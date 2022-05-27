Свечников наконец-то забил «Рейнджерс» – и «Каролина» в шаге от следующего раунда Кубка Стэнли

Но, кажется, будет седьмой матч.

«Каролина» в нынешнем плей-офф – это хоккейная история доктора Джекилла и мистера Хайда (ну или Халка из Marvel – для читателей помоложе). На выезде команда скромна и не слишком напориста, может по делу проиграть с разницей в 3 шайбы, зато дома при своих болельщиках – это действительно ураган, сносящий всех на своем пути: 7 матчей – 7 побед, общая разница шайб 25:8.

«Рейнджерс» в этой серии еще не удавалось забить в Роли больше одного гола – и сегодня снова не вышло. Да и не сказать, что много-то шансов было: 17 бросков в створ – совсем не тот результат, который нужен команде, мечтающей пройти в следующий раунд. Продвинутая статистика тоже насчитала явное поражение Нью-Йорка в пятом матче: только 19 шансов на гол (у «Каролины» – 30), лишь 8 моментов повышенной опасности (у «Каролины» – 14) и 1,53 ожидаемых голов против 3,26 у «Харрикейнс» – что-то похожее вышло и на табло.

Даже Шестеркин не смог это исправить, хотя и пытался. Но сложно, когда твоя команда так играет в большинстве:

Вообще «Рейнджерс» собирались играть максимально осторожно у своих ворот, понимая, что у чужих что-нибудь да придумают – в основном за счет таланта и мастерства отдельных игроков. И ведь их план чуть не сработал – Зибанежад сравнял в большинстве с передачи Панарина, а в начале второго периода Строум вывел Нью-Йорк вперед – но при видеопросмотре обнаружили Коппа в офсайде. Нет гола. И кажется, это был последний опасный момент у ворот Раанты в матче.

«Это был очень важный эпизод, – объяснял Свечников после матча. – Счет стал бы 2:1, они б встали у ворот. Это уже действительно другая игра. Но судьи отменили гол, и все ребята сказали: «Поехали» – и с этого мы начали играть в свой хоккей».

Вообще гости действительно неплохо играли в своей зоне – достаточно надежно даже по меркам плей-офф. Но «осторожно» – значит не только не ошибаться у ворот, но и не удаляться на любом участке площадки. У одного из героев прошлого матча Фрэнка Ватрано не получилось – он зацепил клюшкой Андрея Свечникова, и в этом большинстве «Каролина» забросила, как оказалось, победную шайбу.

Перед четвертой игрой серии с «Рейнджерс» Род Бринд′Амор выдал яркий спич: «Надеюсь, Андрей Свечников начнет забивать голы. Все должны делать то, что должны в это время года – или какой от тебя толк. Ты должен вносить свой вклад и делать то, что умеешь. Меньшего я и не ожидаю».

Это было несколько неожиданно (вопрос изначально вообще касался Райана Ривса), но в целом логично: Свечников – второй бомбардир и снайпер команды в регулярке – откровенно потерялся в плей-офф. За 4 матча с Нью-Йорком у него вообще не было очков, а всего он набрал 3+1 за 11 игр, хотя свои 16-17 минут в среднем получал. Не тот результат, что ждут от лидера клуба. Андрей, к счастью, прислушался – и прервал сегодня сухую серию из 5 матчей.

Гол, который в третьем периоде придумал он сам. Гол, после которого все стало понятно в игре.

С учетом особенности «Каролины» в этом плей-офф можно легко прикинуть, как будут развиваться события: «Ураганы» уступят в Нью-Йорке (потому что совершенно не умеют играть в гостях), но заберут седьмой матч дома. Дальше «Тампа» – и преимущество домашней площадки снова у «Харрикейнс» – те же 7 матчей и, по идее, финал. Если там не «Колорадо», набравший больше очков в регулярке, то путь к Кубку Стэнли открыт.

Но, согласитесь, сложно представить себе чемпиона, выигрывающего только домашние матчи. Может, конечно, мы станем свидетелями исторического события, но, скорее всего. кто-то прервет эту домашне-гостевую традицию раньше – или сама «Каролина», или соперник. Кстати, у «Рейнджерс» все еще есть шансы на это.

2-й раунд

Счет в серии: 3-2

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports