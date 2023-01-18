Крап бесит «Народную Команду»: снова опоздал и не реализовал решающий буллит в товарке с DMedia

Вышел четвертый выпуск сериала «Народной Команды» о Крапе. Прошлый тур Winline Медиалиги «Народная» пропускала, но это не значит, что не было футбола – команда болельщиков поехала на выезд в белорусский город Борисов, где провела товарняк c DMedia.

Рассказ о поездке в хайлайтах.

Крап снова опоздал, Майк вместе с ним. Даня думал, что летят в Беларусь на самолете, а на автобусе едут только в аэропорт

Где Крап? Этот вопрос задавали в «Народной Команде» в пятницу утром перед выездом в Беларусь. Выезд назначен был на 8:45, но в 9:05 выяснилось, что оба брата Крапивниковых еще дома. Им пришлось догонять автобус на такси.

«Я думал, на автобусе до аэропорта», – оправдывался Крап. Видимо, хотел приехать сразу в аэропорт. Братья догнали автобус, но на этом беды не закончились: когда команда останавливалась, чтобы перекусить или справить естественные нужды – янгстар «Народной» Крап спал. Как только проходило 5 минут после отправления, Крап тут же просил остановиться – приходилось его снова ждать.

В команде решили в профилактических целях уехать на 100 метров вперед без Крапивникова младшего. Прошелся, но особого эффекта это не дало.

Братья Крапивниковы опоздали в день игры на отъезд из отеля, но на игре это не сказалось: «Народная Команда» начала забивать только во втором тайме. Исход матча решила серия буллитальти, Крап не реализовал свою попытку

В день игры братья Крапивниковы не пришли на завтрак. Они сказали, что не завтракают, пришли сразу к автобусу. Но и туда они опоздали: отправление было назначено на 8:45, но автобус выехал на 5 минут позже. «Терпение может кончиться», – сетовал в серии лидер «Народной Команды» Иван Стронг.

«Я еще сплю. Я не успел умыться. Вскочил с кровати, закинул бутерброд в себя, и мне говорят: уезжаем. Интересно, эта спешка ведет к добру? Я уверен, у нас времени вагон», – заявил Крап. В раздевалке перед матчем тренер использовал ситуацию с опозданиями в качестве мотивации.

Когда началась игра, все нюансы остались позади – начался футбол.

«Очень комфортно с ним играть, – сказал капитан «Народной Команды» Иван Стронг. – Я понимаю, куда он побежит, но, к сожалению, он не понимает моей игры. Он футбольный человек – я нет».

К перереву на «Броисов-Арене» счет был 2:0 в пользу медийной команды минского «Динамо». В перерыве тренер «Народной» внес коррективы и пошли ответные голы: 2:1, 2:2, 2:3. Один из голов забил Майк Крапивников. Но меньше, чем за 2 минуты до конца основного времени белорусы сравняли. В общем, 3:3 и серия буллитальти.

Вторым пошел бить Крап. Жребий показал, что будет буллит, но Крапивников пробил мимо ворот. Итог – поражение.

Крап не поехал обратно с командой в Москву – остался в Минске. В «Народной» эту выходку не оценили

После матча 4 игрока команды, включая Капа не поехали в Минск с командой, выразив желание посмотреть матч 3-го Winline Медиалиги «Амкал» – «Сахалинец». Но даже после матча они не вернулись в расположение команды. Команде это не понравилось. «Если ты приезжаешь с командой, ты должен проводить с ней время», – заявил Стронг.

Более того, Майк и Крап не приехали к автобусу – решили им даже не звонить. «Мы искать их не собирались, – сказал Стронг. – Такое еще одно наказание: добираться за свой счет».

«Четвертая неделя – это мало. Он сам еще не понимает, готов ли он здесь быть или хочет вернуться обратно. Пока он сам не поймет, мы, к сожалению, не сможем его перевоспитать. Пока мы проигрываем. Мы ничего не можем сделать. Он #########».