Кучеров в огне накануне плей-офф: 2+3 против лучшей команды регулярки. «Тампа» и «Флорида» устроили зарубу с драками

Досталось Сергачеву.

Никита Кучеров – одна из главных русских звезд НХЛ на льду (если вообще не главная), но при этом далеко не самый медийный персонаж. Обычно он дает интервью раз в год – подвыпишим на пресс-конференции после завоеванного Кубка Стэнли в статусе лучшего бомбардира плей-офф.

Давайте честно: никто не удивится, если нападающий продолжит свою традицию третий год подряд. О перспективах этой версии «Тампы» поговорим ближе к плей-офф, но то, что Кучеров снова готов набирать очки пачками – нет никаких сомнений. В 6 последних матчах у него 16 (8+8) очков – пять из них он набрал прошлой ночью против «Флориды». На секундочку: лучшей команды сезона с победной серией из 13 матчей.

Вот хронология подвигов Никиты в игре:

• уже на 3-й минуте идеально попал в девятку ворот Найта;

• на 7-й – начал атаку, которая закончилась голом Стэмкоса;

• на 44-й минуте Кучеров отдал Пойнту, и канадец точно бросил из борьбы уже в ворота Бобровского;

• на 52-й – Никита точно бросил в касание из правого круга вбрасывания;

• на 57-й – отдал Стэмкосу уже почти на верный гол.

«Куч – один из лучших игроков в мире, и вы видите это каждую смену, – уверяет Энтони Сирелли, пропустивший матч. – Он всегда заметен в нападении, но и в обороне он действительно хорошо играет своей клюшкой и играет усердно. Я думаю, что когда Куч решает эпизоды как один из лучших игроков в мире, это придает всей команде немного уверенности и импульса».

Когда Кучеров набирает 5 очков, то ни о каком продолжении победной серии «Флориды» и речи не идет. «Тампа» забрала матч, но это была действительно захватывающая заруба: 12 голов, 90 штрафных минут, несколько потасовок. Эмоции в дерби штата Флорида зашкаливали. В одной из драк принял участие и Михаил Сергачев – но от победы был далек.

Беннетт в итоге разбил нос Сергачеву – и русский защитник «Тампы» больше на лед не возвращался. А в третьем периоде перестал выходить на лед и Ян Рутта – «Лайтнинг» доигрывал в 5 защитников. «Флорида» же вообще заканчивала без главного тренера – Эндрю Брюнетта судьи удалили после драки Чернака и Ломберга (а еще самого Ломберга, Юбердо и Марчмента).

Кажется, таких боевых «пантер» мы давно не видели – в целом, перед плей-офф это даже хороший знак, несмотря на поражение. У «Тампы» тоже есть поводы для оптимизма, помимо сумасшедшей формы Кучерова и Стэмкоса – Рутту с Сергачевым ждут на льду в ближайшее время, а Ник Пол прекрасно освоился в команде – и готов забивать вот такую красоту.

Следующая встреча у «Тампы» – в Вашингтоне. Нет, не с Овечкиным, а с Джо Байденом – пожалуй, это даже интереснее некоторых матчей «Лайтнинг» в сезоне.

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