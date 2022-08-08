Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

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Блог NCAA basketball составляет свой топ команд грядущего сезона студенческого баскетбола.

16. «Флорида Атлантик»

Никому неизвестные выскочки дошли до финала четырех в прошлом сезоне и сохранили всех своих стартеров для нового похода в мартовском безумии – Джонелл Дэвис и Элайджа Мартин вновь поведут «сов» за собой. Вряд ли этим парням удастся повторить прошлогодний успех, но теперь они будут на радарах общественного внимания с самого начала сезона.

15. «Кентукки»

Лучший игрок позапрошлого сезона Оскар Тшибвэ и еще три стартера покинуло программу, но под крыло Джона Калипари приходит топовый рекрутинг класс, включая Джастина Эдвардса и ДиДжей Вагнера. В Лексингтоне намечается хорошая обойма молодых таланов с вкраплениями опытных исполнителей, однако когда в последний раз «дикие коты» оправдывали ожидания?

14. «Техас A&M»

Базз Уилльямс теряет всего одного прошлогоднего стартера, в то время как Уэйд Тэйлор IV и Тайриси Рэдфорд вновь будут радовать своей игрой фанатов «аграриев». Пара качественных трансферов также будет хорошим подспорьем для перспектив «сельхоза».

13. «Крейтон»

У Грегга МакДермота было насыщенное межсезонье. Райан Нембхард пошел по стопам брата Эндрю, но Райан Калкбреннер, Трей Александер и Бэйлор Шайерман сняли свои кандидатуры с драфта НБА. Пришедшие трансферы не чета ушедшим исполнителям, но оставшиеся в Омахе игроки стали на год старше и опытнее.

12. «Арканзас»

Под руководством Эрика Масселмена «Арканзас» становится программой-лифтом – игроки приходят в Фэйетвилл на год, а через год на их место приходит россыпь новых исполнителей. Энтони Блэк и Ник Смит начинают свой путь в НБА, но вместо них представлять «кабанов» будут более опытные исполнители с трансферного портала.

11. «Аризона»

Прошлогодний лидер Ажуолас Тубелис начал профессиональную карьеру и еще пара стартеров покинула программу. Однако в Тусон по трансферу приходит Калеб Лав, а Омар Балло все еще выступает за «диких котов». Пришедшие трансферы кажутся хуже ушедших игроков, но у Томи Лойда все еще очень крепкая команда.

10. «Северная Каролина»

Пускай Калеб Лав ушел по трансферу, зато два лидера прошлого сезона Армандо Бэйкот и АрДжей Дэвис возвращаются в Чэпел Хилл. Всю остальную основную обойму «пятки» обновили на трансферном портале. После прошлогоднего провала ожидания от команды Хьюберта Дэвиса сдержанные, но «Северная Каролина» недооценена и готова вернуться в большую игру.

9. «Гонзага»

Прошлогодние лидеры Дрю Тимми и Джулиан Строузер начали профессиональную карьеру, но на смену им с трансферного портала приходят Райан Нембхард и Грэм Ике. С прошедшего сезона в распоряжение Марка Фью возвращается всего три представителя основной ротации (два стартера), но та обойма провалилась из-за невнятной игры разыгрывающих и слабой защиты – оба компонента должны улучшиться в новом сезоне.

8. «Теннесси»

Пускай Оливье Нкамуа ушел по трансферу, зато дуэт Сантьяго Вескови и Закая Зиглера снова возвращается в Ноксвилл. Также у «волонтеров» достаточно пополнений на трансферном портале. За последние годы Рик Барнс приучил, что «Теннесси» всегда являются крепкой командой, способной дать бой кому угодно. Теперь к жесткости под кольцом добавится больше скиллов на периметре.

7. «Хьюстон»

Пара прошлогодних лидеров Маркус Сассер – Джарэс Уокер ушла на драфт, однако в стан «хищников» по трансферу приходит ЭлДжей Крайер, который готов повести за собой всю остальную обойму оставшихся исполнителей. «Хьюстон» стал немного слабее, но Келвин Сэмпсон добивался хороших результатов и с меньшими ресурсами.

6. «Маркетт»

Пускай Оливье Максенс-Проспер неожиданно решил уйти на драфт, однако вся остальная основная обойма возвращается в Милуоки. Подопечные Шаки Смарта превзошли в прошлом сезоне все ожидания, но теперь «орлы» будут на виду с самого начала сезона. Тем более, что теперь Кэм Джонс и Тайлер Колек старшекурсники.

5. «Пердью»

Благодаря великолепной тренерской работе Мэтта Пэйнтера, «котельщики» превзошли всякие ожидания в прошлом сезоне. Зак Иди был признан игроком года, а новичок Флетчер Лойер предстал его главным помощником. Все остальные игроки команды – лишь крепкие ролевики. Тем не менее, теперь, когда абсолютно все основные персонажи возвращаются в Западный Лафайет – «Пердью» записывают в число контендеров.

4. «Коннектикут»

Звездный дуэт Адама Саного – Джордан Хоукинс уже покоряет НБА, однако Донован Клинган готов удвоить свою статистику и предстать новым лидером «лаек», а возвращение пары прошлогодних стартеров и приход сильных новичков со школы и по трансферу говорит о том, что действующие чемпионы готовы вновь претендовать на главный трофей.

3. «Мичиган Стэйт»

Пока Джои Хаузер пытается пробиться в НБА, Тайсон Уокер и ЭйДжей Хоггард, а также вся остальная компания возвращаются в Ист-Лэнсинг. Под руководством Тома Иззо, возможно не самая талантливая, но очень крепкая и опытная обойма без слабых мет. После трех неубедительных сезонов, «спартанцы» вновь претендуют на попадание в финал четырех.

2. «Дьюк»

Сразу четыре стартера с прошлого сезона возвращается в программу, включая дуэт лидеров Кайл Филиповски – Джереми Роач. А это означает что прошлогодний супер-молодой костяк станет на год старше и гораздо опытнее. Более того, пара новичков из рекрутинг класса способна сыграть важную роль в новом первенстве. В распоряжении Джона Шайера, возможно, самый талантливый ростер нового сезона, но как будет выглядеть ротация «дьяволов» пока непонятно.

1. «Канзас»

Прошлогодний дуэт лидеров в виде Джейлена Уилсона и Грэйди Дика ушел на драфт, однако трое оставшихся стартеров вернулись в Лоуренс, а в распоряжении Била Сэлфа появилось также трио перешедших по трансферу новичков, среди которых будет и новая звезда команды – Хантер Дикинсон. Сильная и опытная обойма разноплановых исполнителей должна стать залогом мощного сезона для «Канзаса».

Фото: Gettyimages.ru/Dylan Buell, Ethan Miller, Michael Reaves, Ed Zurga