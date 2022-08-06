Превью сезона 2023. «Дьюк»

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Обзор перспектив команды Джона Шайера в предсезонном превью блога NCAA basketball.

Последний сезон: последний танец «коуча Кей»

Сезон-2021 получился для Майка Кшишевски худшим за долгие годы. Очень молодой, слабо защищающийся и разбалансированный состав «синих дьяволов» с треском провалился в COVIDном сезоне. С показателями 13-11, «Дьюк» не попал в мартовское безумие впервые с 1995 года, а по окончании первенства команду покинуло трио лучших исполнителей. Тренеру Кей предстояло полностью перестроить программу и последнее межсезонье в карьере Кшишевски прошло как нельзя лучше.

Топ-4 рекрут Паоло Банкеро оказался претендентом на первый пик драфта, другие новички Тревор Килс и ЭйДжей Гриффин также своей игрой заслужили котировки на первый раунд ярмарки талантов, Венделл Мур и Марк Уилльямс совершили серьезный прогресс в своей игре, а связь Стива Войцеховски с «Дьюком» позволила команде приобрести важный трансфер из «Маркетта» в лице бигмена Тео Джона. Последний сезон тренера Кей «синие дьяволы» начали в топ-10 посева и сходу заявили о своих притязаниях на чемпионский титул.

Сбалансированный состав, слаженная защита, бескорыстное нападение и грамотная игра фремшенов предопределили сильный сезон для программы. В первой половине первенства были повержены «Кентукки» и «Гонзага», а единственное вне-конференционное поражение последовало на выезде от «Огайо Стэйт». Внутри конференции команда Кшишевски, по традиции, не обошлась без пары январских поражений, но на сей раз они не стали фатальными – конкуренты по Atlantic coast допустили еще больше осечек, а «Северная Каролина» накатила только на финише.

Впервые с 2010 года, «Дьюк» выиграл регулярку конференции, при этом умудрившись проиграть «Северной Каролине» в последнем домашнем матче Майка Кшишевски и «Вирджинни Тек» в финале плей-офф ACC. Подойдя к мартовскому безумию в ранге одного из основных претендентов на чемпионский титул, «синие дьяволы» выбили из турнира «Мичиган Стэйт», «Техас Тек» и «Арканзас», сделав Кшишевски самым частым участником финала четырех в истории NCAA. Несмотря на поражение «Серверной Каролине» в национальном полуфинале, команда все-равно провела отличный сезон и достойно проводила на пенсию тренера Кей. Теперь «Дьюк» ждет новое начало под руководством нового рулевого.

Ключевые потери:

Как и следовало ожидать, «синие дьяволы» теряют пятерку своих лучших исполнителей – пять из шести игроков, выходивших по сезону в стартовом составе, отправляются в НБА. Впервые в истории «Дьюка» сразу пять человек досрочно выставились на драфт. Тем не менее, в Дарэме уже привыкли строить новую команду практически с нуля.

Паоло Банкеро сходу стал звездой «Дьюка», сочетая в себе атакующие умения защитника и бигмена. При ростовке 6-10, Паоло обладает навыками обращения с мячом обеими руками лучше большинства гардов. Банкеро самостоятельно инициировал позиционное нападение, убегал в быстрые отрывы и атаковал в проходах из-за периметра больших соперника. Но лучше всего его техника проявлялась на средней дистанции. Паоло был неостановим в face up ситуациях, где использовал дриблинг, бросок или умение великолепно пасовать. Он применял джеб-степы, смену направления движения, кроссовер и переводы за спиной, чтобы создать себе позицию для выстрела, которые с видимой легкостью завершал бросками после резкой остановки. Банкеро угрожал защите дальним броском (33.8%), а подвижность и крепкое строение тела применял вблизи кольца. Паоло использовал броски с разворота и степ-беки в мид-посте, а хорошую работу ног, спин-мувы и резкие развороты в лоу-пост. Прилично подбирал и набирал очки второго шанса после собственных промахов, а также проявил себя как secondary playmaking форвард, продемонстрировав хорошее видение площадки и инстинкты пасующего. Атакующий универсализм позволил Банкеро стать 1 номером драфта.

Первые два сезона Венделл Мур демонстрировал лишь вспышки своего многогранного таланта, но в ранге старшекурсника сумел совершить мощный breakout и собрать все свои разносторонние умения воедино. Если раньше Венделл только отдельными эпизодами демонстрировал высокий игровой iq, умение пасовать и хорошую технику для свингмена, то теперь он предстал полноценным поинт-вингом, который вел игру команды и был лучшим в команде по ассистам (с хорошим соотношением передач к потерям). Также Мур поработал над своей техникой бега и улучшил атлетизм, что позволило ему проявить себя сильным слешером за счет быстрого первого шага, умения использовать евро-степ, контроля тела в безопорном положении и высокой реализации обеими руками в проходах. Венделл, как всегда, отлично подбирал и демонстрировал плотную защиту на мяче. Мур вновь серьезно увеличил реализацию из-за дуги (с 30.1 до 41.3%) и стал на регулярной основе атаковать со средней дистанции после пик-эн-ролла. Свой прогресс Венделл решил использовать как возможность попасть в 1 раунд драфта и ушел под 26 пиком.

С годовым опытом за плечами талант Марка Уилльямса раскрылся на полную. Марк обладает просто фантастическими природными данными! При ростовке 7-1 и размахе рук 7-7, он достаточно крепок, подвижен и очень атлетичен! Свои габариты Уилльямс мастерски использовал как элитный rim protector, затрудняя каждый бросок в пределах краски и совершая 2.8 блока (блокировал на любой вкус из различных положений и участков площадки) за игру. Марк страховал всех партнеров вблизи трехсекундной зоны, демонстрировал элитную защиту внутри всей арки, но при этом здорово подбирал на обоих щитах и без фолов не давал продавить себя в лоу-пост. В атаке центровой отменно поддерживал быстрые отрывы и открывался под партнеров в позиционном нападении. Он постоянно оказывался неприкрытым для данка после навеса или скидки. Более того, проявил себя как крайне эффективный финишер в траффике под кольцом – реализовал 72.1% бросков с игры и наказывал за фолы с 72.7% эффективностью. Фантастическая продуктивность Уилльямса позволила ему стать 15 выбором драфта.

Первую половину сезона ЭйДжей Гриффин мучался с травмой, однако к играм внутри конференции форвард уже отвоевал позицию в старте. Игра ЭйДжея строится за счет броска – он является великолепным снайпером с получения (44.7% из-за дуги) с чистейшим (хоть и низким) релизом. Он не только атаковал с catch and shoot, но также успешно использовал различные фэйки и степ-бек с места. Гриффин показал хорошее понимание игры, грамотно перемещаясь без оранжевого не только, чтобы найти позицию для дальнего выстрела, но и здорово врывался в краску как каттер. Не обладая скоростью или резкостью, ЭйДжей использовал мощное строение тела и длинный шаг в тягучих силовых проходах под кольцо и для завершения с контактом из краски. Проявил себя как защитник, способный обороняться внутри арки против более крупных оппонентов. В целом не делал ничего яркого, но был крайне эффективен в своей роли. Потенциал элитного снайпера позволил ему уйти под 16 номером драфта.

Тревор Килс с первых матчей стал оправдывать статус пяти-звездного новичка. Обладая телосложением лайнбекера, Тревор не только проявил себя как жесткий и неуступчивый защитник на периметре, но также легко разменивался на форвардов внутри арки и хорошо подбирал для позиции. Для пауэр гарда Килс обладает достойной техникой обращения с мячом и хорошим чувством игры. Он успешно принимал участие в инициации и развитии позиционного нападения как комбо-гард, дорожил мячом (не делал ничего лишнего), а также находил возможности для проходов и грамотных передач после пик-эн-ролла. Бросок Тревора был крайне нестабильным (бывали перебои на протяжении нескольких матчей) на протяжении всего сезона – всего 41.9% с игры и 31.2% из-за дуги. Зато свою мощь и широкие плечи Килс использовал в силовых проходах под кольцо, где завершал с контактом, а также успешно давил спиной к кольцу менее габаритных защитников. Хороший дебютный сезон позволил ему стать 42 выбором драфта.

Переведенный на пост-выпускной год из «Маркетта» Тео Джон был лучшим «дьяволом», не выходившим в стартовом составе. Физически мощный (242 фунта) бигмен приносил ощутимую пользу за счет опыта. Тео хорошо оборонялся в лоу-пост, грамотно защищал коридоры для проходов как lane protector и даже блокировал. Ниже среднего подбирал, но компенсировал это черновой работой и заряженностью на борьбу. В атаке Джон откровенно стеснялся брать на себя инициативу, действуя исключительно в завершении и усердно отрабатывая на заслонах. Качественно подменял Уилльямса на пятерке – статистика не отражает реального вклада Тео в командные успехи.

Джои Бэйкер так и не сумел оправдать статус некогда четырех-звездного рекрута, проведя последние три сезона на схожем уровне в качестве шутера. Действуя с позиций 3-4, Бэйкер угрожал хорошим дальним выстрелом (40.5% из-за дуги) и здорово использовал шот-фейки с последующим броском после удара мяча о паркет. Однако для игры легким форвардом Джои не хватает техники, а для действий мощным форвардом – жесткости. Он вновь был бесполезен в защите, так как почти все его старания заканчивались либо фолами, либо провалами. В пост-выпускной сезон роль Джои бы не возросла и Бэйкер решил провести его в «Мичигане».

Ключевые возвращения:

На кампус возвращается всего один игрок основной ротации прошедшего первенства! Тренерскому штабу «Дьюка» придется строить команду вокруг одного опытного оставшегося исполнителя. На этот раз он хотя бы будет старшекурсником. В очередной раз основная часть состава будет состоять из новичков.

Тяжело оценить прошедший год в исполнении Джереми Роача. Разыгрывающий показал цифры схожие с его дебютным сезоном, но при этом существенно прибавил во второй половине первенства. С позиции первого номера, Джереми был лишь одним из четырех исполнителей, которые вели игру «Дьюка», но зато показал хорошее соотношение передач к потерям. Роач грамотно действовал как дистрибьютор и улучал возможности для скоростных проходов под кольцо, где прилично завершал для его комплекции. Был довольно активен в защите и оказывал хорошее давление на игрока с мячом. Весь сезон Джереми был крайне нестабилен в бросках со средней (хорошо умеет атаковать с ведения) и дальней дистанции (всего 41.0% с игры и 32.2% из-за дуги), но показал свою лучшую игру и эффективность в мартовском безумии. Теперь организация позиционного нападения полностью ляжет на его плечи и, думается, что он готов. Два года назад Роач приходил в «Дьюк» как пяти-звездный рекрут и теперь от него ждут стабильную игру уровня той, что он продемонстрировал в большом танце.

Джейлен Блэйкс приходил в «Дьюк» год назад как четырех-звездный рекрут, однако не сумел пробиться в ротацию «синих дьяволов» в дебютном сезоне. В ограниченное игровое время 21 игры, что комбо-гард провел в прошедшем первенстве, он не успел запомниться какими-либо действиями на чужой половине паркета (всего 28.6% с игры и 29.4% из-за дуги), зато отметился заряженностью на борьбу и цепкой защитой на мяче. Если Блэйкс не сумеет совершить мощнейший freshman to sophomore спурт – то вновь не сможет закрепиться в основной ротации команды.

Оценка рекрутинга: A++

Джону Шайеру и тренерскому штабу «Дьюка» удалось провести великолепную рекрутинговую кампанию и собрать лучший в этом году класс новичков, полностью укомплектовав команду практически с нуля. Три топовых школьника образуют стартовый фронт-корт команды, а остальные новички серьезно усилят ротацию «синих дьяволов».

Хэдлайнером класса 2022 является легкий форвард Дарик Уайтхед, у которого не было слабых мест на уровне школьного баскетбола. Прежде всего, Дарик очень атлетичен и заряжен на борьбу, что использует в регулярных агрессивных проходах под кольцо, при борьбе за подборы и при цепкой защите на периметре. Более того, левша обладает сильной техникой обращения с мячом и серьезным игровым iq – Уайтхед хорошо пасует для винга и демонстрирует грамотные своевременные действия на обоих концах паркета. Дальний выстрел необходимо подтянуть, но Дарик представляет угрозу на всех трех уровнях – в его арсенале имеется отточенный бросок с ведения после ухода в левую сторону. Должен сходу стать звездой «синих дьяволов».

Лучшим бигменом класса считается Дерек Лайвли. При ростовке 7-1 и размахе рук 7-4, этот центровой обладает хорошей подвижностью и отменным атлетизмом для такого роста, что позволяет ему быть элитным защитником кольца. Дерек не только затрудняет и блокирует кучу бросков вблизи кольца, но также хорошо подбирает на обоих щитах и прилично защищается в поле. Его атакующая игра серьезно развилась за последний год. Лайвли не только хорошо поддерживает быстрые отрывы и уверенно завершает в непосредственной близости у кольца (опасен при пик-эн-роллах), но также прилично пасует для центрового и обладает трех-очковым броском. Будет стартовым центром команды.

Еще одним топовым рекрутом «Дьюка» является бигмен Кайл Филиповски. При росте 6-11, этот большой действует в стиле face up и растягивает защиту стабильным дальним броском. Также Кайл обладает хорошей техникой общения с мячом и навыками поинт-форварда для бигмена, благодаря чему способен не только самостоятельно убегать в быстрые отрывы, но и инициировать позиционное нападение (великолепно пасует для большого). Хотя Флип достаточно подвижен, ему не хватает скорости и атлетизма – непонятно будет ли он способен защищаться против пик-эн-ролла и в поле против более быстрых мощных форвардов, так как в «Дьюке» ему придется действовать с позиции четвертого номера.

Очень важным приобретением «Дьюка» стал трансфер выпускника Джейкоба Грэндисона из «Иллинойса». Грэндисон является чистым снайпером, который действует исключительно без мяча и великолепно открывается под catch and shoot как на дуге, так и внутри арки. Последние два сезона Джейкоб реализовывал более 41% бросков из-за дуги, но при этом также отметился как отличный пасующий в лоу-пост и довольно неуступчивый защитник. В маленьком составе «Иллинойса» (с ростовкой 6-6) Грэндинсон номинально выходил на четверке, но в «Дьюке» будет претендовать на стартовую позицию атакующего защитника.

Также пяти-звездным рекрутом считается комбо-гард Тайриз Проктор. Австралиец не впечатлит резкостью и обладает средним атлетизмом, но располагает хорошим размахом рук, что помогает ему в защите. Проктор хорошо пасует и способен сыграть разыгрывающего за счет наличия приличной техники. Но больше он заточен на набор очков, так как обладает отличным дальним броском и умеет улучать возможности для проходов, а также самостоятельно создавать себе пространство для броска за счет степ-беков. При этом, Тайриз хорошо действует без оранжевого, находя позиции для броска с получения. Также сходу будет претендовать на роль стартера.

Полезным приобретением также является и четырех-звездный комбо-форвард Марк Митчелл. Левша выделяется крепким телосложением, неплохим атлетизмом и быстрым первым шагом. Основную пользу форвард приносит как слешер, финишер вблизи кольца и подбирающий. Дальний бросок нуждается в улучшении, зато Марк обладает хорошим чувством игры, моторностью, заряженностью на борьбу и способностью обороняться против игроков разных позиций. Должен стать важным игроком скамейки в дебютном сезоне на одной из позиций форвардов.

Связь Криса Коллинса с «Дьюком» позволила команде заполучить центрового Райана Янга, который провел три года в качестве игрока основной ротации «Нортвестерна» примерно на одном уровне. Янг редко атакует со средней дистанции и прежде всего, полезен вблизи чужого кольца, где проворен в лоу-пост, достаточно эффективно завершает в краске и подбирает в атаке. При этом на своей половинке паркета Райан не отмечается полезностью в краске ни как защитник кольца, ни при борьбе за отскоки. Янг является бигменом атакующего плана, но его опыт пригодится скамейке «дьяволов».

Главной добродетелью четырех-звездного снайпера Джейдена Шутта является дальний бросок. Джейден не поразит скоростью или атлетизмом, зато компенсирует это хорошим пониманием игры. Он грамотно использует перемещения без мяча и заслоны, чтобы найти позицию для открытого броска. Более того, Шутт умеет атаковать кольцо бросками с ведения и обладает достаточным ростом, чтобы действовать на обеих фланговых позициях при игре в три гарда. Также может приносить пользу со скамьи в дебютном сезоне.

Связь Томи Амакера с «Дьюком» помогла команде привлечь игрока основной ротации «Гарварда» Кэйла Кэтчингса. Обладая ростовкой легкого форварда, Кэйлу сподручнее выступать с позиции четвертого номера, где он угрожает дальним броском. Кэтчингс слабо подбирает для позиции, но зато прилично обороняется внутри арки за счет крепкого телосложения. Опыт этого игрока пригодится в тренировочном процессе молодой команды, даже несмотря на то, что он действует на позиции Филлиповски и Митчелла.

Четырех-звездный центровой Кристиан Ривс – это усиление на перспективу. Ривс является семи-футером и обладает неплохой подвижностью для своего роста, что дает ему потенциал защитника кольца. Кристиан пока очень сырой в нападении и первые пару лет будет набираться опыта за спинами более талантливых партнеров. В дебютном году Ривс точно не войдет ротацию «Дьюка» и, возможно, вообще пропустит сезон по редширту.

Прогноз по команде:

Лидеры команды: Дарик Уайтхед.

Дарик Уайтхед. Лучший скорер: Дарик Уайтхед.

Дарик Уайтхед. Лучший ребаундер: Дерек Лайвли.

Дерек Лайвли. Лучший ассистент: Джереми Роач.

Джереми Роач. Прогресс сезона: Джереми Роач.

Джереми Роач. Следующий драфт: Дарик Уайтхед, Дерек Лайвли, Кайл Филиповски.

Дарик Уайтхед, Дерек Лайвли, Кайл Филиповски. Другие проспекты: Тайриз Проктор.

Определение состава:

Стартовый состав: Роач – Грэндисон – Уайтхед – Филиповски – Лайвли

Роач – Грэндисон – Уайтхед – Филиповски – Лайвли Ключевые резервисты: Проктор, Митчелл, Янг.

Джереми Роач является единственным стартером с прошлого сезона, трио пяти-звездных рекрутов оккупируют позиции 3-5 в основе, а за последнее место стартера будут бороться Джейкоб Грэндисон и Тайриз Проктор. Марк Митчелл и Райан Янг должны стать хорошими бек-апами в передней линии. Остается только вопрос – смогут в новом сезоне принести реальную пользу Джейден Шутт, Кэйл Кэтчингс и Джейлен Блэйкс? Майк Кшишевски, наверняка, предпочел бы короткую ротацию из восьми человек, но у Джона Шайера может быть свой взгляд на вопрос распределения ролей и игрового времени.

Предсезонный рейтинг силы в конференции: 2

Главным фаворитом не только внутри конференции, но и во всей лиге будет «Северная Каролина», которая вернула костяк дошедшей до национального финала команды. И перед сезоном «Дьюк» видится единственным оппонентом, способным помешать «пяткам» выиграть ACC, поскольку «Вирджинии» и «Майами» будет сложно вклиниться в эту борьбу. Тем не менее, Джон Шайер обладает талантливым и разноплановым составом для решения самых высоких задач. Вне всяких сомнений, что «Дьюк» вновь должен быть в числе пула команд, претендующих на чемпионский титул.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Chris Graythen, Robertus Pudyanto