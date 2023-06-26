Новая история в жизни клуба.

Ближневосточные страны становятся все более заметным игроком на рынке инвестиций в спортивные клубы. Все в курсе, что арабские шейхи владеют футбольным «Манчестер Сити», а катарцы вложились в «ПСЖ», но теперь их заинтересовали и другие виды спорта.

Катарский фонд покупает 5% акций холдинга, в который входят «Кэпиталс» (НХЛ), «Уизардс» (НБА) и еще несколько интересных активов. И это первый случай, когда катарские деньги приходят в спортивную отрасль Северной Америки.

Что это вообще за фонд?

Чтобы вы понимали масштабы, Qatar Investment Authority управляет активами на сумму более 450 млрд долларов. Причем этот фонд – государственный, он принадлежит правительству Катара и входит в топ-10 крупнейших фондов национального благосостояния в мире.

Катарский след в футбольном «ПСЖ» – это тоже часть QIA. У фонда есть дочерняя компания Qatar Sports Investments, именно она владеет парижским клубом, а еще меньше года назад купила долю в португальской «Браге».

Сам фонд вкладывается в абсолютно разные сферы, и они далеко не всегда связаны со спортом. Например, в их портфеле есть девелоперский проект в Вашингтоне, площадь которого составляет около 4 гектаров.

Теперь же их заинтересовал американский спорт, в который они планируют инвестировать около 45 млрд долларов. И вашингтонские клубы стали первыми, на кого положили глаз катарцы.

Что именно покупает катарский фонд и что будет дальше?

Сразу несколько источников утверждают, что QIA покупает миноритарный пакет акций компании Monumental Sports & Entertainment. Ее основатель и главный акционер – Тед Леонсис, а практически все активы организации сосредоточены в Вашингтоне. В нее входят клуб НХЛ «Кэпиталс», клуб НБА «Уизардс», команда женской НБА «Мистикс» и Capital One Arena, где как раз проводятся матчи НХЛ и НБА. Помимо этого, под контролем компании находится СМИ – региональная спортивная сеть NBC Sports Washington, которая была переименована в Monumental Sports Network.

Речь идет о 5% акций всей компании, которая владеет клубами. Сделка оценивается в 4,05 млрд долларов, но никаких официальных объявлений по разным причинам еще не было. Обе стороны пока отказываются от комментариев, поэтому вся информация, публикующаяся за океаном по этой теме, пока основана на информации различных инсайдеров.

Они же сообщают еще одну интересную деталь. После покупки операционный контроль в Monumental Sports & Entertainment все равно сохранится за Тедом Леонсисом – это вполне логично и ожидаемо. Но при этом катарский фонд не будет иметь ни места в совете директоров, ни права голоса в организации. Планируется, что инвестиции будут использованы для стимулирования роста существующих объектов группы и будущих приобретений.

У катарцев есть деньги на отдельный клуб, но ограничения не позволяют им его купить

Если рассматривать отдельные активы Monumental Sports & Entertainment, то клуб «Уизардс» оценивается в 2,7 млрд долларов, а за «Вашингтон» можно было бы просить 1,22 млрд – то есть катарский фонд с его активами на 450 млрд мог спокойно себе позволить купить команду целиком, но есть нюанс.

Дело в том, что НБА только три года назад одобрила подобные частные инвестиции в клубы, которые в итоге рассматриваются именно как вложения – без места в совете директоров и права голоса. Позднее по примеру баскетболистов пошли все ведущие лиги Северной Америки, а в 2022-м список потенциальных инвесторов был расширен за счет благотворительных фондов и суверенных фондов благосостояния.

И здесь как раз такой случай: катарцы из-за своеобразной системы заокеанского спорта изначально могли претендовать только на миноритарный пакет акций, да и вряд ли им интересно было бы владеть клубом в таком формате, как это устроено с футбольным «ПСЖ». Они только заходят на этот рынок и пока планируют выстроить свою работу таким образом, чтобы иметь доли в разных активах и в разных городах.

НХЛ со своей стороны уже одобрила сделку по продаже акций компании, владеющей «Кэпиталс». А вот НБА пока еще не вынесла свое решение – наверное, оно будет положительным, однако лига пока продолжает изучать документы. Возможно, что как раз по этой причине о всех договоренностях между Леонсисом и катарским фондом пока не объявляют.

В НХЛ пришли государственные деньги. Такое раньше было?

Сейчас становится все больше примеров, когда суверенные фонды благосостояния инвестируют в спортивные проекты разных стран, но для североамериканского спорта это новая история. Был период, когда финансовая стабильность отдельных клубов поддерживалась за счет НХЛ и соперников – грубо говоря, владельцы остальных команд пошли навстречу лиге, недополучили какую-то часть прибыли, но за счет этого помогали менее бедным клубам. Плюс выделяется история «Аризоны» – в период с 2009 по 2013 годы клубом владела сама лига, но это все равно не имеет ничего общего с госфинансированием.

Прямых вложений со стороны США или Канады в клубы НХЛ не было, и максимум, на что могут рассчитывать команды – это какие-то субсидии при строительстве или капитальном ремонте арены или благоустройстве территории вокруг нее. Плюс в отдельных провинциях и штатах предусмотрен возврат части уплаченных налогов и налоговые льготы, однако о них каждый клуб договаривается индивидуально. Обычно в таких сделках все условия четко оговорены заранее и зависят от потенциальной прибыли от продажи билетов, азартных игр и так далее.

В конце концов, для правительств отдельных штатов и провинций тоже есть выгода от присутствия команды НХЛ – они генерируют приличные поступления в бюджет, поэтому местным франшизам стараются помогать.

Хотя был период, когда субсидии планировалось ввести на федеральном уровне. В 2000 году правительство Канады одобрило выделение от 2 до 2,5 млн канадских долларов канадским клубам. Этот шаг был направлен на то, чтобы удержать франшизы в стране и не допустить продажи клубов и их дальнейшего переезда – до этого в 1995-м в Денвер уехал «Квебек», а через год «Виннипег» стал «Финиксом». В то время канадские клубы испытывали проблемы на фоне высоких налогов и обесценивания местной валюты – зарплаты игрокам приходилось платить в долларах США, что добавляло сложностей.

Но через три дня после принятия этой инициативы Канада отказалась от идеи на фоне бурных общественных обсуждений – налогоплательщики банально не захотели, чтобы их деньги отправлялись на поддержание компаний с миллионными бюджетами, а не на какие-то полезные вещи для общества. Именно тогда канадским клубам помогла НХЛ, выделяя средства из кубышки вплоть до 2004 года – только после подписания нового коллективного соглашения и введения потолка зарплат клубам стало жить чуть проще.

Какие сделки были в НХЛ в последнее время?

Самое главное и самое обсуждаемое за последний год – продажа «Оттавы». Сестры Мельник после смерти отца не особо хотели управлять клубом и наняли компанию, которая им помогала осуществить сделку.

На клуб претендовали несколько человек и компаний, в том числе голливудский актер Райан Рейнольдс, который искал себе партнеров для осуществления покупки. Но он на каком-то этапе оставил эту затею, и в итоге 90% акций «сенаторов» приобрел миллиардер Майкл Эндлауэр. По оценкам экспертов он выложил 950 млн, а контроль над оставшимися 10% сохранили сестры Мельник.

До этого случилась продажа «Питтсбурга», которым теперь владеет Fenway Sports Group – им принадлежит бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс» и футбольный «Ливерпуль». Плюс постепенно меняет владельца «Нэшвилл» – планируется, что к 2025 году клуб перейдет в руки бывшего губернатора штата Теннесси Билла Хаслама.

Собственно, на этом истории последних больших продаж заканчиваются – сами владельцы зачастую не желают попросту отказываться от своих клубов. Поэтому максимум чего стоит ожидать в ближайшее время – продажи миноритарных пакетов. Тот же Эндлауэр после покупки «Оттавы» вынужден продать свою часть в «Монреале».

Кроме того, несколько дней назад появлялась информация о продаже небольшого пакета акций «Тампы». На него претендует компания Arctos Sports Partners, которая также владеет долями в «Миннесоте», «Питтсбурге» и «Нью-Джерси».

Нынешняя продажа 5% акций компании, владеющей хоккейным и баскетбольным «Вашингтоном» – это один из первых шагов к появлению ближневосточных инвестиций в американском спорте. И наверняка совсем скоро их будет еще больше.

Фото: eastnews.ru/Nick Wass, Jess Rapfogel, PATRICK SMITH, Justin Tang, Justin Cooper