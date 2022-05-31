NHL Entertainment
Блог

«Рейнджерс» – в финале конференции! Благодаря Шестеркину обыграли «Каролину» в седьмом матче и забрали серию

Антти Раанта Антти Раанта
Крис Крайдер Крис Крайдер
травмы
Петр Кочетков Петр Кочетков
Филип Хитил Филип Хитил
Рейнджерс Рейнджерс
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Каролина Каролина
Хоккей Хоккей

Специалисты по седьмым матчам.

Это казалось невозможным, но все-таки случилось: «Каролина» проиграла в Роли. Команда, которая с 15 апреля – еще с регулярки – выиграла все свои домашние матчи, оступилась в важнейший момент и чуть ли не сама отдала победу в седьмом матче серии с «Рейнджерс».

Мы писали об одной из причин, почему «Харрикейнс» были так успешны перед своими болельщиками – преимущество при наложении звеньев, предусмотренное правилами для принимающей команды. Тренеры «ураганов» просто мастерски сдерживали лидеров соперника. Но в этот раз все пошло не по плану Рода Бринд’Амора – его игроки дважды удалились за первые 8 минут матча – ньюйоркцы дважды реализовали.

К слову, у «Харрикейнс» тоже было два шанса в большинстве в первом периоде – бросков много, толку ноль.

При 2:0 «Рейнджерс», конечно, было куда проще контролировать игру – откатывайся к своим воротам да жди ошибки соперника. А в этот раз он ошибался очень, очень много.

Самым ярким в этом смысле получился гол Хитила – хотя там, конечно, уже был третий период и «Каролина» летела отыгрываться. Но так все равно играть нельзя:

Но надо признать, что «Каролине» еще и откровенно не везло – еще в первом периоде Сет Джарвис попал под Трубу и не смог продолжить матч – играли в 11 нападающих. А в конце второго периода вообще тушите свет: травму получил голкипер Антти Раанта, и на лед вышел Петр Кочетков, которого прошили чуть ли не первым же броском.

При этом у «Рейнджерс» в воротах все было в порядке – и, собственно, это основная причина их победы как в сегодняшнем матче, так и во всей серии.

 

Шестерин отразил 37 из 39 бросков – а всего за эту серию у него набралось 222 сэйва. «Рейнджерс» настолько уверенно вели в счете, что Игорь даже позволил себе привоз в третьем периоде – видимо, чтобы дать матчу хоть какую-то интригу. Хотя в целом все было понятно еще в первом периоде – по ходу серии гости показали, что знают, как играть от обороны.

«Я думаю, что именно так и надо побеждать в плей-офф, – говорил Крис Крайдер, сделавший дубль этим вечером. – Это командная игра, вам нужно, чтобы 20 парней двигались в одном направлении, и сегодня вечером у нас было именно так. Очевидно, что нам помогло уверенное начало – и наши спецбригады включились очень вовремя. А наш вратарь был снова нашим лучшим игроком».

Теперь «Рейнджерс» в финале конференции ждет действующий чемпион «Тампа-Бэй», а нас – вратарское противостояние Шестеркин – Василевский. Звучит почти так же круто, как если б в 90-е Шварценеггер и Сталлоне все-таки решили выяснить, кто сильнее.

«Очевидно, что [«Тампа»] – это отличная команда. Они выиграли два Кубка Стэнли. Джон Купер – отличный тренер, мой хороший друг. Это должна быть хорошая битва, — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. – Это должна быть веселая серия. Мы хорошо сыграли с ними в регулярном чемпионате (3 победы в 3 матчах), что ничего не значит, но мы с нетерпением ждем новых испытаний».

Кажется, тренер Нью-Йорка слишком жизнерадостен перед серией с «Лайтнинг». Или он правда готов к такому?

Кубок Стэнли

2-й раунд

Каролина – Рейнджерс 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)
Дата проведения
31 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Фокс (Копп, Лафреньер)
0:2 – 9 Крайдер (Фокс, Зибанежад)
0:3 – 37 Строум (Миллер, Панарин)
0:4 – 44 Крайдер (Зибанежад, Ватрано)
1:4 – 49 Трочек (Ахо, Деанджело)
1:5 – 49 Хитил (Какко)
2:5 – 57 Доми (Котканиеми, Мартинук)
2:6 – 58 Копп (Гудроу, Зибанежад)
Вратари: Раанта 16/18, Кочетков 9/12 – Шестеркин 37/39.

Счет в серии: 3-4

Маккиннон против Макдэвида в финале Запада – начало новой эры. Новые суперзвезды наконец-то сражаются за кубок

Шестеркин для «Рейнджерс» больше, чем вратарь. Он помогает команде в деталях, о которых другие просто не думают

«Каролина» превратила простой прием в супероружие. Правда, оно работает только дома

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные