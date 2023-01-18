Крап бреется налысо (почти!) и эмоционирует из-за травмы. Второй эпизод сериала «Народной»

Рабочая неделя подходит к концу, а значит, мы снова наблюдаем за тем, как избалованная звездочка Даня Крапивников уживается с суровыми фанатами «Спартака».

Во втором эпизоде сериала «Крап в «Народной» нам показали самые яркие события прошедшей недели: травма Дани, матч против «Родины Медиа» и, конечно же, новый имидж Крапа.

Крап объяснил, почему побрился. Оказывается, в этом году он сорвался и пошел в казино

Прошлая неделя началась с шока – Даня побрился почти под ноль. Решение сложно объяснить переходом в «Народную», ведь в честь нового клуба Даня уже менял имидж – добавил в волосы красный. Так в чем же дело? В сериале Даня отвечает.

Оказывается, в начале года на «Круглом столе» он признался в лудомании и раскрыл шокирующую цифру: 5 миллионов рублей проигрыша за 2022-й. В том же выпуске Крап пообещал побриться налысо, если сорвется и пойдет в казино в 2023-м. Что было дальше? Вы уже догадались.

В конце июля во «Вписке» Крап признался, что весной заглядывал в казино. Сейчас Даня решил расплатиться по долгам.

«Я сделал лыску, как и обещал, – объясняет Даня в сериале. – Потому я мужчина и должен за свой базар вывозить. Но перед своей аудиторией, не перед Сибсканой – этой важно.

Делаем новый имидж, делаем новую игру и побеждаем вместе ».

«В этот день они даже не жали мне руки». Крап о жесточайшем матче против «Родины Медиа»

Главное событие первой игровой недели – матч против «Родины Медиа».

Даня мечтал выйти в старте и красиво дебютировать за «Народную». Но за несколько дней до матча на тренировке получил травму голеностопа. До последнего момента было не ясно сможет ли Крап сыграть.

В сериале нам показывают раздевалку перед матчем с «Родиной». Крап разминается, кайфует от атмосферы и хочет выйти в старте: «Когда вышли на разминку еще больше прошла нога, когда я увидел поле. Вы знаете, такой цвет у натурального газона был, и шел дождик. Еще сильнее захотелось погрузиться в футбол».

Но в раздевалке Крапа ждал шок – из-за травмы врач «Народной» разрешил выпустить его лишь на пять минут. «А 10? Я за 5 минут мяч не получу. Я готов хоть на 35!» – возмущался Даня.

Крап все же вышел не замену, и за несколько минут успел схлопотать жесткий подкат от Дмитрия Тарасова. Если вы смотрели игру, то наверняка помните этот фолище.

На помощь подлетел Майк Крапивников – брат Дани. За кадром Крап-младший объясняет, почему Тарасов так жестко сфолил против него:

«Когда я разогнал на конференции, что я буду ##### «Родину Медиа», мне Володя XXL сразу ответил своим видео. Он говорил, что Каряка сказал: « Чтобы на нем живого места не осталось ».

Вся раздевалка завелась и была настроена против меня. В этот день они даже не жали мне руки.

Скорее всего, Тару выпустили под меня . Когда я принимал мяч, я видел его глаза. Он прямо летел в меня. Он дернул меня за майку, я услышал треск – она разорвалась. После таких эпизодов начинается реальная заруба».

В первом туре МФЛ-4 «Народная» крупно проиграла. Крап подбадривает фанатов

В первом туре четвертого сезона «Народная» проиграла «Родине Медиа» 0:6. В сериале Крап непривычно зрело осмысляет поражение.

«После такого ты можешь сделать вывод, что «Народная Команда» вообще трупы, – рассуждает Крап. – А можешь – что в этом матче было все против нас. И мы были против себя. Против нас жестко играли и нас жестко закрыли.

Я уверен, что в следующих играх такого 100% не будет. Такое бывает один раз за сезон . Но я 6:0 не проигрывал никогда».

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Еще больше приключений Крапа в «Народной Команде» смотрите по ссылке ниже. Там вам ждет:

• В Народной прошли выборы капитана – у Крапа есть вопросы к третьему кэпу. • Из-за чего Даня поссорился со своим другом Володей XXL? • Эмоциональная речь Крапа перед фанатами «Народной».

Гоу!