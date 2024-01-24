⚡ Кучеров первым в сезоне выбил 80 очков: сделал хет-трик и передачу с «Филадельфией»

Их гонка с Маккинноном – топ!

Новости про очередной перфоманс Кучерова постепенно становятся таким же утренним ритуалом для болельщиков, как чистка зубов или кофе за завтраком (а то и вместо). Раньше за утреннее настроение отвечал Овечкин, но при новом тренере и при новом возрасте ему пока не до развлечений.

А вот 30-летний Никита дает огня, даже несмотря на то, что «Тампу» всю регулярку штормит. Русский лидер не просто не дает ей скатиться в середину таблицы, а вообще затащил ее в топ-3 дивизиона. Очередное шоу – в матче с «Филадельфией» (6:3), где Кучеров набрал 3+1:

● в самом конце первого периода довел до ума закончившееся большинство мощным броском с убойной позиции;

● в начале второго – оказался в одиночестве на дальней штанге (как можно не следить за Кучеровым в своей зоне?!);

● точно бросил по пустым воротам за 10 секунд до конца основного времени.

Но, разумеется, Кучеров без передач – не Кучеров. Еще в конце второго периода он среагировал на отскок от борта и отдал Эйссимонту под бросок с идеальной позиции – все это в большинстве.

Ну какие шансы были у «Флайерс», если вся команда сподобилась только на 3 шайбы в сумме (за что, кстати, респект Василевскому с 29 сэйвами)?

Таким образом чехарда в гонке бомбардиров продолжается – и в ней теперь участвуют, кажется, только два человека. Кучеров первым в сезоне-2023/24 выбил 80 (31+49) очков и вернулся на первое место. У Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – 77 (26+51) при таком же количестве матчей (47). Это будет жаркое противостояние.

Оба, конечно, мастера по мультипоинтовым вечерам. Например, для Кучерова это была уже 79-я игра, в которой он выбивал минимум 3 очка (у Нэйта таких 76). Даже среди действующих игроков это далеко не лучшие цифры (у Кросби – 173 таких матча, с ума сойти), но все равно впечатляет.

Хотя немного удивительно, что при такой статистике за 11 лет, это всего лишь пятый хет-трик Никиты в лиге.

Кстати, эти три шайбы подняли русского нападающего в топ-3 снайперов НХЛ – впереди только Райнхарт из «Флориды» (34 гола) и усы из «Торонто» (38). Для разнообразия можно и за «Морис Ришар» побороться. Пока у Никиты 31 гол – и это, кстати, повод для еще одной таблички:

Пока все воспринимали Кучерова как роскошного плеймейкера, он выбил уже 7 сезонов с 30 шайбами. Легенда в одном ряду с легендами.

«На него приятно смотреть каждый вечер, он определенно стоит своего контракта (76 млн за 8 лет – Sports.ru), – восхищался главный тренер «Тампы» Джон Купер. – Мы видим это весь сезон. Мы сражаемся с мощными командами за место в плей-офф – и есть пара игроков, на которых вы обращаете внимание во время матча, но в первую очередь вы ищете его. Потрясающий игрок, уникальный, элитный. Не знаю, что еще сказать о нем. У меня кончились слова».

У «Филадельфии» же вышел вообще неудачный день – перед матчем стало известно, что основной вратарь Картер Харт ушел в бессрочный отпуск по личным причинам, так что пока все на плечах 24-летнего Самуэля Эрссона, у которого первый полноценный сезон в НХЛ и 15 сэйвов с 19 бросков этим вечером (его не меняли – «Тампа» опять чудеса реализации выдает).

Но вряд ли «Флайерс» стоит долго убиваться. Во-первых, они все еще вторые в своем дивизионе, а во-вторых, защитник Кэмерон Йорк забил Василевскому гол, который хочется пересматривать и пересматривать.

Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum