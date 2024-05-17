Холодная месть «Ванкувера»: победный гол за 33 секунды до сирены. «Эдмонтон» в шаге от отпуска

А Задоров кошмарит Кэйна.

Казалось, что концовка четвертого матча «Эдмонтона» и «Ванкувера» может стать довольно важной для серии. Наверняка больно, заслуженно вытащив матч с 0:2 на 59-й минуте, пропускать решающий гол за 39 секунд до конца. Такая победа, по идее, могла вдохновить «Ойлерс», придать им сил и при этом немного присутулить «Кэнакс».

Но плей-офф – вообще не то время, чтобы рефлексировать и расстраиваться. Во всяком случае, так решили в Ванкувере.

Если уже после пятой игры игроки «Эдмонтона» тоже это поймут, то, возможно, в серии будет седьмой матч. Иначе Макдэвид и Драйзайтль очень скоро поедут играть в гольф.

Главные хайлайты вечера – гол спинорамой и месть Миллера

Начнем с главного: за 40 секунд до конца основного времени при счете 2:2 «Эдмонтон» поразительно легко запустил соперника в свою зону и, более того, дал там ему свободно зацепиться за шайбу. Линдхольм отвел ее к борту, развернулся лицом в сторону ворот и искал вариант для паса – у него на это было время.

В итоге он нашел конек Петтерссона на пятачке – шайба нашла штангу (интересно, долго смотрели бы на тему игру ногой, если б сразу залетела?), а потом отскочила на клюшку Джея Ти Миллера. Коннор Макдэвид тоже нашел – соперника, которого должен держать, но слишком поздно – тот уже забивал гол.

«На долю секунды раньше я был открыт – и я рад, что Линди решил не форсировать события, потому что Макдэвид мог сменить позицию, а так получился вариант с хорошим отскоком, – разбирал эпизод Миллер. – Я думаю, мне немного повезло с ногой Пити и штангой. Но мне просто приятно получить такой гол в награду в конце игры».

До финальной сирены оставались 33 секунды. «Ванкувер» забил победный гол даже позже, чем «Эдмонтон» пару дней назад.

Любопытно, что у Макдэвида, который недосмотрел за Миллером в решающий момент, в пятом матче 0 очков и вообще только одна передача за три матча (что не мешает ему оставаться вторым бомбардиром Кубка Стэнли с 2+16). У Драйзайтля – и игра, и статистика в последних матчах (10 подряд с очками) куда заметнее, но для прохождения этого раунда команде нужно больше. Либо от этих парней – либо от парней из звеньев ниже.

Да, сегодня забил Янмарк-Нюлен, но в смысле неожиданных имен на кубе у «Эдмонтона» с «Ванкувером» сегодня 1:1. Ну и к тому же сравните гол Янмарка и то, что сделал Филлип Ди Джузеппе. Вернее, можете не сравнивать – просто насладитесь первым голом канадца в Кубках Стэнли вообще:

У Ди Джузеппе была запредельная мотивация – ему надо было выплеснуть и энергию, и эмоции. Две предыдущие игры он пропустил из-за рождения сына Сэма после тяжелой беременности жены: «Это безумие, но это хорошие эмоции и они сейчас на пике. Я мог бы снова промолчать, но это были девять месяцев борьбы для моей жены, и из-за своей работы я слишком часто отсутствовал, а она часто лежала в больнице, так что у нас было много родственников – они приходили и уходили, поддерживали нас. Как я уже говорил, чтобы вырастить ребенка – нужна целая деревня, и это наше благословение».

Победа «Ванкувера» абсолютно по делу: и просто по броскам (35:23), и по моментам (37:25, повышенной опасности – 18:10), и по ожидаемым голам (3,99 – 2,32) они были лучше соперника, но, главное, что эти цифры полностью подтверждались на льду. «Ойлерс» часто просто бегали без шайбы.

«Каждый игрок отдал в этот вечер все, что было, – тренер «Ванкувера» Рик Токкет был доволен. – Я считаю, что ребята сегодня были потрясающими. Они действительно вышли поиграть. Они считают, что это, очевидно, одна из наших лучших игр в плей-офф».

У «Эдмонтона» же пропал главный козырь: команда, до этого реализовавшая чуть ли не половину своих попыток в большинстве (46,7%), тут дала сбой – 0 из 5. И оказалось, что в равных составах соперник просто сильнее (у «Кэнакс», к слову, 0 из 4). Если «нефтяники» не вернут все как было к следующему матчу – их ждет беда.

Задоров разбушевался: 0 штрафных минут, но досталось всем

Никита Задоров в этот вечер остался без набранных очков, но в кадр попадал чаще иных бомбардиров. Он проводит на льду время на уровне ведущих защитников команды – и помимо прямых функций, выполняет и дополнительные: физическое и психологическое воздействие на соперника. Из оставшихся в плей-офф игроков он шестой по хитам (40) – очередные 5 силовых пришлись на новый матч с «Эдмонтоном».

Сначала приложился по Драйзайтлю:

А еще продолжился их батл с Эвандером Кэйном, начавшийся еще в прошлых матчах – во втором периоде Никита жестко встретил соперника за своими воротами и чуть ли не зажал у борта. А тот в отместку помешал Задорову отличиться, но ценой собственного удаления.

Конечно, этим эпизодом не ограничилось. Задоров еще в третьем периоде всем телом вписался в Кэйна – не расколол, но досталось прилично. И при этом атаку сорвал.

Без психологического воздействия на Эвандера тоже не обошлось – Задоров намекал игроку «Эдмонтона», что тот плачет как маленький ребенок.

При этом «Ванкувер» победил, а у Задорова – «+1» и 0 штрафных минут. Этот раунд точно остается за Никитой.

Как там другие наши?

● У Ильи Михеева и конец регулярки не задался (15 игр без голов), и плей-офф не особо получается (10 матчей, 0+0), так еще и травма – об этом стало известно накануне матча. Подробности повреждения, разумеется, не обнародованы.

● Но это дало шанс попасть в состав Василию Подколзину , для которого игра стала первой в карьере в Кубке Стэнли. Вышло достойно: 7:47 на льду, «+1», 4 силовых приема, 1 бросок, 1 блок и 1 перехват.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 3-2

Фото: Associated Press /DARRYL DYCK