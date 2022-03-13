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Мощный вечер Панарина: выбил 5 очков в матче с «Далласом». Он в топ-10 бомбардиров сезона

Адам Фокс Адам Фокс
Джейк Труба Джейк Труба
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
Патрик Немет Патрик Немет
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Артемий Панарин Артемий Панарин
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Рейнджерс Рейнджерс
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Второй раз в карьере Артемия.

Похоже, все настолько привыкли, что Панарин разрывает НХЛ, что к его успехам стали относиться как к должному (если вообще не считают, что можно было бы и лучше). Но тем временем Артемий в полнейшем порядке: он с отрывом лучший бомбардир «Рейнджерс», второй распасовщик во всей лиге – и, кажется, идет на сезон с сотней очков (сейчас его рекорд – 32+63 в регулярке-2019/20).

Причем, кажется, что очки даются ему без каких-то особых усилий. В последних 7 матчах он набрал 13 (2+11) очков – и почти половину выбил в субботней игре с «Далласом». Вроде не делал ничего сверхестественного, а набрал 1+4.

Свой единственный гол Панарин забил еще в первом периоде: не дал Хэнли добраться до шайбы и точно бросил под дальнюю штангу:

Все остальное время Артемий помогал забивать партнерам:

• сохранил шайбу в зоне соперника, чем помог реализовать большинство Зибадежаду;

• за 36 секунд до своего гола снова закрывал зону, нашел Джейка Трубу передачей вдоль синей линии – и все закончилось голом Адама Фокса;

• в конце второго периода оставил шайбу Немету в чужой зоне – и Патрик все сделал сам;

• при уже снятом вратаре «Далласа» нашел передачей Драйдена Ханта, а тот – Райан Строума.

«Хорошая игра для нас, – скромно после матча сказал Панарин. – Снова тяжелое начало, как обычно… Надо просто начинать жестче и пытаться выиграть каждое единоборство».

Всего за вечер у Панарина 1+4 при двух бросках, полезности «+2», 2 потери шайбы и айстайм 20:18 (в большинстве – 1:38). В целом это, может быть, не самая яркая игра в исполнении Артемия (почти все передачи были вторыми), но самая результативная в этом сезоне – он повторил свой успех из регулярки-2019/20, когда он набрал 5 очков в игре с «Айлендерс».

Всего у Артемия 68 (16+52) очков в 54 матчах – теперь он 10-й в списке бомбардиров лиги. До русских игроков – Александра Овечкина и Кирилла Капризова – 3 и 5 очков соответственно, до лидера – Коннора Макдэвида – 15. Отставание, конечно, солидное, но, как видим, Панарин может его теоретически отыграть всего за 3-4 матча.

Регулярный чемпионат

Даллас – Рейнджерс 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)
Дата проведения
13 марта, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Линделль (Хэнли)
2:0 – 5 Сегин (Линделль, Кивиранта)
2:1 – 10 Маккегг (Готье, Миллер)
2:2 – 14 Зибанежад (Панарин, Строум)
2:3 – 15 Фокс (Панарин, Труба)
2:4 – 15 Панарин (Хант, Миллер)
3:4 – 28 Робертсон (Хинтц, Клингберг)
3:5 – 39 Немет (Хант, Панарин)
4:5 – 49 Павелски (Клингберг, Хинтц)
4:6 – 55 Гудроу (Хитил)
4:7 – 59 Строум (Панарин, Хант)
Вратари: Эттинджер 22/28 – Шестеркин 29/33.

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Фото: REUTERS/Jerome Miron

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