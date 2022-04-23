Капризов выбил 100 очков в сезоне! Седьмым из русских в истории НХЛ и первым среди всех – в «Миннесоте»

Фантастический сезон Кирилла.

А помните, было начало регулярки, где Капризов 8 матчей просто не мог забить? На генменеджера «Уайлд» Билла Герина, выписавшего игроку контракт на 9 млн долларов в год, уже начинали коситься болельщики. Сейчас уже кажется, это что-то из другой жизни, а еще есть подозрения, что Кирилл мог бы побиться за «Арт Росс Трофи», если б не завалил октябрь (0+6).

Но в любом случае сезон для лидера «Миннесоты» получился фантастическим. Он работает как бесперебойная машина – его не смущают даже спаренные матчи: вечером четверга он выбил 1+2 с «Ванкувером», а уже в пятницу не оставил шансов «Сиэтлу», набрав 4 очка в матче.

Ближе к концу второго периода Кирилл помог Эрикссону Эку в большинстве начать камбэк «Уайлд», а после перерыва уже сам вывел команду вперед в счете – и тоже в неравных составах.

Главный момент вечера случился через несколько минут: Райан Хартман обыгрался в стеночку с Капризовым – и точно бросил. Этот гол окажется победным для «Миннесоты» в матче, но главное, что именно так выглядело 100-е очко русского нападающего в сезоне!

Долго задерживаться на красивой цифре Кирилл не стал – и поучаствовал передачей в голе Зукарелло: 101-й результативный балл в сезоне!

Разумеется, 101 очко в регулярке – это лучший личный результат в истории «Миннесоты». Рекорд Габорика Кирилл побил еще в начале апреля.

«Это огромное достижение, – сказал после такого юбилея Капризов. – Огромное спасибо болельщикам, моим партнерам по команде, организации. Очевидно, это огромное достижение, я очень благодарен и счастлив. Но командная победа была очень важна и сделала все намного приятнее».

Капризов – седьмой русский игрок в истории НХЛ, который добрался до отметки в 100 очков. До него это делали только суперзвезды – но при этом неоднократно. Вот как выглядит список лучших полноценных сезонов наших игроков:

В этом списке, вероятно, в ближайшее время будет пополнение: у Артемия Панарина – 96 очков, а у «Рейнджерс» – 4 матча впереди. К слову, теоретические шансы сохраняет и Александр Овечкин – те же 4 матча, но 10 очков от сотни. Хотя, кажется, после выбитого полтинника он уже начал настраиваться на плей-офф.

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Фото: REUTERS/Brad Rempel-USA TODAY Sports