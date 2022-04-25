Кучеров в огне накануне плей-офф: 2+3 против лучшей команды регулярки. «Тампа» и «Флорида» устроили зарубу с драками

Досталось Сергачеву.
Никита Кучеров – одна из главных русских звезд НХЛ на льду (если вообще не главная), но при этом далеко не самый медийный персонаж. Обычно он дает интервью раз в год – подвыпишим на пресс-конференции после завоеванного Кубка Стэнли в статусе лучшего бомбардира плей-офф.
Давайте честно: никто не удивится, если нападающий продолжит свою традицию третий год подряд. О перспективах этой версии «Тампы» поговорим ближе к плей-офф, но то, что Кучеров снова готов набирать очки пачками – нет никаких сомнений. В 6 последних матчах у него 16 (8+8) очков – пять из них он набрал прошлой ночью против «Флориды». На секундочку: лучшей команды сезона с победной серией из 13 матчей.
Вот хронология подвигов Никиты в игре:
• уже на 3-й минуте идеально попал в девятку ворот Найта;
• на 7-й – начал атаку, которая закончилась голом Стэмкоса;
• на 44-й минуте Кучеров отдал Пойнту, и канадец точно бросил из борьбы уже в ворота Бобровского;
• на 52-й – Никита точно бросил в касание из правого круга вбрасывания;
• на 57-й – отдал Стэмкосу уже почти на верный гол.
«Куч – один из лучших игроков в мире, и вы видите это каждую смену, – уверяет Энтони Сирелли, пропустивший матч. – Он всегда заметен в нападении, но и в обороне он действительно хорошо играет своей клюшкой и играет усердно. Я думаю, что когда Куч решает эпизоды как один из лучших игроков в мире, это придает всей команде немного уверенности и импульса».
Когда Кучеров набирает 5 очков, то ни о каком продолжении победной серии «Флориды» и речи не идет. «Тампа» забрала матч, но это была действительно захватывающая заруба: 12 голов, 90 штрафных минут, несколько потасовок. Эмоции в дерби штата Флорида зашкаливали. В одной из драк принял участие и Михаил Сергачев – но от победы был далек.
Беннетт в итоге разбил нос Сергачеву – и русский защитник «Тампы» больше на лед не возвращался. А в третьем периоде перестал выходить на лед и Ян Рутта – «Лайтнинг» доигрывал в 5 защитников. «Флорида» же вообще заканчивала без главного тренера – Эндрю Брюнетта судьи удалили после драки Чернака и Ломберга (а еще самого Ломберга, Юбердо и Марчмента).
Кажется, таких боевых «пантер» мы давно не видели – в целом, перед плей-офф это даже хороший знак, несмотря на поражение. У «Тампы» тоже есть поводы для оптимизма, помимо сумасшедшей формы Кучерова и Стэмкоса – Рутту с Сергачевым ждут на льду в ближайшее время, а Ник Пол прекрасно освоился в команде – и готов забивать вот такую красоту.
Следующая встреча у «Тампы» – в Вашингтоне. Нет, не с Овечкиным, а с Джо Байденом – пожалуй, это даже интереснее некоторых матчей «Лайтнинг» в сезоне.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «BB&T Center»
- 0:1 – 3 Кучеров (Макдона, Марун)
- 1:1 – 5 Райнхарт (Аччари, Лунделль)
- 1:2 – 7 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
- 1:3 – 16 Фут (Стэмкос, Хэйгл)
- 2:3 – 18 Монтур ()
- 3:3 – 22 Марчмент (Уигар, Жиру)
- 3:4 – 26 Пол (Хэйгл)
- 3:5 – 34 Пол (Хедман, Киллорн)
- 3:6 – 44 Пойнт (Хедман, Кучеров)
- 4:6 – 48 Райнхарт (Жиру, Юбердо)
- 4:7 – 52 Кучеров (Хедман, Стэмкос)
- 4:8 – 57 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
- Вратари: Найт 12/17, Бобровский 13/16 – Ан. Василевский 35/39.
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