«Народная Команда» запустила сериал о Крапе. В первой же серии он жестко накосячил, но обошлись без кика
«Народная Команда» провернула самый громкий трансфер внутри медиафутбола (наверное, Кутуз и ФК «10» будет не согласен) – арендовала у 2Drots легендарного Данила Крапивникова. С «Дрот Арены» транзитом через «Москвич» он мечтает залететь на «Открытие Банк Арену».
Ну и, конечно, не могли в «Народной» не могли не воспользоваться медийкой Крапа и запустили про него целый сериал.
Крап проспал презентацию и опоздал в раздевалку перед первой тренировкой. Стронг заставил отжиматься
В первой серии рассказывается, как Крап проспал момент, когда состоялась его официальная презентация, а затем и опоздал на свою первую тренировку. Кстати, в интервью Sports.ru один из боссов «Народной» Владислав Мак рассказал об обратном. Крап был на месте уже в 17:40. Но новичок все же получил наказание от ветерана Стронга – отжимания в раздевалке.
Сам Стронг скептически относился к трансферу Крапа в «Народную Команду».
«Я бы не хотел его видеть изначально в «Народной Команде», потому что весь третий сезон был под впечатлением от конфузов, которые происходили с Крапом. В том числе – это клубы и алкоголь.
Можно, конечно, ежедневно лещей раздавать, но это не наши методы. Мы пришли сюда играть в футбол. Мы уже много с кем пообщались, в том числе и с Майком (хавбеком «Народной Команды» и братом Крапа, – Sports). Одно предупреждение и, я думаю, можно объяснять. Значит, тогда он не подходит нам», – рассказал форвард «Народной Команды».
Но сам Крап всегда мечтал играть за «Спартак».
«Вообще, у меня есть много мечт, которые уже исполнены, но единственная еще нет – поиграть в ромбике «Спартака». Я думаю, если показать в «Народной» хороший уровень, можно выйти в реальном «Спартаке». Это одна из целей. Я стал намного ближе к ней.
Своей игрой я попытаюсь доказать и исполнить свою мечту», – сказал Крапивников-младший.
Крап выложил видео с грубейшей ошибкой. Это могло стоить ему места в команде
Наставление перед первой тренировкой от Майка и Володи XXL, ожидания тренерского штаба в лице Сергея Абрамова и Ольги Смирновой от новичка.
Первая товарищеская игра оказалась не самой лучшей и завершилась поражением. Тренерский штаб был сильно недоволен отношением к игре, которое ощущается в команде перед стартом 4 сезона Медиалиги.
После игры Крап выложил видео, которое моментально разлетелось по всему медийному комьюнити. Там Крап выразился, что готов ##### «Народную Команду». В выпуске реакция руководства команды и Стронга на скандальное видео Крапа, а также объяснения от самого Дани.»
В общем, всем смотреть!
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