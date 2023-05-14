39 комментариев

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«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме

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Четвертый подряд!

Тотальное равенство соперников в НХЛ на стадии финалов конференции, кажется, достигло абсолюта. Вот уже четвертая игра – и ни разу командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя.

«Вегас» умеет неожиданно включаться и переворачивать игру

Этот фокус «рыцари» в плей-офф показывали уже не раз. Так было и с «Виннипегом», и с «Эдмонтоном», и вот теперь с «Далласом». Вроде бы ничего у них особо не получается – или ничья, или проигрывают – и вдруг бац, гол. Бац, еще один.

Хоккея сегодня было мало, обе команды очень вязко оборонялись, редкие голевые моменты происходили как бы из ниоткуда – из отскоков или потерь под давлением. У «Вегаса» так особенно ни одной осмысленной атаки – чтобы от своих ворот, через пас, вход в зону и так далее – и не было, кажется, до самого овертайма. Десятый бросок в створ «рыцари» нанесли только в третьем периоде, и далеко не все из них казались опасными.

«Старс» были понятнее и конкретнее в своих действиях: наброс – подставление, наброс – подставление. Так и забили первый довольно быстро – Факса ковырнул шайбу в ворота после броска Хейсканена.

Потом обменялись голами в большинстве: «Вегас» забил в первом периоде, когда получил 5-на-3 – игроки «Далласа» умудрились дважды сфолить в одной атаке. А «Старс» – во втором. 

И в общем-то игра явно катилась к минимальной победе «Далласа». «Вегас» пытался давить ближе к концу, стал активнее бросать – за третий период накидал больше, чем за два первых (12-9), но не сказать, что у него было много реальных возможностей сравнять.

А потом вдруг Айкел из-за ворот на Маршессо – раз. Минута овертайма – два. Game over.

«Вегас» сломал систему – «Даллас» впервые проиграл дважды подряд

«Старс» как будто сделали правильные выводы из первой игры. И большую часть времени в этой возне были чуть лучше, не давая «Вегасу» разбежаться – особенно во втором периоде, где он почему-то особенно опасен (в плей-офф до этой игры у «рыцарей» -7 в первых периодах и +15 во вторых). И этот вегасовский период «Старс» даже выиграли, забив в большинстве.

В общем, все шло хорошо – «Даллас» до сих пор всегда отвечал на поражения победами, и снова вел в счете. Но потом «Вегас» включился – и сломал систему.

«Далласу» совсем не удаются овертаймы

В этом плей-офф «Старс» проиграли уже четвертый овертайм – из четырех. Причем в регулярке у них с овертаймами тоже совсем не ладилось – 11 поражений. Там, конечно, совсем другой хоккей – 3-на-3, но и играют всего 5 минут.

А ведь три года назад «Даллас» добрался до финала в том числе благодаря удачной игре в овертаймах: забрал 6 из 7, в том числе два у «Вегаса» в финале конференции. Теперь вот получилось наоборот.

Маршессо стал героем, а могло быть иначе

Тройка Айкела, которая затащила для «Вегаса» серию с «Эдмонтоном», против «Далласа» пока выглядит не очень. И если в первой игре она хотя бы прилично погоняла своих оппонентов, то во второй больше оборонялась и больше других позволила создать у своих ворот (11 бросков в створ против 9 у трех остальных звеньев вместе).

Но в нужный момент Айкел соорудил-таки гол эффектным пасом из-за ворот. Он и раньше пытался что-то такое придумать, но с пониманием его замыслов и завершением у партнеров получалось так себе. А тут Маршессо здорово накатил на ворота.

Причем он мог стать и главным виновником поражения. Маршессо запорол опасный выход «2-в-1», а потом срубил Хейсканена, пытаясь вернуть шайбу. Это удаление «Даллас» реализовал, и по всему выходило, что гол Робертсона останется победным. Но не тут-то было.

Звезды «Далласа» потерялись

После первой игры мы восхищались Роопе Хинтцем и его ударным звеном, которое забило все три гола «Далласа». Во второй их практически не было видно. Да, реализовали большинство – Робертсон забил во втором матче подряд, – но в равных составах мало что получалось. Одно фирменное подставление Павелски – вот, пожалуй, и все, что они смогли создать, да и бросили по воротам всего 3 раза.

Чтобы «Даллас» мог на что-то рассчитывать в этой серии, ему нужно больше активности от лидеров и больше эффективности от остальных звеньев. У «Вегаса» уже забивали все четыре. У «Далласа» пока только два.

Первая тройка «Вегаса» забрала оба овертайма

Если у «Далласа» в первом звене собраны самые яркие форварды, то у «Вегаса» оно такое рабоче-крестьянское. Там интересно сочетаются лучший в НХЛ двусторонний вингер (Стоун), неплохой силовой центр (Стивенсон) и классический копатель на пятаке, какие обычно выходят в боттоме (Хауден). И вот эти ребята затащили для «рыцарей» второй овертайм подряд.

В первой игре Хауден заковырял сам. Во второй он очень вовремя прикатил на пятак и явно поспособствовал тому, чтобы Стивенсон добивал без помех – выключил из эпизода защитника и вратаря. Такие парни нередко выходят в плей-офф на первый план.

 

Что дальше?

Пока кажется, что «Даллас» обречен – если уж он такую игру не смог довести до победы и проиграл овертайм за минуту. А «Вегас» к тому же в гостях играет еще лучше, чем дома – в этом плей-офф выиграл четыре матча из пяти, да и «Даллас» далеко не самая домашняя команда.

С другой стороны, в Вегасе игры были слишком равными, и быстро эта серия вряд ли закончится.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Вегас – Даллас 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
21 мая, 22.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Хейсканен (Сутер, Гленденинг)
1:1 – 10 Стоун (Маршессо, Стивенсон)
1:2 – 29 Робертсон (Сутер, Дадонов)
2:2 – 57 Маршессо (Барбашев, Айкел)
3:2 – 61 Стивенсон (Стоун, Теодор)
Вратари: Хилл 26/28 – Эттинджер 21/24.

Счет в серии: 2-0

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Фото: eastnews.ru/Jeff McIntosh

39 комментариев

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Андрей Ковыляев
Про ни одной осмысленной атаки у Вегаса порадовало. Сразу видно, человек не смотрел матч, а просто посмотрел в стату. Вегас намного опаснее был как минимум в первом периоде точно, и не всегда опасный момент доходит до броска.
+27
-2
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Anton!o :)
Ответ Влад Кабалов
В обеих сериях равная игра, основного времени не хватает. Разница только одна, Каролина - домашняя команда и отдала обе игры дома, а вот Даллас наоборот будет играть дома. Понятно, что свой и чужой лед понятия относительные и не так влияют как в футболе, но тем не менее. Третьи матчи могут решить многое, если не все. Смотрим, болеем за Бобровского, Дадонова, Барбашева, желаем им удачи!
в хоккее важно расположение скамейки, не забывайте
+20
-1
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Диандерталец
Да во всех финалах конфы победы на тоненького. Вы только представьте, что стоит изменить в любой команде какой-нибудь незначительный элемент и тут же можно влететь или выиграть по крупному.
И да, авторы, задрали вы. Вегас сегодня не спасся, а вытащил вторую игру, точно так же, как вы поёте дифирамбы Флориде, пора бы уже это признать. И сегодня не Даллас зевнул, а Вегас навалял!
+16
-2
+14
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Влад Кабалов
В обеих сериях равная игра, основного времени не хватает. Разница только одна, Каролина - домашняя команда и отдала обе игры дома, а вот Даллас наоборот будет играть дома. Понятно, что свой и чужой лед понятия относительные и не так влияют как в футболе, но тем не менее. Третьи матчи могут решить многое, если не все. Смотрим, болеем за Бобровского, Дадонова, Барбашева, желаем им удачи!
+13
-3
+10
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jindos
Ответ Jarome
Кто бы мог подумать, что с сезона 2017-2018 Вегас, который, казалось провалил драфт расширения, лишь раз не набрал 3 очков до попадания в ПО, а попадая в ПО, отжигал не по-детски
Драфт расширения Вегаса насколько помню провальным не называли - собрал сбалансированный состав, наменял пиков + не понабирал тяжелых контрактов, которые висят у многих команд годами. Про Сиэтл говорили провалил, и то вон оно как)
+9
0
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LeicesterCity
Ответ AntOn
Какой бы не предсказуемой НХЛ бы ни была, но все идет к победе Флориды в финале над Вегасом. Ткачук, Бобровский и Со заслужили! Ну а тренер у них отдельная тема - пересмтариваю прессухи с ним по 2-3 раза, все по делу раскладывает, без апломба, настоящий профи, приятно слушать. Болею за них, такая нитти-гритти тим.
Ткачук, Бобровский и Со заслужили, а другие вот нет? Что за странная логика, многие заслужили не меньше))
+7
-1
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Саша Казенкинский
Ответ AntOn
Какой бы не предсказуемой НХЛ бы ни была, но все идет к победе Флориды в финале над Вегасом. Ткачук, Бобровский и Со заслужили! Ну а тренер у них отдельная тема - пересмтариваю прессухи с ним по 2-3 раза, все по делу раскладывает, без апломба, настоящий профи, приятно слушать. Болею за них, такая нитти-гритти тим.
Хорошо бы, не сглазьте только. Но все так и выглядит - что Бобр и ко набрали адский темп, разобрались как обыгрывать лучших, отыгрались с 1:3 в серии. Все здоровы и в соку, стоят друг за друга горой и знают что делать. Первый раз в жизни болею за пантер. Серёже после трех лет мытарств пока просто воздается, как и всей команде кстати👆. Пару лет вокруг до около, очень крутой атакующий хоккей, мешал шалтай-болтай в обороне, может быть размен Юбердо на Ткачука был решающим (огоньков просто развели получается), но команда созрела, накатила на финиш и ворвалась.
НО Не будем делить шкуру не убитого медведя. И старс и Вегас вообще не подарок, Вегас на бумаге даже вполне себе противоядие, да и Каролину ещё добить надо, но я был бы категорически ЗА такой расклад. Первый кубок в истории франшизы был бы более чем заслуженным, красивая история.
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Booligan
Ответ Саша Казенкинский
Хорошо бы, не сглазьте только. Но все так и выглядит - что Бобр и ко набрали адский темп, разобрались как обыгрывать лучших, отыгрались с 1:3 в серии. Все здоровы и в соку, стоят друг за друга горой и знают что делать. Первый раз в жизни болею за пантер. Серёже после трех лет мытарств пока просто воздается, как и всей команде кстати👆. Пару лет вокруг до около, очень крутой атакующий хоккей, мешал шалтай-болтай в обороне, может быть размен Юбердо на Ткачука был решающим (огоньков просто развели получается), но команда созрела, накатила на финиш и ворвалась. НО Не будем делить шкуру не убитого медведя. И старс и Вегас вообще не подарок, Вегас на бумаге даже вполне себе противоядие, да и Каролину ещё добить надо, но я был бы категорически ЗА такой расклад. Первый кубок в истории франшизы был бы более чем заслуженным, красивая история.
Огоньков не развели, просто Ткачак сказал, что играть под началом Саттера не будет и ушёл бы бесплатно. То же самое Годро, он согласился на дыру лишь бы свалить от физрука. Надо вовремя понимать настроения раздевалки, если бы Саттера уволили год назад, сейчас Огоньки были бы на месте Далласа или Вегаса. Саттер был хорош с дровосеками в ЛА, тренировать креативных парней ему нельзя
+5
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Booligan
Даллас с таким запасом хода в финале не нужен, сдулись уже к середине 3 периода, а в откат играть не умеют. Жаль де Бура, хороший дядька, но ограниченный. Старички Сутер, Бенн и Дадонов в обороне совсем не успевают
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hockeyrussia
Ответ АРХАТ
Комментарий удален пользователем
Вегас - Вашингтон же относительно недавно
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Диандерталец
Ответ Саша Казенкинский
Хорошо бы, не сглазьте только. Но все так и выглядит - что Бобр и ко набрали адский темп, разобрались как обыгрывать лучших, отыгрались с 1:3 в серии. Все здоровы и в соку, стоят друг за друга горой и знают что делать. Первый раз в жизни болею за пантер. Серёже после трех лет мытарств пока просто воздается, как и всей команде кстати👆. Пару лет вокруг до около, очень крутой атакующий хоккей, мешал шалтай-болтай в обороне, может быть размен Юбердо на Ткачука был решающим (огоньков просто развели получается), но команда созрела, накатила на финиш и ворвалась. НО Не будем делить шкуру не убитого медведя. И старс и Вегас вообще не подарок, Вегас на бумаге даже вполне себе противоядие, да и Каролину ещё добить надо, но я был бы категорически ЗА такой расклад. Первый кубок в истории франшизы был бы более чем заслуженным, красивая история.
Слишком хрупкие победы пока идут, что у Пантер, что у Рыцарей. Буквально точечные изменения или немного везения их соперникам и хана, влетят обе команды. Поэтому вообще здесь только фантазировать можно.
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Диандерталец
Ответ Андрей Ковыляев
Про ни одной осмысленной атаки у Вегаса порадовало. Сразу видно, человек не смотрел матч, а просто посмотрел в стату. Вегас намного опаснее был как минимум в первом периоде точно, и не всегда опасный момент доходит до броска.
Согласен. Стиль Вегаса в любой игре этой найти баланс, причём прямо по ходу матча, но наши названные эксперты и журналисты часто делают вывод, что стиль Рыцарей это раш в атаку.
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Max9999
Мочите их Золотые ночи!
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Old Vyaine
Ответ Андрей Ковыляев
Про ни одной осмысленной атаки у Вегаса порадовало. Сразу видно, человек не смотрел матч, а просто посмотрел в стату. Вегас намного опаснее был как минимум в первом периоде точно, и не всегда опасный момент доходит до броска.
У меня вышло посмотреть только третий период, но даже по нему восхитило, насколько спокойно и собранно Вегас выходил из своей зоны под нешуточным давлением Далласа, причём потом располагался в чужой и атаковал позиционно. Но у хоккейного отдела сайта зачастую очень альтернативное мнение о происходящем.
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YoRHa
Ответ АРХАТ
Комментарий удален пользователем
Разве? А в 2018-ом тогда что было?
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Alexander Predeus
Все звезды потерялись, т.к. команды очень похожие - забивают среднюю зону, защищаются всей командой, дико вычищают пятак. Чистых моментов нет ни у кого. Но звено Айкела-Барабашки очень крутое именно по-пловски - постоянно выискивают микро-моменты, за шайбу держатся как бультерьеры, и вообще не останавливаются. Если Вегас и выиграет КС, то из-за них. В случае с Флоридой как-то поровнее - там и Бобс рулит, и три звена иногда включаются очень круто, хотя Чак Ткачак, конечно, Поработитель Овертаймов и вообще крутан
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Тлек Юсупов
Ответ Anton!o :)
в хоккее важно расположение скамейки, не забывайте
бригаду плз)
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АРХАТ
Комментарий удален пользователем
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IceHockeyGuest
Ответ Anton!o :)
в хоккее важно расположение скамейки, не забывайте
И...? В каждом матче в четных периодах скамейка дальняя. Что в домашних матчах, что в гостевых.
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Anton!o :)
Ответ IceHockeyGuest
И...? В каждом матче в четных периодах скамейка дальняя. Что в домашних матчах, что в гостевых.
Периода три, у хозяев в 2х получается скамейка ближняя, со-но, это даёт преимущество.

А ещё можно вспомнить про то кто первым смену делает в паузах.
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IceHockeyGuest
Ответ Anton!o :)
Периода три, у хозяев в 2х получается скамейка ближняя, со-но, это даёт преимущество. А ещё можно вспомнить про то кто первым смену делает в паузах.
Ну это уже называется словом "наложение". Понятное дело, что тут преимуещество у хозяев.
Хотя Каролине это не помогло, хотя она этим славится.
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VintDV
Обе команды достойны финала!!!!
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Rumata22
Ответ Vovan94
Из обеих лиг в которых сейчас плей офф Вегас по ходу единственный за кого осталось топить. Остальные либо вылетели ,либо летят 3:0. Плей офф все равно крутое,но как то уж обходит мои команды. Вегас ,если не ты ,то финалы будут для меня нейтральными
Даже страшно представить, что ты за человек, Володя, если топишь за Лейкерс против Йокича и за Бостон против Джими...впрочем ты и в хоккее предпочитаешь Каролину Флориде, так что вопросов особо нет))))
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АРХАТ
Ответ YoRHa
Разве? А в 2018-ом тогда что было?
Забыл)
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АРХАТ
Ответ hockeyrussia
Вегас - Вашингтон же относительно недавно
Да верно
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