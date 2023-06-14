Жизнь – лучший драматург.

Один из самых интересных сюжетов в финале Кубка Стэнли – яркий перформанс Джонатана Маршессо, ключевого игрока «Вегаса», который шесть лет назад играл за «Флориду» на минимальном контракте и почему-то не считался ценным активом.

Маршессо долго пробивался в НХЛ – сначала был «Коламбус», потом «Тампа» – наконец, во «Флориде» он получил твердое место в составе, наколотил за первый полный сезон гроссмейстерские 30 шайб и стал лучшим снайпером команды. И такого игрока «пантеры» не стали защищать на драфте расширения.

Шесть лет назад «Флорида» совершила ошибку

Перед сезоном-2016/17 «Флорида» подписала с Маршессо двухлетний контракт на 750 тысяч в год. И Джонатан сразу забивает 30 голов: кажется, на этом месте любой менеджер попробует поскорее продлить такого игрока.

Но не таков был Дэйл Тэллон из «Пантерс». Летом 2017-го прошел драфт расширения, на котором у каждого клуба была на выбор одна из опций: защитить одного вратаря и восемь полевых или одного вратаря, трех защитников и семерых нападающих. «Флорида» неожиданно пошла по первому пути и защитила в том числе таких ребят, как Пысик, Петровик и Бьюгстэд.

Так что Маршессо был, наверное, самым очевидным выбором для «Вегаса» на всем драфте. И сейчас «пантерам» должно быть очень больно не только от того, что Маршессо помогал рвать их в финале, но и перечисленной выше троицы в клубе давно нет. Бьюгстэд в этом году пыхтел в нижних звеньях «Эдмонтона» за 900 тысяч, Пысик получал в «Детройте» 850 тысяч и полностью пропустил сезон из-за травмы, а Петровик уже четыре (!) года гоняет в АХЛ.

Знаете, чем Тэллон объяснял свое решение? Тем, что Кубки в первую очередь выигрывает оборона. Зная, где сейчас та оборона, это просто очень смешно.

«Я не знаю, почему «Флорида» меня не защитила, – говорил Маршессо после драфта расширения. – Тоже был удивлен. Конечно, это всегда трудное решение. Ребята, которых они защитили – хорошие игроки. Я хочу играть в команде важную роль, в «Вегасе» готовы дать мне такую возможность. Надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру и удивить хоккейный мир».

И в этом Маршессо был прав: хоккейный мир они удивили, дойдя до финала Кубка Стэнли в первый же год. А теперь команда выиграла трофей – спустя шесть лет после появления на свет.

Маршессо добавлял по ходу плей-офф

«Рыцари» любят пошутить в соцсетях и как-то подколоть своих соперников, но в этом финале судьба сама подкинула им повод. Когда Маршессо забил два гола во втором матче финала, «Вегас» опубликовал короткую и емкую запись в твиттере с отсылкой к драфту расширения: «Из «Флориды Пантерс» «Вегас Голден Найтс» выбирает Джонатана Маршессо». Наверное, нельзя было придумать лучший способ напомнить «пантерам» про их косяк шестилетней давности.

Свою ошибку во «Флориде» наверняка поняли очень быстро: Маршессо провел отличную регулярку (75 очков в 77 играх), а затем блестяще проявил себя в плей-офф (21 очко в 20 играх – второй бомбардир команды). Его вклад в сенсационный дебютный сезон «Вегаса» был просто огромен.

После этого Маршессо подписал новый контракт – его зарплата подпрыгнула с 750 тысяч до 5 млн, и он истекает только через год. В плане результативности он больше ни разу не добирался до личного рекорда в 75 очков, но всегда оставался одним из основополагающих игроков «рыцарей», состав которых с каждым годом становился все сильнее.

Еще интересно, что у «Флориды» до этого плей-офф было всего 20 кубковых матчей с момента ухода Маршессо, а у Джонатана за это время – 66.

Плей-офф 2023-го Маршессо провел просто на космическом уровне. Набирал форму от раунда к раунду – потихоньку с «Виннипегом», потом яркие всплески с «Эдмонтоном», стабильно хорошо в финале конференции с «Далласом» и полный разрыв в финале.

В итоге у Маршессо 13 голов (первый пополам с Драйзайтлем) и 25 очков (больше только у Айкела – 26).

Финал – самый топовый раунд в исполнении Маршессо

Отдельно хочется сказать про решающую серию с «Флоридой». Джонатан просто уничтожил свою бывшую команду, в каждом матче передавая ей своеобразные приветы. Только в последней игре, в которой «Вегас» накидал Бобровскому 9 голов, ограничился передачкой. В финале было прям видно, насколько он кайфует от игры в этой команде и своей роли в ней.

А то, что есть лишний раз щелкнуть по носу бывший клуб, который его недостаточно ценил – это приятный бонус и в каком-то смысле просто совпадение. Потому что «Флориду» в финале, объективно говоря, никто не ждал – в отличие от «Вегаса».

«Что было, то прошло, – говорил Маршессо еще до старта серии. – Тогда я был разочарован, но с тех пор прошло шесть лет, так что это меня больше не беспокоит. Я знаю, что это моя бывшая команда, но я больше не думаю о ней. Я думаю о своей нынешней команде».

Джонатан набирал очки в каждой игре финала. В первой – сравнял счет после того, как «пантеры» повели в первом периоде. Во второй – поучаствовал в трех шайбах из семи, 2+1. В третьей набрал 1+1 – то есть приложил руку к обоим голам. В четвертом у него только голевой пас, но это оказался пас на победный гол. Ну и в пятой – еще одна передача.

В финальной серии он лучший по очкам (на пару с Айкелом, у которого 0+8) и второй по голам (в последней игре Стоун сделал хет-трик и вышел вперед с 5 голами).

Через год у Маршессо заканчивается контракт, который он отработал на все деньги и даже больше. Так что новую прибавку к зарплате он точно заслужил. А пока у него есть время, чтобы насладиться лучшим моментом в карьере.

Фото: eastnews.ru/ETHAN MILLER, David Santiago, Wilfredo Lee