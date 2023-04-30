22 комментария

У «рыцарей» снова забил Барбашев.

«Эдмонтон» разозлился. Поражение в среду больно ударило по самолюбию игроков – и они просто вынесли «Вегас» уже в первом периоде. В целом можно было заканчивать матч после 20 минут: у «рыцарей» было всего 4 броска в створ, а у «Ойлерс» – такое же количество, но голов.

Главная звезда «Эдмонтона» в Кубке Стэнли-2023 – Драйзайтль

Это не говорит о том, что Коннор Макдэвид как-то потерялся или сбавил обороты – речь в первую очередь о том, насколько хорош немец. Леон своим покером чуть не затащил команду в прошлом матче, а этой ночью сделал дубль еще в первом периоде – он первый игрок в истории Кубка Стэнли, забивший 6 голов в двух стартовых играх серии.

К слову, по второму голу у тренеров «рыцарей» были вопросы, но там Хаг откровенно подставил команду, толкнув соперника на своего вратаря.

«Он играет на невероятном уровне, – восхищался партнером Макдэвид. – Я не думаю, что кто-то этому удивляется. Он играет как лучший хоккеист мира в большинстве своих матчей. Он регулярно доказывает это».

Сам Коннор тоже отметился дублем и добавил к нему еще передачу. Самый роскошный гол в матче он забил в меньшинстве: как обычно убежал со скоростью электрички и идеально ткнул шайбу мимо вратаря.

Этот момент можно назвать ключевым: вместо шанса вернуться в игру «Вегас» получил 0:3 – и окончательно пошел на дно.

Большинство «Эдмонтона» – просто мощь

«В первом периоде они были намного лучше нас, – признавал тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди. – Посмотрите игру, они были лучше нас в начале. Они быстро оторвались в первом периоде, реализовав эти возможности в большинстве… Отдайте им должное. Они были лучше нас, голоднее нас. Вот и все».

Большинство вообще стало ключевым моментом в победе «Ойлерс». Три из пяти голов они положили, реализуя лишнего. Если б игроки «Вегаса» так часто не удалялись, то вполне могли бы побороться: в формате 5-на-5 у команд одинаковое количество моментов повышенной опасности (по 9), а по ожидаемым голам «рыцари» даже чуть лучше – 1,62 против 1,59. Но если брать все ситуации в игре, то у «Эдмонтона» тотальное преимущество.

В регулярке «нефтяники» установили рекорд лиги по реализации большинства – 32,4%, и, кажется, теперь идут на рекорд в Кубке Стэнли. У них 14 голов в 25 попытках – 56% реализации. В целом неудивительно, если не самый ожидаемый герой этого плей-офф – Эван Бушар – выдает такие пули.

«Переиграть соперника в неравных составах – это большое дело, – объяснял после игры Драйзайтль. – Это действительно важно в плей-офф. Спецбригады могут выигрывать матчи. Конечно, мы частично полагаемся на это и при этом работаем над тем, чтобы получать шансы для игры в большинстве».

Нейтрализация спецбригад «Эдмонтона» – задача для «Вегаса» номер один. Не решив ее или не сведя количество удалений до нуля, о следующем раунде можно и не мечтать.

Как там Барбашев и Костин?

Барбашев и его гол – единственный радостный момент для трибун T-Mobile Arena прошлой ночью. Это случилось при счете 5:0, и, в целом, уже никто не питал особых надежд, но Иван действительно красиво попал по летящей шайбе, еще и опередив руку соперника.

Барбашев проводит отличный плей-офф – и вряд ли «Вегас» захочет с ним расставаться.

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин тоже отметился в статистике, но в разделе штрафы: на последней минуте сцепился с Заком Уайтклаудом. Оба получили по 5 минут.

В этом смысле игра вообще выдалась боевой – 124 минуты штрафов. Особенно постарался Эвандер Кэйн, заработавший 24 из них.

«Не лучшая ночь для нас, верно? – искал оправдания Марк Стоун. – Но счет 1-1. Не думаю, что кто-то в этой раздевалке думал, что мы возьмем оба матча у «Эдмонтон Ойлерс». Но мы перегруппируемся и вернемся готовыми к игре в понедельник вечером».

Второй раунд

Счет в серии: 1-1

Фото: East News/AP Photo/John Locher