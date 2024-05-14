«Колорадо» без Ничушкина развалился – осталось одно поражение до вылета

А у «Далласа» забил Дадонов.

Только Валерий Ничушкин умеет попадать в истории, которые затмевают собой не просто отдельный матч плей-офф, но и всю серию. На этот раз его отстранили сразу на полгода из-за нарушения программы помощи игрокам – похоже на то, что один из тестов показал запрещенные вещества в организме .

И это сильный удар по «Колорадо» – и в плане морали хоккеистов, и в плане самой игры. Об отстранении Бил Вэла стало известно перед матчем – у Джареда Беднара, кажется, просто не было времени хорошо продумать запасной план (а там и без этого был головняк из-за травмы Девона Тэйвса). «Колорадо» прошлой ночью просто провалил игру.

Главный герой «Далласа» Уайтт Джонстон – 2+1. Один из голов – победный

Неизвестно, как бы сыграли «Эвеланш» с Ничушкиным, но без него они не смогли остановить Уайтта Джонстона, накануне 21-летия канадца. Он и раньше создавал сопернику проблемы, но приближение совершеннолетия, кажется, придало дополнительных сил.

Первый гол он придумал самостоятельно – причем во время большинства «Колорадо». Пошел к Макару за ворота, отобрал у него шайбу, отдал Стилу – и добил из-под Георгиева. Вот так «Эвс» сегодня играли при удалении соперника.

На 26-й минуте Уайтт забил уже в большинстве своей команды – замкнул отличный перевод от Робертсона.

Он мог бы зайти и на хет-трик, но при пустых воротах «Колорадо» отдал пас вразрез на Сэма Стила. Хотя с главной звездой вечера и так было все понятно.

«Последние пару лет были просто сумасшедшими, – признавался сам Джонстон. – Скажи мне кто тогда, что я буду в этой точке, выступая в плей-офф НХЛ за «Даллас» – не уверен, что поверил бы ему. Эти пару лет были довольно крутыми, и я просто очень благодарен и просто так счастлив, что встретил на своем пути замечательных людей и просто получил шанс побыть со «Старс».

У молодого нападающего уже 7+4 в 11 матчах – он лучший снайпер и второй бомбардир команды в плей-офф. Джонстон успел стать 8-м игроком в истории Кубка Стэнли, забросившим больше 10 шайб до 21 года (в сумме у него 11). Компания там солидная: Ягр, Джордан Стаал, Реник, Брент Саттер и другие – и кажется, и взрослую результативность Уайтта скоро начнут сопоставлять именно с такими фамилиями.

Дадонов тоже отличился – уже 3-й гол в этом плей-офф

Казалось, что дубль Джонстона должен как-то взбодрить «лавин», но через 5 минут ситуация по броскам была 23:8 в пользу «Далласа», а 24-й стал снова голевым – 3:0.

Где-то в этом районе матч можно было заканчивать. У Макара и Маккиннона уже было «-2» (к концу игры – по «-3» вместе с Рантаненом), Друэн, вышедший вместо Ничушкина, хоть и помог Миттлстадту организовать быструю ответную шайбу (просто закрыв борт телом) – но она скорее напоминала гол престижа, чем начало камбэка. Какой-то всплеск активности «Эвс» произошел под конец второго периода, но и это не выглядело как возвращение в игру.

Поэтому вряд ли кто-то удивился даже трибунах в Денвере, когда Дадонов в середине третьего периода закинул еще одну шайбу в ворота Георгиева. Тем более, Евгений должен был сделать это тремя минутами ранее.

У Дадонова уже 3+2 в 11 матчах Кубка Стэнли-2024. Для нападающего, не игравшего 2 месяца (10 февраля получил перелом), он отлично вписался в кубковый хоккей – пускай и в нижних звеньях. Сегодня у него 13:10 на льду – больше ему давали только в двух играх с «Вегасом». Возможно, получит хотя бы столько же в следующем матче, который может стать последним для «Колорадо» в сезоне.

«Хорошо, что мы повели, но мы также знаем, что последний матч взять труднее всего, и мы также знаем соперника, – тренер «Далласа» Питер Дебура не собирается расслабляться. – Нет никаких сомнений в том, что произошедшее за пределами льда этим вечером выбило «Колорадо» из равновесия и добавило тревожности. Уверен, они перегруппируются – и не собираются сдаваться спокойно. Мы ожидаем, что следующая игра будет самой сложной».

А как там наши в «Колорадо»?

● Александр Георгиев отразил 29 сэйвов из 33 бросков – и как мог долго удерживал интригу в матче. В том числе крутился как ужаленный весь первый период – вплоть до последней секунды.

● У Якова Тренина – 11:04 на льду, 5 из 13 выигранных вбрасываний (38,5%), а остальное – по нулям.

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Фото: AP Photo /David Zalubowski