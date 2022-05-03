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Кажется, у Кучерова проблемы: чемпион слил первый матч с «Торонто» – 0:5. У Мэттьюса – дубль, у Михеева – передача

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Даже Василевский не спас.

Когда команда два года подряд берет главный трофей без особых шансов для остальных, ей уже все максимально знакомо в плей-офф – сложно чем-то удивить и хочется новых ощущений. «Торонто» этой ночью подарил «Тампе» и удивление, и новые ощущения. Да, за последние два розыгрыша Кубка Стэнли «Лайтнинг» начинал серии с поражений – но никогда с разницей «-5», вряд ли в команде вообще вспомнят, когда так проигрывали в плей-офф (аж в 1996-м!).

И это не были пять неожиданных контратак: «Мэйпл Лифс» выглядели заметно лучше во всех компонентах – в атаке, в обороне и даже в воротах (да-да, Кэмпбелл был надежнее Василевского). Кошмар для «Тампы» начался в конце первого периода: Михеев поборолся за воротами за шайбу, отдал ее Каше, а тот – Маззину под убойный бросок – 1:0.

Второй гол «Торонто» забил в двойном большинстве – Мэттьюс мощно выстрелил из офиса лучшего снайпера современности.

Мэттьюса же можно назвать одним из главных героев вечера – в середине третьего периода он довел счет до разгромных 5:0, и это стало окончательным результатом первого матча. К Андрею Василевскому есть вопросы в этом эпизоде:

Вообще Остон сделал то, что многим не удавалось – начал плей-офф так же активно, как закончил регулярку. И речь не только про хоккеистов в первый игровой день Кубка Стэнли-2022 – 15 лет обладатели «Морис Ришар Трофи» не могли начать плей-офф с дубля. Последним был Лекавалье в 2007-м.

Разумеется, «Тампа» вспылила при таком унижении. Кори Перри очень хотел сцепиться с Уэйном Симмондсом, а в итоге досталось Любушкину. Не очень похоже на то, что канадец обознался, конечно.

В итоге команды насобирали 113 минут штрафа: 62 – у «Торонто», 51 – у «Тампы». Две минуты штрафа получил и лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров – вечер у него выдался неудачный: 0+0 при 2 бросках, «-2», 3 хита, 2 потери и 1 отбор. Хотя из 19 минут игрового времени 9 он провел в большинстве.

«Сегодня мы сделали много действительно хороших вещей, но это будет длинная серия, – считает Мэттьюс. – На другом конце площадки действительно хорошая команда».

А вот главный тренер «Тампы» Джон Купер не расхваливал соперника: «Надо выиграть 4 матча, и не давать соперникам халявные шансы. Думаю, что сегодня мы подарили им халявный матч».

Совершенно непонятно, чем все это закончится, но очень интересно.

Кубок Стэнли

1-й раунд

Торонто – Тампа-Бэй 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Дата проведения
3 мая, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Маззин (Михеев, Каше)
2:0 – 27 Мэттьюс (Таварес, Марнер)
3:0 – 30 Кемпф (Марнер)
4:0 – 37 Марнер (Мэттьюс, Райлли)
5:0 – 49 Мэттьюс (Райлли, Каше)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 24/24 – Ан. Василевский 28/33.

Счет в серии: 1-0

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