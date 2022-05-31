«Рейнджерс» – в финале конференции! Благодаря Шестеркину обыграли «Каролину» в седьмом матче и забрали серию

Специалисты по седьмым матчам.

Это казалось невозможным, но все-таки случилось: «Каролина» проиграла в Роли. Команда, которая с 15 апреля – еще с регулярки – выиграла все свои домашние матчи, оступилась в важнейший момент и чуть ли не сама отдала победу в седьмом матче серии с «Рейнджерс».

Мы писали об одной из причин, почему «Харрикейнс» были так успешны перед своими болельщиками – преимущество при наложении звеньев, предусмотренное правилами для принимающей команды. Тренеры «ураганов» просто мастерски сдерживали лидеров соперника. Но в этот раз все пошло не по плану Рода Бринд’Амора – его игроки дважды удалились за первые 8 минут матча – ньюйоркцы дважды реализовали.

К слову, у «Харрикейнс» тоже было два шанса в большинстве в первом периоде – бросков много, толку ноль.

При 2:0 «Рейнджерс», конечно, было куда проще контролировать игру – откатывайся к своим воротам да жди ошибки соперника. А в этот раз он ошибался очень, очень много.

Самым ярким в этом смысле получился гол Хитила – хотя там, конечно, уже был третий период и «Каролина» летела отыгрываться. Но так все равно играть нельзя:

Но надо признать, что «Каролине» еще и откровенно не везло – еще в первом периоде Сет Джарвис попал под Трубу и не смог продолжить матч – играли в 11 нападающих. А в конце второго периода вообще тушите свет: травму получил голкипер Антти Раанта, и на лед вышел Петр Кочетков, которого прошили чуть ли не первым же броском.

При этом у «Рейнджерс» в воротах все было в порядке – и, собственно, это основная причина их победы как в сегодняшнем матче, так и во всей серии.

Шестерин отразил 37 из 39 бросков – а всего за эту серию у него набралось 222 сэйва. «Рейнджерс» настолько уверенно вели в счете, что Игорь даже позволил себе привоз в третьем периоде – видимо, чтобы дать матчу хоть какую-то интригу. Хотя в целом все было понятно еще в первом периоде – по ходу серии гости показали, что знают, как играть от обороны.

«Я думаю, что именно так и надо побеждать в плей-офф, – говорил Крис Крайдер, сделавший дубль этим вечером. – Это командная игра, вам нужно, чтобы 20 парней двигались в одном направлении, и сегодня вечером у нас было именно так. Очевидно, что нам помогло уверенное начало – и наши спецбригады включились очень вовремя. А наш вратарь был снова нашим лучшим игроком».

Теперь «Рейнджерс» в финале конференции ждет действующий чемпион «Тампа-Бэй», а нас – вратарское противостояние Шестеркин – Василевский. Звучит почти так же круто, как если б в 90-е Шварценеггер и Сталлоне все-таки решили выяснить, кто сильнее.

«Очевидно, что [«Тампа»] – это отличная команда. Они выиграли два Кубка Стэнли. Джон Купер – отличный тренер, мой хороший друг. Это должна быть хорошая битва, — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. – Это должна быть веселая серия. Мы хорошо сыграли с ними в регулярном чемпионате (3 победы в 3 матчах), что ничего не значит, но мы с нетерпением ждем новых испытаний».

Кажется, тренер Нью-Йорка слишком жизнерадостен перед серией с «Лайтнинг». Или он правда готов к такому?

2-й раунд

Счет в серии: 3-4

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports