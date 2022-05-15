«Тампа» забрала решающий матч серии! «Торонто» уже 18 лет без второго раунда Кубка Стэнли

Дубль Ника Пола и надежность Василевского.

В Торонто уже выросло целое поколение болельщиков, которые считают, что второй раунд с участием «Лифс» – это фантастика, а истории про Кубок Стэнли – просто стародавние байки. С 2004 года команда не может преодолеть барьер первого раунда: то «Бостон» (а еще «Вашингтон» и «Монреаль») мешал, то локауты, то вообще такой пустяк, как непопадание в плей-офф по итогам регулярки.

В этом сезоне показалось, что «Торонто» наконец-то превратился в машину – если не с претензией на Кубок Стэнли, то хотя бы на финал конференции. В целом эта команда действительно потянула бы такую задачу, но кто ж знал, что «Тампа» – опытнейший действующий чемпион – так вальяжно проведет регулярку. И даже тут показалось, что «Лифс» смогут: мощнейший старт (5:0), 3-2 в серии, овертайм в шестом матче. Но все-таки это «Лайтнинг» Купера – здесь умеют и вытаскивать серии, и забирать седьмые матчи.

При этом «Тампу» во второй раунд сегодня затащил не кто-то из лидеров, а совсем уж неожиданный герой – 27-летний нападающий Ник Пол, выменянный из «Оттавы» в дедлайн-2022. На предпоследней минуте первого периода он идеально сыграл на добивании в атаке, которую сам и начал.

Этот гол стал первым для Ника в плей-офф НХЛ вообще (всю карьеру в системе «Оттавы» провел – как иначе?). Второго долго ждать не пришлось – уже на 37-й минуте Пол взял игру на себя, неловко, но красиво обыграл защитника – и точно бросил.

Этот гол стал победным для «Тампы» во всей серии. Цена выхода во второй раунд плей-офф – Матье Жозеф и 4-й раунд драфта. Кайл Дубас нервно грызет ногти.

При этом, разумеется, стоит отметить и Василевского, который провел, пожалуй, лучший свой матч в противостоянии. И дело не в сумасшедших сэйвах для хайлайтов, а в четкой и уверенной работе – 31 бросок по его воротам и 30 спасений. В целом, ничего нового – Андрей почти всегда так надежно играет седьмые матчи. Вполне достаточно, чтобы идти дальше.

«У них есть все для победы. Просто у нас тоже есть все», – пожалуй, лучшая рецензия от Стивена Стэмкоса к этой серии. И вполне можно понять Митча Марнера, который еле сдерживал слезы на пресс-конференции, – команда сделала все, что могла.

А болельщики «Торонто» ждут следующий сезон.

1-й раунд

Счет в серии: 3-4

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP