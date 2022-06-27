Игроки «Колорадо» так праздновали победу, что помяли Кубок Стэнли. Прямо на льду

Хорошо, совсем не сломали.

Победные эмоции хоккеистов – один из главных моментов любого финала. Чистый поток радости от людей, которые весь год (а кто-то и всю жизнь) шли к цели и достигли ее.

И далеко не все игроки в порыве чувств способны бережно относиться к только что завоеванной чашке.

Нападающий Николя Обе-Кубель последним получил Кубок Стэнли. Наслаждаясь его компанией, канадец чуть не опоздал к общекомандному фото – пришлось поторопиться. В итоге в последний момент он поскользнулся – и у чашки появилась очень заметная вмятина.

Просто посмотрите на лица игроков и персонала «Колорадо» – так выглядит страх.

Но Кубку Стэнли не привыкать – еще год назад его мяли игроки «Тампы» во время чемпионского парада. Пришлось отправлять в Монреаль на ремонт – он только через неделю вернулся к чемпионам.

Падать эта чашка уже привыкла – 11 лет назад, например, навернулась со стола, когда с ней проводил день нападающий «Бостона» Майкл Райдер.

Неоднократно падал трофей и на встречах игроков с фанатами – после чего лиге приходилось убирать вмятины и выравнивать его.

В этом смысле у Кубка Стэнли безумно богатая история.

Еще в 1905 году его уронили в канал Ридо в Оттаве – и с тех пор плавал он довольно часто. В 1999-м игроки «Далласа» утопили его в бассейне Винни Пола, барабанщика группы Pantera (по одной из версий, кстати, трофей бросали со второго этажа в бассейн – и он чуть-чуть не долетел). За 13 лет до этого он просто утонул в пруду Патрика Руа, а в 1991-м – в бассейне Марио Лемье. В огне чашка тоже бывала – горела в костре во время чемпионской вечеринки «Торонто» в 1962 году.

Впрочем, тут надо помнить, что не все события происходили с настоящим кубком, купленным лордом Стэнли – с 1970-го оригинальная чашка находится в Зале хоккейной славы НХЛ. Так что все приключения за последние 50 лет достаются ее сертифицированному дубликату. Что, впрочем, не означает, что его можно проверять на прочность – иначе бы с ним не ездил по миру специальный хранитель Кубка Стэнли.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, twitter.com/reporterchris