8 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: это репортаж Никиты Константинова, такой душевный и проникновенный. Стоит настроиться на нужную волну и проникнуться, а потом руки сами потянутся, чтобы поставить плюсик, подписаться на блог и, возможно, даже закинуть донат, чтобы таких поездок и постов от Никиты мы видели только больше!

За окном ночного поезда тихо проплывала Родина.

Одни города сменяли другие, им вторили многочисленные поселки и разной степени живучести деревеньки. С остановками в некоторых из них, ранним субботним утром моя электричка прибыла в город Дзержинск. Так начались новые приключения блога «Футбольная лихорадка».

***

Я не сильно преувеличу, если скажу, что Нижегородская область – кладезь футбольных хитросплетений. Здесь и триумфальный поход пешеланского «Шахтера» в Кубке России, и нынешний защитник того же «Шахтера» Андрей Буйволов, который побеждал в том же кубке вместе «Тосно», а два года назад чуть было не вывел другой «Шахтер», из Караганды, в групповой этап Лиги конференций. И целый ряд футбольных команд, в разный период времени представлявших Нижегородскую область в профессиональном футболе, а сейчас, то ли взяв паузу, то ли окончательно уйдя на пенсию, бороздящих поля областного чемпионата.

Вообще, изначально этот текст и планировался только про чемпионат Нижегородской области. Но ряд событий, о которых я расскажу чуть ниже, заставили слегка скорректировать намеченную изначально линию и разбить эту статью на несколько небольших «глав». Какие-то «главы» получились чуть больше, какие-то чуть меньше, что связано с важностью происходивших в них событий.

Глава 1. Окуловка

Как и в Тверь месяцем ранее, в Дзержинск я отправился вместе с Иваном. Вдвоем оно и веселее, и спокойнее, да и поводов отправиться в Нижегородскую область было два – по одному для Ивана и для меня.

Главным поводом для Ивана было поддержать новгородский «Электрон» в матче с дзержинским «Химиком» во Второй лиге. Я же в большей степени грезил днем следующим, который включал в себя поездку в город Богородск, где местный «Спартак» принимал выксунский «Металлург» в чемпионате Нижегородской области.

Добраться до Дзержинска можно без проблем. Например, самолетом из Санкт-Петербурга до нижегородского аэропорта «Стригино», а оттуда на пригородной электричке. Или на поезде прямиком до Дзержинска, да еще и с возможностью сесть на этот поезд в Малой Вишере или Окуловке. Вариант с Окуловкой нас с Иваном очень устраивал.

Воспользовавшись услугами блаблакара, добираемся до Окуловки – небольшого городка с населением около десяти тысяч человек. Поскольку до поезда оставалось порядка двух с половиной часов, решаем не терять времени даром и прогуляться до местного стадиона «Смена».

Играют на «Смене» не то чтобы очень часто. Свой чемпионат в Новгородской области – явление почти забытое (да-да, говорил, говорю, и буду об этом говорить), но иногда футбольные события в регионе все же случаются.

Например, в прошлом году в Окуловке состоялся финал областного кубка. Встречались местная «Смена» и новгородская «Энергия». На трибунах не было свободных мест. Даже приезжали из других областей. Событие то редкое, и когда повторится (да и повторится ли), никто не знает.

Окуловка тогда оказалась сильнее Новгорода и победила со счетом 3:2. Достижение во многом историческое – прежде областной кубок Окуловке никогда не покорялся. Но дома и стены помогают. Видимо, и тогда помогли.

На конец мая 2023-го о чемпионате Новгородской области известно совсем немного. Собственно, лишь о планах его когда-нибудь провести. А вот про областной кубок больше – участие в турнире примут восемь команд, включая двух прошлогодних финалистов. Правда, футбольная география оставляет желать лучшего. Помимо «Химика», «Электрона», «Энергии» и «Новграда», представляющих Великий Новгород, лишь три команды представят Новгородскую область – маловишерский «Луч», валдайский «Юпитер» и окуловская «Смена». Есть еще «Новгородский район», но думается мне, что команда предпочтет играть не в Новоселицах, как уже бывало, а на одном из городских стадионов.

По-прежнему не играют в Боровичах, Пестово, Старой Руссе и Чудово. И это не считая таких населенных пунктов, как Шимск, Сольцы и Холм. Да и «Шахтер» из села Зарубино Любытинского района тоже когда-то играл. А теперь про команду мало кто вспомнит.

Грустно. Очень грустно.

И все же главу про Окуловку заканчивать на минорной ноте мне почему-то не хочется. Закончу вот на какой: дойдя до стадиона «Смена» и понаблюдав какое-то время за проходившей на нем тренировкой, обратный путь до вокзала мы с Иваном решаем пройти по железной дороге. Интересно, что на половине футбольного поля играли дети разного возраста. Видать, не так просто набрать в маленьком городке группу одного года рождения.

Под влиянием открывшихся сельских пейзажей я забыл про телефон и не сделал ни одной фотографии. Не сделал их и Иван. Благо, надеюсь, что совсем скоро у меня появится новый повод поехать в Окуловку.

А пока – в Дзержинск.

Глава 2. Дзержинск

В 8 часов утра мы прибыли в Дзержинск и первым делом взяли билеты на вечернюю электричку до Нижнего Новгорода. Не подумайте, что Дзержинск произвел на нас впечатление города, из которого сразу же хочется уехать, просто мы понятия не имели, какой будет спрос на вечернюю электричку до Нижнего, и будут ли вообще билеты.

С самого утра Дзержинск куда-то бежал. Куда и зачем, мы с Иваном тогда еще не знали. Чуть позже выяснится, что на этих выходных бежал не только Дзержинск, но и Нижний Новгород. В случае же с Дзержинском, забег был приурочен к прошедшему Дню Победы и приближающемуся дню города.

Обратив внимание на скопление людей возле установленной сцены в центре Дзержинска, мы не удержались и сделали шутливое предположение, что вся эта толпа образовалась в ожидании сегодняшнего футбольного матча.

На деле же о матче «Химика» с «Электроном» говорили только установленные около стадиона «Химик» стенды. Забавный факт: поскольку обновление информации на стенде заключается исключительно в замене одного соперника дзержинцев на другого, а прочие данные давно не обновлялись, получается, что «Химик» по-прежнему выступает в турнире под названием ФНЛ-2.

Для тех, кто не особо следит за периферией российского футбола, скажу, что третий по значимости дивизион с этого сезона вернулся к названию «Вторая лига». Но сама идея с такой формой информирования жителей мне очень понравилась.

Сам Дзержинск показался мне очень симпатичным городом. С красивым центром, типовыми окраинами, далекими от идеала дорогами и заметным отсутствием частного сектора. После Твери так уж тем более.

Конечно, за то время, что было у нас до матча, мы не могли не посмотреть местные стадионы. Но в отличии от текста про Тверь, где были отмечены, кажется, все городские арены, рассказывать про стадионы в Дзержинске я не буду. Во-первых, не очень хочется превращать блог «Футбольная лихорадка» в нечто обзорное – блог все-таки про другое. Во-вторых, в отличии от той же Твери, в Дзержинске нет ощущения безнадеги. Но если на стадион «Капролактамовец» мы попали без проблем, а вот попасть на стадион «Уран» можно было, только перепрыгнув через бетонный забор. Испытывать судьбу мы не стали.

Вызываем такси и едем к стадиону «Химик».

Стадион «Капролактамовец».

Стадион «Уран», подснятый из-за забора.

За несколько минут до матча и без того хмурое небо Дзержинска разразилось дождем. Немногочисленные болельщики хозяев обосновались под единственным на стадионе козырьком, и если не смотреть на всю остальную часть стадиона, находящуюся под открытым небом, можно представить, что на стадионе случился аншлаг.

На секторе гостевых фанатов никакого козырька не было, поэтому большую часть матча мы с Иваном провели под дождем. Под дождем находились и активные болельщики «Химика». Правда, некоторые из них были оснащены зонтами.

Заряды, которые неслись с дзержинского сектора, были весьма и весьма специфическими. Вот например:

«Нам нужна девочка черная-черная, будет она черно-зеленая».

Посыл данной рифмовки я для себя определил, но оставлю его при себе.

Не отставал от фанатского сектора и сектор под козырьком.

«Бейте по яйцам», – громко и отчетливо призывал один из его обитателей.

Но ни по мужскому достоинству, ни по воротам «Электрона», «Химик» как-то не попадал.

Вообще, в эту субботу в Дзержинске могли произойти самые невероятные события, вплоть до открытия нефтяного месторождения или падения метеорита, но случилось, то, чего не ожидал никто – «Электрон» выиграл. И это после шести поражений подряд, включая разгромное 0:8 от московского «Динамо-2» и единственную ничью с теми же динамовцами в прошлом туре.

Финальный свисток игроки «Электрона» встретили так, будто победа над «Химиком» была отнюдь не в рядовом матче Второй лиги, а на поздней стадии Кубка России как минимум.

Говорят, в Петропавловске-Камчатском в ночь на 21 мая выпал снег. Что ж, вы знаете, кто в этом виноват.

Мы же ощущали особую радость, сравнимую с той, что испытывают болельщики сборной Андорры, когда их национальная команда одерживает редкую победу. Огорчало лишь то, что повод для радости возник после неоднозначного матча с «Тверью».

Кстати, немного про Тверь. Уже в электричке я узнал, что редакция Спортс.ру вынесла мой текст про тверской футбол на главную страницу сайта, тем самым добавив ему значительное количество прочтений и комментариев. Самый популярный комментарий сообщал о том, что я переврал цитату из фильма «Брат», приведенную в самом начале того текста.

Проверил. Действительно, переврал.

Впредь буду внимательней.

Глава 3. Нижний Новгород

Заночевав в дешевом хостеле в одном из районов Нижнего Новгорода, утром мы отправились в нижегородский кремль. Конечно, сравнений с новгородским кремлем было не избежать. Но хотелось обойтись без патриотических лозунгов, мол, «наш кремль лучше просто потому, что он наш», и выразить честное мнение – как есть, так и есть.

Вообще, я не очень люблю что-то сопоставлять и сравнивать. Особенно в архитектуре. Главная причина – я мало что в ней понимаю. Например, мне очень нравится Выборг. Но я смотрю на Выборг как гость, и это не значит, что Выборг нравится всем остальным, включая самих выборжан.

Так и тут. Прежде мне никогда не доводилось бывать в нижегородском кремле, поэтому первого впечатления было не избежать. И оно было очень даже положительным.

Но позвольте немного поворчать (кхе-кхе). В нижегородском кремле, на мой взгляд, слишком много всего намешано. Здесь и военная техника, и детская площадка, и правительство Нижегородской области... Этакий город в городе. Хотя, возможно я и придираюсь.

А еще, гуляя по Нижнему, я наткнулся на растяжку с надписью «все сбудется». Подумал, чего бы мне хотелось? Самое главное желание в наше время, думаю, понятно. А чего еще? Ну, пусть новгородский «Электрон» и дальше плывет по волнам Второй лиги.

Глядишь, куда-нибудь и приплывет.

Ехать из Нижнего в Богородск нам предстояло на маршрутке под номером 314. Уже в салоне оказалось, что расплатиться картой в маршрутке было нельзя – подавай наличные. Я, конечно, человек не особо прогрессивный, но даже в моих карманах порой сложно отыскать железную монету или бумажную купюру. Не было их и на этот раз.

И тут впервые за все время поездки меня охватила легкая паника: неужели весь наш план, детально составленный еще в Великом Новгороде, пойдет прахом только из-за того, что прогресс обошел маршрутку № 314 стороной?

К счастью, история закончилась хорошо. Расплатиться за проезд можно было банковским переводом: это несильно радовало водителя, но деваться ему было некуда.

Едем в Богородск.

Глава 4. Богородск

На самом деле ежедневно из Нижнего Новгорода в Богородск ходят пригородные электрички. И нет никаких сомнений, что именно на одной из них мы с Иваном и отправились бы в Богородск, если бы не одно «но». Оно заключалось в том, что электрички до Богородска ходят только утром и вечером. Приехать в Богородск за пять часов до матча казалось не лучшей идеей. И по Нижнему погулять утром очень хотелось, и что столько времени делать в самом Богородске, непонятно.

Если бы добирались на электричке, прибыли бы на станцию «Кожевенное».

Название станции происходит от некогда главного богородского ремесла – кожевничества. В самом городе продолжают работать кожевенные заводы имени Юргенса, Калинина и Венецкого, а также кожевенно-галантерейная и обувная фабрики, производящие кожу для разных изделий, от обуви до конских седел. В подтверждении значимости кожевенного дела для Богородска, кожевенные вырезки размещены на гербе города.

Существенный вклад в развитие кожевенного промысла в Богородске привнес Василий Петрович Шереметев. Но найти какую-то связь с московским аэропортом будет достаточно сложно. Известно, что аэропорт в той или иной степени получил свое название в честь графа и землевладельца Сергея Дмитриевича Шереметева. Родственники ли они хоть в каком-то колене, без литра не разобраться.

А еще существует легенда, что Богородск основали опальные новгородцы, которых Иоан Грозный, разгромив Новгород, выслал с родной земли в другие места Московского государства. Так, по одной из версий, около трехсот новгородцев, блуждающих между Нижним Новгородом и Муромом, образовали село Богородское. На эту версию указывают и прежние названия ряда местных улиц, которые именовались концами – Гончарный конец, Удалой конец, Вадский конец.

Конечно, мне было бы приятно думать, что новгородцы напрямую поспособствовали основанию Богородска, но прямых доказательств этому нет, а местные экскурсоводы рассказывают об этом неохотно – то ли не хотят делить историю с другим городом, то ли, по их мнению, все действительно было совсем не так.

Скоротать время до матча я решил в историческом музее Богородска. Вообще, в двух шагах от стадиона «Спартак», расположенного, между прочим, вдоль улицы с громким названием Красная площадь, находятся сразу два музея. Один – исторический, другой – музей керамики. Но выбор делаю в пользу первого в надежде на краеведческий уклон.

Музей оказался довольно симпатичным. Не могу не отметить стоимость билета – всего 50 рублей, которых... у меня все-равно не оказалось. Пришлось искать банкомат.

С одной стороны – доступно каждому, с другой – не сильно на этом заработаешь. Но думается мне, что музей нацелен не столько на одиночных посетителей, как я, сколько на организованные группы.

Так, в подтверждении моих слов, через некоторое время в музей зашла группа детей школьного возраста.

Но от культурной программы пора переходить к футбольной.

Встречаю Ивана в небольшом скверике близ стадиона, неспешно потягивающим главное пиво Нижегородской области – «Окское». Культурный досуг ему был не слишком интересен, поэтому на какое-то время наши пути разминулись. Уговаривать же меня составить компанию в этом вопросе не пришлось. Присоединяюсь.

За полчаса до матча, у ворот, на которых поместилась эмблема богородского «Спартака», всего три болельщика.

– Не пускают? – интересуюсь я.

– Рано еще, – отвечают мне.

Ждем.

Подобно дзержинскому сценарию, Богородск также оказался не слишком гостеприимен на погоду, вынуждая прятаться под козырьком музея керамики.

Иван грустил. Но дождь тут был не при чем. Все дело в том, что одним из этапов нашего маршрута было возвращение из Богородска в Нижний Новгород на такси, других вариантов в условиях ограниченного времени просто не было. Поскольку рисковать и ловить машину после матча нам не хотелось, решили заказать заранее, указав время подачи около шести часов вечера. Но если приложение показывало, что поездка забронирована, то вот самой машины назначено еще не было. Это и волновало Ваню.

– И зачем надо было переться в этот Богородск, – бубнил он.

Бубнили и три болельщика, которые уже хотели было зайти на стадион, но не могли этого сделать, так как ворота были на замке. И вот уже игроки «Спартака» и «Металлурга» вышли на разминку, а болельщиков все не пускали и не пускали. Однако вскоре из административного здания вышла женщина в жилетке и несколькими поворотами ключа это исправила.

– Специально ждала, пока лужа образуется, – ворчал один из болельщиков, старательно пытавшийся в эту лужу не наступить.

В отличие от богородского «Спартака», выступавшего исключительно на любительском уровне, выксинский «Металлурга» вписал в свою историю несколько профессиональных сезонов. Основанный в 1910 году клуб долго обладал любительским статусом, выступая в чемпионате Горьковской и Арзамасской областей, пока в 1994 году не пополнил ряды третьей лиги чемпионата России.

На этом уровне «Металлург» выступал вплоть до 1997 года. Последний сезон ознаменовался для команды не только победой в своей зоне, но и выходом в 1/32 кубка России, где соперником «Металлурга» стал казанский «Рубин».

С переменным успехом Выкса выступала во Второй лиге вплоть до 2003 года, пока снова не оказалась в любителях. Повторно встать на профессиональные рельсы получилось лишь в сезоне 12/13. Но второго захода хватило лишь на три сезона, последний из которых так и вовсе не был доигран до конца. С тех пор выше третьего дивизиона «Металлург» не поднимался.

***

Перед началом матча на стадион заезжает полицейская машина.

Мужчина полицейский в компании двух девушек проходит вдоль единственной трибуны, убеждаясь в соблюдении порядка.

– Вы, главное, на трибуне не пейте, – останавливается сотрудник около группы возрастных болельщиков.

– Да мы уже все выпили, не видно, что ли? – отвечает один из них.

На стадионе играет бодрая музыка, но не выдерживающая нагрузку аппаратура вынуждает радоваться редким мгновениям тишины.

Разминка «Спартака» проходит под контролем одного из тренеров команды.

– Ты как третий вратарь? – спрашивают его с трибуны.

– Как второй президент, – то ли в шутку, то ли вполне серьезно, отвечает он.

«Спартак» играет с небольшим преимуществом, но моментов в матче не то, чтобы очень много. При этом их количество не делает игру скучной. Во-первых, чувствуется заряженность и Богородска, и Выксы, а во-вторых, свою роль играли болельщики. Их было действительно много. Для областного чемпионата уж точно. Огорчало разве что количество молодежи — вот ее практически не было.

Кот (кошка) – один из зрителей матча Богородска и Выксы.

- Ну... давай... вперед... эх... оп-оп-оп... ай-ай-ай..., – примерно так каждое действие «Спартака» озвучивалось одним из болельщиков, которого мы с Иваном в одночасье записали в двойники Михаила Галустяна. Во время разминки он весьма технично «пасанул» кому-то из богородских игроков, что только придало ему чувство собственного восхищения и важности.

Перед матчем он раздобыл флаг с эмблемой «Спартака» и установил его между кресел. Но размахивать им не стал. Чуть ли не сильнее происходящего на поле его волновало развитие событий в Пешелани, где «Шахтер» принимал павловское «Торпедо».

– «Шахтер» уже 1:0, «Шахтер» уже 2:0, «Шахтер» уже 3:0, – докладывал он.

Матч в Пешелани закончился со счетом 6:0 в пользу «Шахтера». Естественно, узнал я об этом от болельщика впереди меня.

Обсуждали на трибунах и другое «Торпедо», – московское, и то, что представляет Нижегородскую область в мини-футболе. Примечательно, что в момент нашего визита в Богородск, мини-футбольное «Торпедо» представляло Россию на международном турнире – в Бразилии в то время проходило что-то на подобие клубного чемпионата мира.

И я, конечно, не знаю, обсуждают ли в Мюнхене богородский «Спартак», но в Богородске о «Баварии» вспоминают.

– Видел, как вчера «Бавария» проиграла «Лейпцигу»?

Тот, кому был адресован вопрос, ответил утвердительно.

На трибунах происходит следующий диалог.

– В прошлом сезоне они (Богородск) лучше играли, – говорит один.

– У них задача подтягивать своих, богородских, а не брать легионеров, – отвечает другой.

Под «легионерами», по всей видимости, подразумевались игроки из Нижнего Новгорода, благо ехать до Богородска всего ничего. Но заглянув в турнирную таблицу, нахожу «Спартак» на первом месте. «Шахтер», несмотря на солидную разницу забитых и пропущенных 15/2 (и это без учета матча с «Торпедо»), только третий.

Думаю: это ж какие высокие требования у богородских болельщиков к своей команде, если даже первое место для них недостаточный результат. Подавай еще и игру! (улыбаюсь).

После первого тайма «Спартак» ведет 1:0. Затем богородцы удвоили преимущество, но тут же один мяч Выкса отыграла. Забитый гол добавил гостям недостающего вдохновения и на трибунах стало неспокойно.

– Судья, заканчивай! – прокричал болельщик «Спартака», несмотря на то, что шла семьдесят седьмая минута матча.

В концовке Выкса предприняла попытку штурма. Этот штурм вполне мог принести гостям результат, но падение игрока «Металлурга» в чужой штрафной площади было оставлено главным арбитром без внимания.

Признаюсь, из-за ворот мне показалось, что пенальти скорее был, чем не был, но системы VAR в чемпионате нижегородской области пока нет. Хотя впору подумать хотя бы о запуске регулярных интернет-трансляций. И для болельщиков гостевой команды польза, да и тем же судьям, когда надо, можно спорный момент посмотреть. Но в Богородске трансляция не велась.

Финальный свисток ознаменовал четвертую победу богородского «Спартака», что после четырех сыгранных матчей означало стопроцентный результат. А у меня по итогам этой поездки возникли вот какие идеи: во-первых, было бы круто, если бы на один из матчей богородского «Спартака» приехали бастующие против Fun ID фанаты «Спартака» московского. Вот это была бы атмосфера!

Во-вторых, было бы здорово, если бы богородский «Спартак», подобно своему соседу из Пешелани, однажды сыграл в Кубке России.

Вдруг и у него тоже попрет. И тогда на один увлекательный сюжет в нашем футболе станет больше.

***

Автор блога будет рад любым вашим донатам. Все донаты пойдут на покупку билетов в новые города.

Фото: Иван Исаков / ОО «РСФФНО» / ФК «Химик» (Дзержинск) / https://ru.wikipedia.org» / телефон автора.

Редактор: Дарья Грачёва.

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