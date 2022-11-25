32 комментария

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Репортаж с пяти стадионов.

Итак, Тверь.

Не знаю, как у вас, а у меня Тверь ассоциируется не только с великой рекой Волгой, но и с бандитом по кличке «Круглый» из фильма «Брат», а вернее, с его знаменитой фразой: «Муж в дверь, жена в Тверь».

Примечательно, что у поговорки есть вполне логичное обоснование. Принято считать, что до революции в Твери работали самые лучшие портнихи, и все столичные модницы ездили в Тверь за новыми нарядами. Как правило, происходило это в отсутствие супругов. Отсюда и повелось.

А еще Тверь – родина Михаила Круга, хоккеиста Ильи Ковальчука и, оставаясь в хоккейной теме – место соприкосновения советских и канадских хоккеистов – в 1966 году любительский клуб «Шербрук» в рамках турне по Советскому Союзу встречался в тогда еще Калинине с московским ЦСКА. Армейцы оказались сильнее – 15:4.

Футбол же в Тверской губернии появился еще в начале 20 века. Согласно истории, летом 1908 года преподаватель гимнастики Тверского казенного реального училища Федор Антонович Ждановский принес на один из уроков футбольный мяч, чем вызвал интерес у своих учеников. Тогда же появилась и первая футбольная команда. Называлась она ТКВКиЛСИ, что расшифровывается как «Тверской кружок велосипедистов, конькобежцев и любителей спортивных игр».

Со временем футбол начал проникать в самые разные уголки Тверской губернии, что поспособствовало проведению в 1920 году первого губернского чемпионата. Победила в нем команда «Морозовского кружка спорта» из Твери, но уже через год титул перешел к сборной Вышнего Волочка.

Собственно, мы с Иваном и отправились в славный город Тверь. Во-первых, поддержать на выезде новгородский «Электрон», а во-вторых, поймав себя перед этим на мысли, что другого повода побывать на футболе в Твери может и не возникнуть. Конечно, несколько городских команд играют в чемпионате Тверской области, но писать про такой футбол интереснее откуда-нибудь из города Кимры или Осташково. И даже несмотря на то, что в Твери проводится собственный чемпионат города (выступают в нем, кстати, и команды с области), это все-равно не так интересно, как область.

Короче говоря, ранним утром понедельника наша «Ласточка» из Старой Руссы прибыла в город воинской славы Тверь. Почему из Старой Руссы, спросите вы, если мы с Иваном из Великого Новгорода, откуда до Твери тоже ходит «Ласточка»?

Все очень просто. Если бы мы ехали из Великого Новгорода, то в Твери были бы уже в полчетвертого ночи. А из Старой Руссы получилось в 7:30. Кончено, оба варианта имеют место быть, но наш выбор пал на второй.

О том, как скоротать время до матча, долго мы не думали. Да, в Твери есть музей козла (козел – символ города), есть музей тверского быта, да и на местный пивоваренный завод тоже водят экскурсии, но так как мы приехали в Тверь на футбол, то и свой досуг хотели связать именно с футболом.

Так, завтракая в КФС (не путать с Крымским футбольным Союзом) и одновременно изучая карту Твери, мы решили, что в первую очередь отправимся в Морозовский городок, а заодно посетим (как говорят граундхопперы – зацепим) несколько городских стадионов. Благо, в районе одного только Морозовского городка таковых сразу два.

Первый – стадион имени Вагжанова. Свои матчи здесь проводит СК «Тверь», про который, пусть и косвенно, я уже писал в этом блоге. Интерес к стадиону у меня возник еще во время зимнего кубка Тверской области, что было связано с привлекательным заснеженным видом, который просматривался в трансляциях и фотографиях с матчей. Но получилось как всегда. Хотел, хотел, а в итоге так и не доехал. Собственно, как и на зимний кубок Санкт-Петербурга, благо, случай померзнуть на «Кировце» подвернулся уже в марте.

Стадион весьма уютный. С искусственным газоном, четырьмя полосками беговых дорожек, покосившимися воротами (их заменили перед стартом чемпионата Тверской области) и трибуной на несколько десятков мест. Как верно подметил Иван, если посадить туда запасных игроков двух играющих команд, то мест для болельщиков останется совсем немного. Хотя несколько лет тому назад, когда стадион передавали в областное подчинение, разговор шел о трибуне аж на 750 мест. Но кажется, пока вместимость намного меньше (хотя кто запрещает смотреть футбол стоя).

Сделав круг вокруг поля, мы пришли к выводу, что такие стадионы очень нужны любому городу. Хоть для чемпионата области, хоть для чемпионата города, хоть для первенства левобережья реки Волги. Хотя, справедливости ради, такой вывод был сделан уже давно.

Въедливый читатель наверняка захочет посчитать количество мест, но автор этого блога уже все посчитал – мест ровно 108.

От стадиона имени Вагжанова до Морозовского городка идем через гущу частного сектора, которого в Твери с лихвой. Поначалу даже возникло ощущение, что чуть ли не вся Тверь представляет собой один большой частный сектор. Конечно, это не так.

Но вернемся к Морозовскому городку.

Строительство городка началось еще в середине 19 века и, в той или иной степени, продолжалось до начала века 20-го. Исходной точкой стало появление в Твери фабрики «Тверской мануфактуры», специализирующейся на текстильной промышленности. Со временем городок разросся до целого микрорайона, что по тем временам было в диковинку. Появились больница, аптека, родильный приют, приют для сирот, ясли, дом призрения, богадельня и даже народный театр.

Строились и общежития для многочисленных рабочих, которые было принято называть казармами. Есть даже казарма с названием «Париж». Интересно, можно ли ее жителей называть парижанами?

Казарма «Париж».

Однако сейчас большинство зданий находятся в заброшенном или полузаброшенном состоянии. Горы мусора, выбитые стекла и заколоченные двери. Хотя где-то все еще теплится жизнь. Уж не знаю, какая, но теплится.

Сами тверяки считают Морозовский городок неблагополучным районом и стараются обходить его стороной. Мы же отказывать себе в таком удовольствии не стали.

И согласитесь, было бы странно, если бы в городе с развитой текстильной промышленностью не было бы стадиона с названием «Текстильщик». Вот и в Твери он есть.

И пусть футбол выше областного первенства на «Текстильщик» заглядывал не часто, зато однажды здесь состоялось первенство России по кинологическому спорту. Да и историческую ценность «Текстильщика» игнорировать никак нельзя. Стадион был построен в 1912 году, что делает его старейшим стадионом Твери и одним из старейших во всей России. Так что побывать на таком стадионе для ценителей футбольной истории дело важное.

Когда-то трибуны «Текстильщика» могли вместить до полутора тысяч зрителей. Сейчас местами для зрителей являются деревянные скамейки, на которых располагаются немногочисленные посетители домашних матчей тверской команды «Верхневолжье». В 2020-м местные власти рассматривали «Текстильщик» как домашний стадион для новообразованного футбольного клуба «Тверь», что подразумевало определенную реконструкцию стадиона под Вторую лигу, но дальше разговоров дело не пошло. Деревянные скамейки так и остались, а футбольный клуб «Тверь» обосновался на стадионе «Юность».

Но до него мы еще доберемся.

На бетонных плитах, служащих забором, болельщики «Волги» нарисовали граффити. К крупному «Мы Волга!!» на черно-голубом фоне, добавлено романтичное: «Моя Волга не впадает в Каспийское море – моя Волга впадает в сердце мое».

В метрах тридцати от футбольного поля расположен аккуратный деревянный домик. Заприметив внутри стеллаж с трофеями, подначиваю Ивана аккуратно пробраться внутрь. Нет, не подумайте, в любой другой ситуации мы бы, конечно, спросили разрешение, но в нашем случае спрашивать было не у кого. Правда и сама дверь оказалась заперта.

К слову, не одним футболом живет «Текстильщик». Нашлось место и для хоккейной коробки. Возможно, зимой на ней проводятся матчи чемпионата города или области. (На этом моменте написания статьи я беру в руки книгу Дмитрия Крюкова «Россия через хоккей» в попытке найти ответ на этот вопрос, но тщетно).

Уже направляясь к выходу, все-таки встречаем охранника. Но вопросов к нашему нахождению на стадионе у него не возникло – стадион открыт для всех желающих с самого утра. Зато вопрос возник у нас. Спросили о возможности двум новгородским туристам попасть в комнату с трофеями. Тот ответил, что такая возможность есть, но ключ находится у тренера, а вот его пока нет.

Ждать мы не стали и, распрощавшись, отправились дальше.

Подводя промежуточный итог, «Текстильщик» тоже оказался очень уютным стадионом. Даже уютнее, чем стадион имени Вагжанова. Теперь мы уже могли сравнивать.

***

Если бы уровень раздолбайства по отношению к спортивным объектам в том или ином городе подтверждался каким-нибудь рейтингом, Тверь точно была бы в топе. Иначе как объяснить нынешнее состояние некогда главного городского стадиона с типичным для того времени названием «Центральный», где ковались победы и переживались неудачи местной «Волги» в союзном чемпионате.

В 2008-м на реконструкцию «Центрального» было выделено ни много ни мало 200 млн. рублей, но к работам так и не приступили. Более того, почти половина от этой суммы осела в чьих-то глубоких карманах. А поскольку чемпионат мира обошел Тверь стороной, то и хлопотать по этому поводу особо не стали. Стоит себе стадион «Центральный» и стоит. И дела до него как будто бы никому и нет.

Сейчас внутри стадиона лишь проросшие сквозь некогда футбольное поле кусты, битые стекла и прочий мусор. Как правильно подметили в одном местном интернет-издании, сейчас стадион напоминает руины древнеримских амфитеатров. С той лишь оговоркой, что зелени во многих из них поменьше.

Какую-то жизнь «Центральному» придает разве что наматывающая круги по разбитой дороге велосипедистка. А в остальном – грусть, тоска, печаль.

Но если к такому положению дел на «Центральном» все давно привыкли, то вот на стадионе «Химик», что находится в центре города, еще недавно можно было играть в футбол.

Причиной тому, что сейчас стадион простаивает, стали бесконечные суды между заказчиком и подрядчиком, занимавшимся реконструкцией «Химика». Вроде бы последние использовали совсем не те материалы, что были заявлены в смете и у заказчика возникли вопросы к безопасности объекта. Это если вкратце.

Вот только, как и в случае с «Центральным», дело не особо двигается с мертвой точки.

Один из самых памятных матчей в истории стадиона состоялся в 2014 году, когда в Тверь пожаловал петербургский «Зенит». Кубковый матч с чемпионом России вызвал нешуточный ажиотаж, собрав на трибунах стадиона аншлаговые 8 тысяч зрителей.

«Зенит», обходившийся в том матче без Халка и Витселя, не мог поразить ворота тверской «Волги» на протяжении двух основных таймов. Но в дополнительное время силами Ткачука (да-да, был такой футболист в «Зените») сделал это трижды и вышел в следующий раунд.

Последний на сегодняшний день матч на «Химике» состоялся 4 июня 2017 года, но едва ли местные болельщики захотят его вспоминать. Вспомню я. Уступив в заключительном туре Второй лиги московскому «Строгино» со счетом 2:3, «Волга» заняла последнее место в группе «Запад», а в скором времени и вовсе канула в лету. Тверской футбол какое-то время представлял клуб «Волга-1908». Но проведя несколько игр в зоне «Золотое кольцо» третьего дивизиона, снялся из-за отсутствия финансирования.

Затем были команды с разным обыгрышем приставки СШОР, но в профессиональном футболе Тверь не была представлена ни одним клубом вплоть до 2020 года.

На стадионе так и остался висеть календарь домашних матчей «Волги» сезона 2016/2017, а также стенд с результатами команды в сезоне 2008 года. Правда, глядя на пустые клетки в таблице, кажется, что на каком-то этапе сотрудникам клуба просто на просто осточертело вести учет сыгранным матчам, и они перестали это делать. А стенд вот остался.

В 2020-м на смену «Волги» пришел футбольный клуб «Тверь». Президентом команды стал Мамука Аджоев, что породило слухи о неофициальном статусе «Твери» как фарм-клуба тульского «Арсенала». Но в этом тексте развивать тему родственных связей я не буду и «Тверь» останется «Тверью». И именно на матч «Твери» с новгородским «Электроном» мы с Иваном и приехали.

За два часа до игры, нагуляв хороший аппетит, выпиваем по бокалу местного пива и разбираемся с порцией чесночных гренок в одном из городских пабов.

Вот теперь можно и на футбол.

Стадион «Юность» находится недалеко от улицы Вагжанова и кажется, что именно здесь должен располагаться стадион из начала этого текста.

Про стадион «Юность» вы наверняка слышали. И слышали наверняка не очень хорошее. Например, про мукомольный завод, что находится рядом со стадионом, едкие запахи которого часто ощущаются во время проходящих на стадионе матчей.

Забегая вперед, скажу, что в какой-то момент матча присутствие рядом мукомольного завода действительно дало о себе знать.

В ожидании билетов на гостевой сектор, сталкиваемся со спешащим на стадион игроком «Электрона» Михаилом Зайцевым. Поскольку его партнеры в это время уже вовсю готовились к матчу на футбольном поле, мы с Иваном сделали предположение, что защитник добирался на игру самостоятельно. И оказались правы. Даже узнали причину, но из уважения к клубу раскрывать всех секретов я не стану. Возможно, вы и сами догадаетесь.

Помимо Зайцева на стадион спешат и тверские болельщики.

– Сколько билетов хоть продано? – интересуюсь я.

– Пятьдесят шесть. Мало, но оно и понятно. Понедельник, 14:00, – ответили мне.

А вот на вопрос о причинах столь неудобного для футбола дня и времени, мне не ответили. К слову, эта проблема хорошо знакома и новгородским болельщикам. Видимо, вирус будничного футбола добрался и до Твери.

Оказавшись на гостевом секторе (через который, к слову, проходили все остальные болельщики), Иван вешает баннер, обозначающий нас как болельщиков гостевой команды.

Смотрю на разминку игроков «Электрона». Все на месте, включая присоединившегося к ним Зайцева. А вот игроков «Твери», к своему стыду, я совсем не знал. Некоторые из них разминались в тренировочном костюме с эмблемой «Волги». И если не сильно углубляться в детали, то история получится вот какая.

В марте 2022 года, аккурат к 65-летию со дня основания «Волги», на тот момент уже пять лет выступавшей в Небесной Футбольной Лиге вместе с «Тосно» и владивостокским «Лучом», новенький футбольный клуб «Тверь» решил воспользоваться окончанием пятилетнего запрета на использование названия «Волга» (запрет странный, но это тема для отдельного поста) и взять это название себе. Уж не знаю, насколько это можно сравнить с переименованием краснодарского «Урожая» в «Кубань», но думаю, что определенное сходство в этих случаях есть.

И вроде бы клуб переименовали, и эмблему новую представили, и все информационные ресурсы стали вестись от имени «Волги», но что-то пошло не так. В итоге так и остались «Тверью».

А что до «Волги», то ее фанаты продолжают поддерживать команду СШОР «Волга», выступающую как в чемпионате Тверской области, так и в зоне «Золотое кольцо» третьего дивизиона.

Как-нибудь надо будет к ним наведаться.

***

На гостевой сектор зашел мой знакомый – настоящий граундхоппер. Знакомый еще и очень хороший рассказчик, что в совокупности с большой географией его футбольных путешествий вылилось во множество интересных историй, которые мы с Иваном с удовольствием слушали в паузах между поддержкой «Электрона».

Например, историю о том, как в одном из матчей районного чемпионата боковым судьей был то ли запасной игрок (привет село Паша), то ли вообще парень со стороны. Судил-судил, но с наступлением проливного дождя это дело бросил, сказав, что на такое он не подписывался. Доигрывали уже без бокового.

А еще весь матч с нами на секторе провел спортивный директор «Электрона» Сергей Миронов. Переживал, нервничал, костерил судью и раздавал указания своим игрокам. А в одном из эпизодов, негодуя от решения арбитра, выпалил следующее: «Интересно, сколько они ему занесли?!»

Мы же с Иваном время от времени затягивали давно заученные фанатские «заряды».

«Вперед, вперед, вперед наш «Электрон»;

«Зелено-белые цвета, защищаем мы всегда. Будем до конца стоять, «Электрон» наш прославлять»;

«Великий Новгород, оле-оле».

Ну и все в таком духе.

Как говорится, чем богаты.

Коротко описать события первого тайма можно так:

«Тверь» имела моменты, но не забила.

«Электрон» имел моменты, но не забил.

Нули на табло стадиона «Юность» внушали надежду на первые весенние очки в копилке новгородского клуба. Все три предыдущих матча, за исключением, разве что, первой игры с орехово-зуевским «Знамя Труда», лишали этой надежды уже к перерыву.

Но безголевой первый тайм оказался сродни отложенной казни. Во втором «Тверь» вспомнила, что для того, чтобы победить необходимо забивать и положила в ворота «Электрона» сразу четыре безответных мяча.

«Электрон» словно был и не против.

Это уже потом станет известно, что Джоси Дзауров, отыгравший весь матч на позиции крайнего защитника, будет пожизненно дисквалифицирован за участие в организации договорного матча еще будучи игроком почивших недавно «Ессентуков».

Это потом многие спортивные СМИ обратят внимание на действия защитников «Электрона» в матче с «Тверью», вынуждая генерального директора клуба давать объяснительное интервью («я посмотрел первые 15 минут и ушел работать»), а РФС и ФНЛ начать соответствующую проверку.

Дал комментарий и спортивный директор клуба. И наверняка мог его дать и президент команды, но к тому моменту он еще не успел вернуться из Испании, где помогал сборной Грузии бороться за выход в первый дивизион чемпионата мира по хоккею (уступили это право испанцам).

Пока же поражение от «Твери» казалось делом обычным. И не более того.

***

Уже покидая стадион, я все-таки решил поймать кого-нибудь из болельщиков и спросить о ситуации в тверском футболе. Даже была мысль встретиться и с активными фанатами «Твери». Но то ли неудобное для понедельника время начала матча помешало им прийти на стадион, то ли таковых у «Твери» нет вовсе. И поскольку этот блог не про фанатскую культуру, а про впечатления автора от посещения разных футбольных матчей, то и докапываться до истины я, пожалуй, не стану. К тому же собеседник все-таки нашелся.

Им оказался пресс-атташе тверской «Волги». Правда, бывший. Вот повезло так повезло. Мы разговорились, и он предложил сопроводить нас до вокзала, благо, сам он из Вышнего Волочка и на вокзал ему тоже было надо. Сообразив, что пешком идти достаточно долго, а перед долгой дорогой домой хотелось успеть перекусить, отказываться от предложения мы не стали.

Сели в автобус. Как оказалось, шел он совсем не в сторону вокзала, а потому уже на следующей остановке нам пришлось выйти.

Сели на другой. Тот к вокзалу шел гарантированно.

– Я этот клуб вообще не признаю, – рассказывает мой собеседник. – Его создали, чтобы не выплачивать долги игрокам прежней «Волги». Однако уже и тут успели задолжать (речь, вероятнее всего, о местном тренере Дмитрии Гулине).

Поскольку ни о каком интервью речи не шло, записывать разговор на диктофон я не стал.

Разговорились мы и о положении дел в Тверском футболе, и о бедах в Новгородском, и о чрезмерно бюрократическом отношении к безопасности на областных стадионах, что заставляет маленькие команды тратить огромные деньги на установку турникетов и прочей стадионной утвари.

Вспомнили и легенду бологовского футбола Геннадия Николаевича, и недавно почившего новгородского журналиста Александра Власова, и экс-игрока ряда новгородских команд Валерия Дмитриева, написавшего большой альманах по истории новгородского футбола аж с 1910 года.

Собеседник обещал приехать в Новгород в мае, когда «Тверь» пожалует к «Электрону» с ответным визитом. Прощаясь, он достал из кожаного портфеля пачку программок с разных матчей в Тверской области и подарил их нам.

Мы же договорились, что постараемся раздобыть для него программки с матчей «Электрона».

***

Привычная «Ласточка» доставила нас из Твери в Чудово, а на другой «Ласточке», шедшей уже из Петербурга, мы доехали до Новгорода. В общем, всё как всегда.

Сутки футбольного туризма подошли к своему завершению. Но планов на предстоящий сезон у меня предостаточно.

Глядишь, что-то из этого да выйдет.

Фото: tver.bezformata.com / ФК «Тверь» / личный телефон автора.

Редактор: Дарья Грачёва