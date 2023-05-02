30 комментариев

Макдэвида и Драйзайтля никто не видел?

После удачной мести «Вегасу» хоккеисты «Эдмонтона», кажется, снова расслабились – и просто вчистую проиграли первый домашний матч. Если они и дальше пойдут с такими перепадами, то серия получится затяжной, но закончится не в их пользу.

Да, «Вегас» потерял основного вратаря – Броссуа покинул лед после четырех бросков только при помощи партнеров. Но ведь «нефтяники» вышедшему на замену Хиллу, не игравшему, по сути, с марта, вообще забить не смогли.

«Эдмонтон» забил первым же броском – но это вообще не помогло

Хорошее начало в матче, по идее, должно придавать дополнительной уверенности и при этом чуть-чуть прибивать соперника – хотя не всегда это работает одинаково. Иногда уверенность легко превращается в самоуверенность, а соперник с первых же минут начинает рвать и метать в попытке быстро отыграться.

Подставление Фогеле на третьей минуте по факту было первым броском «Ойлерс» в этот вечер. Гол поднял трибуны на ноги и подарил надежду если не на разгром, то на уверенную победу.

И в целом у «Эдмонтона» хватало шансов в первом периоде, чтобы обеспечить себе уверенное преимущество. Драйзайтль не попал в пустой угол ворот – сначала во время позиционной атаки, потом во время выхода 2-в-1. Тот же Фогеле пожадничал при аналогичной ситуации через пару минут. Моменты были, но «Ойлерс» слишком расточительно относились к ним – словно это простая игра регулярки, а не важнейший матч плей-офф.

Возможно, команда просто ждала своего любимого большинства – вот только «Вегас» поработал и над сокращением своего штрафного времени (в меньшинстве сыграли всего 2:47), и над сдерживанием главных звезд в расстановке 4-на-5.

«Вы должны попытаться лишить их преимуществ, так что наша дисциплина, безусловно, была важным фактором – думаю, что мы хорошо поработали над этим, – объяснял защитник «рыцарей» Зак Уайтклауд. – Мы сделали упор на наши сильные стороны, играли правильно и держались вместе. Мы показали хорошую игру сегодня вечером».

«Рыцари» и сами не реализовали ни одного удаления соперника, но для них это не было главным, они и в равных составах неплохо играют. К слову, они сравняли счет со следующего же броска в створ.

«Эдмонтон» удивительным образом упустил первый период, и полностью провалил второй, позволив гостям в итоге повести +4. Последние 20 минут «нефтяники», кажется, вообще настраивались на четвертый матч: 11 бросков в створ для команды, которой хочется отыграть такое отставание и спастись, – как-то маловато.

Макдэвид и Драйзайтль если не растворились на льду, то во всяком случае не выглядели так ярко, как обычно. Оба закончили вечер с «-2» в полезности. Немец, когда понял, что игра не идет, немного занервничал и начал фолить – 4 минуты штрафа, в том числе и за фол на Барбашеве. Не исключено, что к следующему матчу эту парочку рассадят по разным звеньям – иначе еще один такой вечер поставит «Ойлерс» на грань вылета.

Джеку Айкелу очень нравится в плей-офф

У Айкела, конечно, любопытная судьба: один из главных талантов драфта НХЛ-2015 добрался до плей-офф только в 26 лет. И прошлой ночью он сыграл свой восьмой матч в нем. Судя по всему – например, по набранным очкам – он кайфует от своего дебюта в Кубке Стэнли: с учетом этой игры у него уже 5+5. Но дело тут даже не в результативности.

Посмотрите, например, как он раздел Бушара и отправил в раздевалку Скиннера:

И гол стал, скорее, логическим завершением шоу Айкела в этот вечер. Еще в первом периоде он дважды ассистировал Маршессо. Болельщики «Эдмонтона» будут уверять, что перед моментом был фол Джека на Кайлере Ямамото, но судьи так не считают.

«Когда тебе посчастливилось играть с парнем, который так контролирует шайбу и открывает партнеру такое пространство, это просто делает жизнь такого парня, как я, немного проще, – говорил после матча Маршессо. – Вы можете найти свободные зоны и сразу мчатся туда – потому что знаете, что туда пройдет его передача. Он поменял игру с тех пор, как перешел к нам. У него снова действительно хороший год».

Интересно, что в 2015-м будущее противостояние Макдэвида и Айкела преподносили как что-то великое – типа Овечкин vs Кросби. Но ничего подобного даже и близко не произошло: Коннор – явный первый номер и суперзвезда, а Джек сейчас не факт, что в тройку лучших игроков того драфта войдет. Но насколько же мощный поворот сюжета будет, если именно Айкел выпнет «Эдмонтон» из плей-офф.

А как Барбашев и Костин?

Постоянная рубрика для матчей этой серии – ведь в обеих командах есть по русскому игроку. Редкость для этой стадии плей-офф-2023.

Иван Барбашев провел очередной уверенный матч – участвовал в голевых атаках «Вегаса», но передачами, которые не попадают в протокол, зато взял «+2» в полезности. Выиграл 3 из 4 вбрасываний, 2 раза бросил по воротам и сделал три хита при 19:12 на льду (3:31 – в большинстве). Мог разжиться результативным пасом, но Маршессо помешали с хет-триком.

У Клима Костина все куда скромнее – ему не дают так много времени на льду, но он в отличие от лидеров «Эдмонтона» и не насобирал минуса в полезность. Его айстайм – 9:32, и за это время он обошелся без бросков и блокированных, зато применил сразу 6 хитов.

Вообще, конечно, есть жуткое ощущение, что Джей Вудкрофт как-то нерационально использует игрока, который затащил для «Ойлерс» шестой матч с «Кингс». В матчах, когда у лидеров не идет, Костин явно заслуживает больше времени.

Второй раунд

Счет в серии: 1-2

Фото: AP Photo/Jason Franson/The Canadian Press