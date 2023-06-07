13 комментариев

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«Флорида», проигравшая финал Кубка Стэнли-1996 Форсбергу, Каменскому и Сакику. Где та команда сейчас?

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Мелланби, Ванбисбрук и все-все-все.

«Флорида» второй раз в своей истории дошла до финала Кубка Стэнли – причем, первый был довольно давно: аж 27 лет назад. Тогда команда, игравшая всего третий год, знатно всех удивила и выдала отличный сезон-1995/96. Интересно, что по очкам регулярка получилась точь-в-точь, как у «Флориды»-2023, но ситуации были разные.

После двух пропусков плей-офф «пантеры» набрали 92 очка, стали третьими в дивизионе и четвертыми в конференции. Кому-то казалось, что команда и так выполнила задачу на сезон и дальше обойдется без сюрпризов, но в своем первом Кубке Стэнли она вынесла «Бостон» в пяти матчах, а победный гол Билла Линдсея в той серии до сих пор считается одним из ярчайших в истории клуба.

Самая жара началась дальше, когда «Флорида» последовательно выкинула из плей-офф лучшую команду Востока – «Филадельфию» (4-2 против Хекстолла, Линдроса, Хаверчука, Леклера, Бринд’Амора) и вторую команду конференции – «Питтсбург» (4-3 против Лемье, Ягра, Недведа, Зубова, Фрэнсиса, Барассо). В тех сериях команду тащил вратарь Джон Ванбисбрук, ни разу не пропустивший больше трех шайб за матч. Особенно его игра пригодилась, когда пришлось вытаскивать серию с «пингвинами» с 2-3.

Но даже он был бессилен в финале, где «Флориде» достался слишком мощный «Колорадо». «Квебек Нордикс» только-только перевезли вещи в штаб Денвер, но уже были готовы к титулу. Сакик, Каменский, Форсберг, Озолиньш, Риччи, Дэдмарш, Крупп, Янг, Клод Лемье, Гусаров, Лефевр, Фут и Руа на воротах – «Эвеланш» можно было отдавать кубок только за фамилии в составе. Собственно, так и получилось: 0-4 в серии, по ходу которой «пантерс» получили 1:8 в гостях. Южане как могли сопротивлялись – дожили до третьего овертайма в четвертом матче, но там Уве Крупп все же забрал титул.

Конечно, тот мощный состав «Колорадо» и его успех оттеняет соперников по финалу, но и «Флорида» тогда совершила маленькое чудо, повторения которого пришлось ждать слишком долго. Давайте вспомним, кто же играл в том составе.  

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13 комментариев

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алексей абольник
Я помню первый журнал с наклейками. Об нхл вообще ничего не знал, и после этого начал болеть за Колорадо.
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Кирилл Кирилл
На удивление себе, помню этот финал, хоть и было мне 10 лет.
Помню как кидали крыс на лёд после забитых голов, помню крутой шлем вратаря пантер, и крутого Патрика Руа.Спасибо НТВ за дневные повторы!!!
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+3
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alarhipych
Круто!Спасибо
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Сергей Косомов
Звёздных игроков то почти и не было.
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Артем Казанцев
За тем финалом 9-летним следил по нескольким журналам Hockey, которые каким то образом достал отец в далеком от Канады усть-Каменогорске . Читал их июньские выпуски уже в августе и необычайно проникся хоккеем, чему необыкновенно рад, а площадки , усыпанные резиновыми крысами сильно поражали воображение, как и фотки игровых моментов) болею с тех пор за Колорадо, что неудивительно. Спасибо за статью и минутку ностальгии
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albert_lucky
Про Мелланби и крысу смешно)
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Devilish
Радует, что все нашли себя в жизни. Живы и здоровы, за исключением самого старого
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makar gusev
До сих пор где-то валяется видеокассета с записью четвёртой игры финала и голом Круппа в овертайме. Писал с телека, смотрел после пару раз от силы 🤦🏼‍♂️
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$-AGROHIM-$
Ответ алексей абольник
Я помню первый журнал с наклейками. Об нхл вообще ничего не знал, и после этого начал болеть за Колорадо.
у меня наклейки как раз того сезона сохранились..
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Creol
Ответ Кирилл Кирилл
На удивление себе, помню этот финал, хоть и было мне 10 лет. Помню как кидали крыс на лёд после забитых голов, помню крутой шлем вратаря пантер, и крутого Патрика Руа.Спасибо НТВ за дневные повторы!!!
Я так понимаю, это был первый финал по телеку?
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Джон Мщузавсех
Ответ Creol
Я так понимаю, это был первый финал по телеку?
С конца 80х показывали. А первая финальная серия целиком, насколько помню, Рэйнджерс-Кэнакс.
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Олег Мансуров
Ответ Creol
Я так понимаю, это был первый финал по телеку?
Первый финал был в 1993 году - Монреаль - Лос Анджелес.
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