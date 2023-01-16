«Народная Команда». Что значит любить «Спартак» в себе?

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Начало

Московский «Спартак» – самый популярный клуб страны, и, какими бы разношёрстными ни были мнения и точки зрения общественности, это давно не является секретом для поклонников российского футбола. Спартаковские знамёна мелькают в огромном количестве видов спорта. Кажется, до «полного комплекта» своего красно-белого футбольного клуба не хватает только в набирающей обороты и популярность Медийной футбольной лиге. На самом деле, для этого события сегодня есть все шансы: 6-ого октября 2022 года усилиями людей из фанатского объединения «Фратрия» и медиа-проекта «Дневник фаната» образовался футбольный клуб «Народная Команда» имени Г. А. Ярцева, планомерно движущийся к попаданию в медиафутбол.

В названии фигурирует имя Георгия Александровича Ярцева как дань памяти человеку, в полной мере олицетворявшего спартаковский футбол, его силу духа и несгибаемость характера, что сам и прививал в своё время игрокам «Спартака» этот великий тренер.

Первое и главное – «Спартак»!

Отличительной особенностью футбольного клуба «Народная Команда» является отождествление каждого человека в структуре – административного штаба, тренерского состава и игроков – с московским «Спартаком».

Говоря о зарождении идеи «Народной Команды», эту самобытную «фишку» подтверждает Сергей, руководитель клуба и ведущий медиа-проекта «Дневник фаната»: «Мы хотели создать команду из истинных спартаковцев, из людей, которые всей душой болеют за команду, играли когда либо в основном составе, дубле, молодёжке, или же просто любителей, но основное условие – любить «Спартак» в себе».

«Будучи фанатами, мы всегда требовали этого от футболистов, но, как мы знаем, для них зачастую играть – это работа, и они меняют клубы без пристрастий. Мечта была создать команду, где все душой за «Спартак», поэтому, пусть даже и на любительском-медийном уровне, мы хотим воссоздать спартаковский дух времён братьев Старостиных», – добавляет Алексей, один из руководителей «Народной Команды».

Владислав, руководитель и спортивный директор клуба: «Действительно, на полях Академии имени Ф. Ф. Черенкова, где проходят тренировки «Народной Команды», среди игроков нашего клуба можно встретить:

бывших игроков «Спартака», профессионалов, игравших в своё время за основу, дубль или молодёжку;

учащихся и выпускников самой Академии имени Ф.Ф. Черенкова;

селебрити, поддерживающих красно-белых – блоггеров, музыкантов и других представителей;

преданных болельщиков, в том числе активных фанатов московского «Спартака».

Что на данный момент?

«Народная Команда» существует чуть более 3-х месяцев, но за этот недолгий период клуб обрёл цель и установил задачи для дальнейшего развития, нашёл качественные усиления и расширил возможности тренировочного процесса, но не менее значимое – сплотил людей игрой «за ромб на груди». За это время на спартаковском духе команда заняла первое место на XVI Кубке Памяти «20 октября», а также выиграла 3/3 товарищеских матчей с футбольными клубами «Вайб» (3:2), «LOOKIN ROOMS» (5:0) и «Double Lokeren» (18:1). Такая приверженность красно-белым цветам в команде задаёт тон движению вперёд, и это способно обратить на себя внимание многих спартаковских приверженцев и любителей футбола, в первую очередь, в медиа-среде.

Подробнее о начале проекта можно узнать из первых уст в дебютном видео ниже!

Новости о жизни команды, селекции и тренерском штабе, партнёрстве и планах на ближайшее будущее также найдут своё отражение в блоге «Народной Команды» совсем скоро!

Переходите в Telegram-канал и Youtube-канал «Народной Команды», чтобы всегда оставаться на связи!