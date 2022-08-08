Майк Босси – величайший снайпер до эпохи Овечкина. Главное оружие последней династии НХЛ

История легенды.

Майк Босси считается одним из самых одаренных бомбардиров в истории хоккея. Одним из самых «чистых». Он не выделялся габаритами, его бросок никогда не был таким же мощным, как у Овечкина. Но из-за скорости, с которой он принимал решения и с которой шайба уходила с крюка его клюшки, защитники и вратари соперников просто не успевали среагировать. Пожалуй, лучшую характеристику Босси дал бывший защитник «Рейнджерс» Рон Грешнер. На вопрос, как защищаться против такого игрока, он ответил: «Уходить со льда. Ехать на смену».

Именно недостаток физической мощи стал основным фактором, из-за которого на драфте Босси выбрали лишь под 15-м номером. И даже «Айлендерс» сомневались. Выбор стоял между Майком, ярким атакующим игроком, и Дуайтом Фостером, который был явно слабее как бомбардир, зато хорош в силовой борьбе. Тренер команды Эл Арбур убедил генерального менеджера Билла Тори взять именно Босси, потому что бомбардира проще научить вести силовую борьбу, чем силового форварда забивать голы.

На первых тренировках Босси постоянно подъезжал к тренеру и спрашивал, как ему действовать в своей зоне, как защищаться, какую позицию лучше выбрать. В конце концов Арбур не выдержал и сказал: «Майк, ты знаешь, зачем мы тебя взяли? Чтобы ты забивал голы. Не доставай меня насчет игры в обороне. Если мне будет что сказать, я сам позову тебя». В итоге за весь сезон они разговаривали всего два-три раза.

Основной причиной, почему Арбуру не пришлось много общаться с Босси по поводу игры в защите, был Брайан Троттье. Как и Майк, он не выделялся атлетизмом, но его работоспособность превратила его в идеального партнера для лучшего снайпера эпохи. Они достигли такого уровня взаимодействия, что с трудом получалось найти левого нападающего, который бы их дополнял. «Они все время жаловались, что мы отдаем передачи только друг другу», – вспоминал Босси в письме 14-летнему себе .

Но проблемы с левыми нападающими у Босси и Троттье начались уже после того, как «Айлендерс» стали последней на данный момент настоящей династией. В первом же сезоне Майка в лиге образовалось легендарное звено: Гиллис – Троттье – Босси, которое позднее стали именовать The Trio Grande.

Гиллис и Троттье уже играли в связке в сезоне-1976/77. Дополнял их Билли Харрис. Но во время тренировочного лагеря Эл Арбур решил вместо Харриса поставить Босси. Это решение стало ключевым в образовании чемпионской команды.

«Эти парни идеально дополняли друг друга, – объяснял свое решение Арбур – Гиллис – большой и мощный игрок, который выгрызал почти любую шайбу в борьбе у борта. Троттье – лучший центр в лиге, который умеет делать на льду абсолютно все. У Босси руки были быстрые, как молния. Эти трое чувствовали друг друга на ином уровне. И больше того, сколько голов они забили, мне нравится их взаимозаменяемость и то, как они хороши на обеих сторонах площадки».

Естественно, больше всех от прихода Босси пострадал Харрис: «Я был разочарован, когда меня поставили в другое звено. Особенно учитывая то, что к тренировочному лагерю я подошел в отличной форме и был настроен на идеальный сезон. И время от времени, когда я наблюдал за ними со скамейки запасных, я говорил: «Эй, я тоже мог бы забить этот гол!». Но не буду обманывать себя, я бы и за миллион лет не забил столько голов, сколько этот паренек Босси. Он словно молния.

Я не из тех парней, которые жалуются. Да, я чувствовал, что эта ситуация понижает мои шансы на улучшенный контракт, но для команды это намного лучше. Мы бы не были там, где оказались, без этого звена».

В своем первом сезоне Босси забил 53 гола. Во втором – 69. Но в плей-офф его статистика поначалу проседала. Там игра становилась быстрее, жестче, пространства почти не было. В этом плане с тех пор почти ничего не изменилось, хоккей в регулярном сезоне и в плей-офф – будто две разные игры.

Единственное, что публику тех времен раздражало в Босси, – его принципиальный отказ от драк. В 1979 году он даже сообщил прессе об этом странном, как тогда казалось, решении. Болельщики 80-х не могли принять, что тот, кто отказывается драться, может быть победителем. Босси называли робким. Соперники считали это слабостью и постоянно пытались спровоцировать Майка сбросить краги.

Происходило это вплоть до первого матча финала Кубка Стэнли-1980 против «Филадельфии». По словам Босси, тогда для него наступил момент истины. Вот как он сам вспоминает то, что произошло, все в том же письме, адресованном самому себе:

«Наша команда в большинстве. Судьи зафиксировали проброс с нашей стороны. Ты развернешься, чтобы поехать на точку вбрасывания. Поднимешь взгляд наверх и увидишь Мела Бриджмана, который едет прямо на тебя. Огромный и ужасный Бриджман. Черт. Он не останавливается. Что делать?

В ту же секунду тебе надо провести силовой прием. Это последнее, что он ждет. Это будет твоим заявлением, что тебя не запугать. Если ты проведешь этот силовой, он окажется на заднице на глазах у всего стадиона. Все будут в таком шоке, что массовая стычка не состоится. Это не остановит все тычки и провокации в твою сторону. Но будет иметь освобождающий эффект».

То столкновение стало поворотным моментом. «Айлендерс» выиграли матч в овертайме, а затем и Кубок Стэнли. Вслед за первой победой последовали еще три подряд.

С начала следующего сезона Босси забросил 48 голов в 47 матчах. В следующих двух играх не смог отличиться. 50-й был на домашней арене, соперники – «Квебек Нордикс». Два периода он не мог забить. Лишь под конец третьего, наконец, положил 49-ю шайбу. А за 87 секунд до конца получил пас от Брайана Троттье и забил 50-й гол в 50 матчах. Достижение, которое до этого покорялось лишь Морису Ришару.

Один из величайших тренеров лиги Скотти Боумэн рассказывал, что Босси было невероятно сложно закрыть: «У него другой стиль игры, он не держал шайбу слишком долго. Большую часть времени он играл с Брайаном Троттье, который был отличным диспетчером, и все знали, что если шайба не у Босси, он все равно скоро ее получит. А как только получит, то, скорее всего, сразу же бросит по воротам. Он очень выделялся умением выбрать позицию и мгновенным броском».

Доминирование «Айлендерс» в НХЛ длилось четыре сезона – с 1980-го по 1983-й. В сезоне-83/84 в финале «островитяне» проиграли «Эдмонтону». Спустя еще пару лет Кларк Гиллис стал сдавать и легендарное «Трио Гранде» распалось. Гиллис отправился в «Баффало», а Троттье, уже после завершения карьеры Босси, отыграл несколько сезонов за «Питтсбург», где рядом с Марио Лемье еще дважды взял Кубок Стэнли – в 1991-м и 1992-м.

Майк Босси завершил карьеру во время своего десятого сезона в НХЛ. Боль в спине не позволила ему играть как прежде. А играть ниже своих возможностей Майк не хотел. Босси провел в НХЛ лишь 752 матча, в которых забил 573 гола. По голам в среднем за игру (0,762) он лучший в истории. Девять сезонов подряд как минимум с 50 голами – рекорд, который вряд ли кто-то когда-то повторит.

В 1991 году Босси был включен в зал хоккейной славы, а в 2017-м вошел в список 100 лучших игроков НХЛ в истории. Его карьера получилась такой же, как его игра – быстрой и яркой, но, к сожалению, недолгой. Остается лишь гадать, сколько голов он смог бы забить, продержись в НХЛ еще несколько лет.

Считается, что для того, чтобы стать профессиональным спортсменом, надо быть напористым, пробивным и по-хорошему наглым. И чаще всего это действительно так. Босси может показаться исключением. Паренек, стеснявшийся заговорить с девушкой-официанткой (которая позже стала-таки его женой) и принципиально отказывавшийся драться в эпоху, когда это казалось невозможным, стал одной из самых ярких звезд НХЛ.

С другой стороны, требуется особое мужество, чтобы не идти на поводу у толпы. Смелость Босси, которая заключалась не в драках, а в умении пойти против обстоятельств – одно из тех качеств, которые сделали его легендой. Это то, что обсуждается до сих пор. Это то, что находит отклик в молодых игроках, которые не боятся вносить в игру что-то новое.

В 70-х и 80-х игроки НХЛ курили, почти не скрывая это. Исследования о вреде сигарет в то время еще не были распространены, поэтому игроки использовали табак, чтобы расслабиться. Майк Босси не был исключением. Он был замечен за курением прямо во время интервью, ходили слухи, что он курил даже во время матчей. Босси никогда не отвечал на вопросы о курении, но в письме самому себе упомянул эту тему вскользь: «Мы можем перестать курить после первого сезона».

В возрасте 65 лет Майк Босси скончался от рака легких.

Фото: Gettyimages.ru/Bettmann, Bryan Bedder