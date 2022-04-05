Русский вечер в Сент-Луисе: дубль Тарасенко, у Бучневича и Барбашева – по голу. Просветов «Аризоне» не помог

«Блюз» с российским двигателем.

Перед очередным матчем «Аризона» неожиданно решила поднять из «Тусона» вратаря Ивана Просветова. Сложно сказать, почему именно сейчас (после обмена Уэджвуда в «Даллас» стало понятно, что киперы из АХЛ получат шанс, но у Ивана – 3 победы в последних 13 матчах) – возможно, идея в том, что русских нападающих «Сент-Луиса» сможет остановить только русский вратарь.

Ставка не сыграла. Совсем. Хотя 23 минуты Просветов и оборона «Койотс» продержались. Но потом Барбашев сохранил шайбу в зоне за счет своих длиннющих рук, а через несколько секунд сыграл на добивании перед воротами.

Следующим забил Тарасенко – и у него сразу два гола в этом матче: на 24-й минуте и на 54-й. К просмотру рекомендуются оба. Отличные командные взаимодействия у связки Бучневич – Томас – Тарасенко.

«Я думаю, что мы играем хорошо, – говорил Роберт Томас после матча. – Мы всегда находим друг друга. Мы усердно работаем друг для друга, не пытаясь брать на себя слишком много, когда в этом нет необходимости. Мы находим способы забирать шайбу и создавать из этого моменты».

Тарасенко был признан первой звездой матча.

«Для меня рабочая этика Влади была самым важным ключом, – подытожил Крэйг Беруби. – Он отлично работал без шайбы – знаете, бэкчек и тому подобное – а затем в атаке находил способы открыться. Это то, что он делает лучше всего. Сегодня он забил дважды – хотя мог бы, наверное, и хет-трик сделать. И это приятно видеть».

У Тарасенко – 61 (25+36) очко в 62 матчах. Впереди 13 матчей регулярки – и личный рекорд в 75 очков теоретически может пасть.

У Павла Бучневича уже лучший сезон в карьере – и он продолжает улучшать статистику. Сегодня отметился двумя вторыми передачами при голах Владимира, а между ними успел забить и сам – О’Райлли очень помог с этим.

Именно Бучневич, набравший 3 (1+2) очка, стал второй звездой матча и третьей звездой всего игрового вечера.

У Ивана Просветова – 24 сэйва при 29 бросках и 82,8% отраженных. Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи после игры поддержал российского вратаря: «Это была тяжелая ночь для него с точки зрения нагрузки, соперника, качества бросков ,количества голов и прочего. Я не думаю, что он хоть сколько-нибудь виноват в поражении. Наоборот, считаю, он сделал ключевой сэйв в первом периоде, удержал нас в игре еще в начале – и в этом вижу много плюсов».

Просветову наверняка еще дадут шанс, хотя легче не будет – любой соперник на фоне нынешней «Аризоны» явный фаворит.

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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports