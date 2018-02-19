Чемпионат мира – 2018. Швейцария. Гельветический интернационал

В прошлой статье вы увидели, насколько сильна и мотивирована бразильская сборная. Однако «пентакампеонам» не стоит недооценивать своих соперников. Среди них – весьма крепкая и сыгранная сборная Швейцарии, регулярно посещающая розыгрыши плей-офф крупных турниров. И хоть «гельветы» и не числятся в явных фаворитах в борьбе за главный титул планеты, немалую головную боль они готовы доставить любому сопернику. Давайте же раскроем тайны снежных альпийских вершин, через которые когда-то проходил Суворов, а сейчас ходят канатные фуникулёры, перевозящие любителей сноуборда и горных лыж.

Что за страна и какой там футбол

Географическое расположение земель, на которых раскинулась современная Швейцария, легко объясняет исторически сложившийся интерес европейских империй. Альпийские холода не испугали прибывших сюда неандертальцев, которые стали первыми людьми, вступившими на эту землю. Впоследствии же здесь поселились кельтские племена, получившие название «гельветы». Именно так местное население называли древние римляне, впервые прикоснувшиеся к здешнему первобытному колориту во II в. до н.э. Боевитые кельты, как и большинство племён по ту сторону римского лимеса, долго сопротивлялись настойчивым приглашениям стать частью великого имперского образования. Однако последующее присоединение оказало мощное культурное влияние на Гельвецию. Многие современные города Швейцарии, как Базель, Цюрих, Женева, своим основанием обязаны именно Римской империи.

В средние века Швейцария была одним из важнейших транспортных коридоров Европы. На несколько веков территория оказалась в подчинении императоров Священной Римской империи. Знаменитые исторические сюжеты походов бесчисленных Оттонов и Генрихов на Апеннинский полуостров непосредственно связаны с переходами через швейцарские Альпы. При одном из них и была заложена современная фактическая столица Берн (хоть на бумаге Швейцария и не имеет единой столицы). Этот город вскоре стал одним из богатейших и развитых на европейском пространстве. А сама Швейцария, окутанная многочисленными мостами и переходами через Альпы, благодаря стремительно растущей торговле превратилась в настоящий цветущий край. Многочисленные замки и исторические кварталы, сохранившиеся с тех времён, являются тому подлинным свидетельством.

Стремительный экономический подъём стал толчком к росту самосознания. В 1291 году через пот и кровь Вильгельма Телля и его последователей образовался Швейцарский союз – первое независимое образование. Он состоял из трёх кантонов Ури, Швиц, Унтервальден, которые и дали название новому государству. На протяжении нескольких веков местное население отчаянно сражалось за зарождавшуюся национальную идею и отбивались от имперских устремлений немцев, австрийцев и французов. Результатом стало фактическое признание в 1501 году, а несколькими десятилетиями спустя Швейцария стала центром разбушевавшейся религиозной стихии под названием Реформация и главным специалистом по вопросам учения Жана Кальвина. Свобода вероисповедания, демократическое правление, основанное на самостоятельном правлении сложившихся кантонов – принципы политического управления современной Швейцарии были заложены именно тогда, в эпоху слома средневекового уклада. Нейтралитет, на котором начала настаивать оформившаяся в 1850 году Швейцарская Конфедерация после свержения Наполеона, сделал страну центром важнейших решений по обузданию жестокостей войны. Лозанна, Женева, Цюрих – именно в их пригородах встречались представители великих держав для запрета биологического оружия или обсуждения проектов массового разоружения.

Страна, которая сделала ставку на банковское дело и абсолютное неучастие в любых военных конфликтах, стала настоящим островком стабильности, спокойствия и высокого уровня жизни. Точные часы, мягкий и таящий во рту шоколад и нежный сыр, сделанный из вкуснейшего альпийского молока, великолепные зелёные просторы равнин и поражающие воображение снежные пики альпийских гор – то, почему Швейцария стала одним из самых популярных курортов среди богачей всего мира.

Спокойная и тихая жизнь, запертая на замок общепризнанного нейтралитета, была отличной почвой для распространения разных видов спорта. Среди них в 1880-х гг. затесалась необычная для того времени игра в мяч, привнесённая уставшими от бремени империи британцами, переехавшими на этот островок спокойствия. Они же и составляли костяк сборной в первое время: в первом официальном матче в 1905 году половина состава были бывшие подданные британской короны. Но первый успех для швейцарской сборной состоялся лишь в 1924 на Олимпиаде в Париже, где дошли до финала, однако уступили там с крупным счётом быстроногим гостям из Уругвая. Пропустив первый в истории мундиаль, следующий «гельветы» не обошли стороной и дошли на нём до четвертьфинальной стадии.

Следующие десятилетия швейцарской сборной тесно связаны с именем Карла Раппана. Иногда он прерывал свою работу на тренерском мостике, однако окончательно ушёл лишь в 1963 году, посвятив национальной команде целых 16 лет. Эпоха Раппана – это период доминирования известного Schweizer Riegel, что было почти копией итальянского «катеначчо». «Швейцарский засов», тактика, разработанная Карлом ещё в середине 1930-х, определила лицо сборной на все последующие десятилетия. Помимо тактической выучки, Раппан привил команде бойцовский характер, благодаря которому Швейцария сенсационно переиграла Третий Рейх на последнем перед Второй мировой мундиале. Он же и привёл сборную к ¼ финалу 16 лет спустя, на домашнем чемпионате мира, где швейцарцы не должны были пасть лицом. В самом же матче был установлен рекорд по забитым мячам в течение одной игры. Австрия переиграла хозяев турнира с теннисным счётом 7:5 и погрузила швейцарскую сборную в длительный период упадка.

На чемпионатах мира в 1962 и 1966 гг. Швейцария проигрывала все матчи групповой стадии. «Швейцарский засов» ушёл в прошлое и на его место пришли ставка на атлетизм и физику. Но и эти тактические новации не приносили успеха «гельветам». Швейцария давала достойный бой каждому сопернику, но не выходила из него победителем, а ничья с сильным соперником считалась большим успехом. 1970-1980-е гг. болельщики окрестили эпохой «достойных поражений»: много матчей сборная проигрывала с разницей в один мяч. В это время за честь страны боролись рекордсмены команды по количеству матчей Хайнц Херманн и Ален Гейгер.

Новые веяния в футбольной Швейцарии начались с конца 1980-х. Назначенный в 1989 Ули Штилике начал переход от оборонительной тактики к атакующей, являющейся фишкой «гельветов» до сегодняшнего дня. Продолживший его деятельность Рой Ходжсон совершил невиданный доселе швейцарцам успех: вместе с известными форвардом Стефаном Шапюиза и Кубилаем Тюркильмазом преодолел групповую стадию американского мундиаля, где в 1/8 финала с разгромным счётом уступил испанцам. За этим последовала череда неудач, пока сборную не возглавил местный специалист Якоб Кун, более известный как Коби. С ним связан очередной успех «гельветов». Под его руководством сборная, в которой тогда играли такие знаменитости, как Александр Фрай, Йохан Фогель, Патрик Мюллер, братья Якины, заканчивал карьеру Паскаль Цубербюлер, а свой взлёт только начинал Штефан Лихтштайнер, отличилась на ЧМ-2006. Правда, швейцарский специалист решил вернуться к более традиционному оборонительному стилю, но именно это и позволило покорить группу с Францией, Южной Кореей и Того. Вылетев от украинцев после серии послематчевых пенальти, Швейцария поставила два рекорда: стала единственной вылетевшей страной в истории чемпионатов мира, не пропустившей единого мяча и не забившей ни одного гола в серии пенальти (которую проиграли украинцам 0:3).

После мощной «турецкой бани», что произошла в группе А австрийско-швейцарского Евро, продолжил работу Куна знаменитый шестикратный на тот момент чемпион Германии Оттмар Хитцфельд. Имевший богатый опыт работы в стане дортмундской «Боруссии» и «Баварии», он проработал на посту главного тренера «гельветов» шесть лет. На ЧМ-2010 Швейцария обыграла будущих доминаторов из Испании, однако даже такая победа не позволила им преодолеть групповую стадию. Апогеем работы немца стал бразильский мундиаль. В первом матче «гельветы» оказались на голову разбиты французами, однако последующие победы в противостояниях с Эквадором и Гондурасом позволили выйти в стадию плей-офф. На пути к финалу у швейцарцев встала Аргентина Алехандро Сабельи, и «гельветы» смогли дать мощный отпор будущим финалистам – исход матча решился лишь на 119 минуте с голом Анхеля Ди Марии. Евро-2016 был первым серьёзным испытанием для сменившего немца Владимира Петковича, но преодолеть злополучную стадию 1/8 финала швейцарцам вновь не удалось – в серии пенальти за бортом турнира его команду оставили поляки. Пободаться с футбольными авторитетами приедут «гельветы» и на российский мундиаль.

Как вышли

Рука жребия направила сборную Швейцарии в группу B, где главным соперником за выход на чемпионат мира стали действующие чемпионы Европы. Однако от свалившейся славы португальцы оправились не до конца. Уже в первом матче «гельветы» одержали уверенную победу над сборной Криштиану Роналду со счётом 2:0. Сотворившие маленькую сенсацию на французском турнире венгры также пали в тяжёлом противостоянии, где гол Валентина Штокера на 90 минуте позволил швейцарцам увезти 3 очка. Затем подопечные Владимира Петковича продолжали штамповать одну победу за другой, но нельзя сказать, что это было лёгкой прогулкой. После непростого матча в Андорре и дежурными победами над сборной Фарерских островов Швейцария наткнулась на весьма приличное сопротивление латышей, сломленное лишь голом Йосипа Дрмича.

В следующих трёх поединках швейцарцы весьма неплохо покуражились, по очереди с разгромным счётом похоронив Андорру, Латвию и Венгрию. Но и Португалия не отставала и продолжала преследовать «гельветов», а в последнем матче подопечные Фернанду Сантуша отомстили им за неудачу на «Санкт-Якоб Парке» и оставила Швейцарию второй по разнице мячей. Северная Ирландия, с которой Петковичу пришлось столкнуться в стыковых матчах, не обещала лёгкой прогулки. В первом матче в Белфасте швейцарцы смогли одолеть соперника с минимальным счётом благодаря небесспорному пенальти, исполненному Рикардо Родригесом. В ответном же поединке североирландцы не смогли отквитать гол и что-либо противопоставить «гельветам». Нулевая ничья на «Санкт-Якоб Парке» позволила сборной Швейцарии оформить путёвку на чемпионат мира в Россию.

Календарь и история встреч

Декабрьская жеребьёвка уготовала сборной Швейцарии серию рандеву с единственными обладателями кубкового пентатрика из Южной Америки, ставшей героем небольшой сенсации на прошлом мундиале Коста-Рики и относительно юным участником главного праздника футбольного мира Сербией. Календарь для «гельветов» сложился следующим образом:

В качестве своей базы гости из Центральной Европы выбрали Тольятти, где смогут насладиться прекрасным видом на Волгу из окон Togliatti Resort, а также потренироваться на местном стадионе «Торпедо». Выбор «гельветов» весьма логичен: лишь однажды им придётся совершить неблизкий перелёт в Калининград, в то время как остальные два матча пройдут в двух-трёх областях от базы.

Уже в первом матче подопечные Владимира Петковича столкнутся с главными фаворитами турнира. Если Швейцария сможет зацепить хотя бы одно очко, это будет хорошим подспорьем для борьбы за выход из группы. Тем более, следующий матч с сербами не обещает таких трудностей, как с предыдущим соперником, и лидеры смогут перевести дух, чтобы уже в последнем поединке группового этапа взламывать оборону костариканцев.

Лишь однажды Швейцария столкнулась с бразильцами в очном противостоянии на чемпионате мира. В далёком 1950 году в нелёгком бою будущие «пентакампеоны», ещё не зная о приближающейся «трагедии на Маракане», расписали мировую с подопечными Карла Раппана на втором групповом этапе. Другие матчи носили характер товарищеских, и в них чаще победителями выходили южноамериканцы. С выходцами с «богатого берега» «гельветы» встречались лишь дважды, также в рамках контрольных встреч, и пока счёт противостояния между ними равный. Сербы же, несмотря на принадлежность к одной футбольной конфедерации и вследствие своей относительной молодости, ни разу не имели удовольствия сыграть с представителями Альп. В эпоху существования Югославии, помимо ряда товарняков, швейцарцы были обыграны ими на ЧМ-1950 с крупным счётом, а также дважды встречались с ними в рамках отбора к ЧМ-2002 (1:1 и 1:2 в пользу югославов).

Тренер

Обладатель тройного гражданства Владимир Петкович впервые везёт свою сборную на мундиаль. Родившийся в Сараево и имеющий в своей семье представителей хорватов и боснийцев, а впоследствии получивший и швейцарский паспорт, он с детства полюбил незамысловатую игру в мяч. Это было одним из немногих его развлечений в годы постоянных переездов и смен мест обучения. Но несмотря на это, он смог получить достойное образование, так как его родители были школьными учителями.

Поиграв за ряд клубов боснийской диаспоры в Югославии, в конце 1980-х он покинул страну из-за начавшихся столкновений. Его новой родиной стала Швейцария, которая остаётся для него таковой до сих пор. В основном, он играл за представителей итальянских кантонов. Закончив карьеру в конце 1990-х, большую часть ранней тренерской работы он посвятил будущему «Лугано». Вернувшись в «Беллинцону» и чуть не выиграв с клубом второй лиги национальный кубок в 2008, впоследствии Петкович возглавил «Янг Бойз». Перестроив команду на ещё не совсем популярные тогда 3-4-3, он вытащил её из болота и на несколько лет стал основным конкурентом «Базеля» в борьбе за чемпионство. Неудачный старт и последующий нестабильный ход в сезоне 2010/2011 и проигранная дуэль с «Зенитом» в стадии 1/16 финала тогда ещё Кубка УЕФА заставила руководство клуба отказаться от услуг хорвато-боснийца.

После Петкович съездил на короткое турне в Турцию, а затем спас швейцарский «Сьон» от позорного вылета из Суперлиги. Его приглашение в «Лацио» после отставки Эдоардо Реи, годом ранее вытащившего «бьянкочелести» из зоны вылета, болельщики клуба встретили с большой долей скепсиса. Но Петкович мигом развеял сомнения праворадикальных тифози и в первом же сезоне взял Кубок Италии и дошёл до ¼ финала Лиги Европы. Следующий сезон внушал немалый оптимизм, однако по итогам первого круга «Лацио» шёл в середине таблицы, и даже выход из группы второго по значимости еврокубка не мог утешить местных фанатов. Да и свои отношения с ними он сильно испортил своими переговорами с Швейцарским футбольным союзом, при этом будучи ещё связанным с «Лацио» контрактом. Заработав себе славу moneymaker’а в Италии, Петкович таки стал преемником Оттмара Хитцфельда в стане швейцарской сборной. Пока эра боснийца не увенчалась великими достижениями, которые бы украсили зал славы «гельветов». Однако он быстро адаптировался к сложившейся с начала 1990-х традиции атакующего и зрелищного футбола швейцарцев и везёт сборную на второй крупный турнир подряд. На Евро-2016 они были остановлены поляками в 1/8 финала, однако блестяще проведённый отбор к российскому мундиалю и добротный подбор игроков вкупе с умением боснийца запутать оборонительные построения соперника должны сделать Швейцарию «грозой авторитетов» этого турнира.

Ветеран, звезда и «голден бой»

В статусе одного из самых опытнейших игроков сборной на чемпионат мира поедет Штефан Лихтштайнер. Родившийся в городе с названием под стать его фамилии Адллигенсвил, он с детства занимался футболом в академии местного коллектива. Но долго там не продержался – уже через год 12-летнего Штефана перехватил «Люцерн», а свою взрослую карьеру он начал в «Грассхоппере». Практически с ходу, как и подобает человеку, имеющему прозвище «экспресс», он влился в стартовый состав швейцарского клуба, за который отпахал три сезона. Теми качествами, которые ценятся в футболистах его позиции – а именно, скорость и работоспособность – Штефан обладал на высоком уровне. Это поможет ему быстро освоить правую бровку в первом зарубежном клубе, французском «Лилле».

Не застав чемпионство клуба из О-де-Франс, Лихтштайнер переехал в Рим. Скауты «Лацио» заприметили игрока на Евро-2008 и быстро убедили Клаудио Лотито раскошелиться на нужную сумму, опередив своих коллег из «ПСЖ» и «Эвертона». Штефан быстро стал частью нацеленного на нападение коллектива. Вместе с Александром Коларовым он терроризировал оборону оппонента и со скоростью Форреста Гампа возвращался в оборону при потере мяча. Но амбиции сурового швейцарца не ограничивались Кубком Италии и участием в Кубке УЕФА, и в 2011 году Штефан переходит в «Ювентус».

Вновь, как и в предыдущих командах, он быстро обрёл статус основного правого латераля. В системе Антонио Конте, предусматривающей огромный объём работы для фланговых игроков, Лихтштайнер стал незаменимым элементом. Его активные подключения к атакам, продвижение мяча и принятие грациозных передач от Андреа Пирло сделали его лучшим ассистентом команды в сезоне 2013/2014. И хотя годы берут своё, а Массимилиано Аллегри пытается найти замену стареющему швейцарцу, Штефан продолжает отдавать всего себя на поле, воплощая в себе истины подхода «футбол как страсть». Суровый, эмоциональный (о его всплесках вам в подробностях расскажет Кристиан Пануччи), способный пахать от свистка до свистка, он в свои 34 года продолжает играть на высоком уровне. Вместе со сборной, за которую он играет уже второй десяток, он без остановок едет в Россию. Мотивация Штефана запредельная – два раза он оказывался в шаге от главного клубного трофея Старого Света, и свои амбиции он постарается реализовать на грядущем мундиале.

Испанско-чилийское происхождение главной звезды швейцарской сборной Рикардо Родригеса весьма необычно для альпийского государства (хотя сложно судить об этом, учитывая всё разнообразие диаспор). Однако, как и он, так и два его брата, пригодились стране своей любовью к футболу. Культ спорта в его семье отправлял сыновей на футбольную стезю (его братья сейчас играют за разные клубы швейцарской Суперлиги), и в 10-летнем возрасте он стал учеником академии «Цюриха». В составе клуба, куда чуть позже на закате карьеры отправится Александр Кержаков, он зарекомендовал себя в качестве стремительного и техничного игрока бровки с мощным атакующим потенциалом. Уже в 17 лет он завоевал первый трофей на уровне юношеской сборной на чемпионате мира-2009, вместе с командой переиграв в финале Нигерию с минимальным счётом.

Сделать из 19-летнего талантливого паренька настоящую «швейцарскую жемчужину» решился Феликс Магат, который стал наставником Родригеса после его перехода в немецкий «Вольфсбург». Тренировки под руководством «железного Феликса» Родригес называл самыми тяжёлыми за всю свою карьеру. Однако там Рикардо привёл себя в идеальную физическую форму и весьма прибавил в объёме работы. При этом он сохранил атакующие навыки, и на протяжении нескольких сезонов своими смещениями в центр, поставленным дальним ударом становился угрозой для штрафной соперника. После кратковременной «опалы» временного главного тренера Лоренца Кёстнера, который предпочитал отдавать левую бровку многоопытному Марселю Шеферу, при Дитере Хеккинге Родригес уже не покидал свою позицию.

«Я бы хотел победить в Лиге Чемпионов. Иногда я думаю о том, как было бы здорово взять в руки этот трофей. Или выиграть Чемпионат мира. Сделать это со Швейцарией непросто, но никогда не говори никогда», - говорил Рикардо в одном из интервью. В сезоне 2015/2016 «Вольфсбург» был наиболее близок к финалу ЛЧ за свою историю, однако был остановлен будущими обладателями из Мадрида на стадии ¼ финала. Но от своей игры Родригес оставил приятное впечатление у руководства «Реала». Последующее летнее трансферное окно наполнялось слухами о переходе швейцарца в состав «сливочных». Но уже через год он решил присоединиться к перспективному проекту «Милана». Мягкость Монтеллы сменилась всеобъемлющей харизмой Рино, уже продемонстрировавшего свои способности к мотивации. Окрылённый ею, а также возможностью исполнить одно из двух заветных желаний Рикардо Родригес поедет на российский мундиаль.

Ещё на Евро-2016 главной надеждой нового поколения швейцарцев был Брель Эмболо, показавший отличный футбол на французском турнире в те минуты, что ему отвёл Петкович. Но за переездом «Шальке» последовало длительное восстановление от травмы колена, и теперь он доказывает Доменико Тедеско свою профпригодность. Пока он лечился, в составе «Базеля» вспыхнула ещё одна местная звёздочка, Мануэль Аканжи. И хотя тот совсем недавно тоже переживал разрыв крестов и почти годовое восстановление, он смог вернуться и быстро адаптироваться к требованиям Рафаэля Вики.

«Базель» показал весьма достойную игру на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. Играя по схеме 3-4-3, Вики, возглавивший клуб этим летом, смог оперативно донести основные идеи до игроков. Аканжи, которого Рафаэль вёл ещё с юношеских команд, быстро вписался в тройку центральных защитников, а летом незадолго до начала сезона получил вызов в сборную Швейцарии и солидные предложения от дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». Решив остаться в клубе, за который выступал уже три года, своим отличным чувством позиции и немалой самоотдачей игрок нигерийского происхождения набил себе очень приличный ценник. 18,5 миллионов евро за центрального защитника по меркам Германии – очень большая сумма, однако инвестиции дортмундской «Боруссии» стоили того. Уже сейчас Мануэль закрывает проблемную позицию «шмелей», вытеснив из оборонительных редутов нестабильного Сократиса. Петер Штёгер умеет ставить игру в защите, в свете чего Аканжи очень повезло. Перед таким важным турниром, как чемпионат мира, у него есть шанс поучиться у австрийского наставника, недавно сделавшего «Кёльн» участником Лиги Европы.

Тактика и ориентировочный состав

Что касается тактической составляющей, то особых сюрпризов от Петковича ждать не стоит. 4-2-3-1 – расстановка, по которой Швейцария играет практически всё время работы хорвато-боснийца. Однако, располагаясь так на бумаге, при игре фактически игроки располагаются по схеме 4-3-3.

Это связано с особой ролью Блерима Джемаили, которую можно условно обозначить как «ложная десятка». Формально располагаясь в зоне трекварти, хавбек «Болоньи» при оборонительной фазе встаёт почти в одну линию с двумя опорниками, нацеленными на разрушение. Как правило, сейчас это Гранит Джака, (помимо этого, обладающий поставленным дальним пасом) и Денис Закария.

В атакующей фазе он отвечает за продвижение мяча (особенно при наличии большого количества пространства) и связь между игроками фланга атаки. Последние же в свою очередь часто смещаются в центр, выполняя функцию инсайдов и освобождая пространство для подключающихся к атаке латералей. Особенно это характерно для Джердана Шакири, который часто заимствует у Арьена Роббена фишку со смещением и дальним ударом.

В любом случае, особенностью игры швейцарцев является ярко выраженная атакующая направленность. Рикардо Родригес и Штефан Лихтштайнер – опытные и работоспособные бойцы, умеющие грамотно подключаться к атакующим действиям. С первых минут игры, как правило, «гельветы» стараются прижать соперника к собственной штрафной. Ни в коем случае подопечным Петковича нельзя давать пространство на флангах, где швейцарцы любят и умеют устраивать численный перевес.

Вместе с тем подобный характер игры делает оборону слабой стороной сборной Швейцарии, а энергозатратный стиль игры вкупе с подключениями латералей к атаке делает «гельветов» очень уязвимыми к контратакующим коллективам (привет, Коста-Рика). В любом случае, матчи с участием сборной Швейцарии обещают быть богатыми на опасные моменты и голы. По крайней мере, манера игры «гельветов» и тактика Петковича весьма к этому располагают.

Так как 4-2-3-1 является стабильной расстановкой швейцарской сборной на протяжении длительного времени, ориентировочный состав видится нам следующим образом:

Зоммер – Лихтштайнер, Аканжи, Шер (Джуру), Родригес – Джака, Закария (Бехрами) – Шакири, Джемаили, Мехмеди (Цубер) – Сеферович

После ухода Диего Бенальо из сборной место голкипера №1 занял вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер , прекрасно знающий, как играть в команде с небольшим бардаком в обороне. Роман Бюрки , преемник Вайденфеллера в «Боруссии» дортмундской и недавно переживший тяжёлую травму, охотно подменит своего коллегу. Марвин Хитц , ставший главным лицом и палочкой-выручалочкой «Аугсбурга» последних сезонов, уже давно сидит за спиной более звёздных стражей ворот. 23-летний уроженец камерунской земли Ивон Мвого , летом перешедший в лейпцигский проект «Ред Булла» из «Янг Бойз», пока пытается вытеснить опытного Петера Гулачи из ворот. 20-летний талантливый кипер со звучной для русского уха фамилией Грегор Кобель также не получает игровой практики в стане «Хоффенхайма».

, прекрасно знающий, как играть в команде с небольшим бардаком в обороне. , преемник Вайденфеллера в «Боруссии» дортмундской и недавно переживший тяжёлую травму, охотно подменит своего коллегу. , ставший главным лицом и палочкой-выручалочкой «Аугсбурга» последних сезонов, уже давно сидит за спиной более звёздных стражей ворот. 23-летний уроженец камерунской земли , летом перешедший в лейпцигский проект «Ред Булла» из «Янг Бойз», пока пытается вытеснить опытного Петера Гулачи из ворот. 20-летний талантливый кипер со звучной для русского уха фамилией также не получает игровой практики в стане «Хоффенхайма». Капитан сборной Штефан Лихтштайнер займёт за собой правый фланг обороны и вряд ли кому-то отдаст. Впрочем, на его место есть вполне достойные претенденты. Это и бывший одноклубник Аканжи Михаэль Ланг , обладающий лошадиной выносливостью; и краёк «Удинезе» Сильван Видмер , ставший получать больше игрового времени при Массимо Оддо. На место «ювентино» явно метит и талантливый юнец и одноклубник Яна Зоммера Нико Эльведи , за которого говорит универсальность и самоотдача (правда, в последнее время он явно сдал в кондициях). Шанс полететь в Россию имеет и Флоран Хадердйонай , переехавший из утонувшего во второй Бундеслиге «Ингольштадта» в более статусный АПЛ, однако он не вызывался в сборную с июня прошлого года. В это же время в швейцарской суперлиге подрастает очередной молодой талант Жордан Лотомба , в свои 19 лет сразу получивший место в основе «Янг Бойза» и способный сыграть на обоих флангах обороны.

займёт за собой правый фланг обороны и вряд ли кому-то отдаст. Впрочем, на его место есть вполне достойные претенденты. Это и бывший одноклубник Аканжи , обладающий лошадиной выносливостью; и краёк «Удинезе» , ставший получать больше игрового времени при Массимо Оддо. На место «ювентино» явно метит и талантливый юнец и одноклубник Яна Зоммера , за которого говорит универсальность и самоотдача (правда, в последнее время он явно сдал в кондициях). Шанс полететь в Россию имеет и , переехавший из утонувшего во второй Бундеслиге «Ингольштадта» в более статусный АПЛ, однако он не вызывался в сборную с июня прошлого года. В это же время в швейцарской суперлиге подрастает очередной молодой талант , в свои 19 лет сразу получивший место в основе «Янг Бойза» и способный сыграть на обоих флангах обороны. Центр защитных построений, скорее всего, составят Мануэль Аканжи и ныне переживающий не лучшие времена вместе с испанским «Депортиво» Фабиан Шер . Последний, хоть и обладает хорошим первым пасом и отлично выступает за сборную, однако оказался не нужен «Хоффенхайму» и уехал в Испанию, где теперь работает под руководством легендарного Кларенса Зеедорфа. В сборной его место в основе также под вопросом, а главным претендентом в пару новобранца «шмелей» может стать бывший «канонир» и «динозавр» Йоанн Джуру . Однако в матче с Португалией игрок ивуарийского происхождения получил тяжёлую травму и в строй вернулся лишь три недели назад. Да и Ла Лига пока привлекательнее турецкой Суперлиги, в которой он пылит в составе «Антальяспора». В случае необходимости в центр обороны может отправиться и Эльведи. На этот счёт хотели бы своё «но» вставить такие центрбэки, как Тимм Клозе , второй сезон познающий прелести Чемпионшипа вместе с «Норвичем», 26-летний Лео Лакруа , прибывший в «Базель» из «Сент-Этьенна» и пытающийся заменить Аканжи в построениях Вики, а также возрастной Филипп Сендерос , который после насыщенных футбольных приключений в Англии, Италии и Испании неплохо себя чувствует в стане хьюстонского «Динамо». 19-летний Жан Бамерт из «Сьона» также может получить вызов от Петковича.

и ныне переживающий не лучшие времена вместе с испанским «Депортиво» . Последний, хоть и обладает хорошим первым пасом и отлично выступает за сборную, однако оказался не нужен «Хоффенхайму» и уехал в Испанию, где теперь работает под руководством легендарного Кларенса Зеедорфа. В сборной его место в основе также под вопросом, а главным претендентом в пару новобранца «шмелей» может стать бывший «канонир» и «динозавр» . Однако в матче с Португалией игрок ивуарийского происхождения получил тяжёлую травму и в строй вернулся лишь три недели назад. Да и Ла Лига пока привлекательнее турецкой Суперлиги, в которой он пылит в составе «Антальяспора». В случае необходимости в центр обороны может отправиться и Эльведи. На этот счёт хотели бы своё «но» вставить такие центрбэки, как , второй сезон познающий прелести Чемпионшипа вместе с «Норвичем», 26-летний , прибывший в «Базель» из «Сент-Этьенна» и пытающийся заменить Аканжи в построениях Вики, а также возрастной , который после насыщенных футбольных приключений в Англии, Италии и Испании неплохо себя чувствует в стане хьюстонского «Динамо». 19-летний из «Сьона» также может получить вызов от Петковича. Можете ставить все деньги, что левую бровку будет бороздить Рикардо Родригес , если, конечно, он не получит травму. В таком случае выбор у Петковича не особо богат. Ещё один камерунец Франсуа Мубандже из «Тулузы» на данный момент выступает нестабильно за клуб и отнюдь не всегда попадает в основу. Поэтому он и не был вызван на стыковые матчи против Северной Ирландии. Также ближайшим конкурентом латераля «Милана» может стать краёк «Нюрнберга» Улиссес Гарсия , который не смог закрепиться в «Вердере» и отправился попытать счастья в «Нюрнберг». Как уже было сказано, здесь может сыграть и Лотомба. В теории Петкович может отправить сюда и Стивена Цубера , однако его наставник видит исключительно как игрока фланга атаки. В любом случае, Родригес является чуть ли не самой незаменимой частью расстановки хорвато-боснийца.

, если, конечно, он не получит травму. В таком случае выбор у Петковича не особо богат. Ещё один камерунец из «Тулузы» на данный момент выступает нестабильно за клуб и отнюдь не всегда попадает в основу. Поэтому он и не был вызван на стыковые матчи против Северной Ирландии. Также ближайшим конкурентом латераля «Милана» может стать краёк «Нюрнберга» , который не смог закрепиться в «Вердере» и отправился попытать счастья в «Нюрнберг». Как уже было сказано, здесь может сыграть и Лотомба. В теории Петкович может отправить сюда и , однако его наставник видит исключительно как игрока фланга атаки. В любом случае, Родригес является чуть ли не самой незаменимой частью расстановки хорвато-боснийца. То же самое можно сказать и о Граните Джаке , который давно стал важным элементом центра поля «гельветов». Уже второй сезон один из представителей албанской диаспоры сборной пылит за лондонский «Арсенал». Обладающий хорошим дальним пасом и мощным ударом, в то же время он очень вспыльчив и неоднократно получал красный свет от арбитров на пустом месте. Цементировать опорную зону вместе с ним, скорее всего, будет Денис Закария , в этом сезоне отправившийся в компанию Зоммера и Эльведи и ставший одним из любимчиков Дитера Хеккинга в «Гладбахе». С этим явно будет не согласен один из старожилов швейцарской сборной Валон Бехрами , отчаянно пытающийся бороться с мелкими повреждениями и закрепиться в основе «Удинезе». Оспорить место в основе явно возжелает и Ремо Фройлер , имеющий неплохую тактическую выучку благодаря работе с Джан Пьером Гасперини в «Аталанте» и также получавший игровое время в сборной в матчах отбора. 31-летний Желсон Фернандеш , на всех парах идущий вместе с «Айнтрахтом» в еврокубковую зону, также сможет помочь «гельветам». Лука Дзуффи , вот уже четвёртый сезон выступающий за «Базель», также готов предоставить свои услуги Петковичу. Второе дыхание в рамках молодого турецкого проекта «Истанбул Башакшехир» обретает Гёкхан Инлер . Пара 21-летних юношей, Анто Гргич из «Сьона» и Джибриль Соу из «Янг Бойза», вызывались в сборную главным тренером, однако с июня 2017 года не попадали в список из 23 игроков. Подающий большие надежды воспитанник «Сьона» Эдимилсон Фернандеш , ставший вызываться в сборную в прошлом году, пока не смог закрепиться в основе «Вест Хэма», больше оправляясь от травм, чем непосредственно проводя время на поле. Ещё один молодой «бокс-ту-бокс», Николас Хаас , имеющий 7 матчей за молодёжную сборную и этим летом ставший одноклубником Фройлера, пока не кажется Гасперини достойным для полноценной игровой практики. Фабиан Лустенбергер , способный сыграть как в опорной зоне, так и в центре обороны (что он часто делает в «Герте»), уже давно не вызывается в сборную и вряд ли будет востребован Петковичем и сейчас.

, который давно стал важным элементом центра поля «гельветов». Уже второй сезон один из представителей албанской диаспоры сборной пылит за лондонский «Арсенал». Обладающий хорошим дальним пасом и мощным ударом, в то же время он очень вспыльчив и неоднократно получал красный свет от арбитров на пустом месте. Цементировать опорную зону вместе с ним, скорее всего, будет , в этом сезоне отправившийся в компанию Зоммера и Эльведи и ставший одним из любимчиков Дитера Хеккинга в «Гладбахе». С этим явно будет не согласен один из старожилов швейцарской сборной , отчаянно пытающийся бороться с мелкими повреждениями и закрепиться в основе «Удинезе». Оспорить место в основе явно возжелает и , имеющий неплохую тактическую выучку благодаря работе с Джан Пьером Гасперини в «Аталанте» и также получавший игровое время в сборной в матчах отбора. 31-летний , на всех парах идущий вместе с «Айнтрахтом» в еврокубковую зону, также сможет помочь «гельветам». , вот уже четвёртый сезон выступающий за «Базель», также готов предоставить свои услуги Петковичу. Второе дыхание в рамках молодого турецкого проекта «Истанбул Башакшехир» обретает . Пара 21-летних юношей, из «Сьона» и из «Янг Бойза», вызывались в сборную главным тренером, однако с июня 2017 года не попадали в список из 23 игроков. Подающий большие надежды воспитанник «Сьона» , ставший вызываться в сборную в прошлом году, пока не смог закрепиться в основе «Вест Хэма», больше оправляясь от травм, чем непосредственно проводя время на поле. Ещё один молодой «бокс-ту-бокс», , имеющий 7 матчей за молодёжную сборную и этим летом ставший одноклубником Фройлера, пока не кажется Гасперини достойным для полноценной игровой практики. , способный сыграть как в опорной зоне, так и в центре обороны (что он часто делает в «Герте»), уже давно не вызывается в сборную и вряд ли будет востребован Петковичем и сейчас. На правом фланге атаки своё место получит Джердан Шакири , когда-то считавшийся способным дорасти до звезды мирового уровня, однако сейчас переживающий не лучшие времена вместе со «Стоком». Однако автор самого красивого гола на Евро-2016 совершенно преображается в сборной, становясь лидером атакующих действий команды. Ренато Штеффен отлично проявил себя в этом сезоне за «Базель», чем заслужил переход в «Вольфсбург», где уже сейчас терроризирует левый фланг обороны соперников. Его прогресс не мог пройти незамеченным, и в сборной он – первый кандидат на замену бывшего «мюнхенца». Универсальность Бреля Эмболо , о таланте которого вы могли слышать на Евро-2016, но в этом сезоне испытывающий давление мощной конкуренции в атакующей линии «Шальке», позволяет ему сыграть и справа. То же самое можно сказать и об Адмире Мехмеди , однако в сборной он во всех матчах берёт на себя левую бровку.

, когда-то считавшийся способным дорасти до звезды мирового уровня, однако сейчас переживающий не лучшие времена вместе со «Стоком». Однако автор самого красивого гола на Евро-2016 совершенно преображается в сборной, становясь лидером атакующих действий команды. отлично проявил себя в этом сезоне за «Базель», чем заслужил переход в «Вольфсбург», где уже сейчас терроризирует левый фланг обороны соперников. Его прогресс не мог пройти незамеченным, и в сборной он – первый кандидат на замену бывшего «мюнхенца». Универсальность , о таланте которого вы могли слышать на Евро-2016, но в этом сезоне испытывающий давление мощной конкуренции в атакующей линии «Шальке», позволяет ему сыграть и справа. То же самое можно сказать и об , однако в сборной он во всех матчах берёт на себя левую бровку. Как уже говорилось выше, в роли «ложной десятки» будет играть полузащитник «Болоньи» Блерим Джемаили , этим летом вернувшийся из годовой командировки в Штатах, полученной от боссов итальянского клуба. Его бэкапом в расстановках главного тренера может стать Фабиан Фрай , этой зимой вернувшийся в Швейцарию из «Майнца». Если же Петкович захочет отказаться от своей задумки, то на его месте может появиться Валентин Штокер , долгое время игравший на этой позиции в берлинской «Герте», а в декабре вернувшийся в родной «Базель», как и Фрай.

, этим летом вернувшийся из годовой командировки в Штатах, полученной от боссов итальянского клуба. Его бэкапом в расстановках главного тренера может стать , этой зимой вернувшийся в Швейцарию из «Майнца». Если же Петкович захочет отказаться от своей задумки, то на его месте может появиться , долгое время игравший на этой позиции в берлинской «Герте», а в декабре вернувшийся в родной «Базель», как и Фрай. Адмир Мехмеди , на протяжении нескольких сезонов закрывавший проблемные позиции «Байера» в атакующей линии, а этой зимой вместе со Штеффеном пополнивший ряды немецких «волков», будет врываться в штрафную соперника с левого фланга. Явной альтернативой на его место является бывший «армеец» Стивен Цубер , сделавший непосредственный вклад в сенсационный выход команды Нагельсманна в еврокубки. Шани Тарашай окончательно пропал с футбольных радаров из-за травмы мениска: в последний раз он выходил на поле 6 мая 2017 года за «Айнтрахт». Универсальность Бреля Эмболо и Валентина Штокера позволяет Петковичу отправить их и на эту бровку.

, на протяжении нескольких сезонов закрывавший проблемные позиции «Байера» в атакующей линии, а этой зимой вместе со Штеффеном пополнивший ряды немецких «волков», будет врываться в штрафную соперника с левого фланга. Явной альтернативой на его место является бывший «армеец» , сделавший непосредственный вклад в сенсационный выход команды Нагельсманна в еврокубки. окончательно пропал с футбольных радаров из-за травмы мениска: в последний раз он выходил на поле 6 мая 2017 года за «Айнтрахт». Универсальность Бреля Эмболо и Валентина Штокера позволяет Петковичу отправить их и на эту бровку. Позиция центрфорварда пока оставляет желать лучшего. Основным игроком в роли наконечника будет Харис Сеферович, прибывший этим летом из «Айнтрахта» в португальскую «Бенфику». Однако в составе последней ему трудно выдерживать конкуренцию с Жонасом, и всё чаще он оказывается на скамейке запасных. Не лучшие времена переживает Йосип Дрмич, который после тяжёлой травмы окончательно осел в запасе гладбахской «Боруссии». Разделил его участь и известный по выступлениям за леверкузенский «Байер» Эрен Дердийок после того, как его одноклубником в «Галатасарае» стал Бафетимби Гомис. В связи с этим более реальным вариантом кажется вызов 20-летнего быстроногого паренька, недавно обидевшего Игоря Акинфеева, Димитри Оберлена. Его основной конкурент в «Базеле», Албиан Айети, постарается вытеснить его и из списка участников чемпионата мира. Бывший игрок «Шальке», ныне отстаивающий честь загребского «Динамо» Марио Гавранович, регулярно вызывается Петковичем в сборную, но прирост молодых талантливых нападающих резко сокращает его шансы на попадание на грядущий мундиаль.

Автор текста: Антон Онищенко

Благодарим за прочтение! Продолжайте подписываться и ставить лайки! Мы будем продолжать держать вас в курсе об участниках чемпионата мира в России! Вступайте в группу ВК, чтобы быстрее узнавать о новых статьях!