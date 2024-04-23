Ураганный камбэк «Каролины»: ушла с 0:3, сравняв на 58-й минуте, а через 9 секунд забила победный

Свечников приложил руку.

Пара «Харрикейнс» – «Айлендерс» еще до старта плей-офф выглядела, может, не равной, зато точно боевой: сложно было представить, как «Каролину» отправляют в отпуск эти представители Нью-Йорка, но то, что они вгрызутся и вымотают соперника, казалось безошибочной ставкой.

По факту же – 2-0 в серии, и такая победа «ураганов» во втором матче, которая может вдохновить их на свип в первом раунде.

«Айлендерс» вели 3:2 на 58-й минуте. И проиграли в основное

Сразу к главным секундам вечера. За две с небольшим минуты до конца основного времени «Айлендерс» вели в гостях в одну шайбу и всеми силами отбивались от атак «Каролины». Не получилось. Причем настолько не получилось, что «Айлс», по сути, пропустили двухочковый.

● Андрей Свечников мощно бросил в касание с передачи Джарвиса – и нашел на пятаке клюшку Ахо – 3:3;

● «Каролина» тут же выиграла вбрасывание в центре площадки, Мартинук поехал бороться за ворота с Добсоном, оставил его без шайбы и забил почти из-за ворот рикошетом от Варламова. 4:3 на 57:54 – ровно через 9 секунд после гола Ахо.

«Айлендерс» были абсолютно не готовы к такому повороту игры – на вбрасывание при 3:3 они вышли, словно уже ждут овертайма, а вот «Каролина» на кураже продолжила бежать. Собственно, она и бежала весь матч – особенно вторую его половину.

При аналогичной ситуации со снятым вратарем и штурмом ньюйоркцы ничего не смогли придумать (более того, Майк Райлли чуть в свои не завел), а вот «Каролина» на всякий случай забила еще. И у Свечникова второй результативный пас за вечер.

«В третьем периоде наши атаки шли волна за волной, – радовался Джордан Мартинук. – Мы нападали и ничего не дали им сделать, и это было ключевым моментом».

Род Бринд’Амор тоже был в восторге. «Конечно, это был особенный вечер. Это одна из тех игр, о которых мы будем вспоминать долгое время. Это игра, которая бывает раз в жизни».

У «Айлендерс» – фантастическая реализация. Но больше ничего

Вообще сложно сказать, что победа «Каролины» незаслуженная. Тут уж, скорее, «Айлс» выдали какую-то сумасшедшую результативность (благодаря ошибкам соперника): к 15-й минуте у них было 0 бросков в створ, к перерыву – 7 и 2 гола, а после 40 минут – 3 шайбы с 11 бросков.

Чтоб было чуть понятнее, насколько гостям временами фартило: по ожидаемым голам 6,17 – 1,92 в пользу «Каролины» (а при 5-на-5 «Айлс» не наиграли и на гол – 3,37 – 0,85), по моментам повышенной опасности 23:9, а просто по моментам – 55:17! Да чего там: по броскам в створ 39:12, а вообще – 110:28! 110 бросков в сторону ворот!

Ньюйоркцы по ходу матча каким-то чудом повели в 3 шайбы и явно рассчитывали удержать свое преимущество. Более того, сама история была за них – 81 раз команда вела в 3 и больше голов в плей-офф и 81 раз выигрывала. Но все когда-то происходит впервые.

Нынешняя версия «Айлендерс» все же уступает прошлым в таком навыке – это раз, а во-вторых, нынешняя «Каролина» слишком мощная, и если она создает 55 моментов, то не для красивой статистики, а реально старается выжать каждый из них.

Варламов 50 минут удерживал комфортное преимущество для Нью-Йорка (+2), но потом не справился даже он.

Кстати, что там у наших?

● «Каролина». Про Свечникова мы уже сказали – 0+2 при нуле в полезности, двух хитах и 18:45 на льду! Его партнеры были менее заметны. У Орлова – 2 минуты штрафа, 3 броска, 1 хит за 20:58. У Евгения Кузнецова – героя прошлого матча – «-1» в полезность, 1 бросок и 2 хита за 12:25 – его игровое время совсем не впечатляет, но он хорош на точке: выиграл 5 из 7 вбрасываний (71,4%). Петр Кочетков был заявлен вторым вратарем и не выходил на лед.

● «Айлендерс». У Александра Романова – второе время среди защитников Нью-Йорка (22:50), два хита и «-1» в полезности, который он получил, когда не успел заблокировать вынырнувшего из-за ворот Мартинука. Илья Сорокин был заявлен бэкапом, но, судя по всему, стул ему на арене все же нашли – камеры не акцентировали на нем внимание. У Семена Варламова – 34 сэйва при 38 бросках (89,5% ОБ), хотя самый яркий хайлайт с участием вратаря – как с него сорвали шлем в первом периоде.

Первый раунд

Счет в серии: 2-0

Фото: AP Photo /Karl B DeBlaker