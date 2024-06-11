«Флорида» забрала 2-й матч финала – уже в другом стиле. Бобровский стабильно прекрасен

Хоть на этот раз и пропустил.

Новый сценарий в финале Кубка Стэнли-2024 открыт: теперь «Эдмонтон» забил первым и вел 1:0 к перерыву. Только отзеркалить первый матч у него не получилось: во-первых, у этого состава недостаточно скиллов, чтобы сушить такую «Флориду» (на «Даллас» в последней игре-то еле хватило), а во-вторых, «Пантерс» не транжирят бездарно свои шансы, когда отыгрываются – да и против них далеко не Бобровский.

В итоге второй матч только подчеркнул превосходство южной команды, и, кажется, у «Ойлерс» – с одним голом за 120 минут – большие проблемы.

Шок: «Эдмонтон» пропустил в меньшинстве! Очень сильно постарался Драйзайтль

Перед стартом серии много разговоров было о спецбригадах «нефтяников», показывающих какие-то сумасшедшие цифры. К этому матчу «Ойлерс» не пропускали в меньшинстве около 30 раз подряд – начиная еще со второго раунда против «Ванкувера».

Внушительная серия в итоге остановилась на цифре 34 – она вполне могла бы длиться дольше, но на 51-й минуте Леон Драйзайтль решил зачем-то заехать в челюсть Александру Баркову. И это в момент, когда «Эдмонтону» уже надо было отыгрываться, а время таяло.

Это продолжило парад необязательных фолов «Ойлс»: в середине первого периода случилось еще более бессмысленное нарушение Уоррена Фогеле, въехавшего в колено Луостаринену (удаление до конца матча) – гости тогда отоборонялись и даже забили при 4х4. Но все же наказание за такие грубости должно было прийти.

Мстителем выступил нападающий Эван Родригес – из второй спецбригады большинства «пантер». Он идеально замкнул прострельную передачу Лунделля.

Родригес в итоге стал и главным героем вечера – это был уже второй его гол в матче. Предыдущий – за 8 минут до этого, в начале третьего периода – оказался победным. Там позиционная атака «Флориды» должна была закончиться, но Эван Бушар вынес шайбу прямо на клюшку своему тезке .

«Это нечто особенное. Пытаюсь осознать это, – радовался Родригес набравший уже 3+0 в финале. – Стараюсь оставаться в моменте. Это две большие победы для нашей команды, но, думаю, мы уже перевернули эту страницу и готовимся к третьей игре».

Такой рывок в третьем периоде не выглядел переворотом игры от «Флориды»: несмотря на то, что гости открыли счет, они точно не выглядели лучше соперника. «Пантерс» же довольно ровно – и довольно сильно – провели матч, их преимущество на табло казалось делом времени. Время пришло после второго перерыва.

По подсчетам NaturalStatTrick, у «Флориды» 2,81 ожидаемых гола за этот вечер, а «Эдмонтона» набралось только на 1,07 (по моментам повышенной опасности вообще 10-1!) – то на то и вышло. Если «Ойлерс» хотели победить, как шестом матче с «Далласом» – с 10 бросками в створ за 60 минут – то совершили большую глупость, посчитав, что такое может прокатить с «Флоридой».

Бобровский снова хорош – потащил в нужный момент

«Эдмонтон» и близко не был настолько активным, как в первом матче – возможно, дело не только в установке, но и в физическом состоянии. Потому что невозможно так отбегать две игры финала подряд.

Свой первый бросок в створ они нанесли лишь на 12-й (!) минуте – и забавно, что он сразу стал результативным. Кажется, Бобровский снова настраивался кувыркаться на ленточке каждую минуту, а вот такого прямолинейного «Эдмонтона» не ожидал.

Но это была единственная ошибка Сергея за вечер. Дальше он уже привычно останавливал и убегавшего Макдэвида (помог Ткачак, идеально подбивший клюшку):

И Драйзайтля – любителя остренького угла.

Интересно, что Бобровскому приходилось спасать не только после бросков «Ойлерс», но и после подстав от своих же. С такого сэйва после неудачного паса Микколы с разворота в середине второго периода началась атака «Флориды», сравнявшая счет – забавно, но забил тот же Миккола. Среди ассистентов – Владимир Тарасенко.

На всякий случай: что натворил финн в своей зоне за секунды до того, как стать героем:

Каких-то действительно сумасшедших хайлайтов со спасениями Сергея сегодня не было, но свои 18 из 19 бросков (и 50 за два матча) он взял – и стал третьей звездой вечера.

Сергей оказался седьмым вратарем за последние 80 лет, пропустившим меньше двух шайб в первых двух матчах финала. А еще он вышел на чистое второе место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (43). Только для Бобровского это не имеет никакого значения. Самое главное для него прямо сейчас – третий матч серии, в Эдмонтоне.

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 2-0