22 комментария

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Макдэвид и Драйзайтль обыграли «Вегас» за 20 минут. Большинство «Эдмонтона» – просто мощь!

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У «рыцарей» снова забил Барбашев.

«Эдмонтон» разозлился. Поражение в среду больно ударило по самолюбию игроков – и они просто вынесли «Вегас» уже в первом периоде. В целом можно было заканчивать матч после 20 минут: у «рыцарей» было всего 4 броска в створ, а у «Ойлерс» – такое же количество, но голов.

Главная звезда «Эдмонтона» в Кубке Стэнли-2023 – Драйзайтль

Это не говорит о том, что Коннор Макдэвид как-то потерялся или сбавил обороты – речь в первую очередь о том, насколько хорош немец. Леон своим покером чуть не затащил команду в прошлом матче, а этой ночью сделал дубль еще в первом периоде – он первый игрок в истории Кубка Стэнли, забивший 6 голов в двух стартовых играх серии.

К слову, по второму голу у тренеров «рыцарей» были вопросы, но там Хаг откровенно подставил команду, толкнув соперника на своего вратаря.

«Он играет на невероятном уровне, – восхищался партнером Макдэвид. – Я не думаю, что кто-то этому удивляется. Он играет как лучший хоккеист мира в большинстве своих матчей. Он регулярно доказывает это».

Сам Коннор тоже отметился дублем и добавил к нему еще передачу. Самый роскошный гол в матче он забил в меньшинстве: как обычно убежал со скоростью электрички и идеально ткнул шайбу мимо вратаря. 

Этот момент можно назвать ключевым: вместо шанса вернуться в игру «Вегас» получил 0:3 – и окончательно пошел на дно.

Большинство «Эдмонтона» – просто мощь

«В первом периоде они были намного лучше нас, – признавал тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди. – Посмотрите игру, они были лучше нас в начале. Они быстро оторвались в первом периоде, реализовав эти возможности в большинстве… Отдайте им должное. Они были лучше нас, голоднее нас. Вот и все».

Большинство вообще стало ключевым моментом в победе «Ойлерс». Три из пяти голов они положили, реализуя лишнего. Если б игроки «Вегаса» так часто не удалялись, то вполне могли бы побороться: в формате 5-на-5 у команд одинаковое количество моментов повышенной опасности (по 9), а по ожидаемым голам «рыцари» даже чуть лучше – 1,62 против 1,59. Но если брать все ситуации в игре, то у «Эдмонтона» тотальное преимущество. 

В регулярке «нефтяники» установили рекорд лиги по реализации большинства – 32,4%, и, кажется, теперь идут на рекорд в Кубке Стэнли. У них 14 голов в 25 попытках – 56% реализации. В целом неудивительно, если не самый ожидаемый герой этого плей-офф – Эван Бушар – выдает такие пули.

«Переиграть соперника в неравных составах – это большое дело, – объяснял после игры Драйзайтль. – Это действительно важно в плей-офф. Спецбригады могут выигрывать матчи. Конечно, мы частично полагаемся на это и при этом работаем над тем, чтобы получать шансы для игры в большинстве».

Нейтрализация спецбригад «Эдмонтона» – задача для «Вегаса» номер один. Не решив ее или не сведя количество удалений до нуля, о следующем раунде можно и не мечтать.

Как там Барбашев и Костин?

Барбашев и его гол – единственный радостный момент для трибун T-Mobile Arena прошлой ночью. Это случилось при счете 5:0, и, в целом, уже никто не питал особых надежд, но Иван действительно красиво попал по летящей шайбе, еще и опередив руку соперника.

Барбашев проводит отличный плей-офф – и вряд ли «Вегас» захочет с ним расставаться.

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин тоже отметился в статистике, но в разделе штрафы: на последней минуте сцепился с Заком Уайтклаудом. Оба получили по 5 минут.

В этом смысле игра вообще выдалась боевой – 124 минуты штрафов. Особенно постарался Эвандер Кэйн, заработавший 24 из них.

«Не лучшая ночь для нас, верно? – искал оправдания Марк Стоун. – Но счет 1-1. Не думаю, что кто-то в этой раздевалке думал, что мы возьмем оба матча у «Эдмонтон Ойлерс». Но мы перегруппируемся и вернемся готовыми к игре в понедельник вечером».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Вегас – Эдмонтон 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Дата проведения
7 мая, 02.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман)
0:2 – 7 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
0:3 – 11 Макдэвид ()
0:4 – 16 Драйзайтль (Хайман, Ямамото)
0:5 – 31 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
1:5 – 41 Барбашев (Стоун)
Вратари: Броссуа 27/32, Хилл 4/4 – Скиннер 30/31.

Счет в серии: 1-1

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Фото: East News/AP Photo/John Locher

22 комментария

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adimsonekat
Очень хочу увидеть нефтянников в финале. Да простят меня болельщики Вегаса и Сиэтла, их в финале, хотел бы видеть меньше всего.
+26
-2
+24
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Bardownski
Ответ Rafa Grek
Что будут делать нефтянники, когда золотые возьмутся за ум и перестанут получать глупые удаления?!
Ничего, Эдмонтон лидирует в этом ПО по голам в равных составах.
+7
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Если Вегас продолжит с упорством идиота удаляться так же часто, как они это делали в первом периоде, то про финал конференции лучше забыть, потому что все равно пропустят в меньшинстве. Какими бы плохими защитники Эдмонтона ни были, постоянно они пожарить не будут. Сегодня они сыграли хорошо.
+5
0
+5
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Александр Митраков
Ответ Rafa Grek
Что будут делать нефтянники, когда золотые возьмутся за ум и перестанут получать глупые удаления?!
Будут забрасывать 2 шайбы за 3 большинства, которые Вегас неизбежно будет ловить, не успевая за скоростями. Ещё 1-2 шайбы сверху в равных от первого звена и боттома, и тогда у Эдмонтона останется одна задача - не пропустить больше 2-3
+4
0
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Виктор Полесов
Ответ Rafa Grek
Что будут делать нефтянники, когда золотые возьмутся за ум и перестанут получать глупые удаления?!
я думаю, будут продолжать забивать и в равных составах и в меньшинстве.
+4
0
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Рамиль Кизимов
Если Нефть пройдёт Вегас, то не видно команды которая сможет их остановить. Опытные/ праймовые/звёздные Тампа, Колорадо, Бостон, Рейнджерс уже за бортом, впереди непонятно как выжившие Сиэтл/Даллас, Флорида и обескровленная Каролина. Немного веры есть разве что в Ураганов
+3
0
+3
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Сергей Русаков
Настоящие лидеры команды, для меня будет обидно, если Эдмонтон в этом году хотя бы не сыграет в финале кубка.
+4
-1
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Марсель Объелся
Мне нравятся эти дни с одним матчем тем, что после победы одной из команд все начинают говорить о победивших как о фаворитах на кубок. Так было позавчера с Кейнс, так и с Ойлерс. Общественность видимо не может заметить ту или иную команду когда играется несколько матчей в один день
+5
-3
+2
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aslvowk@mail.ru
Хочется, чтобы Макдэвид взял Кубок. Шансов, конечно, немного, но это будет эпично
+4
-2
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dukenukem
Ответ hockeydad
Каждый раз удивляюсь, как Драйз всю игру на прямых катает, но при этом всегда в очках и забивает пачками. Вообще не бегает, просто стоит на прямых. Никаких ускорений, обыгрышей! Аномальная результативность! В равных составах только Коннор лед выжигает, заметен постоянно. А Драйз встал и стоит, пас прилетел - гол, да и то только в ПП. В равных составах штуки 2-3 за две серии у Драйза.
Из 13 голов у Леона 7 забиты в равных составах ... статистика штука неумолимая. Столько же сколько у ближайшего преследователя всего забитых
+2
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Виктор Полесов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Если Вегас продолжит с упорством идиота удаляться так же часто, как они это делали в первом периоде, то про финал конференции лучше забыть, потому что все равно пропустят в меньшинстве. Какими бы плохими защитники Эдмонтона ни были, постоянно они пожарить не будут. Сегодня они сыграли хорошо.
наверное, не "хорошо", но лучше. Отмечу, что после 1-0 у Вегаса был момент, который Эдмонтон привез себе сам, а при 2-0 Нёрс, Сиси и Костин привезли второй момент уже личными усилиями. Просто теперь Скиннер был готов к таким ахтунгам - и рыцарям не удалось наказать нефтяников за эти ошибки.
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Latenight Radio
Ответ hockeydad
Каждый раз удивляюсь, как Драйз всю игру на прямых катает, но при этом всегда в очках и забивает пачками. Вообще не бегает, просто стоит на прямых. Никаких ускорений, обыгрышей! Аномальная результативность! В равных составах только Коннор лед выжигает, заметен постоянно. А Драйз встал и стоит, пас прилетел - гол, да и то только в ПП. В равных составах штуки 2-3 за две серии у Драйза.
в равных составах 7 голов и 9 очков
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Latenight Radio
Here comes the McDavid-Express!
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Давай Так
Ответ Рамиль Кизимов
Если Нефть пройдёт Вегас, то не видно команды которая сможет их остановить. Опытные/ праймовые/звёздные Тампа, Колорадо, Бостон, Рейнджерс уже за бортом, впереди непонятно как выжившие Сиэтл/Даллас, Флорида и обескровленная Каролина. Немного веры есть разве что в Ураганов
Флорида уничтожит.
+1
-1
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