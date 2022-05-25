«Рейнджерс» вернулись в серию с «Каролиной» – 2-2. Конечно, затащил Шестеркин. Разумеется, подрались после сирены

Все только начинается?

«Каролина» – уникальная команда: в этом Кубке Стэнли она не взяла ни одного гостевого матча, но при этом играет во втором раунде и вполне собирается в третий. Серьезно, у «ураганов» было уже 5 игр на выезде, включая сегодняшнюю – и все это поражения с общим счетом 8:21.

Такое ощущение, что за пределами штата у команды отбирают их суперсилы. Ну или удачу, как в случае с первым голом в ночном матче.

Ватрано открыл счет на 14-й минуте, но первому голу «Рейнджерс» предшествовала целая цепочка событий:

• прошлый матч серии закончился потасовкой, которую начал нападающий «Каролины» Макс Доми – поэтому хитануть его лишний раз сегодня для «рейнджеров» было за счастье;

• Джейкоб Труба мощно встретил Доми в центре площадки, но попал ему локтем в голову;

• Стивен Лоренц поехал заступаться за партнера, но сам же и отхватил, упав на лед;

• арбитры посовещались и признали, что хит Трубы был чистым – у Доми поехала нога, именно поэтому его голова встретилась с локтем соперника;

• Труба и Лоренц получили штраф за драку, но нападающему «Каролины» влепили дополнительные 2 минуты как зачинщику – у «Рейнджерс» большинство, которое они реализовали.

Итог: не поскользнись Доми – не начала бы «Каролина» с 0:1.

«Как только я увидел хит, я решил, что будет пенальти, – оправдывался потом Лоренц, с удаления которого и началось поражение «Харрикейнс». – Я бросился туда, снял перчатки и схватил его. Я был максимально уверен, что поступаю правильно… Хотя в плей-офф нельзя часто делать такие вещи – вы должны держать себя в руках и получать шансы в большинстве. Или хотя бы не получать меньшинство, как в этой ситуации... Игра происходит так быстро. Кажется, [Доми] и так уже падал, но я видел только парня, лежащего на льду. А другой большой парень сделал большой хит. Но все же я уверен: Доми сделал бы то же самое за меня».

Вообще «Рейнджерс» внешне довольно легко забивали в этом матче: перед голом Фокса Крайдер пасовал в чужой зоне коньком, потому что клюшка сломалась, Зибанежад вообще добивал шайбу в ворота за спиной Раанты.

У «Каролины» случались редкие успехи в атаке, но когда случались – включался Шестеркин. Например, Игорь не дал открыть счет сопернику на первых же минутах:

А вот его главный сэйв в матче – в начале второго периода не дал «Каролине» вернуться.

Всего у Игоря 30 спасений при 31 броске в створ – а ведь продвинутая статистика говорит, что у «Каролины» было больше моментов, чем у «Рейнджерс» (33:28), а по моментам повышенной опасности равенство – 13:13. Шестеркин не попал в тройку лучших игроков матча (но стал третьей звездой дня), зато заслужил комплименты от тренера, сравнившего его с другим супертоповым кипером.

«Все команды ищут такого вратаря, как Игорь – он очень хорош, он важная часть нашей команды, – говорил Галлан. – Вы смотрите на Андрея Василевского, который делает за «Тампу» по 49 сэйвов, – и он тоже весомая часть их команды. И Игорь такой же – то, что нужно для нас. Он кажется еще молодым, но его манера игры невероятна».

Еще до пресс-конференции и сразу после матча по традиции произошла стычка. Райан Ривс, который отсутствовал на льду во время финальной сирены прошлой игры и пропустил веселье, решил спросить с Макса Доми, какого лешего тот устроил позавчера. Кажется, Доми не нашел, что ответить.

Счет 2-2 в серии – и это хорошая новость для «Рейнджерс». Плохая – в том, что у «Каролины» преимущество домашней площадки в этой серии, а в PNC Arena команда в плей-офф-2022 не проигрывает. Кажется, Шестеркину надо настраиваться уже не на подвиги, а на настоящие чудеса.

2-й раунд

Счет в серии: 2-2

Фото: REUTERS/Danny Wild-USA TODAY Sports