30 комментариев

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«Эдмонтон» забил первым же броском, но в итоге полностью провалил матч. «Вегас» снова ведет в серии

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Макдэвида и Драйзайтля никто не видел?

После удачной мести «Вегасу» хоккеисты «Эдмонтона», кажется, снова расслабились – и просто вчистую проиграли первый домашний матч. Если они и дальше пойдут с такими перепадами, то серия получится затяжной, но закончится не в их пользу.

Да, «Вегас» потерял основного вратаря – Броссуа покинул лед после четырех бросков только при помощи партнеров. Но ведь «нефтяники» вышедшему на замену Хиллу, не игравшему, по сути, с марта, вообще забить не смогли.

«Эдмонтон» забил первым же броском – но это вообще не помогло

Хорошее начало в матче, по идее, должно придавать дополнительной уверенности и при этом чуть-чуть прибивать соперника – хотя не всегда это работает одинаково. Иногда уверенность легко превращается в самоуверенность, а соперник с первых же минут начинает рвать и метать в попытке быстро отыграться.

Подставление Фогеле на третьей минуте по факту было первым броском «Ойлерс» в этот вечер. Гол поднял трибуны на ноги и подарил надежду если не на разгром, то на уверенную победу.

И в целом у «Эдмонтона» хватало шансов в первом периоде, чтобы обеспечить себе уверенное преимущество. Драйзайтль не попал в пустой угол ворот – сначала во время позиционной атаки, потом во время выхода 2-в-1. Тот же Фогеле пожадничал при аналогичной ситуации через пару минут. Моменты были, но «Ойлерс» слишком расточительно относились к ним – словно это простая игра регулярки, а не важнейший матч плей-офф.

Возможно, команда просто ждала своего любимого большинства – вот только «Вегас» поработал и над сокращением своего штрафного времени (в меньшинстве сыграли всего 2:47), и над сдерживанием главных звезд в расстановке 4-на-5.

«Вы должны попытаться лишить их преимуществ, так что наша дисциплина, безусловно, была важным фактором – думаю, что мы хорошо поработали над этим, – объяснял защитник «рыцарей» Зак Уайтклауд. – Мы сделали упор на наши сильные стороны, играли правильно и держались вместе. Мы показали хорошую игру сегодня вечером».

«Рыцари» и сами не реализовали ни одного удаления соперника, но для них это не было главным, они и в равных составах неплохо играют. К слову, они сравняли счет со следующего же броска в створ.  

«Эдмонтон» удивительным образом упустил первый период, и полностью провалил второй, позволив гостям в итоге повести +4. Последние 20 минут «нефтяники», кажется, вообще настраивались на четвертый матч: 11 бросков в створ для команды, которой хочется отыграть такое отставание и спастись, – как-то маловато. 

Макдэвид и Драйзайтль если не растворились на льду, то во всяком случае не выглядели так ярко, как обычно. Оба закончили вечер с «-2» в полезности. Немец, когда понял, что игра не идет, немного занервничал и начал фолить – 4 минуты штрафа, в том числе и за фол на Барбашеве. Не исключено, что к следующему матчу эту парочку рассадят по разным звеньям – иначе еще один такой вечер поставит «Ойлерс» на грань вылета. 

Джеку Айкелу очень нравится в плей-офф

У Айкела, конечно, любопытная судьба: один из главных талантов драфта НХЛ-2015 добрался до плей-офф только в 26 лет. И прошлой ночью он сыграл свой восьмой матч в нем. Судя по всему – например, по набранным очкам – он кайфует от своего дебюта в Кубке Стэнли: с учетом этой игры у него уже 5+5. Но дело тут даже не в результативности.

Посмотрите, например, как он раздел Бушара и отправил в раздевалку Скиннера:

И гол стал, скорее, логическим завершением шоу Айкела в этот вечер. Еще в первом периоде он дважды ассистировал Маршессо. Болельщики «Эдмонтона» будут уверять, что перед моментом был фол Джека на Кайлере Ямамото, но судьи так не считают.

«Когда тебе посчастливилось играть с парнем, который так контролирует шайбу и открывает партнеру такое пространство, это просто делает жизнь такого парня, как я, немного проще, – говорил после матча Маршессо. – Вы можете найти свободные зоны и сразу мчатся туда – потому что знаете, что туда пройдет его передача. Он поменял игру с тех пор, как перешел к нам. У него снова действительно хороший год».

Интересно, что в 2015-м будущее противостояние Макдэвида и Айкела преподносили как что-то великое – типа Овечкин vs Кросби. Но ничего подобного даже и близко не произошло: Коннор – явный первый номер и суперзвезда, а Джек сейчас не факт, что в тройку лучших игроков того драфта войдет. Но насколько же мощный поворот сюжета будет, если именно Айкел выпнет «Эдмонтон» из плей-офф.

А как Барбашев и Костин?

Постоянная рубрика для матчей этой серии – ведь в обеих командах есть по русскому игроку. Редкость для этой стадии плей-офф-2023. 

Иван Барбашев провел очередной уверенный матч – участвовал в голевых атаках «Вегаса», но передачами, которые не попадают в протокол, зато взял «+2» в полезности. Выиграл 3 из 4 вбрасываний, 2 раза бросил по воротам и сделал три хита при 19:12 на льду (3:31 – в большинстве). Мог разжиться результативным пасом, но Маршессо помешали с хет-триком.

У Клима Костина все куда скромнее – ему не дают так много времени на льду, но он в отличие от лидеров «Эдмонтона» и не насобирал минуса в полезность. Его айстайм – 9:32, и за это время он обошелся без бросков и блокированных, зато применил сразу 6 хитов. 

Вообще, конечно, есть жуткое ощущение, что Джей Вудкрофт как-то нерационально использует игрока, который затащил для «Ойлерс» шестой матч с «Кингс». В матчах, когда у лидеров не идет, Костин явно заслуживает больше времени.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Эдмонтон – Вегас 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
Дата проведения
9 мая, 03.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Фогеле (Маклауд, Райан)
1:1 – 4 Маршессо (Айкел)
1:2 – 19 Маршессо (Айкел)
1:3 – 27 Уайтклауд (Хаг, Смит)
1:4 – 32 Айкел (Макнэбб)
1:5 – 37 Стивенсон (Мартинес, Руа)
Вратари: Скиннер 19/23, Дж.Кэмпбелл 9/10 – Хилл 24/24, Броссуа 3/4.

Счет в серии: 1-2

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Фото: AP Photo/Jason Franson/The Canadian Press

30 комментариев

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Max9999
Вперед Золотые ночи!
+27
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Юрий Безуглый
Как и ожидалось, если не допускать удалений, Вегас не замечает Эдмонтон. Самая главная проблема, правда, в том, что не допускать удалений не так-то просто. А ещё надо как-то пофиксить стартовые отрезки, а то все три матча начались с гола в первые 3-4 минуты. Ну и теперь большой вопрос, что с Броссуа и как вратарей ставить
+17
-1
+16
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Eugen Dauer
Ответ Max9999
Вперед Золотые ночи!
Или рыцари..
+12
0
+12
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Nafffanya
Ответ Eugen Dauer
Или рыцари..
Или ножи..
+9
0
+9
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Сергей Носков
Ответ Nafffanya
Или ножи..
или жёны
+4
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Юрий Безуглый
Ответ Сергей Носков
или жёны
Или жизни
+4
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+4
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Shaiba Bash
Давай Вегас!
+2
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ni
Макдэвиду нужно учиться играть на своей половине.
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Al561
Где-то Эдмонтону откровенно не везло, а потом они уже и сами отпустили игру, пропустили несколько голов и успокоились.
Характерный момент, когда Вегас занес шайбу в ворота с помехой вратарю, гол отменили, но в следующей атаке они снова забили.
Что касается удалений, то два-три фола со стороны Вегаса судьи откровенно прозевали, в этом для Эдмонтона тоже проявилось невезение.
+3
-1
+2
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Maxim Shumov
Сегодня мы увидели, как играет Эдмонтон этот и прошлый ПО, если ДрайзМак перестает тащить.
+3
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adimsonekat
Ответ Max9999
Вперед Золотые ночи!
Игроки Вегаса, не читают что ли комменты на спортс? Тут уже нефтянников в финале видят и практически с КС в руках.
+1
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Юрий Безуглый
Ответ Белый офицер
Броссуа слабо играл. Хилл сегодня более уверенно смотрелся.
Сегодня да. А как будет в долгосрок - тут пока можно только гадать. Если он будет стоять лучше Броссуа - супер, конечно. Но на момент начала плей-офф место Броссуа было абсолютно заслуженным.
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Юрий Безуглый
Ответ Белый офицер
Судя по всему Броссуа потянул паховые мышцы. Если это так, то сезон для него окончен.
Судя по всему, да
В принципе, тандем Хилл (хотя после сегодняшней игры скорее Маунтин) и Куик не так чтобы заставлял рвать на себе волосы от паники
Но всё же хотелось бы хотя бы здорового Томпсона или Броссуа для большей уверенности
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Serge Vendino
Ответ Юрий Безуглый
Вот в этом и проблема. Ленер сломан (здоровья ему, конечно, и физического, и психологического, но пускай лучше играет где-нибудь в другом месте), Броссуа был сломан - взяли Хилла, по сезону травмы у Томпсона - взяли Куика, сломался Хилл - подняли Патеру... Прямо как в первом сезоне. Если ещё сумеем добраться до финала, как в первом сезоне, то было бы полное повторение. Только исхода финала хотелось бы другого
Ну в первом сезоне в плове все-таки Флёри стабильно играл и недалеко от Конн Смайта был. Сейчас такая чехарда может пойти на пользу, только если условный Куик кураж поймает.
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Юрий Безуглый
Ответ Serge Vendino
Удивительно, сколько Вегас вратарей насобирал. И все играют ведь.. но быстро травмируются
Вот в этом и проблема. Ленер сломан (здоровья ему, конечно, и физического, и психологического, но пускай лучше играет где-нибудь в другом месте), Броссуа был сломан - взяли Хилла, по сезону травмы у Томпсона - взяли Куика, сломался Хилл - подняли Патеру... Прямо как в первом сезоне. Если ещё сумеем добраться до финала, как в первом сезоне, то было бы полное повторение. Только исхода финала хотелось бы другого
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Юрий Безуглый
Ответ Горыныч79
Не смотрел регулярку Вегаса, но чисто по сегодняшнему матчу Хилл показался намного надёжнее, чем Броссуа. Правда, как-то немного коряво он играет, но вот было ощущение надёжности постоянно.
Броссуа за два захода в регулярке сыграл десять матчей всего, но ни одного поражения в основное, лучший GSAA в команде, несколько раз реально тащил. Это не камень в огород Хилла, конечно. Но Броссуа по регулярке был сильнее
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Горыныч79
Ответ Юрий Безуглый
Как и ожидалось, если не допускать удалений, Вегас не замечает Эдмонтон. Самая главная проблема, правда, в том, что не допускать удалений не так-то просто. А ещё надо как-то пофиксить стартовые отрезки, а то все три матча начались с гола в первые 3-4 минуты. Ну и теперь большой вопрос, что с Броссуа и как вратарей ставить
Не смотрел регулярку Вегаса, но чисто по сегодняшнему матчу Хилл показался намного надёжнее, чем Броссуа. Правда, как-то немного коряво он играет, но вот было ощущение надёжности постоянно.
0
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ogent
Ответ Оганнес Багдян
Есть полное ощущение что нефть пройдёт вегас
Особенно , если Скиннер и дальше будет так играть, как сегодня или как в первом матче....
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Юрий Безуглый
Ответ Serge Vendino
Ну в первом сезоне в плове все-таки Флёри стабильно играл и недалеко от Конн Смайта был. Сейчас такая чехарда может пойти на пользу, только если условный Куик кураж поймает.
Не, не, не, про пользу никакую речи вообще и не идёт. Кроме того, если уж можно было бы из пятерых здоровых выбирать, то я бы выбрал тандем Томпсон - Куик, ибо сейчас Томпсон всё же сильнее Куика, когда оба здоровы. Дальше, в случае ошибок Томпсона, уже Куика в основу, и надеяться на его кураж, согласен. Но раз уж выбирать не приходится, то придётся играть теми, кто остались в строю.
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Serge Vendino
Ответ Юрий Безуглый
Судя по всему, да В принципе, тандем Хилл (хотя после сегодняшней игры скорее Маунтин) и Куик не так чтобы заставлял рвать на себе волосы от паники Но всё же хотелось бы хотя бы здорового Томпсона или Броссуа для большей уверенности
Удивительно, сколько Вегас вратарей насобирал. И все играют ведь.. но быстро травмируются
0
0
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Белый офицер
Ответ Юрий Безуглый
Как и ожидалось, если не допускать удалений, Вегас не замечает Эдмонтон. Самая главная проблема, правда, в том, что не допускать удалений не так-то просто. А ещё надо как-то пофиксить стартовые отрезки, а то все три матча начались с гола в первые 3-4 минуты. Ну и теперь большой вопрос, что с Броссуа и как вратарей ставить
Судя по всему Броссуа потянул паховые мышцы. Если это так, то сезон для него окончен.
+5
-5
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Горыныч79
Ответ Lionel Van Damme
Никто не видел? Видели. В лидерах по гол-пас в ПО.
Сегодня? :))
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Юрий Чехов
Смотрел эту игру и предыдущую и если честно, как одним может залететь куча шайб, так и другим. Эти разгромы ни о чем особо не говорят, Эдмонтон все равно имеет отличные шансы пройти, вратари Вегаса не блещут особо, впрочем как и у нефти. Классный в общем хоккей, для сторонних зрителей самое то)
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TR31HK
Красиво играют, красивая заруба. Элита хоккея, поздравляю товарищи что смотрим такой хоккей!!!
+1
-1
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Lionel Van Damme
Никто не видел? Видели. В лидерах по гол-пас в ПО.
+8
-8
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