «Питтсбургом» и «Вашингтоном», и обе команды сыграли определенную роль в его хоккейной судьбе: первую экипировку американцу оплатил Сидни Кросби через свою программу помощи юным спортсменам хоккейной школы «Молодые пингвины», а за «Кэпиталс» Кули болел в детстве.

Мало того, Кули дебютировал в пятницу, 13-го! До него в истории НХЛ таких дебютантов было всего... 13! И Логан – первый, кто в этом матче набрал очки!!! Если уж он такую традицию переломил, то дальше вообще нечего бояться.

Яркий дебют позволяет надеяться, что у Логана есть все шансы стать звездой, а для начала – побороться с Коннором Бедардом за «Колдер Трофи».

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT; Gettyimages.ru/Dave Sandford