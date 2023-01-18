Крап переехал в новую квартиру и забил дебютный гол за «Народную Команду»

Свершилось – вышел третий эпизод сериала «Народной Команды» о Крапе. Прошлая неделя получилась насыщенной – Даня забил первый гол за «Народную», переехал в новое жилье и поболтал с Массимо Каррерой.

Главные хайлаты эпизода читайте ниже.

Теперь у Дани отдельное жилье. Крап-старший рассказывает, почему Даню выселяли из всех квартир

Новый выпуск – самый жизненный в сериале. Здесь не так много футбола, зато есть жизнь Крапа. Нам показывают переезд: Даня съезжает от старшего брата Майка в отдельную квартиру.

Квартира в подмосковном городе Красногорске. «Подальше от Москвы – поближе к премиальным» , – шутит Даня к сериале.

Пасхалка – пока братья идут в новую квартиру во дворе их узнают несколько детей. «Привет, Майк», – говорит ошалевший от неожиданности пацан. Майк здоровается за руку и направляет фэнов к своему брату: «Крап, это твои». Даня с удовольствием фоткается.

Параллельно с переездом Крап-старший рассказывает истории о бурной молодости Дани.

Во время рум-тура по новой квартире Крап радуется, что она угловая: «Самый главный плюс – это колонки. И нет соседей, которые будут ********* (доставать) меня. Угловая хата, тут музыка будет нормально играть и никто ничего не скажет».

« Крапа выселили из всех хат из-за музыки , – рассказывает Крап-старший. – Отовсюду. После 11 всегда громко. Соседка мне рассказывала историю. Они нажрались с Володей [XXL, друг Крапа и футболист «Родины Медиа»], вышли из тусовки и зашли к ней в туалет. Прикинь, это вообще ****** (кошмар). Они потом говорят: у нас ручка не открывалась, поэтому мы к ней зашли».

Хорошие новости – Даня живет всего в нескольких домах от старшего брата. Так что фанаты «Народной» могут быть спокойны.

Крап забил дебютный гол за «Народную». Как это было?

В воскресенье 10 сентября «Народная Команда» рубилась с Kickstown в Одинцове. Для «Народной» матч получился отличным – победа 2:0 (еще и при Массимо Каррере на бровке). В середине второго тайма в ворота Kickstown поставили пенальти. Крап вызвался и хладнокровно реализовал с точки.

«Во-первых, хочу сказать спасибо большое команде, – рассказывает Крап в сериале. – За то, что доверили ударить, придали уверенности. Я сразу настроился, у меня было три готовых решения. Ударить подсечкой либо вправо, либо влево. Алекс [Шибаев] из 2Drots, который сюда в аренду перешел, подсказал куда я буду бить. Но его вратарь не послушал, прыгнул в другой угол.

Я задумал сразу вправо бить – так и ударил. Ну что, развел вратаря. Если бы не галик, то еще бы забил, потому что было много моментов. Я пока боюсь бить по мячу, я еле пас отдаю и хожу.

Чувство было такое, словно камень с души свалился. Сразу опустошение. Смотрю на трибуны – они заряжают, ко мне бежит вся команда . Я делаю «сииии». Приятно? Приятно».

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Еще больше приключений Крапа в «Народной Команде» смотрите в видео ниже. Там вам ждет:

• Сколько Даня отдал за аренду новой квартиры? • Что один из президентов «Народной» Сергей Кучер думает о Крапе? • Эмоциональная речь Массимо Карреры в победной раздевалке «Народной». Гоу!