13 комментариев

Мелланби, Ванбисбрук и все-все-все.

«Флорида» второй раз в своей истории дошла до финала Кубка Стэнли – причем, первый был довольно давно: аж 27 лет назад. Тогда команда, игравшая всего третий год, знатно всех удивила и выдала отличный сезон-1995/96. Интересно, что по очкам регулярка получилась точь-в-точь, как у «Флориды»-2023, но ситуации были разные.

После двух пропусков плей-офф «пантеры» набрали 92 очка, стали третьими в дивизионе и четвертыми в конференции. Кому-то казалось, что команда и так выполнила задачу на сезон и дальше обойдется без сюрпризов, но в своем первом Кубке Стэнли она вынесла «Бостон» в пяти матчах, а победный гол Билла Линдсея в той серии до сих пор считается одним из ярчайших в истории клуба.

Самая жара началась дальше, когда «Флорида» последовательно выкинула из плей-офф лучшую команду Востока – «Филадельфию» (4-2 против Хекстолла, Линдроса, Хаверчука, Леклера, Бринд’Амора) и вторую команду конференции – «Питтсбург» (4-3 против Лемье, Ягра, Недведа, Зубова, Фрэнсиса, Барассо). В тех сериях команду тащил вратарь Джон Ванбисбрук, ни разу не пропустивший больше трех шайб за матч. Особенно его игра пригодилась, когда пришлось вытаскивать серию с «пингвинами» с 2-3.

Но даже он был бессилен в финале, где «Флориде» достался слишком мощный «Колорадо». «Квебек Нордикс» только-только перевезли вещи в штаб Денвер, но уже были готовы к титулу. Сакик, Каменский, Форсберг, Озолиньш, Риччи, Дэдмарш, Крупп, Янг, Клод Лемье, Гусаров, Лефевр, Фут и Руа на воротах – «Эвеланш» можно было отдавать кубок только за фамилии в составе. Собственно, так и получилось: 0-4 в серии, по ходу которой «пантерс» получили 1:8 в гостях. Южане как могли сопротивлялись – дожили до третьего овертайма в четвертом матче, но там Уве Крупп все же забрал титул.

Конечно, тот мощный состав «Колорадо» и его успех оттеняет соперников по финалу, но и «Флорида» тогда совершила маленькое чудо, повторения которого пришлось ждать слишком долго. Давайте вспомним, кто же играл в том составе.