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«Народная Команда» запустила сериал о Крапе. В первой же серии он жестко накосячил, но обошлись без кика

Иван Стронг
Майк Крапивников
Даниил Крапивников
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«Народная Команда» провернула самый громкий трансфер внутри медиафутбола (наверное, Кутуз и ФК «10» будет не согласен) – арендовала у 2Drots легендарного Данила Крапивникова. С «Дрот Арены» транзитом через «Москвич» он мечтает залететь на «Открытие Банк Арену».

Ну и, конечно, не могли в «Народной» не могли не воспользоваться медийкой Крапа и запустили про него целый сериал.

Крап проспал презентацию и опоздал в раздевалку перед первой тренировкой. Стронг заставил отжиматься

В первой серии рассказывается, как Крап проспал момент, когда состоялась его официальная презентация, а затем и опоздал на свою первую тренировку. Кстати, в интервью Sports.ru один из боссов «Народной» Владислав Мак рассказал об обратном. Крап был на месте уже в 17:40. Но новичок все же получил наказание от ветерана Стронга – отжимания в раздевалке.

Сам Стронг скептически относился к трансферу Крапа в «Народную Команду».

«Я бы не хотел его видеть изначально в «Народной Команде», потому что весь третий сезон был под впечатлением от конфузов, которые происходили с Крапом. В том числе – это клубы и алкоголь.

Можно, конечно, ежедневно лещей раздавать, но это не наши методы. Мы пришли сюда играть в футбол. Мы уже много с кем пообщались, в том числе и с Майком (хавбеком «Народной Команды» и братом Крапа, – Sports). Одно предупреждение и, я думаю, можно объяснять. Значит, тогда он не подходит нам», – рассказал форвард «Народной Команды».

Но сам Крап всегда мечтал играть за «Спартак».

«Вообще, у меня есть много мечт, которые уже исполнены, но единственная еще нет – поиграть в ромбике «Спартака». Я думаю, если показать в «Народной» хороший уровень, можно выйти в реальном «Спартаке». Это одна из целей. Я стал намного ближе к ней.

Своей игрой я попытаюсь доказать и исполнить свою мечту», – сказал Крапивников-младший.

Крап выложил видео с грубейшей ошибкой. Это могло стоить ему места в команде

Наставление перед первой тренировкой от Майка и Володи XXL, ожидания тренерского штаба в лице Сергея Абрамова и Ольги Смирновой от новичка.

Первая товарищеская игра оказалась не самой лучшей и завершилась поражением. Тренерский штаб был сильно недоволен отношением к игре, которое ощущается в команде перед стартом 4 сезона Медиалиги.

После игры Крап выложил видео, которое моментально разлетелось по всему медийному комьюнити. Там Крап выразился, что готов ##### «Народную Команду». В выпуске реакция руководства команды и Стронга на скандальное видео Крапа, а также объяснения от самого Дани.»

В общем, всем смотреть!

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