39 комментариев

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме
Четвертый подряд!
Тотальное равенство соперников в НХЛ на стадии финалов конференции, кажется, достигло абсолюта. Вот уже четвертая игра – и ни разу командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя.
«Вегас» умеет неожиданно включаться и переворачивать игру
Этот фокус «рыцари» в плей-офф показывали уже не раз. Так было и с «Виннипегом», и с «Эдмонтоном», и вот теперь с «Далласом». Вроде бы ничего у них особо не получается – или ничья, или проигрывают – и вдруг бац, гол. Бац, еще один.
Хоккея сегодня было мало, обе команды очень вязко оборонялись, редкие голевые моменты происходили как бы из ниоткуда – из отскоков или потерь под давлением. У «Вегаса» так особенно ни одной осмысленной атаки – чтобы от своих ворот, через пас, вход в зону и так далее – и не было, кажется, до самого овертайма. Десятый бросок в створ «рыцари» нанесли только в третьем периоде, и далеко не все из них казались опасными.
«Старс» были понятнее и конкретнее в своих действиях: наброс – подставление, наброс – подставление. Так и забили первый довольно быстро – Факса ковырнул шайбу в ворота после броска Хейсканена.
Потом обменялись голами в большинстве: «Вегас» забил в первом периоде, когда получил 5-на-3 – игроки «Далласа» умудрились дважды сфолить в одной атаке. А «Старс» – во втором.
И в общем-то игра явно катилась к минимальной победе «Далласа». «Вегас» пытался давить ближе к концу, стал активнее бросать – за третий период накидал больше, чем за два первых (12-9), но не сказать, что у него было много реальных возможностей сравнять.
А потом вдруг Айкел из-за ворот на Маршессо – раз. Минута овертайма – два. Game over.
«Вегас» сломал систему – «Даллас» впервые проиграл дважды подряд
«Старс» как будто сделали правильные выводы из первой игры. И большую часть времени в этой возне были чуть лучше, не давая «Вегасу» разбежаться – особенно во втором периоде, где он почему-то особенно опасен (в плей-офф до этой игры у «рыцарей» -7 в первых периодах и +15 во вторых). И этот вегасовский период «Старс» даже выиграли, забив в большинстве.
В общем, все шло хорошо – «Даллас» до сих пор всегда отвечал на поражения победами, и снова вел в счете. Но потом «Вегас» включился – и сломал систему.
«Далласу» совсем не удаются овертаймы
В этом плей-офф «Старс» проиграли уже четвертый овертайм – из четырех. Причем в регулярке у них с овертаймами тоже совсем не ладилось – 11 поражений. Там, конечно, совсем другой хоккей – 3-на-3, но и играют всего 5 минут.
А ведь три года назад «Даллас» добрался до финала в том числе благодаря удачной игре в овертаймах: забрал 6 из 7, в том числе два у «Вегаса» в финале конференции. Теперь вот получилось наоборот.
Маршессо стал героем, а могло быть иначе
Тройка Айкела, которая затащила для «Вегаса» серию с «Эдмонтоном», против «Далласа» пока выглядит не очень. И если в первой игре она хотя бы прилично погоняла своих оппонентов, то во второй больше оборонялась и больше других позволила создать у своих ворот (11 бросков в створ против 9 у трех остальных звеньев вместе).
Но в нужный момент Айкел соорудил-таки гол эффектным пасом из-за ворот. Он и раньше пытался что-то такое придумать, но с пониманием его замыслов и завершением у партнеров получалось так себе. А тут Маршессо здорово накатил на ворота.
Причем он мог стать и главным виновником поражения. Маршессо запорол опасный выход «2-в-1», а потом срубил Хейсканена, пытаясь вернуть шайбу. Это удаление «Даллас» реализовал, и по всему выходило, что гол Робертсона останется победным. Но не тут-то было.
Звезды «Далласа» потерялись
После первой игры мы восхищались Роопе Хинтцем и его ударным звеном, которое забило все три гола «Далласа». Во второй их практически не было видно. Да, реализовали большинство – Робертсон забил во втором матче подряд, – но в равных составах мало что получалось. Одно фирменное подставление Павелски – вот, пожалуй, и все, что они смогли создать, да и бросили по воротам всего 3 раза.
Чтобы «Даллас» мог на что-то рассчитывать в этой серии, ему нужно больше активности от лидеров и больше эффективности от остальных звеньев. У «Вегаса» уже забивали все четыре. У «Далласа» пока только два.
Первая тройка «Вегаса» забрала оба овертайма
Если у «Далласа» в первом звене собраны самые яркие форварды, то у «Вегаса» оно такое рабоче-крестьянское. Там интересно сочетаются лучший в НХЛ двусторонний вингер (Стоун), неплохой силовой центр (Стивенсон) и классический копатель на пятаке, какие обычно выходят в боттоме (Хауден). И вот эти ребята затащили для «рыцарей» второй овертайм подряд.
В первой игре Хауден заковырял сам. Во второй он очень вовремя прикатил на пятак и явно поспособствовал тому, чтобы Стивенсон добивал без помех – выключил из эпизода защитника и вратаря. Такие парни нередко выходят в плей-офф на первый план.
Что дальше?
Пока кажется, что «Даллас» обречен – если уж он такую игру не смог довести до победы и проиграл овертайм за минуту. А «Вегас» к тому же в гостях играет еще лучше, чем дома – в этом плей-офф выиграл четыре матча из пяти, да и «Даллас» далеко не самая домашняя команда.
С другой стороны, в Вегасе игры были слишком равными, и быстро эта серия вряд ли закончится.
Финал Запада
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 2 Хейсканен (Сутер, Гленденинг)
- 1:1 – 10 Стоун (Маршессо, Стивенсон)
- 1:2 – 29 Робертсон (Сутер, Дадонов)
- 2:2 – 57 Маршессо (Барбашев, Айкел)
- 3:2 – 61 Стивенсон (Стоун, Теодор)
Счет в серии: 2-0
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Фото: eastnews.ru/Jeff McIntosh
И да, авторы, задрали вы. Вегас сегодня не спасся, а вытащил вторую игру, точно так же, как вы поёте дифирамбы Флориде, пора бы уже это признать. И сегодня не Даллас зевнул, а Вегас навалял!
НО Не будем делить шкуру не убитого медведя. И старс и Вегас вообще не подарок, Вегас на бумаге даже вполне себе противоядие, да и Каролину ещё добить надо, но я был бы категорически ЗА такой расклад. Первый кубок в истории франшизы был бы более чем заслуженным, красивая история.
А ещё можно вспомнить про то кто первым смену делает в паузах.
Хотя Каролине это не помогло, хотя она этим славится.