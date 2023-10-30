Красота из «битвы при Альберте»: «Эдмонтон» и «Калгари» зарубились под открытым небом

Макдэвид вернулся!

За океаном еще не успел выпасть снег, но клубы НХЛ уже рвутся из помещений на улицу. В ночь на понедельник (по московскому времени) «Эдмонтон» и «Калгари» сыграли в рамках «Классики наследия» – это первый из четырех матчей нынешнего сезона под открытым небом.

Игра состоялась на стадионе Содружества – домашней арене команды «Эдмонтон Эклс» (канадский футбол – грубо говоря, разновидность американского). И трибуны были почти заполнены: 55411 зрителей (при вместимости 56302)– второй результат в истории «Классики наследия» и лучшие цифры за 20 лет.

Хоть снег в Эдмонтоне еще не выпал, но там уже довольно прохладно: к старту матча было в районе +1, а по ходу игры температура аккуратно зашла в минус.Но это вообще не отпугнуло болельщиков.

Для зрителей, которые не видят шайбу даже во время трансляций, поход на такой матч стал бы просто мукой. Но, кажется, в Канаде таких вообще нет.

Несмотря на погоду, хоккеисты «Калгари» появились перед матчем в джинсовых комбинезонах, сапогах и ковбойских шляпах.

«Думаю, нам нужно немного ковбойской одежды, – объяснял нападающий «Флэймс» Эндрю Манджипани. – Это была идея Назема Кадри – и мы согласились с ней. Немного повеселились, и, думаю, выглядели великолепно».

Игроки «Эдмонтона» тоже поддержали предхэллоуинский настрой, но их концепция кажется более продуманной. Они появились на стадионе в костюмах работников нефтяной вышки.

Защитник «Ойлерс» Маттиас Экхольм был доволен: «Я думаю, это просто классно. Я уже участвовал в нескольких играх на открытом воздухе и думаю, что приезд на игру в костюме – это забавная часть, где ты можешь представить город, его жителей и, в частности, болельщиков».

Вот так Макдэвид и Драйзатль могли постоянно выглядеть в 2023-м, если б в детстве их не отдали в хоккей.

Разумеется, болельщики «Калгари» тоже были на стадионе. Три часа в дороге, чтобы вживую посмотреть Битву за Альберту под открытым небом, – ничто.

Одна из болельщиц пришла на стадион с огромными картонными головами Кэйна и Макдэвида. Она явно что-то знала: Эвандер стал главной звездой матча, набрав 1+2, а Коннор вернулся на лед после травмы и отметился результативной передачей.

Вообще на трибунах было весело – иногда даже ярче, чем в самой игре.

Особому матчу – особую форму. Adidas постарался и придумал новые дизайны для обеих команд.

Этот матч «Ойлерс» и «Флэймс» был приурочен к 20-летию первой «Классики наследия» – в ноябре 2003-го на этом же стадионе «Эдмонтон» проиграл «Монреалю». Тогда, кстати, пришли 57167 болельщиков, но и вместимость стадиона была другой – больше 60 тысяч мест.

Но в этот раз лига решила вместо «Монреаля» использовать одного из самых принципиальных соперников «нефтяников» – «Калгари Флэймс». Матчи этих команд носят название «Битва за Альберту» – оба города расположены в этой провинции, и Калгари – столица штата, а Эдмонтон – самый густонаселенный город.

Но даже без привязки к местности у клубов очень горячая 40-летняя история взаимоотношений – без стычек не обошелся и этот матч.

«Ойлерс», провалившие старт регулярки, в итоге были сильнее – и по игре, и по счету – 5:2. После этого команды поменялись местами в таблице: теперь «Калгари» – предпоследний клуб Запада, а «Эдмонтон» стал 14-м в конференции.

Но фотографии не передадут всей атмосферы такого хоккея. Видео тоже, но все равно это разительно отличается от обычного матча НХЛ:

В сезоне НХЛ-2023/24 состоятся еще 3 матча под открытым небом: 1 января «Сиэтл» сыграет с «Вегасом» в рамках Зимней классики, а Стадионная серия растянется сразу на два дня – 17 февраля «Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией», а 18-го «Айлендерс» и «Рейнджерс» определят лучшую команду Нью-Йорка.

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Фото: AP Photo/Jason Franson/The Canadian Press, Amber Bracken/The Canadian Press; eastnews.ru/Derek Leung/Getty Images/AFP; Instagram/edmontonoilers, nhlflames