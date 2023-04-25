7 комментариев

8-й день Кубка Стэнли-2023 – огонь не гаснет!

Обычно мы тут раскидываем матчи по хронологии – от первой игры дня к последней, но сейчас пойдем по другому пути и начнем с самой крутой. Как говорится, по коням, у нас «Торонто» в одной победе от второго раунда. Более того, «листья» показали, что у них есть характер – а тут ведь точно были вопросы.

«Торонто» летел 1:4, но опять победил в овертайме!

До середины третьего периода это был матч «Тампы». Она вела с разницей в три шайбы и в первом периоде делала все, что хотела. Причем от этого хоккея можно было получать истинное наслаждение – там просто тотальная красота.

Держите два хайлайта с участием Кучерова. У него уже были такие передачи, когда при розыгрыше большинства он делает ложный замах и отдает на пятак, но так исполнять в плей-офф – это же вообще какой-то космический уровень. Бедный, бедный Илья Самсонов! Вообще же непонятно, что ему делать – перемещаться под бросок или ждать передачу.

Второй момент – русское комбо: Кучеров классно покатил на Михаила Сергачева, ну и бросок получился отличный.

Сергачев потом еще помог сделать гол номер четыре, и в тот момент даже подумалось, что счет в серии уже 2-2 – игра складывалась так, что у «Торонто» вроде бы и оставалось время, но не было никаких предпосылок к камбэку. Ну и, если честно, хотелось же, чтобы стало 2-2 – максимальная интрига в главной серии первого раунда! Но тут «листья» все перевернули.

И вот глобально не должно быть претензий к Василевскому – то рикошет, то подставление, то Мэттьюс шмальнет с очень уж хорошей позиции, а потом еще и Райлли бросит ровно тогда, когда Андрей закрыт и своими, и чужими. Но все равно не покидает ощущение, что Самсонов в этой серии пока переигрывает Василевского.

И, похоже, «Тампа» сломалась: в овертайме «Торонто» забил достаточно быстро – и снова с подставления. Слот решает многое, и «молнии» проиграли матч именно там – на своем пятаке.

Теперь уже понятно, что «листья» сделали своего рода исторический камбэк, который позволил забрать обе игры в гостях и третью подряд (!) в серии. И это против команды, которая три года подряд играла в финале. «Тампа» никогда прежде не проигрывала в плей-офф, ведя в счете в три шайбы. Но все когда-то случается. Вот и «Торонто», похоже, созрел для второго раунда.

Счет в серии: 1-3

«Нью-Джерси» опять тормознул звездную атаку «Рейнджерс»

Ух, как красиво «Рейнджерс» влетали в этот плей-офф! Две победы на выезде – по 5:1. Но мы слишком рано поставили крест на перспективах «дьяволов». Молодежь Линди Раффа показала Панарину, Кэйну, Тарасенко и всем остальным, что тоже кое-что умеет.

Нет, «Девилс», конечно, не побежали с шашками наголо на ворота Шестеркина. Наоборот, стали строже играть в обороне, подстроились под большинство «Рейнджерс» и тем самым лишили соперника его главного козыря. Понятно, что все равно возникают какие-то моменты, но прежней реализации уже нет.

Просто статистика «Рейнджерс» в большинстве в этой серии: 4 из 10 в первых двух матчах (40%), 0 из 8 – в следующих двух.

И на этом фоне сдержанный «Нью-Джерси», повязавший соперника по рукам и ногам, забирает сначала одну игру в овертайме, а следом и вторую – уже в основное время и с голом в пустые ворота. А голы у них забивали 21-летний Хьюз (посмотрите, как игроки «Рейнджерс» увлеклись атакой) и 25-летний Зигентхалер. Ну и 32-летний Палат в пустые ворота – на опыте.

Плюс снова уверенно сыграл в воротах Акира Шмид – вот уж кто точно ярко ворвался в плей-офф. Вышел после двух поражений и помог команде взять две победы в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден». 35 сэйвов позавчера, 22 – сегодня, пропустил по одной шайбе. В начале сезона он был третьим вратарем «дьяволов» с нулем побед в шести матчах, но потом получил шансы в основе, воспользовался ими и в моменте переигрывает Ванечека и Блэквуда.

Теперь в этой серии все начинается сначала, только до промежуточного финиша осталось две победы. Пока не ясно, пора ли уже переобуваться и менять свои прогнозы на «Нью-Джерси», но предпосылки для этого точно есть. Посмотрим, как будет работать план «дьяволов» дальше и насколько хватит куража у их молодого швейцарского вратаря.

Счет в серии: 2-2

У «Вегаса» все в порядке, Иван Барбашев забил победный

«Рыцари» прошлись по тонкому льду в третьей игре, когда упустили преимущество в три шайбы, но благодаря удачному рикошету победили в овертайме. Теперь же команда решила не повторять прошлых ошибок и решила свои вопросы в основное время. Правда, без нервов все равно не обошлось.

«Вегас» пропустил первым после классного броска Уилера в большинстве, но достаточно быстро отыгрался. Переломным же стал отрезок во втором периоде, когда за 47 секунд «рыцари» забили дважды. Причем победный гол на счету Ивана Барбашева, и это – очередное пополнение коллекции шайб с подставления.

Хотя момент не самый очевидный – Барбашев был в борьбе, видел бросающего партнера, но в последнюю секунду развернулся лицом к воротам и, кажется, делал это движение клюшкой чисто интуитивно.

«Виннипег» пустился в погоню в третьем периоде, сократил отставание, но на этот раз камбэка не получилось. Самое печальное, что «Джетс» преследуют потери ключевых игроков – в прошлой встрече после первых двух смен выбыл главный защитник Моррисси, теперь после первого периода не вернулся на лед важный центр Шайфли. В общем, «Вегас» и так подтверждает статус фаворита, а с такими кадровыми проблемами отыграть 1-3 у «Джетс» почти нет шансов.

Счет в серии: 1-3

«Сиэтл» снес «Колорадо», но потерял важного игрока

Возможно, наступит день, когда «Колорадо» забьет в этой серии первым, но только не сегодня. «Сиэтл» четвертый раз подряд с начала плей-офф открыл счет, и всезнающая статистика НХЛ говорит, что это второй такой случай в истории (первым был «Торонто Аринас в 1918-м).

В этой серии все матчи начинаются одинаково: «Кракен» лавиной обрушивается на «Колорадо», забивает, иногда даже два, а потом игра выравнивается и через какое-то время давить уже начинают «Эвеланш». На это указывало все: и соотношение бросков, и опасные моменты, и xG, и собственно сама игра. И это создавало иллюзию, что фаворит то ли просто втягивается, то ли старается не потратить на победу больше сил, чем нужно.

Сегодня все было не так – «Сиэтл» давил все 60+ минут, только в третьем периоде немного притормозил, скорее всего, просто потому, что старался сыграть аккуратнее, чтобы исключить ошибки – счет-то был ничейный.

«Эвеланш» отбивались, и даже их звездам мало что удавалось под этим напором. Рантанен и Маккиннон затащили третий матч, создав на двоих 2,0 ixG (ожидаемые голы). Это, конечно, аномально много, но сегодня у них суммарно 0,39 – и это в два раза меньше, чем набрали 5 (!) игроков «Сиэтла». Ну и по командному xG соответственно 5,06 – 2,16 в пользу «Кракена»; в предыдущих играх преимущество всегда было у «лавин» и никогда – таким подавляющим.

Тем удивительнее, что «Колорадо» получив 0:2 к середине первого периода, и все так же находясь под давлением, умудрился сравнять. Когда «Сиэтл» повел 2:0, счет по броскам был 12-4. Когда Рантанен один сквитал, было 27-11. Когда финн забил второй – 30-12. «Эвеланш» спаслись на чистом мастерстве лидеров.

И не только лидеров – Георгиеву досталось больше всех, сегодня он отбил 40 бросков. Понятно, что это его личный рекорд в плей-офф, потому что всего-то шестой матч за карьеру. Вот, например, момент между первым и вторым голом:

Лучший бомбардир «Кракена» в регулярке Джаред Маккэнн убегает один-на-один, не забивает (Георгиев отбил плечом), а потом его еще и Макар размазывает по борту. Так «Сиэтл» лишился важного игрока до конца матча (и следующий он уже точно пропустит). Интересно, что судьи сначала вообще не зафиксировали нарушение, потом дали Макару 5 минут, а потом еще немного подумали и назначили 2-минутное удаление. И «Кракен» забил в большинстве второй.

А овертайм надолго не затянулся: Мэнсон зацепил Шварца, и на исходе третьей минуты Эберле нашел щелочку.

Если после трех игр казалось, что в этой серии все понятно, то теперь непонятно вообще ничего. Оказалось, что «Сиэтл» может намного больше, чем успел показать в начале. А «Колорадо» и держится-то пока только за счет своих звезд. Кто бы мог подумать, что тут будет настолько интересно!

Счет в серии: 2-2

Фото: AP Photo/Chris O’Meara, Frank Franklin II