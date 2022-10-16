Русский «Сент-Луис» поиздевался над «Коламбусом»: дубль Тарасенко, Барбашев и Бучневич забили по голу

У «Блю Джекетс» пока все плохо.

«Сент-Луис» довольно поздно начал сезон-2022/23 – спустя 8 дней с официального открытия. Тот же «Коламбус» – первый соперник – к субботе успел провести два матча (хотя по набранным очкам как будто и не играл).

Но, кажется, «Блюз» дополнительное время пошло на пользу: Крэйг Беруби окончательно определился с расположением русских в тройках и спецбригадах – а для его команды это уже половина успеха. Он не стал перекраивать звено Бучневич – Томас – Тарасенко, Барбашева определил направо к Шенну и Нейборсу, а Торопченко с Аччари и Уокером должны были сдерживать соперника, пока остальные отдыхают. И в итоге Беруби остался доволен всеми этими сочетаниями.

Счет открыл Павел Бучневич уже на 6-й минуте – и сделал это в большинстве, когда на льду были Тарасенко, Барбашев, Томас и Крюг. Защитник и отдал ему результативную передачу.

Если первый гол Тарасенко – а их было два – был закономерным итогом командных действий, то второй – уже полностью принадлежит самому Владимиру: пошел, отобрал, бросил. Обязательно посмотрите оба:

У Ивана Барбашева – один год, но, возможно, самый главный в этот вечер. Во-первых, он победный. Во-вторых, он действительно стал переломным – «Коламбус» опешил и через 20 секунд уже Нейборс сделал счет 4:2.

«Очевидно, что мы забросили пару важнейших шайб в третьем периоде, – нахваливал третью тройку Беруби. – Это просто очень трудолюбивое звено, готовое идти и в жесткий отбор, и лезть на ворота. Они хороший пример того, как надо работать, использовать свои физические данные – и они всегда могут изменить темп игры, если вам это нужно».

«Думаю, мы только в третьем периоде начали играть так, как хотели, – подытожил Барбашев. – Если мы собираемся играть так, я думаю, это будет большой сезон для нас троих».

Торопченко единственным из русских «блюзменов» остался без очков, но со своей работой он справился: несмотря на «-1», у него 5 хитов, 1 1 бросок, 1 заблокированный и 1 отбор при 11:33 на льду (0:49 – в меньшинстве). А ведь Алексей должен был пропустить старт сезона – летом он перенес операцию на плече и должен был восстановиться к ноябрю-декабрю. Но организм игрока уложился к старту сезона, что было сюрпризом даже для «Блюз».

«Он просто здоровый, – говорил Беруби про своего игрока. – Он быстрый, он всегда в правильном месте в правильное время. У соперника шайба, но он отберет ее, правильно используя свои габариты. Он был хорош».

Капитан «Блюз» Райан О’Райлли в раздевалке вручил Торопченко шайбу как одному из лучших в матче – в знак того упорного труда, который он проделал, чтобы скорее вернуться на лед.

А вот русским в «Блю Джекетс» похвастать нечем. После мощной предсезонки Егор Чинахов подозрительно затих (0 очков, «-2» за вечер и всего «-5»), а Влад Гавриков просто не успевает отрабатывать за всех в обороне (0 очков и «+1» в матче, 0 и «-2» в сезоне). Понятно, что причина поражений «Коламбуса» не в них, но от этих парней тут тоже ждут большего. Вряд ли клуб намеревался с первых матчей бороться за Бедарда-Мичкова на драфте-2023.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Jeff Le