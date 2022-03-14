«Мартовское безумие»-2022 начинается

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Selection Sunday уже позади и все участники расширенной сетки мартовского безумия определены. Блог NCAA basketball рассказывает о самых интересных коллективах и противостояниях турнира.

Фавориты на западе: (1) Гонзага, (2) Дьюк.

Команда Марка Фью располагает обоймой умных разноплановых исполнителей и прекрасно это использует ‒ Гонзага лучше всех в NCAA разгоняет быстрые отрывы и демонстрирует супер-эффективное позиционное нападение (с обилием самых разных катов к кольцу) через лучшего back to basket большого NCAA Дрю Тимми, который приковывает дополнительное внимание и развязывает руки снайперам и каттерам. Однако на своей половине паркета лучший атакующий игрок команды является слабым звеном и универсальный центровой Чет Холмгрен не всегда способен подстраховать его огрехи.

У Дьюка одно из самых бескорыстных нападений в NCAA, лидерами которого являются разносторонний мощный форвард Паоло Банкеро и поинт-винг Венделл Мур. Одновременно три или четыре исполнителя на паркете могут вести игру – команда не только хорошо действует в позиционке, но и здорово убегает в быстрые отрывы. На своей половине паркета Майк Кшишевски играет в high risk – high reward защиту с активным прессингом. «Дьюк» стремится выбить оппонента из ритма и заставить его делать не то, что задумано. Однако такой стиль обороны предполагает провалы внутри арки, так как порой чрезмерно агрессивная защита разбивается бек-дор катами.

Угрозы на западе: (3) Техас Тек, (4) Арканзас, (5) Коннектикут.

Марк Адамс собрал в своем распоряжении ровную дружину из трансферов, которая берет свое за счет командной защиты. Этот состав «рейдеров» отличается тем, что не дает оппонентам проникать в свою трехсекундную зону, но при этом, хорошо атакует краску соперника. Если кого и выделять здесь – то это будут универсальный большой Брайсон Уилльямс и атлетичный форвард Терренс Шеннон. Высокие гарды команды отлично взаимодействуют в no middle defense, благодаря чему Техас Тек превзошли все мыслимые ожидания в этом сезоне. Эта команда может обыграть кого угодно. Но, что может навредить «рейдерам» – так это потери и слабая реализация из-за дуги.

Команда Арканзаса сильно прибавила по ходу первенства. Пускай «кабаны» являются посредственно бросающей из-за дуги командой и действуют без номинальных мощных форвардов, но при этом угрожают трех-очковых огнем со всех пяти позиции в стартовой пятерке, успешно применяя это для хорошего спэйсинга в 5-out motion offense. ДжейДи Нотэй не только является великолепным скорером, но и создает моменты партнерам по команде, а универсальный бигмен Джейлин Уилльямс дает команде все понемногу. В самом важном турнире сезона «кабаны» могут обыграть кого угодно, если у них пойдет игра на обеих концах паркета.

Коннектикут располагает тремя своими лучшими игроками на всех трех основных позициях современного баскетбола: плеймейкер, край и большой. Именно связку back to basket центрового Адама Саного и опытного разыгрывающего АрДжей Коула стоит выделить у «лаек». Команда Дэна Херли не поразит действиями на чужой половине паркета, но зато хорошо коллективно защищает свою корзину, великолепно подбирает на чужом щите и бьется насмерть за каждый мяч. Это очень опытная команда, которая знает, что значит грызть паркет и может победить кого угодно и проиграть кому угодно.

Готовый матч-ап на западе: (6) Алабама ‒ (11) Индиана / Ратгерс.

Талантливая, но нестабильная «Алабама» встретится в 1ом раунде турнира либо с хорошо проявившими себя в Big 10 «Ратгерс», либо со второй командой ACC в лице Нотр-Дама.

Потенциальный матч-ап на западе: (4) Арканзас ‒ (5) Коннектикут.

Если Арканзас и Коннектикут одолеют андердогов в своих противостояниях, то уже во 2-м раунде турнира мы увидим зарубу двух угроз для фаворитов данного региона.

Фавориты на востоке: (1) Бэйлор, (2) Кентукки, (3) Пердью.

Бэйлор в этом году отличается сбалансированным нападением, которое построено на постоянном использовании пик-эн-роллов. Сразу семь игроков по сезону набирают более восьми очков за игру, но если кого и выделять – то молниеносного разыгрывающего Джеймса Акинджо и эффективного шутера ЭлДжей Крайера. Команда Скотта Дрю может похвастать разноплановыми исполнителями в атаке и грамотными взаимодействиями при использовании no middle defense. Однако травма лучшего большого лишает «медедей» одного из двух профильных бигменов и делает Бэйлор слабейшим первым сидом сетки.

В последние годы Джон Каллипари несколько отошел от того стиля игры в его dribble drive motion offense, который приносил успех в первые годы работы в Лексингтоне ‒ «дикие коты» все еще предпочитают скоростной темп игры, быстро и организованно выходят в транзишн, но теперь не состоят их одних атлетов. В ростере также есть шутеры, а команда большую часть матчей играет в два разыгрывающих и эффективно обороняется на перисетре. Лидерами здесь является супер-ребаундер Оскар Тчибвэ и умный защитник ТайТай Вашингон. Кентукки сильно прибавили по ходу сезона ‒ эта команда представляет грозную силу.

Мэтт Пэинтер собрал лучший свой состав 21 веке и его «Пердью» считаются одними из главных претендентов на титул. Лидером «котельщиков» является супер-атлетичный атакующий защитник Джейден Айви, однако два из трех лучших игроков команды играют на одной позиции – Зак Иди и Тревион Уилльямс делят игровое время на пятерке. Команда играет через лоу-пост и usage rating обоих back to basket центровых высок в ограниченные минуты, а не хватающие звезд с неба ролевые исполнители на позициях 1 и 4 достаточно эффективно исполняют ограниченные роли. Однако средняя защита делает Пердью уязвимой командой.

Угрозы на востоке: (4) УКЛА, (6) Техас.

УКЛА чем-то напоминают «Голден Стэйт» от студенческого баскетбола. Под руководством Мика Кронина нет слешеров, но «медведи» могут с повышенной эффективностью вести дальний огонь с позиций 1-4. Вся четверка стартеров активно атакует из-за дуги. Легкий форвард Джонни Джузенг и его партнеры великолепно двигают мяч по периметру и с легкостью раз за разом находят на броски с дальней дистанции. Однако «мишки» живут и умирают на дуге. Зато жесткость в обороне, лидером которой является защитник Джулс Бернард, можно поставить в плюс команде. Но, все равно, УКЛА стараются перебросать соперника.

Крис Биард собрал сборную трансферов в Остине, которая столкнулась с завышенными ожиданиями перед сезоном. Выделить здесь можно великолепно действующего без мяча комбо-форварда Тимми Аллена и атлетичного защитника Маркуса Карра. Никто из пришедших лидеров не смог стать star power на новом уровне, кроме того Техасу не хватает боллхэндлеров и шутеров. Но «длиннорогие» являются грозой фаворитов за счет того, что демонстрируют великолепное применение no middle defense, где атлетичные гарды команды активно форсируют потери у оппонентов на периметре, которые превращают в очки в быстрых отрывах.

Готовый матч-ап на востоке: (8) Сев. Каролина ‒ (9) Маркетт.

Играющие через пик-эн-ролл коллективы Северной Каролины и Маркетта побывали в топ-20 рейтинга по ходу сезона, а теперь встретятся уже в 1ом раунде турнира.

Потенциальный матч-ап на востоке: (3) Пердью ‒ (6) Техас.

Если Пердью и Техас одолеют своих оппонентов, то уже во 2-м раунде турнира могут встретится один из основных претендентов на чемпионский титул и гроза фаворитов. Серьезно?

Фавориты на юге: (1) Аризона, (2) Вилланова.

Томми Ллойд собрал интернациональную банду Аризоны. Они четко выполняют отведенные им роли, великолепно обороняются, а также демонстрируют отличное движение мяча и хорошие каты под кольцо в motion offense как профессиональная европейская команда. Лидером здесь является канадский атлет Беннедикт Матурин, а помогает ему умный литовский большой Азуолас Тубелис. Команда из Тусона разгоняет ураганный тем и здорово выходит в тринзишн, но «дикие коты» являются посредственно бросающей командой ‒ лишь два представителя основной ротации попадают чуть больше трети бросков из-за дуги.

Подопечные Джея Райта демонстрируют зрелищный безпозиционный баскетбол, где лидерами являются опасный из-за дуги facilitator Коллин Гиллеспи и volume shooter Джастин Мур. Все представители основной ротации умеют действовать не только лицом, но и спиной кольцу против сопоставимых по габаритам оппонентов в 1-4 motion offense, а в защите применяют тактику switch everything. Однако Вилланова очень уязвима, так как в обойме «диких котов» присутствует только один большой, а седьмой игрок ротации не способен усилить игру и выходит на паркет исключительно для того, чтобы разгрузить стартеров.

Угрозы на юге: (3) Теннесси, (4) Иллинойс, (5) Хьюстон.

Под руководством Рика Барнса в Ноксвилле собралась довольно необычная банда. Не обладая сильными лоу-пост скорерами, «Теннесси» все-равно стараются сократить количество владений в игре до минимума и затянуть оппонента в войну характеров. Функционировать позиционному нападению помогает трио разыгрывающих, среди которых выделяются молниеносный атлет Кеннеди Чендлер и опытный шутер Сантьяго Вескови. Motion offense «волонтеров» далеко не всегда работает без сбоев, но команда берет свое за счет топовой вязкой защиты, хасла и подборов в атаке. Неуступчивая команда, которая может выбить из турнира любого соперника.

Команда Иллинойса значительно прибавила по ходу сезона. Подопечные Брэда Андервуда играют spread offense через доминирующего back to basket центрового Кофи Кокберна, который окружен четверкой игроков периметра. Главным помощником мощному как скала большому среди которых является шутер Алфонсо Пламмер. Иллинойс успешно обороняется в довольно агрессивном стиле, выбивая оппонента из ритма позиционной атаки, однако малоподвижный Кокберн остается в краске при любом прик-эн-ролле, что может стать хорошим подспорьем для атакующих с ведения со средней дистанции соперников.

Лидер Маркус Сассер выбыл из-за травмы еще до нового года, а «Хьюстон» все равно катком прошелся по оппонентам в American athletic. Причина? Защита и подборы в атаке. Подопечные Келвина Сэмпсона очень агрессивно сдваиваются на больших в лоу-пост и боллхэндлере при пик-эн-ролле, оставляя двух защитников против трех атакующих оппонентов на слабой стороне, форсируя тяжелые skip passes и ожидая при этом от Кайлера Эдвардса и других жестких гардов команды грамотных перестроений во время полета мяча. «Хищникам» не хватает таланта, но они возьмут свое во всех аспектах игры, где талант не играет роли.

Готовый матч-ап на юге: (6) Колорадо Стэйт ‒ (11) Мичиган.

Колорадо Стэйт стали главной синдереллой первой половины этого сезона, а Мичиган просто чудом пролез в мартовское безумие. Шансы на победу обоих коллективов примерно равны.

Потенциальный матч-ап на юге: (2) Вилланова ‒ (7) Огайо Стэйт.

Уже во 2ом раунде турнира также претендующая на главный трофей Вилланова может сойтись с крепкими Огайо Стэйт, которые обладают эффективным нападением.

Фавориты на среднем западе: (1) Канзас, (2) Оберн.

Уже который год в распоряжении Билла Сэлфа нет нужного набора качественных больших, чтобы играть его знаменитое hi – low offense. Игровое время всех бигменов Канзаса умещается в 40 минут, и команда играет 1-4 motion offense c четырьмя игроками периметра. Два атлета набирают почти половину всех очков «Канзаса»: великолепный Очай Агбаджи претендует на игрока года, а универсальный Кристиан Браун делает абсолютно все на благо команды. Билла Сэлф выжал максимум из данного ростера. «Канзас» хорош по обе стороны площадки, но для притязаний на главный титул слишком многое завязано на двух человек.

Оберн располагает широкой ротацией и ярко выраженным лидером в лице face up мощного форварда Джабари Смита. Представители периметра «тигров» КейДи Джонсон и Венделл Грин не только атакуют из-за дуги, но и представляют опасность в проходе, что помогает при использовании flex offense. Но выделяется это команда и заряженностью на борьбу и великолепной бороной ‒ Оберн демонстрирует одну из самых эффективных защит внутри арки за счет бигменов, но при этом также хорошо накрывает оппонентов и на периметре. Сильная команда, которая способна выиграть главный трофей за счет отлаженной дисциплины.

Угрозы на среднем западе: (3) Висконсин, (4) Провиденс, (5) Айова.

Умный супер-скорер Джонни Дэвис и volume shooter Брэд Дэвисон на пару набирают половину всех очков «Висконсина». Дополняющие большие команды полезны вблизи кольца и способны реализовать открытый средней или дальний бросок, а номинальный разыгрывающий просто не делает ничего лишнего, что помогает «барсукам» быть в лидерах как команде, редко теряющей мяч. В этом году команда Грегга Гарда несколько ускорила обычно очень медленный темп игры и универсальность ростера позволяет раскрыться нападению, в котором теперь чуть меньше от swinging offense и чуть больше chin акций.

Команда Провиденса стала настоящей сенсацией этого сезона. Лидерами здесь являются back to basket большой Нэйт Уотсон и опасный из-за дуги плеймейкер Джаред Байнем. Но подопечные Эда Кули отличаются сбалансированным и ровным составом синьоров, а также четким исполнением своих ролей каждого члена основной ротации команды. Заслуга рулевого «монахов» в том, что каждый приносит максимальную пользу на своем месте. «Провиденс» не поразит ни в защите, ни в атаке, но постарается сократить количество владений до минимума и выиграть за счет принятия правильных решений более опытными игроками.

Команда Айовы здорово прибавила в конце сезона и теперь тоже считается грозой фаворитов. Подопечные Фрэна МакКефри разгоняют высочайший темп игры, но при этом практически не допускают потерь. Этот состав «ястребов» угрожает трех-очковым огнем практически со всех позиций очень широкой ротации, благодаря чему легко и непринужденно набирает очки. Ярко-выраженным лидером является универсальный мощный форвард Киган Мюррэй, а отельной ростер отличается отличной взаимозаменяемостью. Защита команды очень нестабильна, но Айова может обыграть кого угодно.

Готовый матч-ап на среднем западе: (7) Южн. Калифорния ‒ (10) Майами.

Южная Калифорния входит в топ-25 посева по версии Associated Press, а Майами являются крепкой командой, которая знает, как обыгрывать фаворитов. Отличный матч-ап.

Потенциальный матч-ап на среднем западе: (4) Провиденс ‒ (5) Айова.

Если Провиденс и Айова пройдут во 2ой раунд турнира, то зрители будут иметь возможность увидеть противостояние двух коллективов, которые представляют угрозу для фаворитов.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier